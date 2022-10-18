Что будет с рублем и с нами

В последнее время российский рубль несколько ослабил свои позиции против доллара и евро. На фоне запланированного бюджетного дефицита и ожидаемого роста налогов на нефтяные и газовые компании это, конечно, порадовало министерство финансов и экспортеров и оставило равнодушными обычных граждан. Влияние на инфляцию ослабления рубля традиционно будет достаточно скромным.

Однако с дальнейшим снижением ключевой ставки Банк России теперь однозначно повременит. Сейчас ключевая ставка составляет 7,5% при целевом уровне 6–8%. И те, кто надеялся в ближайшее время взять кредиты по более низким ставкам, вряд ли смогут на это рассчитывать. Вкладчики же, наоборот, могут быть довольны, проценты по рублевым депозитам не изменятся или даже подрастут. Под Новый год Сбер и другие ведущие коммерческие банки традиционно предлагают новогодние и рождественские вклады с повышенной фиксированной ставкой.

Вместе с тем курс доллара по отношению к рублю сейчас примерно в два раза ниже, чем сразу после начала СВО. Люди, которые поддались панике и купили американскую валюту по 120–150 руб., совершили, наверное, худшую сделку в своей жизни. И фундаментальных шансов хотя бы сократить свои финансовые потери у них по-прежнему нет.

Некоторое ослабление российского рубля было, прежде всего, следствием обострения ситуации вокруг Украины. Забавно было читать один из обзоров о том, что спекулянты покупали американскую валюту на опасениях ядерного конфликта России и НАТО – можно подумать, что после ядерного конфликта кому-то в мире понадобятся доллары.

А если без шуток, то за российским рублем стоят цифры, которые фактически исключают резкую девальвацию рубля. На текущей неделе прошло сообщение Банка России, что профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-сентябре увеличился в 2,6 раза, до уровня 198,4 млрд долларов. Проще говоря, извне мы получаем денег гораздо больше, чем там тратим. Сказываются высокие цены на нефть, газ, металлы, зерно, а также санкционное обнуление импорта. Из популярных у россиян зарубежных поездок осталась только Турция.

Традиционно влияние на курс рубля, а также котировки российских акций и ОФЗ оказывали действия финансовых спекулянтов из недружественных, прежде всего, англосаксонских, стран. В случае обострения внешнеполитической риторики или ужесточения монетарной политики Федрезерва, что мы наблюдаем сейчас, рубль автоматом попадал под продажи.

Примерно 30–40% находящихся в обращении акций российских голубых фишек принадлежит западным инвесторам, прежде всего, из США и Великобритании. Для того чтобы гасить девальвацию интервенциями в случае подъема ставки ФРС, Банк России и создавал свои международные резервы. Однако сейчас инвестиции фондов из США и союзных им стран в акционерный капитал российских компаний заморожены. Устроить распродажу, как на любом другом развивающемся рынке, они при всем желании не смогут.

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С фундаментальной точки зрения, справедливым сейчас можно считать уровень 60–70 руб./доллар. Курс для россиян достаточно привычный. При этом, учитывая потребности Минфина в слабом рубле и лобби экспортеров, вероятно, на конец года значение курса будет ближе к верхней границе.

Для желающих поспекулировать есть голубые фишки на Московской бирже. Для не желающих рисковать – рублевые депозиты. Не стоит связываться с долларом. Для россиян это токсичная валюта.