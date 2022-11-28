Кадровая политика Байдена начала работать против демократов

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28 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 18:38  |  vz.ru
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России нужны новые БАМ и Транссиб

Что мешает российскому экспорту в Китай Евгения Летта/ТАСС
Запущенный недавно первый в истории железнодорожный мост через реку Амур вкупе с автомобильным мостом серьезно ускорили перевозку грузов в Китай. Но чтобы перенаправить российские грузы с европейского на восточное направление, этого недостаточно. России, по сути, потребуется построить второй БАМ и вторую Транссибирскую магистраль. Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Зачем России нужны надрельефные транспортники

Несколько стран, включая Израиль, разрабатывают надрельефные платформы для эвакуации раненых tactical-robotics.com
В России решили создать надрельефную машину для транспортировки людей и грузов в зоне боевых действий. Отмечается, что она должна быть простой в обслуживании и ремонтопригодной. Что может представлять собой такой летательный аппарат и какой может быть его практическая польза при решении военных задач?  Подробности...
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Как долго продержится украинская «несокрушимость»

Так выглядят «пункты несокрушимости» @MNSKHERSON
Украина обсуждает скандальное заявление жены Зеленского – она заверила, что ее сограждане готовы годами сидеть без света. Так ли это на самом деле, как в реальности работают срочно созданные по всей стране «пункты несокрушимости» и у кого на Украине электричество есть при любых условиях? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Кадровая политика Байдена начала работать против демократов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Демпартия, желающая разбавить белое население Штатов до его полного исчезновения и таким образом сделать свою власть вечной и несменяемой, кажется, жестоко ошиблась. Последние выборы в Конгресс показали интересную динамику. Подробности...

Как русская река Березина обогатила французский язык

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
26 ноября 1812 года началась переправа остатков Великой армии Наполеона через реку Березину. Шириной она не превышала большую парижскую улицу, но зимой для 80 тысяч человек это было серьезное препятствие. С разных сторон подходило две русские армии. Ситуация для французов складывалась отчаянная. Подробности...
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Украина зимой может перейти к террористической войне

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Киев будет интересовать расширение зоны конфликта. Это будет означать переход к новым методам, первую очередь – к террористическим. И на то есть несколько причин. Подробности...
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Шольц прозрел, Меркель раскололась

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Азербайджан угрожает Ирану

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Макрон пообещал наказать Россию

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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Владимир Можегов

    Кадровая политика Байдена начала работать против демократов

    Владимир Можегов
    публицист
    		28 ноября 2022, 17:31

    Администрацию Байдена продолжают сотрясать скандалы, которые с удовольствием тиражирует консервативная пресса. На сей раз в ее фокус попал Департамент образования США, точнее, его высокопоставленный сотрудник – замдиректора программ образовательных технологий Кристина Измаил, назначенная на свою должность как раз при Байдене.

    Чиновница перуанского происхождения давно ведет на официальных площадках, но более в соцсетях, активную борьбу с «белым превосходством» и «белыми привилегиями». В своем Twitter она призывает переписать все образовательные программы, отражающие точку зрения белых. Более того, «демократия также построена на идее превосходства белых», а в «образовательных кругах» это просто незыблемо, утверждает она.

    В одном из своих твитов чиновница даже поставила под сомнение право белых геев считать себя угнетенной группой. Смелое, прямо скажем, по нынешним временам заявление!

    Наконец, она обвинила Евангелическую церковь в распространении ненависти, расизма и белого супрематизма. А это уже достаточно серьезное обвинение, которое вполне тянет на судебное разбирательство. Особенно учитывая, что в Евангелической церкви состоит от 30 до 35% населения Америки.

    Оказалось, наконец, что Измаил является также большой поклонницей доктора Ибрама X. Кенди, чернокожего директора-основателя Центра антирасистских исследований Бостонского университета. Из его сумбурных текстов можно узнать, например, что белые – это «особая порода людей», больных расизмом от рождения, которые используют убийства, ложь, СПИД и клонирование, чтобы сохранять свое доминирование. То есть, как можно понять этого чернокожего ученого, белые обманывают и убивают черных, заражая их СПИДом, а также придумали клонирование, чтобы не исчезнуть самим, так как привычным способом размножаться давно перестали.

    Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNe/Global Look Press

    Вообще, надо признать, что доктор Кенди еще далеко не самый одаренный американский ученый, а подобные идеи вообще сильно распространены среди американских чернокожих. Учение «Нации Ислама», популярнейшего в 1960-х годах религиозного черного движения, считало белых искусственной расой, выведенной злым ученым Якубом (видимо, библейским Иаковом) путем селекции. Изначально, согласно этому учению, все люди были черными. Якуб выбирал самых светлых из них (умерщвляя черных), скрещивал и таким образом получил в конце концов белых. Будучи женщиной явно сумасшедшей, но отнюдь не дурой, Кристина Измаил быстро прикрыла свой профиль, после того как ее твиты оказались в скандальных новостях консервативного канала Fox. Консервативные СМИ Америки вообще любят такое: посмотрите, насколько чокнутая команда у этого выжившего из ума старика Джо. И, по правде, им не слишком приходится трудиться, выуживая подобное либеральное мракобесие. 

    «Миссия Америки – опошлить Вселенную», заметил как-то Чарльз Диккенс. И Америка действительно прекрасно с этим справляется. Что же до панических атак Кристины Измаил, то они явно уже опоздали. Сегодня в американских университетах (95% преподавателей которых – такие же точно Кристины Измаил) нет уже даже понятия «цивилизация Запада». А на стенах американских школ нет профилей «мертвых белых мужчин», когда-то составлявших гордость Америки и всей западной цивилизации. В этом смысле Америка уже умерла. Юные поколения американцев растут феллахами, не помнящими родства, как и предсказывал Освальд Шпенглер, рисуя мрачные картины угасания Запада (того самого заката Европы).

    С другой стороны, Демпартия, желающая разбавить белое население Штатов до его полного исчезновения, имея в виду, что черные и латиносы голосуют, как правило, за демократов, и таким образом сделать свою власть вечной и несменяемой, кажется, жестоко ошиблась. Последние выборы в Конгресс показали интересную динамику, которая должна весьма обрадовать республиканцев.  

    За последних начали активно голосовать те самые «хиспаники» (испаноязычные латиносы), которые всегда считались паствой демократов. В этот раз за республиканцев проголосовало уже 39% «хиспаников». При этом Десантис, губернатор Флориды, восходящая звезда республиканцев и вероятный будущий их кандидат, умудрился выиграть даже в таких районах, где доля «хиспаников» превышает 70%. Устойчивая динамика роста наблюдается и среди черных: в этот раз уже 13% черных (против 9% два года назад) голосовало за республиканцев.

    Таким образом, оказалось, что мигранты во втором-третьем поколении становятся вполне себе консервативными американцами, не желающими катиться в дурку вслед за Кристиной Измаил и доктором Кенди. Последние же, несмотря на все усилия либерального воспитания, остаются лишь экспонатами либерального паноптикума и диковинами из передач «Фокс-ньюс».

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