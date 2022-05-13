Во что обойдется Киргизии экономический разрыв с Россией

В последнее время в соцсетях и некоторых местных СМИ стал подниматься вопрос о том, что Кыргызской Республике надо выходить из Евразийского экономического союза из-за того, что Россия попала под масштабные санкции стран Запада. Кыргызстан вошел в Евразийский экономический союз еще в 2015 году, а в этом году председательствует в органах ЕАЭС.

В первую очередь, надо отметить, что евразийская интеграция является второй в мире по глубине интеграции (после Европейского союза) и первой в мире по темпам интеграционных преобразований. Евразийский экономический союз создавался для укрепления национальных экономик и возможностей государств-членов в мировой экономике при условии создания четырех свобод – передвижения товаров, услуг, финансов и рабочей силы. Его создание пришлось как на период мировой экономической нестабильности, так и на время геополитических изменений в Евразии, что повлияло на ситуацию внутри ЕАЭС. Сегодня актуален вопрос перспективности развития экономик государств-членов в формате их участия в евразийском интеграционном проекте.

Одним из важнейших приоритетов ЕАЭС является формирование единых рынков Союза – энергетического, агропромышленного, фармацевтического, трудового и общего рынка услуг, включая цифровую экономику, которая действительно безгранична. В рамках ЕАЭС функционирует общий рынок товаров с единой таможенной территорией и общим Таможенным кодексом. Благодаря кодексу время выпуска товаров в свободное обращение сократилось в шесть раз, а регистрации таможенной декларации – в два раза.

Семь лет работает общий рынок труда. Граждане пяти государств могут беспрепятственно работать на территориях друг друга и пользуются всеми теми правами, что и граждане страны, где они пребывают. Более того, в целях дальнейшего развития общего рынка труда разработано и утверждено соглашение о пенсионном обеспечении, которое вступило в силу 1 января 2021 года.

Работа по запуску других общих рынков (финансового, общего рынка транспортных услуг, а также общего рынка энергоресурсов) активно проводится в рамках Стратегии–2025. Уже утверждены концепция и программа формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Такой же пакет документов принят по общему рынку газа. Следующим важным этапом станет принятие международных договоров по формированию в ЕАЭС общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

В прошлом году ЕАЭС нарастил объемы взаимной торговли до исторического максимума – 72,6 млрд долларов. Такого высокого показателя удалось добиться впервые за все семь лет существования Союза. Это на 32% превышает уровень 2020 года и на 17% – уровень 2019 года. Внешняя торговля стран Союза с третьими странами в прошлом году также продемонстрировала серьезный рост – более 844 млрд долларов, или на 35% больше, чем в 2020 году. При этом импорт товаров в страны вне ЕАЭС вырос на 23%, экспорт – на 44%.

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Что касается сценариев выхода из ЕАЭС, то они прямо противоречат национальным интересам Кыргызстана и могут привести к драматическим последствиям для экономики страны и резкому ухудшению социально-экономического положения в целом. Первое. Серьезное падение поступлений от трудовых мигрантов, резкое ужесточение условий их пребывания в России, возвращение на родину не менее 200–300 тыс. человек, что создаст питательную среду для антиправительственных выступлений.

Второе. Сворачивание деятельности Российско-Кыргызского фонда развития и российских инвесторов, прекращение прямой бюджетной поддержки со стороны России. Третье. Выход из ЕАЭС потребует воссоздания таможенного периметра с Казахстаном, а также воссоздания схемы полного таможенного оформления грузов в направлении Казахстана и России, а также соответствующей таможенной очистки поступающих оттуда грузов. Это частично, но не полностью перекроет выпадение доходов бюджета, формируемых из общего «котла» Таможенного союза.

Резкое падение доходов бизнеса от реэкспорта и экспорта собственной продукции также вызовет последствия в виде социальной напряженности и повлияет на уровень инфляции в стране при значимом падении налогооблагаемой базы. Оценочно падение доходов государственного бюджета – до 40% при одновременном росте бюджетной нагрузки, связанной с выплатой внешнего долга.

Четвертое. Девальвация национальной валюты в пределах 140–150 сом за 1 доллар США, рост учетной ставки НБ КР до 20% годовых с целью недопущения гиперинфляции.

Пятое. Резкая маргинализация общества со значимым возрастанием роли исламского экстремизма, угрозы регионализации и риски «афганизации» общества в условиях резкого падения уровня жизни и возврата из России в Кыргызстан нескольких сотен тысяч мигрантов.

Таким образом, выход из ЕАЭС не является решением проблем нашей страны, более того, в нынешней ситуации Кыргызстан может и должен находить свою нишу внутри Союза как страна, которая может принять к себе ряд производственных проектов из Российской Федерации в рамках выполнения союзных программ и значимо нарастить экспорт различной продукции на общий рынок ЕАЭС. Кыргызстану есть что предложить и с точки зрения туристических достопримечательностей и летнего отдыха.

Достаточно либеральная налоговая политика, мягкий банковский режим, использование русского языка как делового и официального, максимальное содействие инвестиционным проектам – все это дает возможность Кыргызстану быть надежным союзником для своих стратегических партнеров по Евразийскому экономическому союзу.

Автор принимает участие во II Центральноазиатской конференции клуба «Валдай» 17–18 мая в Нижнем Новгороде.