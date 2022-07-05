Не уверен – не разгоняй

На днях по сетям прошло сообщение, которое подтвердило то, что было достаточно ясно и до этого: «Офис Генпрокурора Украины сообщил, что многие публичные заявления бывшего уполномоченного по правам человека на Украине Людмилы Денисовой не соответствовали действительности и вводили следствие в заблуждение. В частности, не нашел подтверждения ряд сообщений госпожи Денисовой об изнасилованиях детей на Украине российскими военными».

Денисова лгала с совершенно понятной целью; как сказала она сама, «я пыталась этим достичь цели убедить мир предоставить оружие и оказать давление [на Россию]». В самом деле, в условиях вооруженного конфликта, когда надо любыми средствами постараться перетянуть чашу весов на свою сторону, правда не является ни первым, ни каким бы то ни было приоритетом. Люди в этой ситуации менее всего склонны заботиться о добром имени неприятеля – или даже своем.

Масштабная ложь – непременный спутник любого вооруженного конфликта; у нее есть несколько подпитывающих друг друга источников. Первый – это стихийно возникающие панические слухи. Психика некоторых людей под влиянием шока перестает различать ужасы, которые они реально пережили, и ужасы, которые представлялись их воображению. Есть и те, кто ищут внимания любой ценой – и сочиняют ради этого. Кто-то запускает фейки в инфосферу по тем же причинам, по которым обычно пишут компьютерные вирусы, – из бескорыстного желания напакостить. В этом отношении от появления фейков никто не застрахован – можно вспомнить, как у нас по сетям ходил (и, несмотря на все опровержения, ходит до сих пор) фейк про то, как часть наших пленных, которых вернули по обмену, были кастрированы.

Эти, во многом хаотичные и стихийные, явления накладываются на намеренный и обдуманный обман, который всегда был и остается инструментом политики, а тем более войны. Как говорил древнекитайский военный теоретик Сунь-Цзы, «война – это путь обмана». Конечно, ложь имеет свои невыгоды – человек подрывает доверие к себе и к тем, от чьего имени он выступает. Но, увы, немедленные выгоды оказываются больше; как упоминает та же Денисова, ей удалось побудить некоторых европейских парламентариев снять их возражения против поставок оружия Украине. После того как решение было принято под эмоциональным влиянием фейков, оно едва ли будет отозвано – даже если фейки вскрылись.

«Золотым стандартом» военной пропаганды всегда были и обвинения противника в изнасилованиях – можно вспомнить хотя бы звучавшее с самых высоких трибун обвинение Каддафи в том, что он раздавал виагру своим солдатам – специально, чтобы побудить их насиловать женщин. Потом эти обвинения не подтвердились – но кого это волнует, все поставленные тогда задачи были успешно решены. Другое дело, что Денисова работала крайне непрофессионально, «на коленке». Мы знаем примеры гораздо более тщательной работы – создание ложного предлога для вторжения в Ирак или «химическая атака» в сирийском городе Дума. Или – что с несомненностью открылось относительно недавно – фабрикация «русского досье» на Трампа.

Там серьезные люди тщательно создавали иллюзию совершенной правдоподобности – вот показания свидетелей, вот заключения экспертов, не извольте сомневаться. Когда выясняется, что все это было намеренной ложью, катастрофы не происходит – «уважаемые издания» продолжают оставаться уважаемыми, а политики продолжают свою карьеру. Люди, увы, привержены своей политической стороне гораздо больше, чем истине, – и если «наши» возвели напраслину на врагов, то так им, негодяям, и надо. Кого беспокоит справедливость по отношению к врагу?

Все это довольно очевидно – если подумать. Но люди – даже вроде бы совсем не глупые – думать избегают. Я видел, как люди разгоняли эти фейки по Сети – иногда даже рискуя нарваться на неприятности – полагая, что делают нечто хорошее и правильное, открывают людям глаза на «страшную правду», воодушевляют борцов за «правое дело» сражаться до последнего и т. д. Люди охотно верят всему самому плохому об их врагах – и без рассуждений транслируют все эти сообщения об изнасилованных детях или кастрированных пленных. Они обычно с негодованием реагируют на попытки объяснить, что делать этого не стоит. Тем не менее действительно не стоит.

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Ложные сообщения о зверствах провоцируют в отместку зверства реальные – те, в свою очередь, ответные зверства, и так закручивается воронка ненависти и мести, пожирающая своих и чужих. Затормозить ее очень трудно. Лучше не участвовать в ее создании.

Как понять, что вы имеете дело с фейком? Полушутливое утверждение «всякое сообщение в интернете считается фейком, пока обратное не доказано за пределами всяких разумных сомнений» содержит в себе долю истины. Это особенно верно по отношению к определенного рода сообщениям, которые выглядят так, как будто они специально сконструированы, чтобы выбивать вас из равновесия, провоцировать неудержимую ярость и желание «своими руками душить гадов». Вероятность того, что вы имеете дело с «информационной пулей», которая должна вышибить вам мозги, очень высока. Вы точно ничего не потеряете, если признаете: вы не знаете, что там произошло на самом деле. Сообщения, которые вызывают ненависть и провоцируют жестокость, в любом случае лучше не ретранслировать. Страха и ненависти в этом мире достаточно и без вашего посильного вклада – и его лучше не вносить.