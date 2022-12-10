Создаст ли Шольц Четвертый рейх

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10 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 12:39  |  vz.ru
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Зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора

Западная пресса сообщает о двух десятках застрявших у Босфора танкеров Zuma/ТАСС
Десятки танкеров с миллионами баррелей нефти скопились у Босфора. Анкара не пропускает корабли, ссылаясь на страховые требования. Под введенные ЕС эмбарго и потолок цен на российскую нефть эти суда не подпадают. Да и везут они в основном казахскую нефть. Что происходит в турецких проливах? Подробности...
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Саудиты ушли от США к Китаю и России

К королю приехал император. Эта мысль сейчас проходит через многие западные СМИ AP/ТАСС
Председатель КНР Си Цзиньпин совершает трехдневный госвизит в Саудовскую Аравию, где его принимают как дорогого гостя. Президента США Байдена те же саудиты недавно принимали как бедного родственника. Дело, однако, не в личностях, а в том, что Эр-Рияд отказался от политического союза с США в пользу партнерства с Россией и Китаем.  Подробности...
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Украина принесла в Херсон голод и репрессии

Жители Херсона испытывают проблемы с самым необходимым, включая питьевую воду REUTERS/Anna Voitenko
После того как российские военные приняли решение отвести войска из Херсона, в город приехал Владимир Зеленский. Он пообещал оставшимся там жителям возвращение к нормальной жизни в максимально возможные сроки. Сейчас в Херсоне нет продовольствия, питьевой воды, электричества и тепла. Но власти Украины занимаются не вопросами жизнеобеспечения, а исключительно репрессиями. Похожая обстановка и в соседнем Николаеве. Подробности...
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Австрия не пустила «черные дыры» Европы в Шенген

Внутри ЕС возникла новая трещина – на этот раз поссорились Австрия и Румыния imago images/Global Look Press
Бухарест отозвал посла из Вены. Днем ранее страны Евросоюза отказались включить Румынию в Шенген, и вето на заявку румын наложила как раз Австрия. Румыния – коррумпированная страна, и австрийцы боятся, что румынские пограничники будут за взятки пропускать к ним толпы нелегалов и цыганские таборы, которых в Румынии очень много. Как далеко может зайти ссора этих стран Евросоюза? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Создаст ли Шольц Четвертый рейх

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Канцлер Германии Олаф Шольц хочет под сурдинку украинского кризиса сделать Германию военно-политическим лидером Европы. Свои претензии он уже предъявил письменно. Подробности...

Деиндустриализация Европы будет протекать стремительно

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Решение о релокации производств из Старого Света в Новый не будет временным: получателей льгот в Штатах обложат такими обязательствами, которые еще долго (а вероятней – никогда) не позволят вернуться домой. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Общество потребления, прощай!

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Так называемые звезды типа Пугачёвой и Галкина с тем же упоением, с которым они потребляли замки и ночные клубы на Рублёвке, начинают потреблять ощущение своей политической невинности в Тбилиси, Тель-Авиве или в Майами. Для нас же, оставшихся со своей страной, отказ от демонстративного потребления становится последним императивом. Подробности...
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Немцы опять хотят обмануть

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Виктор Бут вернулся в Россию

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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

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    Геворг Мирзаян

    Создаст ли Шольц Четвертый рейх

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		10 декабря 2022, 12:00

    Германия сбрасывает последние морально-этические оковы, наложенные на нее после Второй Мировой войны. Переходит от статуса «вечно кающегося» государства к тому, чем она была 75 лет (начиная с создания Второго рейха и заканчивая падением Третьего). К статусу одной из ведущих военно-политических сил в Европе. Ну, точнее, хочет перейти.

    Эта мысль канцлер ФРГ Олаф Шольц четко сформулировал и аргументировал в своей недавней статье, опубликованной на страницах авторитетного журнала Foreign Affairs. Обычно подобного рода статьи западных лидеров в западных же изданиях полны идеологической воды, мыслей «за все хорошее против всего плохого». Однако текст Шольца является исключением – он достаточно прямолинеен и откровенен.

    Да, канцлер начинает с того, что в мире, где происходит Zeitenwende (то есть эпохальный поворот) и где «разные страны и модели правления борются за власть и влияние», Германия является важнейшим оплотом порядка и международного права.

    Поэтому «немцы намерены стать гарантами европейской безопасности – чего и ожидают от нас наши союзники», – пишет Шольц. «Строителями мостов (то есть теми, кто ищет и находит компромиссы, сближает участников – прим. авт.) внутри Европейского союза и адвокатами многосторонних решений глобальных проблем», – продолжает канцлер. И заключает, что «это – единственный вариант для Германии успешно преодолеть геополитические разломы нашего времени».

    В тексте множество важных смысловых частей. Есть там и кусок, посвященный «страшной угрозе», исходящей от России. «Когда Путин отдал приказ о наступлении, он разрушил европейскую и международную архитектуру мира, на создание которой ушли десятилетия», – пишет Шольц. И дает понять, что Германия возглавит Европу в деле военно-политического противостояния этой угрозе.

    Тут герр Шольц является прямым наследником Ангелы Меркель. Напомним, что в 2014 году тогдашняя канцлер изобрела, как ей казалось, прекрасный способ резко усилить политическое влияние Германии в Европе за счет России – она просто решила возглавить антироссийский лагерь. И если до этого европейцы всячески опасались роста политического могущества Берлина (памятуя о том, к чему в XX веке приводило это могущество), то после начала российско-украинского конфликта они требовали от Германии «сыграть свою роль» в деле сдерживания России.

    Волк пришёл

    Да, тогда речь шла именно о политической роли – о лидерстве. Сейчас же, после начала СВО, требования касаются уже военно-политической роли. И Шольц, будучи хорошим канцлером, отвечает на этот запрос европейских овец относительно приглашения волка в стадо. «Решающая роль для Германии в данный момент состоит в том, чтобы стать одним из основных поставщиков безопасности в Европе, инвестируя в наши вооруженные силы, укрепляя европейскую оборонную промышленность, усиливая наше военное присутствие на восточном фланге НАТО, а также обучая и оснащая вооруженные силы Украины», – поясняет канцлер. Собственно, Германия уже договорилась с поляками о размещении немецких ЗРК Patriot на польской территории. Не исключено, что в ближайшее время они будут дополнены и бригадами бундесвера.

    Более того, под сурдинку войны Германия намерена укрепить свои лидерские позиции в Европейском Союзе. И не только за счет втягивания туда Западных Балкан (стран, находящихся в сфере влияния ФРГ). Берлин выступает за изменение процесса принятия решений с принципа консенсуса на принцип большинства – то есть, проще говоря, за отмену права Польши, Венгрии или любой другой страны блокировать решения Евросоюза. Шольц называет этот принцип «эгоистичным» и уверяет, что без его отмены никакой субъектности у Европейского Союза не будет. «По мере того, как ЕС расширяется и становится геополитическим игроком, быстрое принятие решений станет залогом успеха», – пишет он. Естественно, не упоминая о том, что именно право вето, примененное Венгрией, спасло Евросоюз от принятия самоубийственных газовых санкций против России. Ну, точнее, спасло на какое-то время.

    Наконец, Шольц пытается обозначить, что эти великодержавные планы Германии никак не противоречат интересам хозяев Европы – то есть Соединенных Штатов. «Трансатлантическое партнерство было и остается жизненно важным для решения этих проблем… Но сбалансированное и устойчивое трансатлантическое партнерство также требует, чтобы Германия и Европа играли активную роль», – уверяет канцлер. Тем самым он решает две задачи. Во-первых, позиционирует Германию как помощника Америки, а не бунтаря против американского господства в Старом Свете. Во-вторых, нивелирует страхи некоторых государств относительно того, что вытеснение США из ЕС и подмена Америки Германией приведет к ликвидации единственного противовеса германскому могуществу (на Францию тут надежды нет, а Британия из ЕС самоудалилась). При этом Шольц прекрасно понимает, что ослабление позиций Штатов в Европе – процесс неизбежный. Его не нужно форсировать – он идет сам по себе, и связан прежде всего с внутриполитическими процессами в Америке. Ростом изоляционизма, конфликтом внутри партийных элит, усталостью беднеющего населения от бремени международных расходов и т.п. Так почему же сейчас не подставить плечо американцам для того, чтобы они благословили на лидерство, а потом сами с этого плеча сползли вниз?

    Не вытянут

    Однако главный вопрос в том, что будет после того, как американцы сползут. Немецкие амбиции велики – но вот сможет ли Берлин их реализовать? По всей видимости, нет. И причин для подобного скепсиса немало.

    Одна из них – качество немецкой элиты. Как и их собратья по кабинетам из других стран ЕС, немцы разучились править своей страной самостоятельно. Как дети, до 40 лет живущие на попечении родителей, они привыкли к тому, что Соединенные Штаты ими управляют, решают все проблемы, берут на себя основные заботы по военной защите и выработке позиций. Да, в какой-то момент у детей просыпается стремление к «свободе», и они начинают бунтовать, требовать самостоятельности – однако в тот момент, когда они начинают чувствовать пронизывающий холод ответственности, идущей в довесок к независимости, дети отступают назад в зону комфорта. Ровно так, в частности, и произошло при Дональде Трампе, когда немцам предложили поднять сброшенную хозяином Белого дома мантию лидера либерального мира, а те испугались и предпочли дождаться Байдена.

    Вторая причина – состояние немецкой экономики. Предполагалось, что именно она является основным конкурентным преимуществом Германии в борьбе за военно-политическое лидерство – однако власти ФРГ сделали все, чтобы это преимущество нивелировать. В частности, отказались от дешевых российских энергоносителей, в результате чего немецкие компании стали либо разоряться, либо переезжать в другие страны (в частности, в США).

    Но главной причиной для скепсиса являются все-таки внутриполитические процессы в ФРГ. Отказ действующих элит следовать национальным интересам, экономический кризис, тотальная ложь в СМИ (например, попытки возложить вину за ухудшение качества жизни немцев на Путина) приводят к росту популярности крайне правых и праворадикальных сил. В частности, с лета общенациональный рейтинг «Альтернативы для Германии» вырос почти в полтора раза. И отвечают власти на этот рост не изменением политики, а «охотой на ведьм» – арестом старой во всех смыслах, пропитанной насквозь агентами спецслужб радикальной группировки «Граждане Рейха» под соусом якобы попытки организации госпереворота. Тем самым Берлин пытается задавить правые движения, однако в результате этих попыток получит еще большую радикализацию правых, с их трансформацией уже в самых настоящих неонацистов.

    Между тем, соседи ФРГ прекрасно видят все эти процессы – и считывают их. Возможно, они были бы не против создания под властью ФРГ Четвертого рейха, но их абсолютно не устраивает получить реинкарнацию Третьего.

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