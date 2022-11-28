Кадровая политика Байдена начала работать против демократов

Администрацию Байдена продолжают сотрясать скандалы, которые с удовольствием тиражирует консервативная пресса. На сей раз в ее фокус попал Департамент образования США, точнее, его высокопоставленный сотрудник – замдиректора программ образовательных технологий Кристина Измаил, назначенная на свою должность как раз при Байдене.

Чиновница перуанского происхождения давно ведет на официальных площадках, но более в соцсетях, активную борьбу с «белым превосходством» и «белыми привилегиями». В своем Twitter она призывает переписать все образовательные программы, отражающие точку зрения белых. Более того, «демократия также построена на идее превосходства белых», а в «образовательных кругах» это просто незыблемо, утверждает она.

В одном из своих твитов чиновница даже поставила под сомнение право белых геев считать себя угнетенной группой. Смелое, прямо скажем, по нынешним временам заявление!

Наконец, она обвинила Евангелическую церковь в распространении ненависти, расизма и белого супрематизма. А это уже достаточно серьезное обвинение, которое вполне тянет на судебное разбирательство. Особенно учитывая, что в Евангелической церкви состоит от 30 до 35% населения Америки.

Оказалось, наконец, что Измаил является также большой поклонницей доктора Ибрама X. Кенди, чернокожего директора-основателя Центра антирасистских исследований Бостонского университета. Из его сумбурных текстов можно узнать, например, что белые – это «особая порода людей», больных расизмом от рождения, которые используют убийства, ложь, СПИД и клонирование, чтобы сохранять свое доминирование. То есть, как можно понять этого чернокожего ученого, белые обманывают и убивают черных, заражая их СПИДом, а также придумали клонирование, чтобы не исчезнуть самим, так как привычным способом размножаться давно перестали.

Вообще, надо признать, что доктор Кенди еще далеко не самый одаренный американский ученый, а подобные идеи вообще сильно распространены среди американских чернокожих. Учение «Нации Ислама», популярнейшего в 1960-х годах религиозного черного движения, считало белых искусственной расой, выведенной злым ученым Якубом (видимо, библейским Иаковом) путем селекции. Изначально, согласно этому учению, все люди были черными. Якуб выбирал самых светлых из них (умерщвляя черных), скрещивал и таким образом получил в конце концов белых. Будучи женщиной явно сумасшедшей, но отнюдь не дурой, Кристина Измаил быстро прикрыла свой профиль, после того как ее твиты оказались в скандальных новостях консервативного канала Fox. Консервативные СМИ Америки вообще любят такое: посмотрите, насколько чокнутая команда у этого выжившего из ума старика Джо. И, по правде, им не слишком приходится трудиться, выуживая подобное либеральное мракобесие.

«Миссия Америки – опошлить Вселенную», заметил как-то Чарльз Диккенс. И Америка действительно прекрасно с этим справляется. Что же до панических атак Кристины Измаил, то они явно уже опоздали. Сегодня в американских университетах (95% преподавателей которых – такие же точно Кристины Измаил) нет уже даже понятия «цивилизация Запада». А на стенах американских школ нет профилей «мертвых белых мужчин», когда-то составлявших гордость Америки и всей западной цивилизации. В этом смысле Америка уже умерла. Юные поколения американцев растут феллахами, не помнящими родства, как и предсказывал Освальд Шпенглер, рисуя мрачные картины угасания Запада (того самого заката Европы).

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С другой стороны, Демпартия, желающая разбавить белое население Штатов до его полного исчезновения, имея в виду, что черные и латиносы голосуют, как правило, за демократов, и таким образом сделать свою власть вечной и несменяемой, кажется, жестоко ошиблась. Последние выборы в Конгресс показали интересную динамику, которая должна весьма обрадовать республиканцев.

За последних начали активно голосовать те самые «хиспаники» (испаноязычные латиносы), которые всегда считались паствой демократов. В этот раз за республиканцев проголосовало уже 39% «хиспаников». При этом Десантис, губернатор Флориды, восходящая звезда республиканцев и вероятный будущий их кандидат, умудрился выиграть даже в таких районах, где доля «хиспаников» превышает 70%. Устойчивая динамика роста наблюдается и среди черных: в этот раз уже 13% черных (против 9% два года назад) голосовало за республиканцев.

Таким образом, оказалось, что мигранты во втором-третьем поколении становятся вполне себе консервативными американцами, не желающими катиться в дурку вслед за Кристиной Измаил и доктором Кенди. Последние же, несмотря на все усилия либерального воспитания, остаются лишь экспонатами либерального паноптикума и диковинами из передач «Фокс-ньюс».