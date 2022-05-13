Во что обойдется Киргизии экономический разрыв с Россией

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13 мая, пятница  |  Последнее обновление — 18:42  |  vz.ru
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Рубль попал в уникальную ситуацию

Российская валюта признана лучшей в мире Виталий Тимкив/РИА Новости
Российская валюта названа лучшей в мире за последнее время – а все потому, что рубль существенно укрепляется. Казалось бы, крупнейшие санкции Запада должны были обрушить курс российской национальной валюты, но все происходит ровно наоборот. Специалисты называют происходящее «крайне необычной ситуацией», но каким же образом она сложилась? Подробности...
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Россия запретила Украине вступать в ЕС

Москва выдвинула к Украине новое требование REUTERS/Valentyn Ogirenko
Российское отношение к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось. Если раньше Москва не возражала против евроинтеграции Киева, то теперь подобные стремления воспринимаются аналогично желанию Украины вступить в НАТО. Чем вызвано это изменение и что оно означает на практике? Подробности...
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Герои России пишут новую историю Победы

Портреты Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале повсюду Юрий Васильев
«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». Подробности...
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В борьбе с Россией США сметают основы миропорядка

Бесконтрольное распространение ПЗРК стало одним из многих примеров разрушения Западом мирового порядка Ryan Carpenter/United States Marine
«Главной угрозой мировому порядку» называют теперь Россию в руководстве Евросоюза – и не только там. Такие оценки звучат из-за происходящего на Украине, однако в реальности множество примеров тому, как совсем другие страны и куда более жесткими инструментами уничтожали все то, что сохраняло мировую стабильность долгие годы. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Во что обойдется Киргизии экономический разрыв с Россией

Кубатбек Рахимов
Кубатбек Рахимов, исполнительный директор Центра стратегических решений «Аппликата», эксперт клуба «Валдай»
Серьезное падение поступлений от трудовых мигрантов, резкое ужесточение условий их пребывания в России, возвращение на родину не менее 200–300 тыс. человек, что создаст среду для экстремизма. Это только одно из возможных последствий выхода Кыргызстана из ЕАЭС. Подробности...

Интеллектуальный класс застигли врасплох

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Нам показывали – хотя бы на примере российских спортсменов, которых методично лишали флага, уже завоеванных медалей – так будет с каждым. С ученым, с художником, с певцом, да хоть с дрессировщиком диких животных. Подробности...
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Россия – военная империя

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Возрождение воинского духа традиционной империи происходит сегодня в России. Именно в этом и суть нынешней военной операции, в которой Россия, противопоставив себя целому миру, смирившемуся с тиранией, мучительно нащупывает свои вечные смыслы. Подробности...
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Чем Белоруссия помогает спецоперации

Еще один шаг к развалу Великобритании

Россию выдавливают с Балкан

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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Кубатбек Рахимов

    Во что обойдется Киргизии экономический разрыв с Россией

    Кубатбек Рахимов
    исполнительный директор Центра стратегических решений «Аппликата», эксперт клуба «Валдай»
    		13 мая 2022, 18:30

    В последнее время в соцсетях и некоторых местных СМИ стал подниматься вопрос о том, что Кыргызской Республике надо выходить из Евразийского экономического союза из-за того, что Россия попала под масштабные санкции стран Запада. Кыргызстан вошел в Евразийский экономический союз еще в 2015 году, а в этом году председательствует в органах ЕАЭС.

    В первую очередь, надо отметить, что евразийская интеграция является второй в мире по глубине интеграции (после Европейского союза) и первой в мире по темпам интеграционных преобразований. Евразийский экономический союз создавался для укрепления национальных экономик и возможностей государств-членов в мировой экономике при условии создания четырех свобод – передвижения товаров, услуг, финансов и рабочей силы. Его создание пришлось как на период мировой экономической нестабильности, так и на время геополитических изменений в Евразии, что повлияло на ситуацию внутри ЕАЭС. Сегодня актуален вопрос перспективности развития экономик государств-членов в формате их участия в евразийском интеграционном проекте.

    Одним из важнейших приоритетов ЕАЭС является формирование единых рынков Союза – энергетического, агропромышленного, фармацевтического, трудового и общего рынка услуг, включая цифровую экономику, которая действительно безгранична. В рамках ЕАЭС функционирует общий рынок товаров с единой таможенной территорией и общим Таможенным кодексом. Благодаря кодексу время выпуска товаров в свободное обращение сократилось в шесть раз, а регистрации таможенной декларации – в два раза.

    Семь лет работает общий рынок труда. Граждане пяти государств могут беспрепятственно работать на территориях друг друга и пользуются всеми теми правами, что и граждане страны, где они пребывают. Более того, в целях дальнейшего развития общего рынка труда разработано и утверждено соглашение о пенсионном обеспечении, которое вступило в силу 1 января 2021 года.

    Работа по запуску других общих рынков (финансового, общего рынка транспортных услуг, а также общего рынка энергоресурсов) активно проводится в рамках Стратегии–2025. Уже утверждены концепция и программа формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Такой же пакет документов принят по общему рынку газа. Следующим важным этапом станет принятие международных договоров по формированию в ЕАЭС общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

    В прошлом году ЕАЭС нарастил объемы взаимной торговли до исторического максимума – 72,6 млрд долларов. Такого высокого показателя удалось добиться впервые за все семь лет существования Союза. Это на 32% превышает уровень 2020 года и на 17% – уровень 2019 года. Внешняя торговля стран Союза с третьими странами в прошлом году также продемонстрировала серьезный рост – более 844 млрд долларов, или на 35% больше, чем в 2020 году. При этом импорт товаров в страны вне ЕАЭС вырос на 23%, экспорт – на 44%.

    Фото: AP/TASS

    Что касается сценариев выхода из ЕАЭС, то они прямо противоречат национальным интересам Кыргызстана и могут привести к драматическим последствиям для экономики страны и резкому ухудшению социально-экономического положения в целом. Первое. Серьезное падение поступлений от трудовых мигрантов, резкое ужесточение условий их пребывания в России, возвращение на родину не менее 200–300 тыс. человек, что создаст питательную среду для антиправительственных выступлений. 

    Второе. Сворачивание деятельности Российско-Кыргызского фонда развития и российских инвесторов, прекращение прямой бюджетной поддержки со стороны России. Третье. Выход из ЕАЭС потребует воссоздания таможенного периметра с Казахстаном, а также воссоздания схемы полного таможенного оформления грузов в направлении Казахстана и России, а также соответствующей таможенной очистки поступающих оттуда грузов. Это частично, но не полностью перекроет выпадение доходов бюджета, формируемых из общего «котла» Таможенного союза.

    Резкое падение доходов бизнеса от реэкспорта и экспорта собственной продукции также вызовет последствия в виде социальной напряженности и повлияет на уровень инфляции в стране при значимом падении налогооблагаемой базы. Оценочно падение доходов государственного бюджета – до 40% при одновременном росте бюджетной нагрузки, связанной с выплатой внешнего долга.

    Четвертое. Девальвация национальной валюты в пределах 140–150 сом за 1 доллар США, рост учетной ставки НБ КР до 20% годовых с целью недопущения гиперинфляции.

    Пятое. Резкая маргинализация общества со значимым возрастанием роли исламского экстремизма, угрозы регионализации и риски «афганизации» общества в условиях резкого падения уровня жизни и возврата из России в Кыргызстан нескольких сотен тысяч мигрантов.

    Таким образом, выход из ЕАЭС не является решением проблем нашей страны, более того, в нынешней ситуации Кыргызстан может и должен находить свою нишу внутри Союза как страна, которая может принять к себе ряд производственных проектов из Российской Федерации в рамках выполнения союзных программ и значимо нарастить экспорт различной продукции на общий рынок ЕАЭС. Кыргызстану есть что предложить и с точки зрения туристических достопримечательностей и летнего отдыха.

    Достаточно либеральная налоговая политика, мягкий банковский режим, использование русского языка как делового и официального, максимальное содействие инвестиционным проектам – все это дает возможность Кыргызстану быть надежным союзником для своих стратегических партнеров по Евразийскому экономическому союзу.

    Автор принимает участие во II Центральноазиатской конференции клуба «Валдай» 1718 мая в Нижнем Новгороде.


     
     
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