Украина нуждается в возмездии

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8 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 10:24  |  vz.ru
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Как России лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен

Россия обсуждает ответные меры на нефтяной ценовой потолок Егор Алеев/ТАСС
Россия готовит ответ Европе на ценовой потолок по нефти. Неофициально называется как минимум три возможных варианта контрсанкций. Однако у каждого из них есть как свои плюсы, так и минусы. В итоге может оказаться, что лучший вариант ответа Европе на ее подрыв рыночных основ может лежать совсем в другой плоскости. Какой четвертый вариант есть у России, чтобы отомстить Европе? Подробности...
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На собственность США в России стали искать управу

США применяют против России «изощренный инструментарий по аресту дипломатической собственности» Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В России может появиться закон, с помощью которого можно будет обращаться с американской дипломатической собственностью так же, как американцы обращаются с нашей, наплевав на все международные нормы. Для российской дипломатической традиции это почти революция. Как и всякая революция, она подразумевает издержки. Подробности...
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Мужество волонтеров приравняли к героизму на поле боя

Отличившиеся волонтеры были награждены орденами мывместе.рф
В последний день волонтерского форума «Мы вместе» добровольцам, спасавшим людей в зоне СВО, вручили ордена Мужества – награду, к которой чаще представляют за подвиги на передовой. Двое волонтеров награждены посмертно. Почему добровольческое движение приобрело в последнее время широкий размах и стало привлекательно для российской молодежи, несмотря на все трудности и риски?  Подробности...
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В организации госпереворота в Германии ищут «русский след»

Немецкие сыщики уже схватили не менее 25 «заговорщиков», якобы мечтавших захватить Бундестаг Reuters TV/REUTERS
В Германии предотвращен государственный переворот, утверждают правоохранительные органы страны. Сообщается, что путч якобы готовил находящийся на связи с Москвой принц из старого немецкого рода. Среди задержанных – бывший депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии». Что стоит за заявлениями немецкой полиции о подготовке госпереворота, да и еще с наличием «русского следа». Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Украина нуждается в возмездии

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Можно рассуждать, что мы не такие, как они. Можно говорить, что месть – это из Средневековья. Но месть – это способ заставить врага бояться. А пока на Украине не начнут дико бояться России, удары по Донецку и другим российским городам не прекратятся. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

В чем секрет венгерской аномалии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Венгрия, оставаясь участником НАТО и Евросоюза, принадлежит сейчас к Мировому большинству – подавляющему количеству стран мира, которые дружественны России просто потому, что не хотят полностью подчиняться ее противникам. Подробности...

Не надо ставить идеологию впереди реальности

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Если есть какое-то действительно массовое движение, объединенное общими целями, как ополчение Минина и Пожарского или революционные процессы 1917 года, идеология для него находится быстро. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Попытка переворота в Германии

Как отнять имущество США в России

У друзей России попытка революции

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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Сергей Миркин

    Украина нуждается в возмездии

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		8 декабря 2022, 09:02

    Пятого и шестого декабря в Донецке был ад. Происходящее напоминало лето этого года. Весь город в дыму. Особенно досталось центру Донецка. Артиллеристы ВСУ намеренно били из «Градов» по тем частям города, где всегда много людей: Крытый рынок, район Центрального универмага, «Донецк-сити». Только шестого числа погибло восемь человек. В их числе Мария Пирогова, депутат, волонтер. Молодая женщина, которая недавно вышла замуж. Человек, который сделал много хорошего и сделал бы еще – если бы ее жизнь не оборвал снаряд.

    Проукраинские блогеры в уже привычной для них манере пишут, что Донецк обстреливает Россия. В Донбассе «сами себя обстреливают» с 2014 года, мы уже устали удивляться и возмущаться. Некоторые блогеры написали, что обстрелы Донецка – это ответ на ракетные удары России по украинской инфраструктуре. Но это – ложь. ВСУ обстреливают Донецк независимо от того, производит Россия ракетные удары или нет. Так, 28 ноября в центре города, на заправке на пересечении Проспекта Мира и Школьного бульвара, от попадания украинской ракеты погиб молодой парень. А за день до этого в нескольких десятках метров от автозаправки, в районе гостиницы «Виктория», также были прилеты. Только по счастливой случайности никто не погиб. Много раз украинцы обстреливали одну из центральных улиц города, Университетскую.

    Пятого и шестого числа просто масштабы обстрелов были другие, пострадало много людей за короткое время. Нанесен ущерб немалому количеству зданий, сгорели машины. Город был затянут черным дымом, поэтому сложилась апокалиптическая картина. Но если не принимать во внимание масштаб, то украинские обстрелы город переживает каждый день. Каждый. День. И ни один житель Донецка не знает, проснется он завтра или в его квартиру прилетит снаряд. Выйдя за хлебом в магазин, вернется домой или будет поражен осколком. К этому еще нужно добавить проблемы с водоснабжением во всем городе – из-за того, что Украина отключила энергоснабжение одного из подъемов канала «Северский Донец – Донбасс» еще в феврале месяце. Проблемы усугубляются еще и тем, что время от времени украинцы обстреливают фильтровальную станцию. Украина начала агрессию против критической инфраструктуры Донбасса задолго до ракетных ударов России по ее энергетическим объектам.

    Мой знакомый, который сейчас служит в Херсонской области, приехал в отпуск в Донецк. Так вот, по его словам, у него ощущение, что он просто попал с одного участка фронта на другой. И это верно. Донецк – это не просто город возле линии соприкосновения: в городе участником войны на самом деле является каждый его житель: ребенок, старик, женщина.

    В одном из донецких Telegram-каналов человек задал вопрос: «Мы сумасшедшие или патриоты, что до сих пор живем в Донецке?» Он подметил, что люди празднуют дни рождения, ездят по своим делам, даже несрочным. Несмотря на постоянные обстрелы. При этом кто-то подметил, что в городе дорожает недвижимость. Дорожает недвижимость, которая, по здравом размышлении, не стоит вообще нисколько. А многие люди, которые имеют возможность уехать, не делают этого.

    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

    Мы и сумасшедшие, и патриоты. Особенно те, кто не покинул его в самую трудную минуту, когда война еще только начиналась. Но, с другой стороны, деформация сознания тоже присутствует, глупо это отрицать. Когда человек ежесекундно живет в ощущении опасности, когда не знаешь, что будет через минуту, остаться полностью нормальным – невозможно. Именно поэтому многие дончане, в том числе и я, стали фаталистами. Только положившись на волю судьбы или на Божью волю (кому что ближе), можно выжить в наших условиях.

    Зачем Украина стремится убить как можно больше гражданских в Донецке? Как и летом, главная цель майданных политиков – посеять страх в сердцах людей. Не нужно никаких иллюзий: мы имеем дело с жестоким противником, проповедующим нацистскую идеологию, а не с братской страной. Террор – это главный метод майданного режима начиная еще с 2013 года, когда его адепты рвались к власти на Украине. Но в сравнении с тем временем у киевской власти добавился еще один мотив. Донецк теперь часть России. И каждый артиллеристский удар по городу – это демонстрация того, что Россия не может защитить своих граждан. Майданные политики не только хотят запугать дончан, но и унизить Россию. Подорвать веру граждан России в свою державу. Поэтому Украина обстреливает и населенные пункты в Белгородской и в Курской областях – куда может дотянуться. Во многом поэтому была атака беспилотников на аэродромы, где базируются стратегические бомбардировщики. Майданная власть хочет не только показать, что Россия слаба.

    Журналист Александр Сладков написал в своем Telegram-канале: «Пока не разнесен центр Киева в хлам, обстрелы Донецка не прекратятся». Эмоционально, конечно. Но по сути – правильно. К жестокому врагу нельзя проявлять снисходительность. Те, кто целенаправленно расстреливают гражданских людей, те, кто бьют по мирному городу из «Градов», не оценят снисходительного отношения к себе. Любое милосердие они принимают за слабость. И речь не только о солдатах ВСУ, но и об обществе, которое этих солдат порождает. Потому что они из тех же ворот, что и весь народ. Нужен жесткий, даже жестокий, ответ.

    Можно рассуждать, что мы не такие, как они. Можно говорить, что месть – это из Средневековья. Но месть – это способ заставить врага бояться. А пока на Украине не начнут дико бояться России, удары по Донецку и другим российским городам не прекратятся. Украина просто нуждается в возмездии.

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