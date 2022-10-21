Рублефикация – какие у рубля перспективы в новую эпоху

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21 октября, пятница  |  Последнее обновление — 20:15  |  vz.ru
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Российская нефть отбила атаку США

Идея США с потолком цен на российскую нефть изначально была провальной Егор Алеев/ТАСС
Попытка США создать международную коалицию по введению потолка цен на российскую нефть, судя по всему, провалилась. Вашингтону так и не удалось найти влиятельных сторонников этой идеи за пределом западных государств. Почему же ни Китай, ни Индия, ни Саудовская Аравия явно не горят желанием лишить Россию дополнительных нефтяных доходов? Подробности...
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Россия занялась воспитанием секретариата ООН

Работа генсека ООН и секретариата организации вызывает все больше вопросов Lev Radin/Sipa USA/Reuters
У Москвы зреет недовольство секретариатом ООН. Это касается и слабой реализации «зерновой сделки», в которой организация выступила гарантом, и сомнительного отчета МАГАТЭ (входит в систему ООН) по Запорожской АЭС. Теперь в ООН перешли к тиражированию украинских фейков о российской армии. Почему ключевая организация мира всё чаще занимает антироссийскую позицию и что этому можно противопоставить? Подробности...
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Три сценария нападения ВСУ на Херсон

Российская армия уже готова к битве за Херсон, атака ВСУ здесь не окажется внезапной Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Похоже, битва за Херсон начинается – ВСУ перешли в наступление с северной стороны. Это, впрочем, не единственное направление возможных атак Украины на один из новых российских областных центров. Где еще могут быть нанесены удары и что делают российские войска, чтобы их отразить? Подробности...
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Почему Зеленский лжет об атаке на Крымский мост

ФСБ уже установила заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту Елена Якимова/ТАСС
Украинское руководство сначала публично планировало теракт на Крымском мосту, затем ему громогласно радовалось – а теперь не менее публично отрекается от причастности к этому преступлению. А ведь, казалось бы, объявить о таком большом военном успехе было бы большим моральным подспорьем для украинского населения. Что же заставляет Зеленского лгать всему миру? Подробности...
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Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
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Рублефикация – какие у рубля перспективы в новую эпоху

Кубатбек Рахимов
Кубатбек Рахимов, исполнительный директор Центра стратегических решений «Аппликата», эксперт клуба «Валдай»
Для противостояния крайне изощренной форме неоколониализма – монополии мировой финансовой системы и эмиссии сверхвалюты в виде доллара США – требуется деколонизация на принципиально иной, опережающей технологии. Подробности...

Любой человек рискует попасть в американскую тюрьму

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Как бы странно это ни звучало, но каждый, например, российский гражданин, выезжающий на любую несуверенную территорию: в Евросоюз, или Грузию, или Таиланд, или еще в какую-нибудь американскую криптоколонию, может быть схвачен американскими спецслужбами. Подробности...

Будет ли толк от запрета ЛГБТ-пропаганды

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Надеюсь, что кампания против пропаганды нетрадиционных отношений не превратится в преследование тех, кто эти отношения практикует. Ведь права геев, лесбиянок, трансгендеров и идеология, которая на них спекулирует – вещи разные и слабо связанные друг с другом. Подробности...
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Зеленский открестился от Крымского моста

Лиз Трасс всё

Битва за Херсон

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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

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  • Отказаться от подобных ударов
Как вы относитесь к тем, кто покинул Россию из-за частичной мобилизации?
  • С безразличием

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    Кубатбек Рахимов

    Рублефикация – какие у рубля перспективы в новую эпоху

    Кубатбек Рахимов
    исполнительный директор Центра стратегических решений «Аппликата», эксперт клуба «Валдай»
    		21 октября 2022, 19:15

    Один из важнейших тектонических сдвигов весны-осени 2022 года – «roublefication» на западный манер, или «рублефикация», если говорить проще. По сути, мы были свидетелями интереснейшего перехода торговли энергетическими ресурсами России за российские же рубли, резкого сжатия избыточного импорта при сохранении экспортной выручки и соответствующей стабилизации курса рубля к доллару США с укреплением, превышающим на 15–20% докризисный.

    Суверенизация рубля стала и процессом возврата к торговле союзников РФ в рублях, минуя доллар США и евро. Понятно, что в масштабах мировой торговли эти две валюты вместе превышают половину мирового торгового оборота, а юань имеет всего лишь 4–5%. А каковы перспективы рубля как удобной торговой и инвестиционной валюты? Если могущество США во многом зиждется на эмиссии доллара и формировании неоколониальной системы зависимости всего мира от Федеральной резервной системы, то надо отвечать подобным образом.

    Рублефикация всех торговых и инвестиционных взаимоотношений России со своими партнерами – это первый и очень важный шаг на пути от суверенизации валюты к ее новой роли как надежной альтернативе иным валютам. То есть переход к модели, когда Россия переводит все свои инвестиционные, кредитные и торговые отношения на свой же рубль (по образу и подобию перехода расчетов за углеводороды весной-летом 2022 года), вполне возможен и реализуем, но с определенными оговорками.

    В частности, есть активы РФ в различных международных финансовых учреждениях. Возьмем, к примеру, Российско-Киргизский фонд развития (РКФР) с уставным капиталом 500 млн долларов. Он был создан для облегчения адаптации экономики Киргизии к реалиям Евразийского экономического союза и укреплению индустриальной и аграрной компонент национальной экономики. Понятно, что это полностью деньги российских налогоплательщиков, и теперь, в период геополитической турбулентности, важно понимать, насколько рачительно они используются, с одной стороны, а с другой – почему активы РКФР по-прежнему номинированы в долларах США, а не в российских рублях или киргизских сомах.

    Избыточная долларизация экономики Киргизии (более половины кредитов выдается в долларах США) и крайне высокие ставки на кредиты в национальной валюте привели к тому, что кредитование реального сектора стало проблемой. И вот сейчас есть уникальный шанс на рублефикацию инвестиционных, кредитных и торговых отношений России и Киргизии как пилотного проекта. Именно наличие инструмента в виде Российско-Киргизского фонда развития, «чистый» баланс в межгосударственных отношениях (Россия за 31 год списала все долги Киргизии в совокупности на сумму более 700 млн долларов и не является более кредитором внешнего долга КР) позволяют провести этот экономический эксперимент достаточно быстро и безболезненно. Россия является ключевым торговым партнером Киргизии как по экспорту, так и по импорту, перечисления от граждан КР, работающих в РФ, составляют более четверти ВВП Киргизии – все это в совокупности дает надежду на успех рублефикации взаимоотношений союзников по ЕАЭС в целом.

    Фото: Alexey Andronov/URA.RU/ТАСС

    РКФР выделяет кредиты в долларах США, требуя взамен приоритета закупки у российских же поставщиков оборудования или полуфабрикатов, но опять же в «недружественных» валютах! Пора разрубить этот гордиев узел зависимости от третьей стороны, для этого есть все необходимые предпосылки.

    Экстраполяция опыта рублефикации российско-киргизских отношений на других членов ЕАЭС и участников зоны свободной торговли СНГ позволит получить максимальный результат при минимальных усилиях в условиях рисков и потерь, связанных с геополитической турбулентностью.

    Для рублефикации существует и мировой опыт подобных систем, и экономическое пространство дружественных стран, и необходимая технологическая основа. Надо просто начать с конкретной страны и отработать в рамках пилотного проекта все необходимые алгоритмы.

    Крайне важным для описываемого процесса является использование передовых и опережающих технологий цифровых валют. То есть использование цифрового рубля само по себе является мощным фактором для рублефикации, которое я называю «digital roublefication», то есть цифровой рублефикацией. Получается, что данный процесс автоматически облегчает всем жизнь, так как использование самых современных цифровых технологий и замена доллара США как инструмента в торговле, кредите и инвестициях будет проводиться не механически, заменой одной традиционной валюты на другую, а революционным путем – с обычного доллара США, завязанного на банковской системе с корреспондентскими счетами, банками-посредниками, SWIFT (то есть полным контролем со стороны ФРС США), на самые передовые и продвинутые  свои цифровые технологии.

    Цифровая рублефикация может одновременно и единовременно решить сразу множество вопросов как с точки зрения технологического прыжка, так и явных экономических выигрышей всех участников процесса.

    Резкое и значимое снижение транзакционных издержек, использование цифровой инфраструктуры, минуя классическую банковскую систему, мгновенные переводы и многое другое из новой цифровой эпохи – все это может послужить весомым аргументом для потенциальных партнеров из числа союзников России и дружественных стран.

    Если мы говорим о современной и крайне изощренной форме неоколониализма через монополию мировой финансовой системы и эмиссию сверхвалюты в виде доллара США, то деколонизация должна идти на принципиально иной и опережающей технологии, уже апробированной как на различного рода криптовалютах, так и вполне на легальном и официально выпущенном цифровом юане. Но надо подходить проактивно, не оглядываться на уже созданное и реализуемое, а пытаться стать лидером на мировом уровне и поддерживать технологическое лидерство и в дальнейшем.

    Таким асимметричным образом можно увидеть новую эпоху – эпоху без сверхдержав и получения сверхприбылей одними странами за счет изощренной эксплуатации других. И здесь у России и ее союзников есть шанс быть в авангарде прогресса.

    Эксперт примет участие в XIX Ежегодном заседании клуба «Валдай» «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех», которое пройдет 2427 октября в Москве.

     

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