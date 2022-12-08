Украина нуждается в возмездии

Пятого и шестого декабря в Донецке был ад. Происходящее напоминало лето этого года. Весь город в дыму. Особенно досталось центру Донецка. Артиллеристы ВСУ намеренно били из «Градов» по тем частям города, где всегда много людей: Крытый рынок, район Центрального универмага, «Донецк-сити». Только шестого числа погибло восемь человек. В их числе Мария Пирогова, депутат, волонтер. Молодая женщина, которая недавно вышла замуж. Человек, который сделал много хорошего и сделал бы еще – если бы ее жизнь не оборвал снаряд.

Проукраинские блогеры в уже привычной для них манере пишут, что Донецк обстреливает Россия. В Донбассе «сами себя обстреливают» с 2014 года, мы уже устали удивляться и возмущаться. Некоторые блогеры написали, что обстрелы Донецка – это ответ на ракетные удары России по украинской инфраструктуре. Но это – ложь. ВСУ обстреливают Донецк независимо от того, производит Россия ракетные удары или нет. Так, 28 ноября в центре города, на заправке на пересечении Проспекта Мира и Школьного бульвара, от попадания украинской ракеты погиб молодой парень. А за день до этого в нескольких десятках метров от автозаправки, в районе гостиницы «Виктория», также были прилеты. Только по счастливой случайности никто не погиб. Много раз украинцы обстреливали одну из центральных улиц города, Университетскую.

Пятого и шестого числа просто масштабы обстрелов были другие, пострадало много людей за короткое время. Нанесен ущерб немалому количеству зданий, сгорели машины. Город был затянут черным дымом, поэтому сложилась апокалиптическая картина. Но если не принимать во внимание масштаб, то украинские обстрелы город переживает каждый день. Каждый. День. И ни один житель Донецка не знает, проснется он завтра или в его квартиру прилетит снаряд. Выйдя за хлебом в магазин, вернется домой или будет поражен осколком. К этому еще нужно добавить проблемы с водоснабжением во всем городе – из-за того, что Украина отключила энергоснабжение одного из подъемов канала «Северский Донец – Донбасс» еще в феврале месяце. Проблемы усугубляются еще и тем, что время от времени украинцы обстреливают фильтровальную станцию. Украина начала агрессию против критической инфраструктуры Донбасса задолго до ракетных ударов России по ее энергетическим объектам.

Мой знакомый, который сейчас служит в Херсонской области, приехал в отпуск в Донецк. Так вот, по его словам, у него ощущение, что он просто попал с одного участка фронта на другой. И это верно. Донецк – это не просто город возле линии соприкосновения: в городе участником войны на самом деле является каждый его житель: ребенок, старик, женщина.

В одном из донецких Telegram-каналов человек задал вопрос: «Мы сумасшедшие или патриоты, что до сих пор живем в Донецке?» Он подметил, что люди празднуют дни рождения, ездят по своим делам, даже несрочным. Несмотря на постоянные обстрелы. При этом кто-то подметил, что в городе дорожает недвижимость. Дорожает недвижимость, которая, по здравом размышлении, не стоит вообще нисколько. А многие люди, которые имеют возможность уехать, не делают этого.

Мы и сумасшедшие, и патриоты. Особенно те, кто не покинул его в самую трудную минуту, когда война еще только начиналась. Но, с другой стороны, деформация сознания тоже присутствует, глупо это отрицать. Когда человек ежесекундно живет в ощущении опасности, когда не знаешь, что будет через минуту, остаться полностью нормальным – невозможно. Именно поэтому многие дончане, в том числе и я, стали фаталистами. Только положившись на волю судьбы или на Божью волю (кому что ближе), можно выжить в наших условиях.

Зачем Украина стремится убить как можно больше гражданских в Донецке? Как и летом, главная цель майданных политиков – посеять страх в сердцах людей. Не нужно никаких иллюзий: мы имеем дело с жестоким противником, проповедующим нацистскую идеологию, а не с братской страной. Террор – это главный метод майданного режима начиная еще с 2013 года, когда его адепты рвались к власти на Украине. Но в сравнении с тем временем у киевской власти добавился еще один мотив. Донецк теперь часть России. И каждый артиллеристский удар по городу – это демонстрация того, что Россия не может защитить своих граждан. Майданные политики не только хотят запугать дончан, но и унизить Россию. Подорвать веру граждан России в свою державу. Поэтому Украина обстреливает и населенные пункты в Белгородской и в Курской областях – куда может дотянуться. Во многом поэтому была атака беспилотников на аэродромы, где базируются стратегические бомбардировщики. Майданная власть хочет не только показать, что Россия слаба.

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Журналист Александр Сладков написал в своем Telegram-канале: «Пока не разнесен центр Киева в хлам, обстрелы Донецка не прекратятся». Эмоционально, конечно. Но по сути – правильно. К жестокому врагу нельзя проявлять снисходительность. Те, кто целенаправленно расстреливают гражданских людей, те, кто бьют по мирному городу из «Градов», не оценят снисходительного отношения к себе. Любое милосердие они принимают за слабость. И речь не только о солдатах ВСУ, но и об обществе, которое этих солдат порождает. Потому что они из тех же ворот, что и весь народ. Нужен жесткий, даже жестокий, ответ.

Можно рассуждать, что мы не такие, как они. Можно говорить, что месть – это из Средневековья. Но месть – это способ заставить врага бояться. А пока на Украине не начнут дико бояться России, удары по Донецку и другим российским городам не прекратятся. Украина просто нуждается в возмездии.