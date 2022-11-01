Как обойтись без успокоительных

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1 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 10:02  |  vz.ru
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Как авиасанкции против России наказали Европу

Западные авиакомпании терпят убытки из-за необходимости облета России imago images/Global Look Press
Авиакомпании ЕС и США несут убытки из-за закрытого неба над Россией. Такая мера была введена Москвой в ответ на аналогичные санкции со стороны Запада. Однако свято место пусто не бывает, поэтому ошибкой европейцев и американцев воспользовались их коллеги из других регионов. О каких странах и авиакомпаниях идет речь?  Подробности...
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Симпатии Москвы и Вашингтона совпали в Бразилии

Ранее считалось, что карьера Лулы закончена: суд присудил ему 12 лет тюрьмы REUTERS/Amanda Perobelli
Победу на выборах президента Бразилии одержал 77-летний Лула да Силва, он уже занимал этот пост в 2003–2011 годах и считался пророссийским политиком. Однако отрыв Лулы от действующего лидера Болсонару минимален. Тот поражения не признал, но Москва и Вашингтон уже поздравили Лулу с победой. У них разные причины болеть именно за него. Подробности...
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Российские войска устроили ВСУ сюрприз под Угледаром

Несколько дней на Угледарском направлении велась активная артиллерийская подготовка РИА Новости
«Херсонский гамбит». Таким условным названием военные аналитики обозначают то, что происходит прямо сейчас на полях сражений на Украине. Российские войска начали сразу два новых наступления в Донбассе, и малозначительными они выглядят только на первый взгляд. С Херсоном это тоже связано напрямую. Подробности...
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Как выборы в Израиле могут повлиять на украинский конфликт

Возвращение Нетаньяху вернет и предсказуемость в отношениях с Россией, полагают в Израиле Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Израиль в пятый раз за три года будет избирать парламент – а значит, должен определиться и новый правящий глава кабинета. После затянувшегося кризиса кресло может вновь достаться экс-премьеру Биньямину Нетаньяху. С возвращением политического тяжеловеса связывают восстановление столь необходимых Израилю контактов с Москвой. Следует ли всерьез ожидать от Нетаньяху перемен на российском и украинском направлениях? Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Как обойтись без успокоительных

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
По сравнению с нашими предками большинство из нас и сейчас живет в условиях неслыханной в прошлом сытости и личной безопасности. Но люди быстро привыкают к хорошему, и когда новости полны «войн и военных слухов», это оказывается тяжелой травмой. Подробности...

Фон дер Ляйен сильно нервничает

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если вы думаете, что понятие «откат» – чисто отечественное, вы ошибаетесь. Термин Kick back возник сразу, когда доходы капиталиста начали зависеть от решения бюрократа. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Отечественный либерализм напоминает отверточную сборку

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Смысл существования современного либерализма как политического течения заключается в уничтожении нашей страны, народа и цивилизации. Они с радостью используют наши недостатки против нас. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Товарищ Си получил абсолютную власть

Обсуждение: 5 комментариев

Что Россия должна вернуть Польше

Обходной путь в НАТО для Украины

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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Обсуждение: 8 комментариев
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
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    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
    Сергей Худиев

    Как обойтись без успокоительных

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		1 ноября 2022, 09:40

    С января по сентябрь 2022 года россияне купили 108 млн упаковок успокоительных и 8,4 млн упаковок антидепрессантов. Это на 44 и 48% больше, чем годом ранее. Есть опасения, что такими темпами через несколько месяцев запасы этих препаратов закончатся. Но стоит ли так налегать на таблетки?

    Пока экономисты разрабатывают стратегии реагирования на санкции, мы нуждаемся в обдумывании реакции на еще один поражающий фактор в этом конфликте – психологический. Уныние и тревога могут быть существенной проблемой и на уровне отдельных людей, и на уровне общества в целом. Причины этого понятны. У нас было 20 лет, в течение которых жизнь постепенно улучшалась. Жизнь становилась все более благополучной, комфортной, безопасной и приветливой. Где-то в других местах рвались снаряды и гибли люди – но это было далеко. Поэтому для многих из нас происходящее оказалось крушением привычного мира, который был таким безопасным и благополучным – и должен был становиться еще безопаснее и благополучнее.

    Этот мир изменился – даже у тех, кто сейчас находится в полной безопасности. Мы все столкнулись с тем, что человеческая жизнь – и тем более благополучие – вещь очень хрупкая, а страдание и смерть – часть человеческого удела. В этом нет ничего нового – люди столетиями жили в мире, где боль и смерть поджидали их за каждым углом. По сравнению с нашими недавними предками большинство из нас, и сейчас в том числе, живет в условиях неслыханной в прошлом сытости и личной безопасности. Но люди быстро привыкают к хорошему, и когда новости полны «войн и военных слухов», это оказывается тяжелой травмой.

    Психологическая уязвимость, когда люди легко приходят в уныние и тревогу, может быть даже более существенным неблагоприятным фактором, чем экономические трудности (которые все это время удается держать под контролем). Проблему ухудшает то, что интернет-ресурсы, гонясь за кликами, состязаются в пугающих заголовках – «Будет ядерная война! Мы все умрем!»

    Нет ничего удивительного в том, что люди пытаются заесть боль и тревогу таблетками. Что же, таблетки могут быть на своем месте, если их прописывают компетентные психиатры тем, для кого это единственный способ облегчить симптомы тяжелой душевной болезни. 

    Но нам стоит научиться реагировать на горести и тревоги нашего времени как-то иначе. И здесь хочется обратить внимание на две вещи. Во-первых, тяжесть испытаний зависит от нашей реакции на них. Во-вторых, горести ставят нас перед вопросом о смысле жизни – и для нас будет огромным приобретением этот смысл обрести.

    Страдания – душевные и физические – часть жизни в этом мире. Их нельзя полностью избежать. Но их можно не увеличивать; мудрые люди – причем в самых разных религиозных и философских традициях – давно заметили, что мы склонны добавлять к боли, с которой сталкиваемся, еще много страдания, которое вовсе не является неизбежным. Ярость, гнев, страх, отчаяние, ропот и ненависть изматывают нас гораздо больше, чем сами жизненные испытания.

    Бессильный гнев относительно людей, которые не знают о вашем существовании, или событий, на которые вы не можете повлиять, опустошает и выматывает, и причиняет чисто физический вред. Гнев был реакцией, которая помогала человеку бежать или драться в обстановке, когда от этого зависела его жизнь. В ситуации, когда важнее мозги, а не мускулы, от гнева нет никакого толка. Гнев, который не проявляется в физических действиях, просто изнашивает ваше тело и приводит к преждевременному старению. Он бессмысленно выжигает ваши ресурсы и очень близко лежит к страху и отчаянию.

    Между тем и СМИ и сети полны именно такого выматывающего гнева – на чужие власти, на свои власти, на сограждан, которые видят ситуацию иначе. Неудивительно, что, позволяя этому гневу и страху уносить себя, люди оказываются истощены и хватаются за таблетки. Такого рода гнев заявляет себя как что-то уместное и даже должное и священное.

    Важно осознать, что это не так, и принять решение – нет, я не буду исходить бессмысленной яростью. Я потрачу свои ограниченные душевные и физические силы как-то иначе и с большей пользой.

    Евангельская заповедь молиться о врагах (конечно, не об их успехе, а об их вечном спасении) может показаться неотмирно идеалистической, но на самом деле она глубоко практична. Людям, о которых вы узнаете из новостей, все равно от вашей ненависти ни жарко и ни холодно. Они не знают (и едва ли узнают) о вашем существовании. Отказываясь культивировать ненависть к тем, кто вас раздражает, возмущает или пугает, вы отказываетесь разрушать себя.

    Другой важный урок, который дают мудрые и рассудительные люди – от христианских монахов до китайских даосов, – это не пытаться контролировать то, что находится за пределами вашего контроля. Такие попытки только бессмысленно выматывают. Действия политических лидеров, дипломатов или полководцев находятся вне зоны вашего влияния. Даже если бы вы могли на них повлиять – вам не хватило бы осведомленности и опыта, чтобы принять правильные решения.

    Сознание этого не означает пассивности и отстраненности от жизни – напротив, оно дает возможность понять свое призвание в этой ситуации, внимательно на нем сосредоточиться и исполнять его как можно лучше. Когда вы перестаете расходовать себя на что-то, что не можете изменить, у вас остаются силы хорошо исполнять свою работу и заботиться о тех, о ком вы можете и должны. Поступая так, мы оказываемся гораздо ближе к тому, чтобы жить осмысленной жизнью.

    Долгое время мы жили в информационной среде, в которой очевидным смыслом жизни было получение удовольствий – и избегание страданий. Реклама за рекламой уверяли нас, что такие-то товары и услуги сделают нас счастливыми. Ответ на вопрос «зачем мы живем» казался очевидным – чтобы получить удовольствие. Когда ситуация напомнила нам, что мы, люди, существа страдающие и смертные – и это было так всегда, – это оказалось невыносимым ударом. Но это открывает для нас возможность обрести другой ответ на вопрос «зачем?» В наших испытаниях есть смысл, они отпущены нам с определенной целью – и могут обернуться чем-то важным и очень хорошим.

    Мы можем понять, зачем мы живем и что наделяет наши испытания значением. Мы можем научиться реагировать на них с достоинством – не как перепуганные жертвы свалившейся на нас ситуации, а как люди, у которых есть свои цели и ценности в жизни и которые в любых обстоятельствах стремятся их реализовать.

    Например, мы можем потратить наши средства не на таблетки, а на помощь тем, кто пострадал от военных действий. Мы можем (являемся ли мы журналистами или просто частными лицами, пишущими в социальных сетях) не запугивать, а ободрять друг друга. Мы можем проявлять солидарность и заботу в отношении тех, кто рядом. Тогда, скорее всего, таблетки нам и не понадобятся. 

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