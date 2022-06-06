Небензя: Украинский омбудсмен бездоказательно врала о насилии со стороны ВС России

Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова бездоказательно врала всему миру о якобы совершаемых военнослужащими России сексуальных преступлениях и изнасилованиях детей на оккупированных территориях, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации пояснил, что за подобными утверждениями Киева нет необходимой доказательной базы, передает ТАСС.

«Лучше других это на днях доказала не кто-нибудь, а сама украинская уполномоченная по правам человека госпожа Денисова. Она, что называется, перегнула палку и была уволена украинским режимом с интересной формулировкой: непонятная концентрация на многочисленных деталях сексуальных преступлений и изнасилованиях детей на оккупированных территориях, которые не могли быть подтверждены доказательствами. Иными словами, украинская омбудсмен бездоказательно врала всему миру все это время, что оказалось шокирующим даже для киевских властей», – подчеркнул он.

По его словам, участники заседания Совета Безопасности ООН по Украине не смогли привести никаких доказательств выдвигаемых ими обвинений о причастности российских военнослужащих к сексуальному насилию. «Раскручивание обвинений в совершении российскими военнослужащими преступлений сексуального характера с самого начала специальной военной операции на Украине стало излюбленным приемом киевского режима и наших западных коллег. Мы все помним, как в украинских и западных СМИ, а также в этом зале наших солдат неоднократно обвиняли в секс-насилии, ссылаясь при этом на некие сообщения, содержащие якобы достоверные данные», – добавил Небензя.

В начале апреля российское издание-иноагент «Холод» опубликовало заявление Денисовой о том, что военные якобы «насиловали детей» в Буче и Ирпене Киевской области, когда ВС России контролировали этот поселок. В майском интервью швейцарской газете Blick Денисова обвинила российских военных в массовом и систематическом изнасиловании украинок.

Позже украинские журналистки обратились к Людмиле Денисовой с открытым письмом. Они выступили против риторики Денисовой, которую она использует, чтобы рассказывать о случаях изнасилований российскими военнослужащими. По их мнению, омбудсмен употребляла неэтичные формулировки в отношении пострадавших. Они также призвали ее тщательно проверять сообщения об изнасилованиях, избегать детализации описываемых случаев, а также сообщать о ходе расследований.

В конце мая депутаты от партии Зеленского уволили главную украинскую правозащитницу Людмилу Денисову.