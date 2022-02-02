Вместо войны в Европе начнется долгий кризис

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2 февраля, среда  |  Последнее обновление — 13:40  |  vz.ru
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Киев начал покупать газ из «Турецкого потока»

Газпром вдвое увеличил транзит газа в Европу через Украину Станислав Красильников/ТАСС
С 1 февраля в украинской газотранспортной системе произошли существенные изменения. Во-первых, транзит российского газа подскочил почти в два раза после провала в январе. Во-вторых, Киев впервые опробовал физический, а не виртуальный реверс из Европы. Причем этот газ изначально попал в ЕС по «Турецкому потоку». Почему вырос транзит через Украину, а Киев стал покупать топливо из ненавистного ему газопровода? Подробности...
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Ирландские рыбаки подсказали способ усилить мощь ВМФ России

ВМФ России проводит крупные учения - но с уважением к рыбакам Игорь Зарембо/РИА Новости
Западная пресса ликует – если верить некоторым заголовкам, грозный ВМФ России сдался перед мирными ирландскими рыбаками. Действительно, Минобороны России согласилось перенести район учений, который оказался крайне важным для рыболовства. Однако на самом деле урок этой истории прямо противоположный – как превратить в «мягкую силу» «жесткие» военные инструменты России. Подробности...
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Как Россия силой и хитростью подчинила Польшу

Петр Великий смог укротить и Швецию, и Польшу Жан-Марк Натье
Ровно 305 лет назад, 1 февраля 1717 года, польский Сейм принял судьбоносное решение, которое по сути превращало Польшу в русский протекторат. Этому событию предшествовала тяжелейшая Северная война. Каким образом поражение Карла XII под Полтавой повлияло на то, что Польша попала под власть России? Подробности...
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Литва и Белоруссия теряют из-за США миллиарды долларов

Такие вагоны теперь невозможно увидеть в Литве Karolis Kavolelis/Reuters
С 1 февраля Белоруссия и Литва совместно начинают нести гигантские убытки – например, речь идет даже о возможном банкротстве Литовской железной дороги. Все дело в прекращении транзита белорусских удобрений через литовскую территорию из-за санкций США. А ведь если бы Лукашенко еще несколько лет назад забыл свои старые обиды на Россию, его страна сегодня не теряла бы миллиарды долларов. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Вместо войны в Европе начнется долгий кризис

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Пандемия вроде бы схлынула, и на передний план выходит конфликт России и США, который также может исправить множество искажений, накопленных за несколько десятилетий после холодной войны. Подробности...

Зачем украинцы плюют в Германию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Украине все должны: русские должны поставлять газ и не строить больше никаких трубопроводов, немцы должны гнать газ обратно и платить компенсацию за ввод СП–2. А ещё лучше, чтобы все заткнулись и только платили и платили Киеву, и не задавали вопросов, куда делись деньги. Подробности...
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Русские спокойны как никогда

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Граждане массово продают доллары и евро – что совпало с моментом падения курса рубля и проседания российских активов на фондовом рынке. То есть граждане стали действовать строго поперек многолетней традиции – в подобной ситуации срочно покупать валюту. Подробности...
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Учебник истории перепишут в пользу Китая

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Зеленский отступил в Донбассе

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Умер сценарист и режиссер Виктор Мережко

В Петербурге в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер сценарист, режиссер, народный артист России Виктор Мережко. Он был сооснователем киноакадемии «Ника» и ее первым президентом, вел популярные телепередачи «Кинопанорама» и «Моё кино»
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Умер актер Леонид Куравлев

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Аэромобиль AirCar получил разрешение на полеты в Евросоюзе

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Тимофей Бордачёв

    Вместо войны в Европе начнется долгий кризис

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		2 февраля 2022, 12:54

    Сделанные после встречи с премьером Венгрии заявления главы российского государства по поводу состояния переговоров с Западом стали новым важным шагом в разъяснении позиции Москвы. Это касается не только общих отношений с США и союзниками, но и места здесь украинского вопроса.

    Вероятность фактического втягивания украинского государственного образования в НАТО, а другими словами – размещение на его территории военной инфраструктуры и вооружений, могут поставить Европу на грань войны. Киев официально имеет к России территориальные претензии, и они могут стать причиной возникновения ситуации, при которой выбор, воевать или нет, будет принадлежать не Москве.

    Предотвращение этого – пусть и ценой острого конфликта – является рациональным выбором, даже если действия России выглядят рискованными в глазах уже не только западных, но и части собственных наблюдателей.

    Задача политики – соотнести значение и масштаб угроз, имеющих тактический и стратегический характер. Стратегические явно масштабнее, поскольку если США и Великобритания смогут закрепиться на Украине, то через 10–15 лет их оттуда без большой войны будет не убрать. А это значит, что силы и энергия тех российских руководителей, которые придут на смену Владимиру Путину, да и всей России, будут направлены на выживание, участие в локальном конфликте или постоянную к нему подготовку.

    Государство перейдет в режим борьбы за существование, за которое придется расплачиваться отказом от собственного развития. Реализация стратегических проектов в Сибири, освоение Арктики, продуманная политика привлечения новых граждан (придется брать всех, кто захочет), создание новой инфраструктуры – все будет уходить в «черную дыру» полноценной холодной войны с США и Западной Европой. Государство будет работать только на одну задачу, а это – полный тупик. В интересах России оставить за собой возможность многовариантной, а не только оборонительной внешней политики.

    Фото: Михаил Метцель/ТАСС

    Важно понимать, что, когда мы говорим о действительно серьезных угрозах, речь не идет о тактических последствиях, которыми сейчас угрожают США – они по большому счету не представляют собой стратегической угрозы. Отключение страны от контролируемых Вашингтоном финансовых институтов или части международной торговли большой угрозы не представляет.

    Взаимное закрытие границ с США и Евросоюзом не является проблемой для абсолютного большинства российских граждан, глобальная финансовая система и так доживает свои последние годы, а нефть и газ будут вполне успешно продаваться на азиатских рынках. Основные товары, которые производит Россия, в любом случае будут нужны экономикам разных стран, даже если сама торговля станет менее комфортной, чем с Европой сейчас. Санкции против России будут вводить в любом случае, поскольку других средств взаимодействия с внешним миром у США и союзников уже не осталось.

    Для страны с такими масштабами, природными ресурсами и экономическим потенциалом, как у России, главный вопрос – это не как заработать, а как потратить. И именно он решается в настоящее время. Если в Европе произойдет большая война, то России придется использовать в этом противостоянии практически все свои ресурсы, неизбежно ограничивая внутреннее потребление, социальную сферу, образование и все остальное. Другими словами, дело не в том, что Россия потеряет выгоду от экономических отношений с Западом – это, видимо, произойдет при любом сценарии развития возникшего конфликта. Настоящей проблемой станет ситуация, в которую большую долю выгод, получаемых от отношений с другими партнерами, Россия должна будет тратить на противостояние в Европе.

    После того, как неделю назад США передали России свои встречные предложения, дипломатическое противостояние между Москвой и Вашингтоном вступило в новую фазу. Обе стороны понимают: военное решение проблемы «на высшем уровне» не является политически рациональным. В большой войне между Россией и США не будет победителей, и поэтому начинать ее не имеет никакого смысла. Отметим сразу – не из страха перед вероятностью всеобщего уничтожения, а именно потому, что оно означает отсутствие даже теоретической вероятности выиграть. Мы не можем, конечно, исключить варианта эскалации. Однако он является наименее вероятным, и даже в случае локального столкновения стороны смогут удержаться от того, чтобы переступить роковую черту.  

    США, как и ранее, не воспринимают положение на востоке Европы как угрожающее их национальной безопасности. Они уже внутренне готовятся к тому, чтобы уступить под давлением России, но реальное продвижение здесь потребует многих месяцев военно-дипломатического взаимодействия. Россия, со своей стороны, не собирается, похоже, удовлетвориться теми встречными предложениями, которые она получила. Переговоры о технических вопросах без движения в главном не имеют значения для решения стратегических задач Москвы. Кризис переходит в состояние постоянного напряжения, при котором от России потребуется вести работу одновременно на военном и политическом фронтах. Сочетание тонкой дипломатии с Западом, воздействия на украинское государство и военных маневров вблизи границ станет, по всей видимости, рутиной российской внешней политики.

    Сами США пока ведут себя вяло, их планы по размещению в Европе новых войск из-за океана большого впечатления не производят. В действительности Вашингтон пока не подошел к выбору между отступлением с занятых после холодной войны позиций и втягиванием в полноценное военное противостояние с Россией. Выбор в пользу второго варианта означал бы необходимость размещать в Европе десятки и, возможно, сотни тысяч военных. Это неизбежно привело бы к колоссальной нагрузке на сами США и лишило бы их возможности подготовиться к следующему раунду борьбы – на этот раз с Китаем.

    Ведь, несмотря на все заклинания и создание новых альянсов на периметре Азии, к серьезному силовому взаимодействию с Пекином американцы даже еще не начали приступать. Китай, со своей стороны, тоже явно концентрирует силы с прицелом на 2024–2025 годы. Пандемия коронавируса позволила китайским властям серьезно усилить контроль внутри страны и избавиться от многих ограничителей, унаследованных от эпохи дружбы с Западом. Схватка здесь предстоит очень серьезная, и мы еще станем свидетелями крупных военных провокаций или даже локальных столкновений.

    Поэтому сейчас у нас есть основания думать, что отношения с Россией – это именно то направление, где США попробуют экономить силы. А это значит, что фактические или формальные уступки будут сопровождаться информационным давлением и введением новых ограничительных мер в экономике. Это достаточно приемлемое состояние. И хотя масштабы волнения, вызываемого у неподготовленного наблюдателя кризисом в отношениях России и Запада, достаточно значительны, в действительности то, что мир продолжают сотрясать новые кризисы, является неизбежным следствием перестройки всей международной системы, и относиться к последствиям нужно менее эмоционально.

    Первой стадией этого фундаментального процесса стало всеобщее обособление государств с началом пандемии коронавируса два года назад и усиление ими контроля над жизнью граждан. Признаем, что в целом ведущие державы справились с этой задачей весьма успешно. Сейчас пандемия вроде бы схлынула, и на передний план выходит конфликт России и США, который также может исправить множество искажений, накопленных за несколько десятилетий после холодной войны. После того, как острая фаза этого противостояния сменится устойчивым антагонизмом, нам, видимо, предстоит наблюдать следующий этап – полномасштабный кризис в отношениях Запада уже с Китаем.

    К тому, что спокойная жизнь обывателю не грозит в обозримом будущем уже никогда, нужно просто привыкнуть. Лучше подумать о том, как мы будем жить после того, как окажется уничтожено все, на чем была основана уверенность в завтрашнем дне еще несколько лет назад. Это совсем не страшно – ведь буквально позавчера главными «потрясателями вселенной» были биржевые спекулянты, а сейчас связанные с их алчностью проблемы выглядят как детская игра в песочнице.

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