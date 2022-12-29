России надо разнообразить «информационную географию»

В 2022 году стало понятно, что основным направлением внешней политики России точно не будет Запад. Между тем нам серьезно не хватает внимания ко многим странам вне Запада – хотя ряд из них могут стать нашими ключевыми партнерами. Да и в целом пора разнообразить географию – особенно информационную.

Открывая интернет или (тем более) включая телевизор, можно услышать бесконечное обсуждение действий одних и тех же стран. США, Германия, Франция, Великобритания, Польша… Иногда их разбавляют Италия и Сербия. Даже о том, что творится в остальной Европе или в Канаде с Австралией, так сразу и не узнаешь. За пределами Запада вспоминают разве что о Китае, Индии, Турции, Иране и Саудовской Аравии, иногда – о Японии, Сирии, Израиле, КНДР, Бразилии, Венесуэле. Ну еще о Катаре, потому что там был чемпионат мира по футболу. Всё.

При всех трудностях нынешнего своего положения Россия стремится к тому, чтобы остаться одной из глобальных держав. Но такая узкая информационная повестка совершенно не вяжется со столь большими планами. Например, в СССР были «Международная панорама» и «Сегодня в мире», где зрители узнавали про Гану, Гватемалу, Йемен или Непал. О том, что там есть коммунисты, борцы с империализмом. И тем более знали о «реакционной военщине» в Южной Корее или ЮАР, мешающей этим странам идти «по пути прогресса».

Между тем большинство стран ООН – как раз государства Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и даже Океании. Среди них есть не только безнадежно бедные, но и те, кто стремится занять достойное место под солнцем, проводя независимую внешнюю политику. И для того чтобы достичь желаемых результатов по укреплению своего положения в мире, России следует обратить на многих из них пристальное внимание. В конце концов, те же США или Китай о них не забывают и с ними работают.

Начнем с Аргентины. О ней сейчас говорят, прежде всего, как о новом чемпионе мира по футболу. Но при всем уважении к Лионелю Месси, есть в ней много чего поважнее. Так, страна подала заявку на членство в БРИКС. При всех экономических неурядицах и одном из самых высоких уровней инфляции в мире Аргентина остается одной из богатейших стран Латинской Америки. С огромными недрами, с выходом в Антарктику. Наконец, с застарелым спором с Британией насчет Мальвинских (Фолклендских) островов. Но часто ли говорят об Аргентине применительно к ее политике? Нет, мало. Еще меньше речи о соседнем с ней Уругвае. Между тем Уругвай – одна из наиболее адекватных стран в Латинской Америке, с наиболее длительной традицией демократии и наиболее устойчивой внутренней и внешней политикой. В силу этого страна обладает немалым влиянием в регионе. Как зовут местного президента? Имя Луиса Лакалье Поу едва ли что-то скажет неспециалистам. Между тем один из ключей к Латинской Америке явно находится у него.

Завершая тему Латинской Америки, следует обратить внимание на левых президентов еще двух ключевых стран региона – Чили (Габриэль Борич) и Колумбии (Густаво Петро). Наконец, несмотря на соседство с США, известную степень самостоятельности от них показывает Мексика – один из крупнейших экспортеров нефти. Много ли мы слышим об этой стране, которая по населению скоро обойдет Россию? Почти ничего.

Переместимся в Африку. Так, заявку в БРИКС подал Алжир, который Евросоюз видит в качестве того, кто заместит российские ресурсы. Что в нем творится? Опять же – широкому читателю это мало известно. Как мало известно что-то о политике соседнего Марокко, с которым Алжир находится в плохих отношениях. Между тем на фоне успехов своих футболистов марокканские власти под давлением США стали отправлять на Украину запчасти для танков. Приятное это событие для России? Ответ очевиден.

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Не последнюю роль в мире играют еще две страны Северной Африки – Египет и Тунис. И с ними, как и с Алжиром и Марокко, России предстоит очень тяжелая работа. В их руках – крупные транспортные артерии, Суэцкий канал и Гибралтарский пролив. Они являются крупными поставщиками природных ресурсов, а влияние той же Франции там не подлежит сомнению. К тому же они являются «ключами» сразу и к Африке, и к Ближнему Востоку. И их надо превращать из полуконкурентов в близких партнеров.

В Черной Африке особое внимание привлекают к себе нефтедобывающие страны – огромная Нигерия, среднего размера Камерун и Ангола. Наконец, маленькие, но богатые по африканским меркам Габон, Экваториальная Гвинея и Республика Конго. Сейчас тот же ЕС ищет в них альтернативу российским ресурсам, и тут возникает большое поле для работы нашей дипломатии. Никуда не девается оно и в случае с членом БРИКС ЮАР, о происходящем в которой мы в массе своей тоже имеем лишь самые общие представления.

На Ближнем Востоке есть богатый нефтедобывающий Оман, «закрывающий» вход в Персидский залив. Страна с уникальным ибадитским направлением ислама, к тому же куда менее Катара или ОАЭ замеченная в финансировании исламистов. Огромное значение для морских перевозок (да и с точки зрения ресурсов тоже) имеет курортная Шри-Ланка. В этом году там изгнали из власти экспериментаторов, пытавшихся внедрить «зеленую энергию». Страна стала меньше смотреть на Запад, даже готова была признать карты «Мир» – но США не позволили.

В Юго-Восточной Азии есть и вовсе очень большие государства – Индонезия, Вьетнам, Филиппины и Таиланд. Все они являются излюбленным гражданами России местом пляжного отдыха. Однако в них в сумме проживает примерно 550 миллионов человек. Вьетнам – быстро развивающаяся по китайскому пути страна, наш давний союзник и партнер. Индонезия – крупнейшая страна мусульманского мира, Таиланд – одна из крупнейших в буддийском. Филиппины одно время шли с нами на сближение, но все же пока остаются в американской орбите.

Что творится в этих очень больших государствах, в которых к тому же добывают нефть и через которые сегодня проходят главные мировые морские пути? Если мы хотим, чтобы Юго-Восточная Азия отвернулась от США и повернулась к нам, надо ее лучше знать. К слову, там такие знаки внимания очень ценят. Нельзя мало говорить о Южной Корее. Да, она находится в западной орбите влияния, но следует антироссийским санкциям куда меньше, чем соседняя Япония. Потому необходимо рассказывать, какие «пряники» могут получить местные гиганты при выходе на российский рынок. Совместно с Китаем необходимо плотнее работать с ней – в том числе и по линии того, что прочный мир между двумя Кореями именно мы можем принести и в состоянии его обеспечить. Да и Монголию забывать не стоит – страна с нами граничит.

Наконец, в Европе у нас явно обходят вниманием Голландию и Швецию. Между тем первой правит Марк Рютте – наиболее опытный политик Западной Европы. А вторая будет председательствовать в Евросоюзе в первом полугодии 2023 года. Оба зажиточных королевства являются жесткими противниками России и оба имеют огромное влияние в Европе. К тому же у голландцев имеются тесные связи с США, а шведы вот-вот войдут в НАТО. Можно ли их оставлять на периферии внимания? Потом себе же дороже обойдется.

Тем самым получается, что России нужно разнообразить свою политику, и особенно информационную географию. Зацикливание на крупных странах Запада делает ее явно ограниченной. Наши основные партнеры сегодня находятся явно не на Западе, и им необходимо уделить должное внимание. А на самом Западе роль опасных «вредителей» могут играть отнюдь не те, кого мы привыкли таковыми считать в силу больших размеров страны.