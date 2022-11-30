Американские шпионы запрещают китайских

Я понимаю, что типа интеллектуальные граждане по обе стороны баррикад, чуть что, начинают к месту и не к месту поминать Оруэлла и «1984». Настолько часто, что это уже стало какой-то пошлостью. Но тут пришел американский телекоммуникационный орган FCC – и всё заиграло новыми красками.

Короче, США запрещают продажу устройств Huawei. «Правительство США вводит запрет на продажу и импорт коммуникационных устройств китайских производителей смартфонов и поставщиков сетевого оборудования Huawei и ZTE. Они представляют собой неприемлемый риск для национальной безопасности», – объявил FCC.

«В результате нашего приказа ни одно новое устройство от Huawei или ZTE не может быть одобрено», – написал в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) комиссар FCC Брэндон Карр. Существует также возможность отзыва существующих разрешений, добавил он.

Видимо, четыре года назад дочку основателя Huawei Ванчжоу Мэн по запросу из США арестовали в Ванкувере тоже по соображениям безопасности? Уже тогда было понятно, то Huawei американцам очень сильно мешает. И дело ни в какой не в безопасности и не в «близости компании к китайскому государству». Просто американцы так всегда поступают с конкурентами.

Это проходил любой, кто пытался работать на американском рынке: чуть что – обвинения в недобросовестной конкуренции, которая обычно сводится к наличию, например, государственных субсидий в единице товара. Даже если это просто специальные цены на электроэнергию для предприятий. Это когда дело касается чужих. А когда американцы вводят миллиардные субсидии на «зеленое» что-нибудь, то это совсем другое дело и вас не касается, и основной принцип нового байденовского закона Inflation Reduction Act – «делайте всё в Америке». То есть то самое печально знаменитое America First. И исключений, как показывает практика, не наблюдается.

Помимо Huawei и ZTE, постановление также затрагивает устройства Hytera Communications, а также Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology. Их изделия «не могут быть одобрены, пока они не заверят FCC, что их устройства не будут использоваться для обеспечения общественной безопасности, безопасности правительственных объектов или других целей национальной безопасности», – написал далее Карр в Twitter.

Самое смешное, что по части слежки, уничтожения анонимности, шпионажа за личными данными и т. д. Huawei ничем не отличается от устройств Apple. Мы вообще вошли в мир «1984» с широкой довольной улыбкой потребителя. У Оруэлла это был Telescreen или, как у нас его переводят, «Телекран» (что больше похоже на «кран» по причине вырождения переводческой традиции). Устройство, которое государство навязывает в обязательном порядке в каждую квартиру для бесконечной пропаганды и для обратной связи в виде шпионажа за обитателями – прослушка, сканирование и т. д. Мы же абсолютно добровольно втащили в свои квартиры, офисы, ежеминутную жизнь абсолютно аналогичные устройства, да еще и гордимся, какие мы продвинутые пользователи, юзеры и потребители модного продукта. Это же так удобно.

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Помните, как заливисто смеялись над сообщениями о том, что Facebook* через ваши камеры и микрофоны прослушивает ваши квартиры на предмет ключевых слов якобы с целью улучшения рекламной рассылки. Кричали про теорию заговора и т. д. Что-то заткнулись. И дело даже не в том, что уже нет такой теории заговора, которая бы не стала былью. Просто на шпионаже, сливе данных, переписок, геопозиций, речевых файлов и т. д. – стоит буквально вся эта система. И все такие: «а, да, ну, наверное, это новый сияющий мир, ничего страшного». Бараны тоже, наверное, так думают, когда их гонят на убой. Вряд ли в терминологии Хаксли, но что-то подобное.

И Америке в этом деле нет равных, и никаких конкурентов им не нужно. Кейс Huawei – это не просто эпизод торговой войны, это и есть сама война за разведданные и тотальный контроль населения. И американцы считают, что только они могут это делать. И конечно, Китай для них – угроза, прежде всего в том, что исходит из него в области телекоммуникаций и бигдаты. Потому что, согласно колониальному принципу, из Китая должны исходить только собранные китайскими работягами на заводах Foxxon американские телефончики Apple, заряженные на сбор данных для Великой Америки, а не для Коммунистической партии Китая.