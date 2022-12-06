Украина плотно сидит на игле информационной наркоты

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6 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 18:45  |  vz.ru
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Как Россия подготовилась к нефтяному эмбарго ЕС

Исторический момент: ЕС ввел эмбарго на российскую нефть Егор Алеев/ТАСС
Наступил день, когда Евросоюз официально отказался от российской нефти. Германия при этом делает хорошую мину при плохой игре: пытается уговорить Индию выступить вместе с Западом против российской нефти. Москва тем временем незаметно для всех скупает на рынке сотни танкеров. Чьи действия бессмысленны, а чьи принесут плоды? Подробности...
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Как меняют мнение казахстанцев о спецоперации

Только 7% жителей Казахстана верят, что на Украине победят ВСУ Svetlana Kysilyova/ABACA/Reuters
Социологи узнали мнение жителей Казахстана о спецоперации ВС РФ на Украине. С марта оно изменилось – и не в пользу России. С чем связаны такие перемены? Стоит ли подобным опросам верить? А главное – как сломать тренд в пользу РФ, если в этом действительно есть необходимость? Подробности...
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Тыловые аэродромы России требуют усиления защиты

Комплексы «Панцирь-С1» хорошо себя проявили при обороне авиабазы Хмеймим в Сирии РИА Новости
Украинские БПЛА попытались атаковать сразу несколько российских тыловых аэродромов, используя для этого еще советские технологии. Как вражеские беспилотники смогли оказаться в глубоком тылу на территории России и что необходимо сделать для защиты аэродромов стратегической авиации ВКС РФ? Подробности...
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Кому нужна монгольская революция

Люди осаждают правительственные здания в знак протеста против воровства угля, отправляемого в Китай Туяна Зондуева/ТАСС
В Монголии, одной из наиболее дружественных к России стран мира, четвертый день проходят массовые акции протеста. Накануне разъяренная толпа ворвалась в здание, где располагается правительство, однако революции пока не случилось. Будет ли эта революция «цветной»? Кто за ней стоит – США, Китай или заговорщики? И почему монгольский народ так возмутила кража угля? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Украина плотно сидит на игле информационной наркоты

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не стоит надеяться, что украинцы вдруг очнутся и вылечатся сами. Немцы, нация гораздо более рациональная и рассудительная, нежели романтичные и кипешные украинцы, до самого мая 1945 года веровали в вундерваффе и решительный перелом. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Коллизия с «Дождем» в Латвии – признак полноценной холодной войны

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Квант плюрализма отчасти и придает происходящему пресловутую «гибридность». Однако теперь он становится рудиментом ушедшей эпохи. Подробности...

Украинской церкви очень тяжело, но в истории бывало и хуже

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Как памятник Екатерине напоминает, что Одессу основали вовсе не Бандера с Шухевичем, так и Церковь самим своим существованием напоминает о том, что реальная история выглядела совсем не так, как ее рисуют украинские националисты. Подробности...
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У друзей России попытка революции

Иран поддался протестующим

Потолок цен на русскую нефть

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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Дмитрий Грунюшкин

    Украина плотно сидит на игле информационной наркоты

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		6 декабря 2022, 17:00

    Украинские официальные лица скучать публике не дают. Что ни день – то максимально яркое и столь же нелепое заявление. То мадам Зеленская заявит, что русские женщины благословляют уходящих на войну мужей на изнасилования украинок. То ли тайные желания наружу просочились, то ли ее экс-омбудсменша Денисова покусала. Та самая, которую выперли с ее поста за чрезмерную увлеченность сексуальными фантазиями. Это все равно что «выгнали из гестапо за жестокость» или «уволили из борделя за распутство». А то сам пан президент размечтается о прогулках по «освобожденной» Ялте. Про сказки «Люси» Арестович уже и вспоминать неудобно – у него за полгода боев украинские потери составили отрицательную величину.

    А на днях глава офиса президента Ермак бахнул из главного калибра – наша, говорит, задача – выйти на границы Украины 1991 года, и на меньшее мы не согласны. Всерьез обсуждать подобные изыскания украинских политиков сейчас даже несколько неудобно. Это все равно что всерьез объяснять диагностированному сумасшедшему, что он никак не может быть Наполеоном, потому что тот давно умер и вообще говорил на французском, а вы, мол, и по-русски-то с ошибками пишете. Страннее другое – выбор точки отсчета. Ну ладно, мечтали бы о границах 2013 года. Еще как-то можно понять. Но 1991-й!

    Я бы на месте СБУ после таких заяв проверил пана Ермака на предмет того, не является ли он засланным москалями казачком. Потому что о том, чтобы увидеть Украину в границах 1991 года, даже в самых сладких грезах не мечтает самый оптимистичный российский «имперец». По большому счету это и есть наша задача-максимум. Правда, есть нюанс. Пан Ермак, видимо, говорит о декабре 1991-го. Но в году-то 12 месяцев, и на протяжении одиннадцати из них Украина входила в состав СССР. На такие границы Россия согласна. Разве что сомнения закрадываются в том, нужна ли нам Западная Украина с ее пещерным нацизмом или пусть ее себе поляки забирают и имеют собственную головную боль с потомками тех, кто их на Волыни резал. А чтобы всерьез мечтать о декабрьских границах 1991-го, киевским мечтателям нужно для начала откопать Ельцина и Кравчука. Именно Кравчук признавался, что в Беловежье на подписании договора обалдел от подарка в виде Крыма – он был уверен, что Борис Николаич затребует его в виде отступных за обретение независимости Украины. 

    Не так давно очередным шедевром разродился украинский МИД. «В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС», – сообщалось на странице этой (теоретически) серьезной конторы. МИД добавил, что Украина по-прежнему привержена этой идее и защищает Европу от России.  

    Впрочем, чего еще ожидать от ведомства, взрастившего таких гигантов мысли, как Климкин и Мельник? Оставим на совести воспаленного сознания сентенции про Владимира и ЕС. Надеюсь, это все же не клинический идиотизм писавшего, а просто неуклюжая аналогия. Как известно, ЕС – это первая попытка создать на территории Европы некое образование, члены которого не резали бы друг другу глотки при первом удобном случае. А во времена Владимира Крестителя предки евросоюзников бились деревня на деревню и союз по-европейски тогда означал «временно объединить войска с бароном соседнего замка, перебить войско барона с другого берега речки, а потом зарезать вчерашнего союзника и угнать его коров».

    Фото: president.gov.ua

    Что же до курса Владимира Крестителя в средневековый ЕС, то даже минимальная критичность подскажет, что вообще-то Владимир курс в Евросоюз именно что отверг, потому что послал миссионеров-католиков лесом, а выбрал веру православную, она же византийская. И дело даже не в тяге к византийской роскоши и неприятии католического аскетизма. Истинно верующие православные по аскетизму любым мормонам фору дадут.

    Дело в другом – даже тогда католическая церковь требовала безусловного подчинения Великого князя и всей его страны Ватикану. А Владимиру нужен был союзник, а не сюзерен. Тогда как Европа в своем духе не желала равного партнерства, ей даже вассалы были не нужны, ей требовались рабы. Владимир тогда это прекрасно понял, а вот нынешние киевские князьки хоть тушкой, хоть чучелком, но пытаются пролезть в Европу, пусть даже на правах шестерок. И это резко отличает их от князей Киевской Руси. То есть де-факто со стороны Европы ничего не изменилось, а вот киевское княжество выродилось в свору хуторских шавок, лижущих чужие сапоги в надежде на кусочек.

    Насчет дружбы тоже мило. Украина и Европа никогда не были друзьями хотя бы в силу того, что Украина как государство появилась 30 лет назад. А также в силу того, что у Европы никогда не было друзей. У Европы были хозяева и рабы. Надеюсь, у украинцев хватает здравого смысла не надеяться стать в Европе хозяевами.

    Украина не защищает Европу от России. Это Европа защищается от России Украиной. То есть использует ее, как щит. Предмет не может иметь своего мнения. Никто не спрашивает украинцев, хотят ли они быть щитом для Европы, их принуждают к этому в явочном порядке. Нравится ли быть украинцам предметом – вопрос риторический. Похоже, нравится.

    Что же насчет мечт Зеленского и Арестовича погулять по Ялте, то у украинцев есть пословица – дурень думкой богатеет. И главная задача киевского истеблишмента – дать дурню эту думку, и пусть он ей богатеет, пока они сами богатеют во вполне физическом выражении. В итоге Украина живет в режиме реалити-шоу, убегая от ужасов войны в этот симулякр, где они на «Абрамсах» катаются по Тверской и разгуливают по Ялте в белых штанах.

    ОПГ «95 квартал» убедительно доказывает, что он реально умеет делать две вещи – давать шоу и пилить бабло. В этом им равных нет. Вытряхнули из штанов не только собственных хлопцев, но и всю Европу разводят, как кроликов. И чтобы шоу продолжалось, потенциальные доноры должны все глубже погружаться в виртуальную реальность. Этот виртуальный мир можно сравнить по масштабам погружения разве что с Северной Кореей времен чемпионата мира по футболу в Южной Африке, где их сборная с грохотом провалилась, но на родине все были уверены, что они стали чемпионами мира. Но, как говорится, чем круче принял на грудь, тем страшнее похмелье.

    Украинские первые лица и люди, их окружающие, не дают скучать ценителям их творчества в стиле «стендап». Как любые деятели шоу-бизнеса, они отлично знают правило «ни дня без строчки». В их исполнении это означает, что публика должна постоянно подогреваться их выступлениями. Они не могут себе позволить сойти со сцены ни на минуту. Иначе гипнотизирующий эффект может ослабнуть, и зачарованная толпа вдруг неожиданно начнет что-то подозревать. Как человек, разбирающийся в наркоте, пан Зеленский отдает себе отчет, что сбой в поставках дури вызовет жуткий отходняк и дикую ломку. Градус безумия может только нарастать, удержать дозировку на одном уровне и даже снизить ее – на это способны только люди со стальной волей. И таких надо непременно изолировать от общей массы, ибо пример заразителен и может вызвать непредсказуемую реакцию.

    Разумные люди в недоумении спрашивают: как можно погрузиться в такую матрицу целой страной в наше время открытых информационных границ? Открытость информации – вещь весьма условная. Вы сами знаете, что за найденную в вашем смартфоне переписку с родней из России или ссылки на российские ресурсы в демократичной Украине светит либо срок, либо стояние у столба в упаковке из пищевой пленки. Но главное – украинцы сами не хотят выходить из информационного запоя. И это вполне объяснимо. Человек, у которого все хорошо, редко становится опустившимся алкашом или наркоманом. В этот мир убегают от неразрешимых проблем. Это защитная реакция психики. Если снаружи все невыносимо и страшно, то надо спрятаться под одеяло и заставить себя уверовать, что ничего этого нет. А поставщики информационной наркоты тебя без сказки не оставят, это их бизнес.

    И не стоит надеяться, что украинцы вдруг очнутся и вылечатся сами. Немцы, нация гораздо более рациональная и рассудительная, нежели романтичные и кипешные украинцы, до самого мая 1945 года веровали в вундерваффе и решительный перелом и ждали мифическую спасительную «армию Венка». И чем хуже шли дела в реале, тем глубже погружались в виртуал. Вывести их из этого состояния смогла только грубая физическая реальность – русские танки на улицах Берлина.

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