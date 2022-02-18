Что заставило руководство Туркмении решиться на смену власти

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18 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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Америка толкает Европу и Азию к войне за газ

Новак рассказал, что ждет наивную Европу в случае отказа от российского газа в пользу СПГ REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Искать спасения в СПГ не стоит. Рекордные январские поставки СПГ в Европу – это исключение, а не правило. Даже частичный отказ Европы от российского газа в пользу газа сжиженного способен стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии, предупреждает вице-премьер России Александр Новак. Готова ли Азия на такие страдания ради Украины и Европы?  Подробности...
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Президент Бразилии послал из Кремля сигнал всему миру

«Для меня большая честь получить ваше приглашение. Мы испытываем чувство солидарности с Россией», – заявил Болсонару Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Скандальный бразильский лидер Жаир Болсонару побывал на переговорах с Владимиром Путиным в Москве и дал понять буквально всему миру, что прилетел в гости к другу и союзнику. Чем объясняется этот резкий геополитический разворот от политика, который прежде во всем ориентировался на США и даже мешал сотрудничеству своей родины с Москвой? Подробности...
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Какие мигранты заслуживают депортации из России

Путин призвал полицию принять жесткие меры против нелегальной миграции Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая на коллегии МВД, Путин велел резко ужесточить борьбу с нелегальной миграцией. В частности, выдворять из страны за любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка. Ясно, что после таких указаний массовые депортации нарушителей неизбежны. Но по каким критериям отбирать нарушителей для высылки? И будет ли успех такой работы МВД измеряться лишь количеством высланных из страны? Подробности...
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Как Украина готовится к штурму Донбасса

Украинские войска активно готовятся к наступлению в Донбассе Vadim Ghirda/АР/ТАСС
Впервые за долгое время Украина подвергла массовому обстрелу территорию непризнанных донецких республик. Это произошло на следующие сутки после того, как Россия начала отвод войск со своих западных границ по завершении крупных учений. Какие еще признаки свидетельствуют о том, что перед нами – подготовительные мероприятия перед масштабным наступлением на Донбасс? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Что заставило руководство Туркмении решиться на смену власти

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Туркмении нужны реформы, которые уже успешно реализуются в соседних Узбекистане и Казахстане. Либо Ахшабаду пора задуматься об отказе от нейтрального статуса и вступить в ОДКБ. Подробности...

Украина опять рискует пропустить «Евровидение» из-за политики

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Алина Паш оказалась рецидивисткой – она побывала не только в Крыму, но и в Москве, где неосмотрительно сфотографировалась на Красной площади. Отыскали еще один снимок, где Алина позирует в бело-сине-красной куртке, а сочетание этих цветов для украинских националистов – харам. Подробности...
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Почему Россия должна вступить в НАТО, но никогда не вступит

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вступление Москвы в Североатлантический альянс решило бы ряд текущих российских и западных проблем. Но при этом создало бы гораздо больше новых. Подробности...
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Обстрел Донбасса. Началось?

Лукашенко обидел Армению

Бразильский «тролль» в России

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Жертвами паводка в Рио-де-Жанейро стали десятки человек

В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Камран Гасанов

    Что заставило руководство Туркмении решиться на смену власти

    Камран Гасанов
    старший преподаватель РУДН
    		18 февраля 2022, 09:02

    В Средней Азии продолжается политическая трансформация. Казахстанскому лидеру Нурсултану Назарбаеву потребовалось восемь лет, прежде чем мирно передать власть премьер-министру Касым-Жомарту Токаеву. И то трансфер власти не избавил Казахстан от потрясений, в чем мы убедились в начале года. В Узбекистане переход к новой системе произошел по естественным причинам: в 2016-м умер первый президент Ислам Каримов, в результате досрочных выборов победил Шавкат Мирзиёев – так же, как и Токаев, экс-премьер. Тот факт, что новые лидеры не являются родственниками первых президентов, придает определенную стабильность Казахстану и Узбекистану. Совсем иным путем пошла Киргизия, которую с 2005 года постоянно сотрясают революции. В Таджикистане президент Эмомали Рахмон жесткой рукой держит контроль, и пока, похоже, не готов что-то менять. Оставалась Туркмения.

    Нынешний президент Гурбангулы Бердымухамедов, в отличие от Назарбаева, Каримова и Рахмона – не «отец нации» и не первый руководитель независимой постсоветской республики (Рахмон – хоть и третий президент Таджикистана, но правит с 1994 года и имеет непререкаемый авторитет благодаря тому, что остановил гражданскую войну). Почти столько же, сколько и Бердымухамедов, Туркменией управлял Сапармурат Ниязов. Тем не менее почти через 15 лет своего правления аркадаг (прозвище туркменского президента – «покровитель нации») задумался о политических преобразованиях. Несмотря на то, то в настоящий момент его власти ничего не угрожает. Хотя срок полномочий Бердымухамедова истечет лишь через два года, на днях он объявил в стране досрочные президентские выборы. Они пройдут 12 марта. Баллотироваться на них он не будет. Вместо себя туркменский президент выдвигает сына Сердара. По конституции Туркменистана, на высшую государственную должность нельзя баллотироваться до 40 лет. Именно столько исполнилось Сердару 22 сентября прошлого года.

    Судя по карьерной лестнице Сердара Бердымухамедова, политический олимп для него отец готовил как минимум последние десять лет. Единственный сын аркадага (у него еще две дочери) по образованию инженер-технолог. Он окончил сельскохозяйственный университет им. Ниязова. В 2008-2011 годах его назначили советником-посланником в посольстве Туркменистана в России. Следующие три года он служил советником в постпредстве при ООН. В 2016 году 35-летний Сердар –начальник департамента в МИД Туркмении, а еще через два года – уже замглавы МИД. Первую свою крупную должность Сердар «заработал» в 2020 году, став министром промышленности. Прошел еще год, и он уже вице-премьер. Так как в Туркмении нет должности премьера, Сердар Бердымухамедов фактически является одним из важнейших людей в государстве. Дорога к власти расчищена, остается отойти в сторону лишь «аркадагу», и он это делает.

    Для Бердымухамедова-старшего выдвижение сына вызвано, очевидно, тремя причинами. Во-первых, желанием обеспечить стабильность своего режима. Оставаться у власти бесконечно – опасно: можно повторить судьбу других пересидевших властителей, таких как Мубарак, Каддафи и бен Али. Объявлять честные и свободные выборы, рискуя получить во главе государства «не своего человека» – опасно для здоровья или как минимум свободы. Передавать же власть «чужому», пусть и человеку из системы, тоже рискованно. Трансфер власти от харизматичного Назарбаева к технократу Токаеву показал издержки казахстанской модели. Да, Токаев удержал власть – но мы все помним, какой ценой.

    Учитывая степень закрытости Туркменистана – интернет ограничен, а выезжать за рубеж молодым людям запрещено, полное отсутствие даже формальной оппозиции, уровень коррупции (Туркменистан в списке мировых лидеров, наряду с Сирией, Ливией, Йеменом и Афганистаном), победить на выборах 12 марта Сердару труда не составит. Судя по инсайдам в СМИ, большой харизмой и управленческими качествами сын «аркадага» не отличается. Да и политикой он увлекается постольку-поскольку, предпочитая бизнес. Следовательно, в методах управления сложно ожидать от него большей эффективности и тем более демократичности, чем от действующего лидера, чьи памятники украшают улицы всех городов страны, а книги заставляют учить каждого школьника. Из утечек в медиа известно о диктаторских наклонностях Сердара. Будучи главой Ахалского велаята (областной администрации), он запрещал чиновникам входить и выходить в/из здания администрации, пока он находился там. Мобильные телефоны с собой брать – тоже табу. Одной из любимых фраз губернатора была: «Шею сверну».

    Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Возможно, главный пост в стране придаст Сердару ответственности, и его тихий и странно звучащий голос не станет помехой тому, чтобы вырасти в нового туркменбаши. Несколько лет как минимум у него будет все еще сильная опора в лице отца. Аркадаг сохранит за собой пост председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) и негласно останется хозяином страны, имея титул «покровителя». Уверенность в выбранной модели транзита Бердымухамедову, очевидно, внушает опыт самого Туркменистана. По слухам, Гурбангулы – внебрачный сын первого президента, Туркменбаши Сапармурата Ниязова. Если народ принял передачу власти от отца к сыну в первый раз, почему бы не сделать так еще раз. Что касается зарубежного опыта, то династическая модель оправдала себя в соседнем Азербайджане. Сын Гейдара Алиева Ильхам 20 лет находится у руля и прочно удерживает позиции, зачищая верхи от старой элиты. Кстати говоря, азербайджанцы в этническом и языковом отношении очень близки с туркменами – оба этноса относятся к огузской подгруппе тюркских народов.

    Если к политическому переходу в пользу сына Гурбангулы Бердымухамедов пришел много лет назад, когда продвигал Сердара по карьерной лестнице, то, похоже, дату этого перехода он выбрал совсем недавно. Триггером, судя по всему, стали два события. Во-первых, Казахстан. Не только сам факт неудавшегося переворота, но и то, что к нему привело. Пандемия коронавируса нанесла урон экономикам развивающихся стран, даже если аркадаг «отменил» ковид – в Туркмении, по официальным данным правительства страны, его нет и не было. Безработица в Туркменистане, по независимым данным, превышает 50 процентов. Стране нужны перемены, и эти перемены зачастую люди ассоциируют с новыми лицами в руководстве. Насколько народ устроит продолжение династии Ниязовых – Бердымухамедовых, прогнозировать невозможно, как и любую революцию на этой планете. Второй триггер – это Афганистан, с которым у Туркменистана 800-километровая граница. Летом 2021 года к власти там пришли талибы. Риск распространения терроризма, политического ислама и наркотрафика из изолированной страны создает прямую угрозу стабильности режима в Ашхабаде.

    Однако смены фигуры в президентском дворце явно недостаточно. Туркменистану нужны реформы, которые уже успешно реализуются в соседних Узбекистане и Казахстане. Либо Ахшабаду пора задуматься об отказе от нейтрального статуса и вступить в ОДКБ. Россия в Казахстане показала, что на нее можно положиться.

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