Что будет с рублем и с нами

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18 октября, вторник  |  Последнее обновление — 09:10  |  vz.ru
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Китай снова помог России в противостоянии с Западом

Европа теряет азиатский СПГ Xinhua/Global Look Press
В деле снабжения Европы столь важным в зимнее время газом появилась очередная проблема. На этот раз она связана вовсе не с Россией, а с КНР. Пекин принял решение больше не отправлять в Европу танкеры с СПГ. Почему это произошло, как это повлияет на европейскую промышленность и население – и каким образом поможет России? Подробности...
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Как смена власти в Конгрессе США скажется на России

Внешняя политика в американской демократии не является предметом выбора XinHua/Global Look Press
Предвыборная кампания в США вышла на финишную прямую. С точки зрения Украины, на карту поставлено то, в каких объемах и на каких условиях ей будут выделять военную помощь. Среди республиканцев немало тех, кто вообще не хотел бы вмешательства Америки в этот конфликт. Правда ли то, что их победа на выборах будет выгодна России? Подробности...
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Чему научат украинских военных в тренировочных лагерях Евросоюза

В армиях стран НАТО сержанты и офицеры в бою обладают высокой степенью автономии REUTERS/Gleb Garanich
Евросоюз решил создать у себя тренировочные лагеря для солдат ВСУ. Собственно, страны вроде Польши уже и раньше обучали у себя украинцев, но теперь эта практика превращается в проект всего ЕС. Выделено 106 млн евро. В ноябре начнутся занятия сразу для 12 тысяч украинских солдат. Лишь Венгрия и Австрия заявили, что не участвуют в подобной учебе. Чем тренировки у инструкторов НАТО отличаются от российских? Подробности...
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Россия создает плацдарм на случай неожиданностей на Украине

Носители «Книжалов» МиГ-31 перебазированы в Белоруссию Евгений Биятов/РИА Новости
Несколько тысяч российских военнослужащих, сотни боевых машин и боевые самолеты – вся эта группировка прямо сейчас обосновывается в Белоруссии. Эти силы явно не предназначены для наступления на Киев. Однако есть целый ряд признаков того, что в случае неожиданного поворота событий на Украине они тоже могут сыграть свою важную роль. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Что будет с рублем и с нами

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Для желающих поспекулировать есть голубые фишки на Московской бирже. Для не желающих рисковать – рублевые депозиты. Не стоит связываться с долларом. Это токсичная валюта. Подробности...

Раскол американского общества пролегает по Украине

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если ты встроен в систему, твои возможности бунтовать против нее ограничены исключительно терпимостью этой самой системы. И быстро сдавший назад Илон Маск это правило в очередной раз подтвердил. Подробности...

Окончание мобилизации мало что меняет

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Родина – это же не только власть, это мы все. Если у вас есть мобилизованные соседи, коллеги, друзья, то поддержите семьи этих людей. Мы победим только вместе. Никак иначе не получится. Подробности...
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Франция прозрела и нищает

Россия превратит Турцию в Германию

Ядерный удар по Украине и ответ НАТО

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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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Экоактивистки в Лондоне облили консервированным супом шедевр Винсента ван Гога «Подсолнухи»

Две участницы британского экологического движения облили томатным супом картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Акция была направлена против реализации в стране проектов по добыче нефти и газа. Картина стоимостью более 84 млн долларов защищена стеклом, поэтому пострадала только деревянная рама
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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Александр Разуваев

    Что будет с рублем и с нами

    Александр Разуваев
    независимый фондовый аналитик
    		18 октября 2022, 09:00

    В последнее время российский рубль несколько ослабил свои позиции против доллара и евро. На фоне запланированного бюджетного дефицита и ожидаемого роста налогов на нефтяные и газовые компании это, конечно, порадовало министерство финансов и экспортеров и оставило равнодушными обычных граждан. Влияние на инфляцию ослабления рубля традиционно будет достаточно скромным.

    Однако с дальнейшим снижением ключевой ставки Банк России теперь однозначно повременит. Сейчас ключевая ставка составляет 7,5% при целевом уровне 6–8%. И те, кто надеялся в ближайшее время взять кредиты по более низким ставкам, вряд ли смогут на это рассчитывать. Вкладчики же, наоборот, могут быть довольны, проценты по рублевым депозитам не изменятся или даже подрастут. Под Новый год Сбер и другие ведущие коммерческие банки традиционно предлагают новогодние и рождественские вклады с повышенной фиксированной ставкой.

    Вместе с тем курс доллара по отношению к рублю сейчас примерно в два раза ниже, чем сразу после начала СВО. Люди, которые поддались панике и купили американскую валюту по 120–150 руб., совершили, наверное, худшую сделку в своей жизни. И фундаментальных шансов хотя бы сократить свои финансовые потери у них по-прежнему нет.

    Некоторое ослабление российского рубля было, прежде всего, следствием обострения ситуации вокруг Украины. Забавно было читать один из обзоров о том, что спекулянты покупали американскую валюту на опасениях ядерного конфликта России и НАТО – можно подумать, что после ядерного конфликта кому-то в мире понадобятся доллары.

    А если без шуток, то за российским рублем стоят цифры, которые фактически исключают резкую девальвацию рубля. На текущей неделе прошло сообщение Банка России, что профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-сентябре увеличился в 2,6 раза, до уровня 198,4 млрд долларов. Проще говоря, извне мы получаем денег гораздо больше, чем там тратим. Сказываются высокие цены на нефть, газ, металлы, зерно, а также санкционное обнуление импорта. Из популярных у россиян зарубежных поездок осталась только Турция.

    Традиционно влияние на курс рубля, а также котировки российских акций и ОФЗ оказывали действия финансовых спекулянтов из недружественных, прежде всего, англосаксонских, стран. В случае обострения внешнеполитической риторики или ужесточения монетарной политики Федрезерва, что мы наблюдаем сейчас, рубль автоматом попадал под продажи.

    Примерно 30–40% находящихся в обращении акций российских голубых фишек принадлежит западным инвесторам, прежде всего, из США и Великобритании. Для того чтобы гасить девальвацию интервенциями в случае подъема ставки ФРС, Банк России и создавал свои международные резервы. Однако сейчас инвестиции фондов из США и союзных им стран в акционерный капитал российских компаний заморожены. Устроить распродажу, как на любом другом развивающемся рынке, они при всем желании не смогут.

    С фундаментальной точки зрения, справедливым сейчас можно считать уровень 60–70 руб./доллар. Курс для россиян достаточно привычный. При этом, учитывая потребности Минфина в слабом рубле и лобби экспортеров, вероятно, на конец года значение курса будет ближе к верхней границе.

    Для желающих поспекулировать есть голубые фишки на Московской бирже. Для не желающих рисковать – рублевые депозиты. Не стоит связываться с долларом. Для россиян это токсичная валюта.

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