Радость тоже импортозамещается

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31 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 13:20  |  vz.ru
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Как Россия пошатнула могущество доллара

Россия заменяет доллары на юани и золото Алексей Сухоруков/РИА Новости
Россия полностью отказалась от вложений в доллар в своих резервах. Приняты новые правила сохранения денег в Фонде национального благосостояния. Теперь свои сбережения Россия будет хранить в юанях и золоте – и это стало важнейшим сигналом для многих других государств, а также повлияло на сам статус американской валюты. Подробности...
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Уехавшие из России делятся на две категории

Далеко не каждый уехавший является врагом Российского государства
В политических кругах вновь поднялась дискуссия о том, как относиться к тем, кто покинул Россию в 2022 году. Стоит ли подвергать их санкциям? Эксперты приходят к выводу, что главная задача России по отношению к этим людям вовсе не в том, чтобы их всех наказать или ограничить в правах. Хотя бы потому, что уехавшие делятся как минимум на две категории. Подробности...
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ПВО Белоруссии доказала готовность противостоять угрозам с Украины

Обломки украиской ракеты на полях Белоруссии БелТА/ТАСС
Украинские ракетчики допустили очередной промах международного масштаба. Ранее им удавалось поразить гражданские объекты и территории России, Молдавии и Польши, теперь настал черед Белоруссии. Как белорусские военные смогли минимизировать ущерб от падения украинской ракеты системы ЗРК С-300 и какими последствиями грозит этот инцидент? Подробности...
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Новую войну за Косово отменили только на время

Еще накануне все силовики Сербии и Косово находились в режиме полной боевой готовности REUTERS
Вооруженные силы Сербии выведены из режима полной боевой готовности, на севере Косова разбирают баррикады, кризис как будто бы разрешен. Но это только отсрочка новой войны, если не будет обезврежена мина замедленного действия, заложенная США под Балканы, а американских солдат не изгонят из «порохового погреба Европы».  Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Радость тоже импортозамещается

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Раньше Новый год сопровождался приятными праздничными хлопотами, живым интересом и радостным настроением. За эти тридцать лет их вытеснили программируемые и формированные эмоции, нагнетаемые правильно подобранными техническими средствами. Подробности...

Как красные и белые сражались за Донбасс в 1919 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
31 декабря 1919 года завершилась Донбасская операция еще молодой Красной армии. Войска сражались за богатый углем русский регион. В сводках пестрели знакомые современному потребителю новостей топонимы – Сватово, Горловка, Дебальцево. В России шла Гражданская война. Подробности...

Россия выстояла без уехавших

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Отъезд части соотечественников не отразился заметным образом на стране. А ведь в их числе было немало высококвалифицированных специалистов, которые, вероятно, много о себе думали: мол, без нас здесь всё рухнет. Как бы не так. Даже пробки в Москве не рассосались. Подробности...
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Войны не будет, сербы расходятся

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Насколько успешным для вас был 2022 год?
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Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?
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    Виталий Трофимов-Трофимов

    Радость тоже импортозамещается

    Виталий Трофимов-Трофимов
    политический аналитик
    		31 декабря 2022, 12:10

    Пока голливудские новогодние сказки проводят расследование на тему того, кто же все-таки украл Рождество, у нас в России Новый год вернули обратно законным владельцам. И это одна из самых важных побед, связанных с уходом транснациональных корпораций и мировых брендов. Все эти тридцать лет праздник выживал как мог, сопротивляясь очень мощной конкуренции со стороны корпораций – и вот, кажется, выжил и победил. И теперь снова возвращается к нашим детям.

    Яркие огни, хлопушки, подарки, нарядные фигуры Деда Мороза и Снегурочки – такова семиотика праздника. И против нее восстают мега-дорогие и мега-яркие рекламные образы, фактически убивающие образы, связанные с новогодним весельем. По эту сторону проспекта горит огнями новогодняя елка, а по ту сторону такими же, а то и более яркими огнями, горит реклама памперсов. С одного угла площади доносятся хлопки петард и салютов, а с другого – рекламная акция: продают прохладительные напитки. И кричат в мегафоны, заглушая и петарды, и салюты. Здесь детям загадывают загадки и дарят подарки, а там: «При покупке ящика кока-колы носогрейка в подарок». И все обязательно черно-желтое, сине-белое, оранжевое, неоновое, мигающее и, разумеется, красно-белое. Чтобы уж точно никто не подумал импортозамещать своими провинциальными дедами морозами эти прекрасные напитки с сахаром и ортофосфорной кислотой в неприличных объемах.

    У семиотики есть интересное свойство – инфляция. Возьмем двух человек. Один расторможенный и в обычной речи часто прибегает к обсценной лексике. Другой, наоборот, как бы ее экономит – и говорит на правильном литературном русском в полном соответствии с этикой повседневности. И вот оба они видят приближающуюся катастрофу. Тот, что и так был расторможен, начинает безудержно ругаться, привлекая чужое внимание. Но его всерьез никто не воспринимает, так как похоже, что он просто перебрал с горячительным. Когда же к обсценной лексике прибегает тот, кто до этого держался приличий, все вокруг начинают понимать, что происходит действительно что-то серьезное. С Новым годом примерно такая же ситуация: это приличный человек, который выдает салюты и треск в фиксированные дни и этим производит семиотическую экономию знака. Новый год действительно воспринимается как праздник. А реклама – это расторможенный персонаж, который размазывает праздник по всему году и этим его обесценивает. Потому и Новый год переставал восприниматься как праздник, а все больше казался как бы рекламой смены года с непонятным маркетинговым содержанием.

    Именно из-за падения значимости праздника, из-за его обесценивания методами рекламы Новому году приходилось как бы наступать раньше. Муниципальные власти выставляли свои елки заранее. В ноябре, даже иногда и в октябре. Ровно для того, чтобы стимулировать новогоднее настроение, которое должно было в полной концентрации проявиться к 31 декабря. В этому году мы видим изменения: Новый год приходит вовремя. Не заранее, а точно в срок. Ровно из-за того, что ему не приходится конкурировать за внимание с наружной мерцающей рекламой!

    Огромные рекламные постеры, украшенные многочисленными лампами – визитная карточка Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Дубая – в этом году как-то незаметно исчезли с наших улиц. Возможно, это постарались власти. Они ведь регулярно выпускают технические документы, регулирующие рекламу в городах. Но важно и то, что ушли заказчики гротескной рекламы. Отечественную, а также китайскую, белорусскую, казахскую продукцию мы знаем не по баннерам, страдающим гигантизмом. Рекламные огни затухли для того, чтобы ярче могли гореть новогодние, праздничные огни.

    Фото: Максим Блинов/РИА Новости

    Не менее важны и технологии ажиотажа, которые пришли сюда со всеми этими менеджерами с дипломами МВА. Раньше Новый год сопровождался приятными праздничными хлопотами, живым интересом и радостным настроением. За эти тридцать лет их вытеснили программируемые и формированные эмоции, нагнетаемые правильно подобранными техническими средствами. По сути, можно любой день превратить в день ажиотажа. Или даже несколько дней. Вот, к примеру, так называемая черная пятница. Канун Дня благодарения в США, когда все друг друга благодарят, а чтобы благодарить было веселее – вот вам скидка на товары в магазинах. Ну вот к нам он какое отношение имеет? У нас же нет никакого Дня благодарения. А все равно: вот вам скидки на еду, вот вам скидки на технику, вот вам скидки на услуги коуча или там какого-то энергопсихопрактика. В этом году мы важную вещь зафиксировали – импортозамещение ажиотажа. Многие в прошлый раз жаловались на такие маркетинговые мероприятия, как «черная пятница». Не работает, говорили, больше. А в этом году эта «черная пятница» откровенно выглядела дутой. Ажиотаж возвращается обратно в сферу народных гуляний и подготовки к традиционным праздникам.

    Еще один важный знак перемен – исчезают елочные игрушки с логотипами компаний. Ими одно время все елки были завалены. И те, что на улице, и те, что в телевизоре. И не только елочные игрушки. Цистерны с колой приезжали: «Праздник к нам приходит… праздник к нам приходит… праздника вкус всегда настоящий…». Теперь-то мы знаем, что праздник как раз уходил, а привозили под видом праздника что-то совсем другое.

    И не Дед Мороз его привозил, а какой-то очень похожий на него барыга. И даже в самой рекламе как-то чувствовалось, что при всем его антураже на Деда Мороза он похож не больше, чем телефонный мошенник на работника крупного банка. С теми же, в общем-то, целями приходил. А вот теперь нет. На улицах начали появляться Деды Морозы. И мы узнаем в них реальных людей, а не 3D-модели, пытающиеся экспортозаместить реальных людей – наших родственников, соседей и актеров, нанятых муниципалитетом.

    Как известно, весь этот Санта-Клаус – один большой маркетинговый ход производителей газировки. Вот пусть дальше с ним и экспериментируют от нас подальше. Делают его негром, гендерфлюидом, толстой бодипозитивной феминисткой, фричайдером, эльфом, вампиром, некрофилом. Все это обязательно будет, потому что надо же «Кока-Коле» открывать для себя все новые и новые потребительские ниши. Позовут его на собрание совета директоров и прикажут сменить гендер. Потому что такая повестка. И не только ему, всем этим персонажам – клоуну Рональду Макдональду, человеку-ложке Баскину Робинсу. С заложниками, которых захватывают рыночные фундаменталисты, так поступать можно. Тут вам не демократия. А с объектами мифа так поступать нельзя. Дед Мороз – именно что фигура мифа. И именно в этом качестве он возвращается обратно к нам. Не может не вернуться – так работает вечное возвращение, обнаруженное теоретиком мифа Мирчей Элиаде.

    Его приближение озвучивают новые елочные игрушки – ручной работы, элегантные. Их становится из года в год все больше. Не эти пластиковые штамповки, которые вешают на елку лишь бы дети отстали, а настоящие, похожие на те, из детства. Теперь снова можно собирать коллекции этих игрушек, хранить их, а не выбрасывать вместе с елкой. Можно обмениваться с друзьями. Мы думали, что это открытый рынок дарит нам эти игрушки. Нет. Это крафт – протест против рынка, консьюмеризма и массовой штамповки. Они и в крупных сетях начали появляться, не только на полуантикварных базарах.

    Люди есть, которые их отливают и раскрашивают. Своими собственными руками. Над ними смеялись. Мол, в рынок не вписались, лучше бы пошли на бизнес-администрирование учиться. Где теперь это бизнес-администрирование? А игрушки вот! Можно купить, на елку повесить, подарить родственникам.

    Если праздник к нам возвращается, то возвращается именно так. Импортозамещаются не только товары. Радость тоже импортозамещается.

     

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