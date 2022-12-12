Должны были разделиться, но все больше объединяемся

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12 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 13:26  |  vz.ru
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Энергетические страдания Европы выглядят все более бессмысленными

Российский уголь сдержал удар Европы Сергей Бобылев/ТАСС
Замыслы Евросоюза не оправдались – вынужденный уход российского угля с европейского рынка не смог навредить доходам России. Российские угольщики смогли перенаправить потоки в другие страны и зарабатывать больше, даже несмотря на необходимость предоставлять скидку. Почему европейские страдания оказались бессмысленны?  Подробности...
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Запад с помощью ультиматумов захотел навязать России «Минск-3»

США перестают сдерживать Киев от ударов по территории России Senior Airman Beaux Hebert/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В НАТО всё чаще говорят о риске прямого столкновения с Россией, но надеются этого избежать. Западные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают, что США уже отказались от призывов к Киеву не наносить удары по России. Чего хочет добиться Запад ультимативными заявлениями в адрес Москвы? Подробности...
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Украина принесла в Херсон голод и репрессии

Жители Херсона испытывают проблемы с самым необходимым, включая питьевую воду REUTERS/Anna Voitenko
После того как российские военные приняли решение отвести войска из Херсона, в город приехал Владимир Зеленский. Он пообещал оставшимся там жителям возвращение к нормальной жизни в максимально возможные сроки. Сейчас в Херсоне нет продовольствия, питьевой воды, электричества и тепла. Но власти Украины занимаются не вопросами жизнеобеспечения, а исключительно репрессиями. Похожая обстановка и в соседнем Николаеве. Подробности...
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У внешней разведки Армении будет редкое преимущество

Решение о создании армянской внешней разведки было принято по результатам последней войны в Карабахе gov.am
Правительство Армении приняло окончательное решение о создании Службы внешней разведки. Трудно поверить, но ее в республике до сих пор не существовало, в чем можно заподозрить даже саботаж. Российский аналог – СВР – армяне не смогут скопировать при всем желании. Зато их политическая разведка будет располагать уникальным и ценным ресурсом – диаспорой. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Должны были разделиться, но все больше объединяемся

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Гражданское общество, о котором говорили десятилетиями, на которое надеялись одни и которого опасались другие, кристаллизуется сегодня вокруг помощи фронту. Подробности...

Трамп сделал свое дело, Трамп может уходить

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Трамп стал реакцией американской души на новую революцию неолиберализма, на очередное обрушение традиционного мира, которое все мы сегодня переживаем. Трамп сделал всё, что мог. Но теперь, видимо, пришла пора уступать дорогу молодым. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Как работает феминизм и все прочие политтехнологии

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
Конфликт заставляет любого нейтрала занять позицию. Он буквально задает вопрос: с кем ты? Конфликт драматургичен, потому что заставляет сопереживать. Подробности...
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Немцы опять хотят обмануть

Флаг ДНР в Конгрессе США

Обсуждение: 4 комментария

Виктор Бут вернулся в Россию

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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Энергетические страдания Европы выглядят все более бессмысленными

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    Игорь Караулов

    Должны были разделиться, но все больше объединяемся

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		12 декабря 2022, 12:06

    Для людей, называющих себя либералами, концепция «плохого народа» традиционно имеет важнейшее значение. Народ, мол, у нас плохой, глупый и невоспитанный, а мы – единственные носители цивилизации в этой стране, искорки света, заброшенные в недра темной и косной материи. В принципе это понятное и привычное мироощущение, характерное для сектантского, гностического сознания.

    Но в современных российских условиях эти люди не только сетуют на якобы низкий уровень нашего народа, но и уповают на него. По сути, вся надежда антигосударственных сил сегодня на то, что российский народ проявит не лучшие, а худшие свои качества. «Вы ошибаетесь насчет народа, – говорят они нам. – На самом деле народу нет никакого дела до страданий Донбасса, у него на первом месте стоят чисто животные потребности. Народу не нужна ваша патриотическая культура, он ищет низменных и бездумных развлечений. Пугачёва, Моргенштерн и Монеточка понимают его лучше вас и дают именно то, что ему нужно, а с вами и вашими абстрактными ценностями ему скучно. Народу чуждо сплочение, он атомизирован, каждый сам за себя, и никто не готов поступиться хотя бы малой частью своего благополучия ради ближнего, а тем более дальнего». В общем, холодильник рано или поздно победит телевизор, а телесный верх проиграет телесному низу.

    Нельзя сказать, что «либералы» одиноки в этих упованиях. С ними весь «цивилизованный мир», который прошлой весной всерьез рассчитывал, что русские не переживут ухода из страны привычных западных брендов и ополчатся на собственное правительство. Но мало того, с ними и часть нашего чиновничества – те, кто привык исполнять свои обязанности как бы в безвоздушном пространстве, не обращая внимания на настроения общества. Хотя на словах никто у нас не будет возражать против республиканской формы правления, некоторым не очень понравится, если управление нашим государством и вправду будет осознано народом как общее дело, res publica, а не как занятие для неких специальных людей, в которое не должны вмешиваться профаны.

    Итак, атомизация общества, торжество индивидуализма, усвоение большинством граждан принципа «моя хата с краю» – это было то, чего добивались противники России. Соответственно, в интересах России работает консолидация общества, гражданское единство, союз фронта и тыла. Какая же из двух тенденций возобладала?

    Подводя итоги года, можно сказать, что свои худшие качества проявила лишь небольшая часть народа, да и то нельзя утверждать, что все эти люди безнадежны и потеряны для страны. Да, сотни тысяч людей уехали за рубеж, опасаясь мобилизации. Вроде бы это огромная толпа, но по сравнению с Украиной, чьи миграционные потери составляют от 8 до 12 млн человек, это все-таки относительно немного. Основная масса народа осталась верна своему государству и своей армии. Не знаю, какой сейчас счет в битве между холодильником и телевизором, тем более что к последнему всё еще много вопросов, но совесть народная не была побеждена ни холодильником, ни страхом, ни враждебной пропагандой.

    Фото: Александр Щербак/ТАСС

    Вообще-то мы привыкли сетовать на то, что общество недостаточно быстро мобилизуется, что в этом деле есть досадные пробелы, но надо признать, что мы все-таки движемся именно в сторону консолидации, а не в противоположную сторону. И следующий год уже будет не годом отчаянной борьбы за сплочение общества с неясным исходом, а годом спокойной инвентаризации: что получается, а что не получается, на каких еще участках может понадобиться общественная активность и где ее необходимо усилить.

    Гражданское общество, о котором говорили десятилетиями, на которое надеялись одни и которого опасались другие, кристаллизуется сегодня вокруг помощи фронту, которая стала еще актуальнее после частичной мобилизации. В помощи фронту приняли участие миллионы людей – одни деньгами, другие информацией, третьи собственным трудом. Оказалось, что воюющим людям нужно буквально всё. Нужны коптеры – и люди закупали и перепрошивали китайские аппараты. Нужны теплые носки – и женщины в разных городах России кооперировались и вязали носки. Время от времени кто-то из чиновников ворчал, что у армии всё есть и волонтеры не должны путаться под ногами, но помощь шла и шла – и никогда не оказывалась лишней. Дефицит по отдельным позициям военного оснащения – объективный факт, однако даже тогда, когда наша промышленность развернется в полную силу и научится оперативно снабжать армию всем необходимым, народная помощь всё равно будет нужна хотя бы как фактор сплочения людей в тылу, как дело, дающее людям важное чувство самоуважения и причастности к жизни страны.

    По мере развития СВО возникают всё новые точки взаимодействия между государством и гражданским обществом. Если у нас есть теперь 300 тысяч мобилизованных – значит, есть и порядка полутора-двух миллионов членов их семей: матерей, отцов, жен, детей. Не только солдаты на фронте, но и эти люди нуждаются в поддержке, и эта поддержка – моральная, а не только материальная – становится важным фактором консолидации общества. Поэтому для президента Путина встреча с матерями участников СВО стала, на мой взгляд, одной из главных встреч этого года.

    Рядом с президентом на этой встрече сидела Олеся Шигина – поэт и режиссер документального кино. Ее присутствие не было случайным: ее сын еще полгода назад отправился добровольцем на фронт. Мы знаем случаи, когда отцы идут воевать вместе с мобилизованными сыновьями; Олеся тоже отправилась вслед за сыном и сняла в Донбассе фильм «Отважные», премьера которого недавно прошла одновременно в семи городах России. Мне посчастливилось представлять фильм в Екатеринбурге, где я по совпадению в это время оказался. После сеанса я участвовал в дискуссии со зрителями и сделал два вывода, имеющих отношение к теме консолидации общества.

    Во-первых, в фильме даны яркие портреты и тех, кто воюет в Донбассе, и тех, кто самоотверженно помогает фронту, и после просмотра у зрителей возникает стремление участвовать в этой работе. Людям нужно больше информации о том, как можно помочь фронту, больше вдохновляющих примеров помощи.     

    Во-вторых, зрители интересовались: а будет ли продолжение? Хочется же увидеть: а как там наши мобилизованные уральцы? И ведь так наверняка в каждом российском регионе: своих хотят увидеть и саратовцы, и новосибирцы, и дальневосточники.  

    То есть здесь возникает еще одна точка взаимодействия общества и государства: у нас в стране непочатый край информационной работы, которая должна подпитывать консолидацию во имя победы. Можно мечтать о том, что патриотические рок-группы вытеснят бессмысленную попсу на ТВ и в ротациях радиостанций, и это тоже не было бы лишним, но честно сделанный и ярко поданный информационный продукт, позволяющий тылу узнать о жизни фронта, а фронту почувствовать моральную поддержку тыла – это насущный хлеб консолидации общества.

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