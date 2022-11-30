Американские шпионы запрещают китайских

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Три причины для создания тройственного газового союза

После подрывов трех ниток «Северных потоков» в центре Европы южный маршрут через Афганистан уже не выглядит столь опасным Юрий Смитюк/ТАСС
Россия, Узбекистан и Казахстан заговорили о создании «тройственного газового союза». На первый взгляд, Россия с этими соседями имеет настолько тесные взаимоотношения, что непонятно, зачем им создавать такой союз. Однако эксперты видят три возможных сценария для работы нового объединения. Как южные соседи могут помочь России найти новые рынки для сбыта газа на замену Европе? Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Украинские фейки вынудили папу римского оскорбить народы России

Папа римский объявил, что российские солдаты – чеченцы и буряты якобы отличаются жестокостью Grzegorz Galazka/Keystone Press Agency/Global Look Press
Папа римский оказался ретранслятором антироссийских фейков. Понтифик предъявил двум народам России, бурятам и чеченцам, коллективное обвинение в якобы особой жестокости на Украине. Показательно, что в этот же день популярная мировая газета The New York Times выпустила материал о «новой Буче» в Херсонской области. Как глава католиков стал очередной жертвой информационной войны против России? Подробности...
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Военных летчиков Украины готовят к встрече с неизвестными самолетами

В НАТО вернулись к идее передать Украине польские и американские истребители REUTERS
НАТО вернулось к вопросам поставки Киеву стоящих на вооружении стран Восточной Европы истребителей МиГ-29 и F-16. Это произошло после того, как альянс признал «колоссальный эффект» от ракетных ударов РФ по энергетике Украины. Помогут ли Киеву защитить небо страны эти самолеты, кто ими будет управлять и смогут ли летать на этих истребителях, например, польские летчики в форме пилотов ВВС Украины? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Американские шпионы запрещают китайских

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кейс Huawei – это не просто эпизод торговой войны, это и есть сама война за разведданные и тотальный контроль населения. И американцы считают, что только они могут это делать. Подробности...

Бузова оказалась талантливее уехавших

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Песня «Релокация», которую на днях Ольга Бузова исполнила вместе с Азаматом Мусагалиевым – ироничный «досвидос» России, которая от нас убежала. Подробности...
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Русских хотят заставить чувствовать себя виноватыми

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украинские силовики устраивают фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях, расстреливают мирных, они откуда? Вылезли из бандеровских схронов только в 2022 году? Нет, они кровь от крови простых украинцев. Подробности...
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Англосаксы отказались от христианства

Массовые протесты в Китае: главное

Жена Зеленского и жизнь во тьме

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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Насколько надежным союзником России является Казахстан?
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    Игорь Мальцев

    Американские шпионы запрещают китайских

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		30 ноября 2022, 09:08

    Я понимаю, что типа интеллектуальные граждане по обе стороны баррикад, чуть что, начинают к месту и не к месту поминать Оруэлла и «1984». Настолько часто, что это уже стало какой-то пошлостью. Но тут пришел американский телекоммуникационный орган FCC – и всё заиграло новыми красками.

    Короче, США запрещают продажу устройств Huawei. «Правительство США вводит запрет на продажу и импорт коммуникационных устройств китайских производителей смартфонов и поставщиков сетевого оборудования Huawei и ZTE. Они представляют собой неприемлемый риск для национальной безопасности», – объявил FCC.

    «В результате нашего приказа ни одно новое устройство от Huawei или ZTE не может быть одобрено», – написал в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) комиссар FCC Брэндон Карр. Существует также возможность отзыва существующих разрешений, добавил он.

    Видимо, четыре года назад дочку основателя Huawei Ванчжоу Мэн по запросу из США арестовали в Ванкувере тоже по соображениям безопасности? Уже тогда было понятно, то Huawei американцам очень сильно мешает. И дело ни в какой не в безопасности и не в «близости компании к китайскому государству». Просто американцы так всегда поступают с конкурентами. 

    Это проходил любой, кто пытался работать на американском рынке: чуть что – обвинения в недобросовестной конкуренции, которая обычно сводится к наличию, например, государственных субсидий в единице товара. Даже если это просто специальные цены на электроэнергию для предприятий. Это когда дело касается чужих. А когда американцы вводят миллиардные субсидии на «зеленое» что-нибудь, то это совсем другое дело и вас не касается, и основной принцип нового байденовского закона Inflation Reduction Act – «делайте всё в Америке». То есть то самое печально знаменитое America First. И исключений, как показывает практика, не наблюдается.

    Фото: Zuma\TASS

    Помимо Huawei и ZTE, постановление также затрагивает устройства Hytera Communications, а также Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology. Их изделия «не могут быть одобрены, пока они не заверят FCC, что их устройства не будут использоваться для обеспечения общественной безопасности, безопасности правительственных объектов или других целей национальной безопасности», – написал далее Карр в Twitter.

    Самое смешное, что по части слежки, уничтожения анонимности, шпионажа за личными данными и т. д. Huawei ничем не отличается от устройств Apple. Мы вообще вошли в мир «1984» с широкой довольной улыбкой потребителя. У Оруэлла это был Telescreen или, как у нас его переводят, «Телекран» (что больше похоже на «кран» по причине вырождения переводческой традиции). Устройство, которое государство навязывает в обязательном порядке в каждую квартиру для бесконечной пропаганды и для обратной связи в виде шпионажа за обитателями – прослушка, сканирование и т. д. Мы же абсолютно добровольно втащили в свои квартиры, офисы, ежеминутную жизнь абсолютно аналогичные устройства, да еще и гордимся, какие мы продвинутые пользователи, юзеры и потребители модного продукта. Это же так удобно.

    Помните, как заливисто смеялись над сообщениями о том, что Facebook* через ваши камеры и микрофоны прослушивает ваши квартиры на предмет ключевых слов якобы с целью улучшения рекламной рассылки. Кричали про теорию заговора и т. д. Что-то заткнулись. И дело даже не в том, что уже нет такой теории заговора, которая бы не стала былью. Просто на шпионаже, сливе данных, переписок, геопозиций, речевых файлов и т. д. – стоит буквально вся эта система. И все такие: «а, да, ну, наверное, это новый сияющий мир, ничего страшного». Бараны тоже, наверное, так думают, когда их гонят на убой. Вряд ли в терминологии Хаксли, но что-то подобное.  

    И Америке в этом деле нет равных, и никаких конкурентов им не нужно.  Кейс Huawei – это не просто эпизод торговой войны, это и есть сама война за разведданные и тотальный контроль населения. И американцы считают, что только они могут это делать. И конечно, Китай для них – угроза, прежде всего в том, что исходит из него в области телекоммуникаций и бигдаты.  Потому что, согласно колониальному принципу, из Китая должны исходить только собранные китайскими работягами на заводах Foxxon американские телефончики Apple, заряженные на сбор данных для Великой Америки, а не для Коммунистической партии Китая.

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