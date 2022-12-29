России надо разнообразить «информационную географию»

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29 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 10:40  |  vz.ru
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Как Россия будет пробивать потолок цен на нефть

Россия ответила на абсурдные меры ЕС по нефтяному потолку цены Егор Алеев/ТАСС
«Нелегитимные, абсолютно абсурдные меры». Такими словами представитель Кремля Дмитрий Песков описал «так называемый потолок цен» на российскую нефть, введенный Евросоюзом. В ответ указом президента России поставка нефти на данных условиях сделана невозможной. По каким правилам будут продаваться российская нефть и нефтепродукты? Подробности...
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Предки нового посла Германии в Москве служили императору России

Граф Александр Ламбсдорф – потомственный дипломат с репутацией прагматика Robert Michael/Imago/Global Look Press
Новым послом ФРГ в России, скорее всего, станет граф Александр Ламбсдорф – аристократ и политик с репутацией реалиста. Род Ламбсдорфов, который в свое время служил Российской империи, дал современной Германии немало дипломатов. О чем сегодня может свидетельствовать назначение Александра Ламбсдорфа послом в Москве? Подробности...
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Как советские граждане оплатили победу над Гитлером

Танки, бронемашины, самолеты - советские граждане нередко из своего кармана скидывались на создание новой военной техники Анатолий Гаранин/РИА Новости
29 декабря 1941 года вышел указ Президиума Верховного Совета (ПВС) СССР «О военном налоге», ставший одним из важнейших экономических документов военного времени. В том числе с помощью данного механизма победу над Гитлером в буквальном смысле оплатил весь советский народ. Практически все население СССР несло на себе бремя военных расходов, в полной мере оплачивая оборону своей страны. Подробности...
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Кто внушил Украине мечты о «расчленении России»

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов лично участвовал в диверсиях против России REUTERS/Valentyn Ogirenko
Карта расчлененной России, как выяснилось, украшает кабинет главы украинской военной разведки Кирилла Буданова. Что ж, враг не скрывает, к чему именно он в итоге стремится. Однако куда более подробно эти планы вынашивают кураторы Киева – и Украине в них отведена совсем незавидная роль. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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России надо разнообразить «информационную географию»

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Наши основные партнеры сегодня находятся явно не на Западе, и им необходимо уделить должное внимание. А на самом Западе роль опасных вредителей могут играть отнюдь не те, кого мы привыкли таковыми считать в силу больших размеров страны. Подробности...

Поведение Зеленского несет Москве целый ряд выгод

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Главу киевского режима нельзя считать послушным исполнителем западной воли. Воля у него своя – причем иногда отличная от западной. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Почему России не нужна мобилизационная экономика

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Политика, в том числе политика внешняя – все еще остается следствием экономических возможностей государства, а не наоборот. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Россия отомстит за Екатерину II

Немцы испугались своего будущего

Как обеднели олигархи Украины

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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    России надо разнообразить «информационную географию»

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		29 декабря 2022, 09:26

    В 2022 году стало понятно, что основным направлением внешней политики России точно не будет Запад. Между тем нам серьезно не хватает внимания ко многим странам вне Запада – хотя ряд из них могут стать нашими ключевыми партнерами. Да и в целом пора разнообразить географию – особенно информационную.

    Открывая интернет или (тем более) включая телевизор, можно услышать бесконечное обсуждение действий одних и тех же стран. США, Германия, Франция, Великобритания, Польша… Иногда их разбавляют Италия и Сербия. Даже о том, что творится в остальной Европе или в Канаде с Австралией, так сразу и не узнаешь. За пределами Запада вспоминают разве что о Китае, Индии, Турции, Иране и Саудовской Аравии, иногда – о Японии, Сирии, Израиле, КНДР, Бразилии, Венесуэле. Ну еще о Катаре, потому что там был чемпионат мира по футболу. Всё.

    При всех трудностях нынешнего своего положения Россия стремится к тому, чтобы остаться одной из глобальных держав. Но такая узкая информационная повестка совершенно не вяжется со столь большими планами. Например, в СССР были «Международная панорама» и «Сегодня в мире», где зрители узнавали про Гану, Гватемалу, Йемен или Непал. О том, что там есть коммунисты, борцы с империализмом. И тем более знали о «реакционной военщине» в Южной Корее или ЮАР, мешающей этим странам идти «по пути прогресса».

    Между тем большинство стран ООН – как раз государства Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и даже Океании. Среди них есть не только безнадежно бедные, но и те, кто стремится занять достойное место под солнцем, проводя независимую внешнюю политику. И для того чтобы достичь желаемых результатов по укреплению своего положения в мире, России следует обратить на многих из них пристальное внимание. В конце концов, те же США или Китай о них не забывают и с ними работают.

    Начнем с Аргентины. О ней сейчас говорят, прежде всего, как о новом чемпионе мира по футболу. Но при всем уважении к Лионелю Месси, есть в ней много чего поважнее. Так, страна подала заявку на членство в БРИКС. При всех экономических неурядицах и одном из самых высоких уровней инфляции в мире Аргентина остается одной из богатейших стран Латинской Америки. С огромными недрами, с выходом в Антарктику. Наконец, с застарелым спором с Британией насчет Мальвинских (Фолклендских) островов. Но часто ли говорят об Аргентине применительно к ее политике? Нет, мало. Еще меньше речи о соседнем с ней Уругвае. Между тем Уругвай – одна из наиболее адекватных стран в Латинской Америке, с наиболее длительной традицией демократии и наиболее устойчивой внутренней и внешней политикой. В силу этого страна обладает немалым влиянием в регионе. Как зовут местного президента? Имя Луиса Лакалье Поу едва ли что-то скажет неспециалистам. Между тем один из ключей к Латинской Америке явно находится у него.

    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

    Завершая тему Латинской Америки, следует обратить внимание на левых президентов еще двух ключевых стран региона – Чили (Габриэль Борич) и Колумбии (Густаво Петро). Наконец, несмотря на соседство с США, известную степень самостоятельности от них показывает Мексика – один из крупнейших экспортеров нефти. Много ли мы слышим об этой стране, которая по населению скоро обойдет Россию? Почти ничего.

    Переместимся в Африку. Так, заявку в БРИКС подал Алжир, который Евросоюз видит в качестве того, кто заместит российские ресурсы. Что в нем творится? Опять же – широкому читателю это мало известно. Как мало известно что-то о политике соседнего Марокко, с которым Алжир находится в плохих отношениях. Между тем на фоне успехов своих футболистов марокканские власти под давлением США стали отправлять на Украину запчасти для танков. Приятное это событие для России? Ответ очевиден.

    Не последнюю роль в мире играют еще две страны Северной Африки – Египет и Тунис. И с ними, как и с Алжиром и Марокко, России предстоит очень тяжелая работа. В их руках – крупные транспортные артерии, Суэцкий канал и Гибралтарский пролив. Они являются крупными поставщиками природных ресурсов, а влияние той же Франции там не подлежит сомнению. К тому же они являются «ключами» сразу и к Африке, и к Ближнему Востоку. И их надо превращать из полуконкурентов в близких партнеров.

    В Черной Африке особое внимание привлекают к себе нефтедобывающие страны – огромная Нигерия, среднего размера Камерун и Ангола. Наконец, маленькие, но богатые по африканским меркам Габон, Экваториальная Гвинея и Республика Конго. Сейчас тот же ЕС ищет в них альтернативу российским ресурсам, и тут возникает большое поле для работы нашей дипломатии. Никуда не девается оно и в случае с членом БРИКС ЮАР, о происходящем в которой мы в массе своей тоже имеем лишь самые общие представления.

    На Ближнем Востоке есть богатый нефтедобывающий Оман, «закрывающий» вход в Персидский залив. Страна с уникальным ибадитским направлением ислама, к тому же куда менее Катара или ОАЭ замеченная в финансировании исламистов. Огромное значение для морских перевозок (да и с точки зрения ресурсов тоже) имеет курортная Шри-Ланка. В этом году там изгнали из власти экспериментаторов, пытавшихся внедрить «зеленую энергию». Страна стала меньше смотреть на Запад, даже готова была признать карты «Мир» – но США не позволили.

    В Юго-Восточной Азии есть и вовсе очень большие государства – Индонезия, Вьетнам, Филиппины и Таиланд. Все они являются излюбленным гражданами России местом пляжного отдыха. Однако в них в сумме проживает примерно 550 миллионов человек. Вьетнам – быстро развивающаяся по китайскому пути страна, наш давний союзник и партнер. Индонезия – крупнейшая страна мусульманского мира, Таиланд – одна из крупнейших в буддийском. Филиппины одно время шли с нами на сближение, но все же пока остаются в американской орбите.

    Что творится в этих очень больших государствах, в которых к тому же добывают нефть и через которые сегодня проходят главные мировые морские пути? Если мы хотим, чтобы Юго-Восточная Азия отвернулась от США и повернулась к нам, надо ее лучше знать. К слову, там такие знаки внимания очень ценят. Нельзя мало говорить о Южной Корее. Да, она находится в западной орбите влияния, но следует антироссийским санкциям куда меньше, чем соседняя Япония. Потому необходимо рассказывать, какие «пряники» могут получить местные гиганты при выходе на российский рынок. Совместно с Китаем необходимо плотнее работать с ней – в том числе и по линии того, что прочный мир между двумя Кореями именно мы можем принести и в состоянии его обеспечить. Да и Монголию забывать не стоит – страна с нами граничит.

    Наконец, в Европе у нас явно обходят вниманием Голландию и Швецию. Между тем первой правит Марк Рютте – наиболее опытный политик Западной Европы. А вторая будет председательствовать в Евросоюзе в первом полугодии 2023 года. Оба зажиточных королевства являются жесткими противниками России и оба имеют огромное влияние в Европе. К тому же у голландцев имеются тесные связи с США, а шведы вот-вот войдут в НАТО. Можно ли их оставлять на периферии внимания? Потом себе же дороже обойдется.

    Тем самым получается, что России нужно разнообразить свою политику, и особенно информационную географию. Зацикливание на крупных странах Запада делает ее явно ограниченной. Наши основные партнеры сегодня находятся явно не на Западе, и им необходимо уделить должное внимание. А на самом Западе роль опасных «вредителей» могут играть отнюдь не те, кого мы привыкли таковыми считать в силу больших размеров страны.

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