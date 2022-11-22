Помешать небинарным персонам тотально абьюзить родной язык

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22 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 11:33  |  vz.ru
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Автомобильный рынок России изменился до неузнаваемости

«АвтоВАЗ» собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG Павел Ворожцов/ТАСС
Выбор машины в России сузился до продукции трех стран – России, Китая и Кореи. Доля «АвтоВАЗа» вернулась до рекордных значений – более 40%, чего не было с далекого 2005 года. Правда, на пятки ему наступают китайские производители. Однако в этом году не стоит мечтать о предновогодних скидках. Почему цены на автомобили по-прежнему растут, а параллельный импорт не спасает ситуацию? Подробности...
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В Японии наконец-то нашелся «голос разума»

Ёсиро Мори и Владимир Путин в 2013 году POOL New/Reuters
Экс-премьер Японии Ёсиро Мори неожиданно обрушился на политику Токио в отношении России и на президента Украины Владимира Зеленского лично. Это первый случай в Японии, когда бывший руководитель правительства столь открыто и резко критикует политику своего однопартийца – нынешнего премьера Кисиды и власти в Киеве. Может ли это стать началом перемен?  Подробности...
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Зеленский получил новые возможности для ядерного шантажа

Только за прошедшие выходные ЗАЭС атаковали не менее тридцати раз Константин Михальчевский/РИА Новости
Затишье, установившееся с сентября на Запорожской АЭС, прервали десятки новых «прилетов» со стороны ВС Украины. «Росатом» заявил, что это привело к риску атомной аварии на Запорожской АЭС. Почему Киев возобновил обстрелы ЗАЭС и пытается спровоцировать ядерный инцидент, поможет ли изменить ситуацию создание зоны безопасности на станции и при каких условиях она может появиться? Подробности...
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Станет ли Токаев казахстанским Горбачевым

Токаев победил на выборах президента Казахстана AP/ТАСС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переизбрался на еще один срок. Не дожидаясь оглашения результатов голосования, он объявил о ряде крупных реформ в стране. Как изменится внешняя и внутренняя политика государства? И какие изменения ждут отношения Астаны с Москвой? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Помешать небинарным персонам тотально абьюзить родной язык

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда человек вынужден постоянно переключаться между двумя языками, он неизбежно начинает (если не следит за собой специально) говорить на «пиджине» – пересыпая речь англицизмами там, где в этом нет никакой нужды. Подробности...

Рок-музыканты не могут быть элитой

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Видишь рок-музыканта – почти 99% он будет леваком. В набор левака входит вписка за любых персонажей, которые явно или спекулятивно «бросают вызов системе». Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Затея с ограничением цен на нефть и газ из России уверенно движется к провалу

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если ограничения вдруг сработают не в ту сторону, спровоцировав проблемы с поставками и, как следствие, скачок цен, действие механизма можно будет оперативно отменить. Такое решение позволит ЕС сохранить лицо. Подробности...
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«Перестройка» в Казахстане

Как сфальсифицировать выборы в США

США лишатся своей «железной леди»

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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Помешать небинарным персонам тотально абьюзить родной язык

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		22 ноября 2022, 10:14

    Госдума 13 декабря может рассмотреть в первом чтении поправки в закон «О государственном языке РФ». Законопроект предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях.

    Конечно, многие говорят о том, что заимствование иностранных слов – это процесс неизбежный. Он происходил всегда. Многие слова, которые мы теперь воспринимаем как стопроцентно русские, пришли к нам из других языков – «солдат» из итальянского через немецкий, «суп» – из французского, «халява» из иврита и так далее. Другие языки, включая наш главный «загрязнитель», английский, ведут себя так же.

    В современном английском, по подсчетам лингвистов, только 20–30% слов восходят к староанглийскому – остальные заимствованы из скандинавских языков, латыни и французского. Английский до сих пор охотно подхватывает чужие слова – например, tsar в значении «человек, наделенный полномочиями для решения какой-то проблемы». Впрочем, само слово «царь» в свою очередь восходит к латинскому «цезарь». Да и мы обычно спокойно относимся к «компьютерам» и «смартфонам». Возможно, химически чистые наречия сохранились где-то в джунглях Южной Америки, но все крупные языки неизбежно полны заимствований. Так стоит ли видеть в таких заимствованиях проблему? За определенным порогом – стоит.

    Потому что «язык, допускающий заимствования», стоит отличать от другого явления, которое называют заимствованным словом «пиджин»: смешанного и при этом неизбежно обедненного и упрощенного квазиязыка. Такое явление возникает в зонах соприкосновения групп, говорящих на неродственных языках, – там, где завоеватели общаются с местными, или там, где разные племена торгуют, или где люди одного языка оказываются под доминирующим влиянием другого. Пиджин характеризуется примитивностью грамматики и разнородностью словарного запаса, это «низкий» стиль.

    «Рунглиш» – это псевдодиалект английского, в котором смешиваются (в разных пропорциях) русские и английские слова и грамматические формы (например: «вам послайсить или писом?», то есть «нарезать или целым куском?»). Он обычен, например, для русскоязычных эмигрантов в США – но не только. На нем уже вовсю разговаривают в России. Причины этого понятны. Многие у нас хорошо говорят по-английски, и это само по себе ценный навык, позволяющий людям быть в курсе последних технических достижений англоязычного мира и общаться с коллегами из самых разных стран. Знать еще один язык – несомненное и культурное, и практическое благо. Но когда человек вынужден постоянно переключаться между двумя языками (как эмигрант или специалист, погруженный в англоязычную литературу), он неизбежно начинает (если не следит за собой специально) говорить на «пиджине» – пересыпая речь англицизмами там, где в этом нет никакой нужды.

    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

    Это приводит к ряду бедствий – в частности, к тому, что речь специалистов становится просто непонятной людям за пределами их очень узкого круга. А когда мерчандайзеры не понимают менеджеров – это, извините за выражение, тотальный дизастер. Не говоря уже о том, что такой смешанный псевдоязык просто уродлив – на нем невозможно создавать литературу или вообще ясно выражать свои мысли. Правда, на нем существует пара довольно смешных анекдотов, но это ту хум хау.

    Такой новояз разрушает эмоциональную привязанность к родному языку и то сознание единства и преемства, которое мы неосознанно воспринимаем вместе с ним. Поэтому, хотя запретить заимствования вообще невозможно – и не нужно, стоит поставить предел превращению нашего родного языка в пиджин. Но в наши дни с заимствованиями связана еще одна опасность. Язык, который поставляет массу неологизмов для русского, – это в значительной мере уже не язык Шекспира.

    Это идеологический новояз, который отражает совершенно определенные взгляды на мир. Из словаря этих новых заимствований (эти слова и в английском довольно новые) ваш ребенок может узнать, что вы – цисгендер, склонный к гетеронормативизму, приверженный (о позор!) бинарной гендерной системе, да еще и гегемонной маскулинности. О чем вообще с вами после этого разговаривать? Да вы вообще явный абьюзер!

    Тоталитарные идеологии (как и тоталитарные культы) формируют свой язык, и это не случайно – язык является мощным орудием подчинения людей и переформатирования культуры.

    Возьмем, например, такой англицизм, как «абьюз», и образованное от него «абьюзер». Это слово означает злоупотребление в широчайшем смысле. Педофил совершает abuse по отношению к ребенку. Пытки в тюрьме – это тоже abuse. Наркоман злоупотребляет (abuse) веществами. Сотрудник, сливающий в Сеть базу данных компании, злоупотребляет (опять-таки abuse) доверием своих работодателей. 

    Поссорившиеся супруги подвергают друг друга verbal abuse – она его абьюзит нищебродом и алкашом, а он ее абьюзит толстой дурой, а потом они мирятся. Родители, которые выговаривают ребенку за двойку, тоже явные абьюзеры.

    То есть термин охватывает разные явления – от тяжких злодеяний до практически чего угодно. В этом его огромная инструментальная польза: если человек борется с «абьюзом», то он неравнодушный гражданин и почти святой, а если вы «абьюзер», то от вас должны отшатнуться все честные люди.

    А вот если мы говорим по-русски, то для нас останется очевидным, что словесная перепалка или выговор за плохую отметку – это явления, не имеющие ничего общего с растлением малолетних или истязанием заключенных.

    Поэтому нам важно избегать излишних англицизмов и особенно англицизмов идеологизированных. Конечно, мы не можем помешать небинарным персонам тотально абьюзить хоть язык Диккенса, хоть свой родной – но мы можем утвердить нормы, которые защитят от этого хотя бы публичное и официальное словоупотребление.

     

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