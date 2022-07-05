Не уверен – не разгоняй

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5 июля, вторник  |  Последнее обновление — 09:42  |  vz.ru
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Почему победа американского СПГ над Газпромом печалит Европу

Американский СПГ не может спасти Европу Excelerate Energy, Inc./Keystone Press
Agency/Global Look Press
США добились того, чего хотели и не скрывали: американский СПГ обошел в ЕС российский трубопроводный газ по объемам в июне. Это уникальный в истории Евросоюза случай. Однако радоваться этому факту европейцам не стоит. Как США удалось добиться желаемого и почему американский СПГ не спасает европейцев от дефицита газа? Подробности...
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Узбеков напугали перспективой потерять половину страны

За первые два дня волнений погибли 18 человек KUN.UZ/REUTERS
Попытки Ташкента упразднить автономию каракалпаков обернулись вооруженным бунтом и массовыми протестами в Каракалпакии – малонаселенной, но огромной по площади республике, занимающей почти половину территории Узбекистана. Власть тут же согласилась на уступки, но это не означает, что проблема сепаратизма решена надолго. Меж тем у России в Каракалпакии есть собственный национальный интерес.  Подробности...
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Преступный удар ВСУ по Белгороду требует решительного возмездия

На дом в Белгороде упала кассетная часть украинской «Точки-У» Евгений Силантьев/ТАСС
Украинский обстрел Белгорода ракетами «Точка-У» унес жизни четверых мирных жителей, в том числе украинской семьи, бежавшей из Харькова. Прямая угроза жителям приграничных областей России со стороны ВСУ сохраняется уже несколько месяцев, но нынешняя атака на Белгород превзошла предыдущие. Преднамеренный удар баллистическими ракетами был совершен по жилым кварталам. Как решить проблему дальнобойной артиллерии ВСУ и каким должен быть военный ответ России? Подробности...
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Варшава и Киев объединились для разорения Евросоюза

Украина мечтает – по примеру Польши – превратить для себя Евросоюз в гигантский банкомат Artur Widak/Zuma/ТАСС
Украина едва успела получить статус кандидата в Евросоюз, но уже обещает переделать его под себя. В Киеве открыто говорят, что орудием для такой переделки станет «тандем Украины и Польши». Видимо, опасаясь такого альянса, Брюссель заранее принял меры: еще полгода назад Варшава и Брюссель отчаянно ссорились, но после 24 февраля в ЕС на время забыли все споры. Но теперь Брюссель нанес полякам болезненный удар. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Не уверен – не разгоняй

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, увы, привержены своей политической стороне гораздо больше, чем истине – и если «наши» возвели напраслину на врагов, то так им, негодяям, и надо. Кого беспокоит справедливость по отношению к врагу? Подробности...

Когда деятелям культуры мешает фига в кармане

Ольга Андреева
Ольга Андреева, журналист
Если сложить три нолика, получится ноль. Так говорит алгебра. Но ведь мы живем в России. У нас, если складывать трех представителей творческой интеллигенции с нулевыми дарованиями, почему-то всегда получается современное искусство. Подробности...
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Как Донбасс и Украина воюют марками

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Пока украинцы тиражируют собственные фантазмы, «Почта Донбасса» отпечатала марку «Zакат нацизма», посвященную специальной военной операции на Украине. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Атака на Белгород и освобождение ЛНР

Россия потеряла Аляску из-за коррупции

Обсуждение: 9 комментариев

Сербия назначила войну на октябрь

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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Где в Москве должна появиться площадь Площадь Луганской Народной Республики?
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  • У другого посольства (предложите в комментарии)
Что вы переносите легче?
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    Не уверен – не разгоняй

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		5 июля 2022, 09:06

    На днях по сетям прошло сообщение, которое подтвердило то, что было достаточно ясно и до этого: «Офис Генпрокурора Украины сообщил, что многие публичные заявления бывшего уполномоченного по правам человека на Украине Людмилы Денисовой не соответствовали действительности и вводили следствие в заблуждение. В частности, не нашел подтверждения ряд сообщений госпожи Денисовой об изнасилованиях детей на Украине российскими военными».

    Денисова лгала с совершенно понятной целью; как сказала она сама, «я пыталась этим достичь цели убедить мир предоставить оружие и оказать давление [на Россию]». В самом деле, в условиях вооруженного конфликта, когда надо любыми средствами постараться перетянуть чашу весов на свою сторону, правда не является ни первым, ни каким бы то ни было приоритетом. Люди в этой ситуации менее всего склонны заботиться о добром имени неприятеля – или даже своем.

    Масштабная ложь – непременный спутник любого вооруженного конфликта; у нее есть несколько подпитывающих друг друга источников. Первый – это стихийно возникающие панические слухи. Психика некоторых людей под влиянием шока перестает различать ужасы, которые они реально пережили, и ужасы, которые представлялись их воображению. Есть и те, кто ищут внимания любой ценой – и сочиняют ради этого. Кто-то запускает фейки в инфосферу по тем же причинам, по которым обычно пишут компьютерные вирусы, – из бескорыстного желания напакостить. В этом отношении от появления фейков никто не застрахован – можно вспомнить, как у нас по сетям ходил (и, несмотря на все опровержения, ходит до сих пор) фейк про то, как часть наших пленных, которых вернули по обмену, были кастрированы.

    Эти, во многом хаотичные и стихийные, явления накладываются на намеренный и обдуманный обман, который всегда был и остается инструментом политики, а тем более войны. Как говорил древнекитайский военный теоретик Сунь-Цзы, «война – это путь обмана». Конечно, ложь имеет свои невыгоды – человек подрывает доверие к себе и к тем, от чьего имени он выступает. Но, увы, немедленные выгоды оказываются больше; как упоминает та же Денисова, ей удалось побудить некоторых европейских парламентариев снять их возражения против поставок оружия Украине. После того как решение было принято под эмоциональным влиянием фейков, оно едва ли будет отозвано – даже если фейки вскрылись.

    «Золотым стандартом» военной пропаганды всегда были и обвинения противника в изнасилованиях – можно вспомнить хотя бы звучавшее с самых высоких трибун обвинение Каддафи в том, что он раздавал виагру своим солдатам – специально, чтобы побудить их насиловать женщин. Потом эти обвинения не подтвердились – но кого это волнует, все поставленные тогда задачи были успешно решены. Другое дело, что Денисова работала крайне непрофессионально, «на коленке». Мы знаем примеры гораздо более тщательной работы – создание ложного предлога для вторжения в Ирак или «химическая атака» в сирийском городе Дума. Или – что с несомненностью открылось относительно недавно – фабрикация «русского досье» на Трампа.

    Фото: rusplakat.ru

    Там серьезные люди тщательно создавали иллюзию совершенной правдоподобности – вот показания свидетелей, вот заключения экспертов, не извольте сомневаться. Когда выясняется, что все это было намеренной ложью, катастрофы не происходит – «уважаемые издания» продолжают оставаться уважаемыми, а политики продолжают свою карьеру. Люди, увы, привержены своей политической стороне гораздо больше, чем истине, – и если «наши» возвели напраслину на врагов, то так им, негодяям, и надо. Кого беспокоит справедливость по отношению к врагу?

    Все это довольно очевидно – если подумать. Но люди – даже вроде бы совсем не глупые – думать избегают. Я видел, как люди разгоняли эти фейки по Сети – иногда даже рискуя нарваться на неприятности – полагая, что делают нечто хорошее и правильное, открывают людям глаза на «страшную правду», воодушевляют борцов за «правое дело» сражаться до последнего и т. д. Люди охотно верят всему самому плохому об их врагах – и без рассуждений транслируют все эти сообщения об изнасилованных детях или кастрированных пленных. Они обычно с негодованием реагируют на попытки объяснить, что делать этого не стоит. Тем не менее действительно не стоит.

    Ложные сообщения о зверствах провоцируют в отместку зверства реальные – те, в свою очередь, ответные зверства, и так закручивается воронка ненависти и мести, пожирающая своих и чужих. Затормозить ее очень трудно. Лучше не участвовать в ее создании.

    Как понять, что вы имеете дело с фейком? Полушутливое утверждение «всякое сообщение в интернете считается фейком, пока обратное не доказано за пределами всяких разумных сомнений» содержит в себе долю истины. Это особенно верно по отношению к определенного рода сообщениям, которые выглядят так, как будто они специально сконструированы, чтобы выбивать вас из равновесия, провоцировать неудержимую ярость и желание «своими руками душить гадов». Вероятность того, что вы имеете дело с «информационной пулей», которая должна вышибить вам мозги, очень высока. Вы точно ничего не потеряете, если признаете: вы не знаете, что там произошло на самом деле. Сообщения, которые вызывают ненависть и провоцируют жестокость, в любом случае лучше не ретранслировать. Страха и ненависти в этом мире достаточно и без вашего посильного вклада – и его лучше не вносить.

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