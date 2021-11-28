Взгляд
28 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:33  |  vz.ru
Разделы

Кому выгодно запустить «Северный поток – 2» без сертификации

Европейцы не скрывают, что хотят поскорее получить российский газ по новой трубе Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Северный поток – 2» может начать работать до завершения сертификации. Тем более, что история знает подобные прецеденты. Как пишет немецкая пресса, в таком случае Газпрому грозит только штраф, который не выглядит серьезно на фоне миллиардных затрат на постройку трубы. Кто заинтересован в столь сомнительном запуске газопровода и каковы могут быть политические и юридические последствия такого решения? Подробности...
Перейти в раздел…

Таджикистан получил опасную проблему у афганской границы

Хотя бунт на Памире продолжается уже несколько дней, таджикский спецназ пока выжидает Петр Ковалев/ТАСС
Несколько дней в одном из регионов Таджикистана – Горном Бадахшане – не стихают акции протеста. Несмотря на то, что первые выстрелы уже прозвучали, армия в ситуацию пока не вмешивается. Отголоски протеста докатились до Москвы – здесь приезжие из Таджикистана вышли к посольству своей страны. Что происходит в Таджикистане и чем внутренний конфликт среднеазиатской республики может быть опасен для России? Подробности...
Перейти в раздел…

Старообрядцы отвергли западные корни русской демократии

Казачий круг – один из образцов русской демократии, которую сохранили староверы П.Ф. Шардакова
Старообрядцы самим своим существованием опровергают расхожий миф о том, что демократия – сугубо западное изобретение, навязанное России извне. К такому выводу пришли участники конференции «Старообрядчество в поисках будущего». Где староверы почерпнули идеи «народоправия», как их сохранили и чему у «ревнителей благочестия» может научиться современная Россия? Подробности...
Перейти в раздел…

Атаку на русский язык в Киргизии приурочили к выборам

Значение русского языка для Киргизии по-прежнему весьма велико Дронов/РИА Новости
Судьба русского языка стала одной из главных тем проходящих в воскресенье в Киргизии парламентских выборов. Скандал вызвало появление законопроекта, ограничивающего использование русского языка. Может ли этот документ стать законом, что думают на этот счет власти Киргизии и почему оппозиция полагает, что за скандалом стоит «влияние других стран», а может быть даже «давление на Москву»?  Подробности...
Перейти в раздел…

«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
Перейти в раздел…

Америку создал самый большой раскол в истории человечества

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Мы привыкли считать, что американская демократия основана на идее равенства. Но факты свидетельствуют иное: американская демократия основана на идее самого радикального и ужасающего из неравенств, какое только мог измыслить человеческий ум. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Почему Сталин не позволил раздробить Германию

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Рузвельт предлагал расчленить Германию на пять частей и вдобавок организовать «международную зону» из Рура и Саара, фактически лишив немцев «индустриального сердца» страны. Черчилль хотел нарезать германские земли еще мельче. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Россия и Армения по-разному видят будущее Кавказа

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
Ряд политических сил в Армении сводят конструктивный нейтралитет России во второй карабахской войне и ее мирные инициативы к продолжению дискурса «предательского Карсского договора 1921 года». Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
Перейти в раздел…

Острый кризис в Турции

Расизм в русском балете

Обсуждение: 4 комментария

Молдавию отключают за неуплату

Перейти в раздел…

Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
Подробности...

Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
Подробности...

В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
  • Уменьшились

  • Увеличились

  • Остались на прежнем уровне
Как часто на вашем столе присутствует красная икра?
  • Каждый день

  • Не каждый день, но регулярно

  • Изредка, по праздникам

  • Никогда
Где должен быть похоронен Сталин?
  • У Кремлевской стены

  • В мавзолее с Лениным

  • С супругой на Новодевичьем кладбище

  • На родине в Грузии
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии штамма «Омикрон» в стране
    США захотели избежать новых санкций против «Северного потока – 2» Глава МИД Венгрии объяснил непризнание «Спутника V» в ЕС Посол в Лондоне заявил о риске военной эскалации между Россией и Западом Первый канал принял решение по съемкам «Голоса» после смерти Градского
    Захарова прокомментировала слова папы Римского о «кладбище» мигрантов В ЮАР назвали главные симптомы заражения штаммом «омикрон» Пушков сыронизировал по поводу «обманутой Украины» Вяльбе заявила об увольнении аналитика лыжной сборной после скандального поста
    В России заявили о завозе нового штамма COVID-19 «омикрон» Президент Чехии назначил премьером критика России На Украине решили ужесточить условия выхода на пенсию Билан рассказал о последних съемках шоу «Голос» с Градским

    певец и композитор


    Названа причина смерти Александра Градского

    масштабы деградации


    Названы основные причины катастрофического вымирания населения Украины

    БДК «Азов»


    Корабль ЧФ впервые в новейшей истории получил кормовой Георгиевский флаг

    Видео

    конфликт в Донбассе


    Украину придется принудить к миру на новых условиях

    саммит демократий


    США собирают силы для длительной осады России

    270 долларов за газ


    Зачем Россия сделала Сербии щедрый подарок

    пенитенциарная система


    Восстановление престижа ФСИН поручили «жесткому» генералу МВД

    авторынок в пандемию


    В чем секрет китайского автомобильного чуда в России

    расовые проблемы


    Геворг Мирзаян: Американская элита считает, что у преступности есть раса

    стратегические высоты


    Иса Джавадов: Россия и Армения по-разному видят будущее Кавказа

    передел мира


    Тимур Шерзад: Почему Сталин не позволил раздробить Германию

    на ваш взгляд


    Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?

    Атаку на русский язык в Киргизии приурочили к выборам

    Значение русского языка для Киргизии по-прежнему весьма велико
    		   28 ноября 2021, 15:00
    Фото: Дронов/РИА Новости
    Текст: Евгений Погребняк

    Судьба русского языка стала одной из главных тем проходящих в воскресенье в Киргизии парламентских выборов. Скандал вызвало появление законопроекта, ограничивающего использование русского языка. Может ли этот документ стать законом, что думают на этот счет власти Киргизии и почему оппозиция полагает, что за скандалом стоит «влияние других стран», а может быть даже «давление на Москву»?

    В конце ноября общественность Киргизии с удивлением узнала из СМИ о появлении нового законопроекта «О государственном языке». Заявлялось, что документ якобы уже прошел общественное обсуждение. Законопроект значительно расширяет применение государственного киргизского языка, а применение русского языка, который в Киргизии носит статус официального, ограничивает.

    В частности, согласно законопроекту, в системе образования (от детсада до вузов) государственный язык планируется сделать основным языком обучения и воспитания. Это при том, что сейчас в Киргизской Республике (КР) существует множество русскоязычных детских садов и школ.

    Странным выглядит и требование к компьютерным программам: «Компьютерная программа с пользовательским интерфейсом, который реализуется в Кыргызской Республике, должна иметь интерфейс на государственном языке», – говорится в законопроекте.

    В документе имеются требования к государственным и муниципальным служащим: даже рядовые сотрудники будут обязаны обслуживать население только на государственном (киргизском) языке. В том числе и медицинские работники государственных и муниципальных учреждений здравоохранения. В том числе поэтому известный в Киргизии медик, эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова резко раскритиковала законопроект. По ее мнению, предлагаемые нововведения лишь разжигают межнациональную рознь, а киргизский язык не нуждается в подобного рода «поддержке».

    «Получается, сто лет (70 лет СССР + 30 лет независимости) многонациональная армия врачей спасала людей, а теперь их уволят? Это нормально? <...> А что вы сделаете с 40% некыргызского населения? И с их правами на выбор языка? И с законодательством о представленности в госорганах нацменьшинств? А с представленностью нацменьшинств в Жогорку Кенеш (парламент Киргизии – прим. ВЗГЛЯД)? В системе здравоохранения? В системе образования? С пациентами не кыргызами, что вы будете делать? Со стариками? Учить кыргызскому?» – задается вопросами медик. Бермет Барыктабасова участвует в проходящих в воскресенье парламентских выборах и пытается избраться в Жогорку Кенеш от партии «Ынтымак».

    Новый состав парламента Киргизии будет состоять из 90 депутатов вместо прошлых 120. Политическим партиям достанется 54 мандата, а по одномандатным округам изберутся 36 депутатов. Их полномочия будут сильно урезаны по сравнению с прошлым созывом, поскольку в новой конституции большинство полномочий передано президенту. Тем не менее в условиях Киргизии парламент всегда будет играть ощутимую роль в политической жизни страны. Прошлогодняя силовая смена из-за фальсификаций на парламентских выборах наглядно показала, что население чувствительно относится к тому, кто войдет в состав Жогорку Кенеш. И это несмотря на то, что с точки зрения идеологии парламент выглядит не совсем обычно.

    «Пройти в парламент должны такие партии, как «Ата-Журт – Кыргызстан», «Ынтымак», «Ишеним», «Альянс», также неплохие шансы есть у партий «Ата-Мекен», «Ыйман Нуру» и «Социал-Демократ». У них нет никакой идеологии, по сути, они все одномандатники, – говорит газете ВЗГЛЯД политолог из Бишкека Денис Бердаков. – Просто у кого-то есть географически закрепленный избирательный округ, а у кого-то такой округ вся страна. Поэтому никакая партия ни к Турции, ни к России, ни к США особым образом никак не относится. Никакого геополитического раскола для Кыргызстана эти выборы не несут».

    Оппозиционный депутат Жогорку Кенеш Ирина Карамушкина полагает, что законопроект «О государственном языке» не случайно появился прямо перед выборами.

    «Я считаю, что кто-то специально задумал за несколько дней до голосования обнародовать этот законопроект. Кому-то понадобилось внести раздрай в общество. И пока народ спорит, ругается из-за языка, общественное внимание отвлеклось от более нелицеприятных вещей, от действий властей, от выборов. Не было никакой острой необходимости принимать новый закон о госязыке, – заявила газете ВЗГЛЯД Ирина Карамушкина. – Для Кыргызстана это очень болезненный вопрос, здесь по-прежнему проживает русскоязычное население. Если я стану депутатом, а в парламент пройдет сильная конструктивная оппозиция, мы не допустим принятия этого законопроекта».

    Прямо накануне голосования власти страны все-таки высказались о скандальном законопроекте. Вице-премьер-министр Эдиль Байсалов в Twitter написал, что новый текст закона «О государственном языке» не согласован с кабинетом министров. По его словам, законопроект инициирован и разработан самостоятельно Национальной комиссией по государственному языку, в соответствии с требованием новой конституции.

    «Проект закона доработают, он не поступит в Жогорку Кенеш в первоначальном варианте, как и предусмотрено процессом общественного обсуждения. Вопрос развития и укрепления родного языка является одним из основных приоритетов кабинета министров. <...> Однако нет никакой необходимости в политизации этого вопроса или сужении сферы применения официального языка, а тем более ущемлении прав и интересов этнических меньшинств», – заявил вице-премьер Киргизии.

    Ирина Карамушкина считает, что скандал вокруг языкового закона стал проверкой общественной реакции на подобные инициативы. При этом, по ее мнению, законопроект нарушает права русского языка, закрепленные в конституции. Также, по мнению депутата, нельзя исключать и внешнеполитический фактор, который влияет на языковую политику в Киргизии.

    «Я думаю, тут есть влияние и других стран – например, Турции. На одном из заседаний Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран турки настоятельно требовали от Киргизии переходить на латиницу, отходить от русского языка, использовать больше турецкий и английский языки, – говорит Карамушкина. – Также нужно понимать, что действующие власти могут заявить, что если вы [Россия] хотите сохранить русский язык в Кыргызстане, то за это нужно платить. Возможно, это один из вариантов давления на Москву, и наше руководство попытается взамен выпросить себе бонусы или деньги, используя законопроект как один из рычагов давления».

    За тридцать лет после распада СССР в Киргизии (особенно в столице) удалось сохранить высокий статус русского языка. Он не только охраняется в данный момент законом, но и широко используется во всех сферах жизни общества, в особенности в образовательной и научной сфере.

    Ключевой вопрос в том, как к инициативе относится президент Киргизии Садыр Жапаров, чье мнение в этом вопросе будет определяющим. В феврале этого года, перед встречей с Владимиром Путиным, Жапаров публично выступил за добрососедские отношения между КР и РФ, а также за сохранение высокого статуса русского языка в Киргизии. «Русский – не только официальный, но и язык межнационального общения в стране. Он хорошо защищен на законодательном уровне, его статус закреплен в нашей конституции, и я, как президент и гарант прав и свобод человека и гражданина, решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе», – говорил Садыр Жапаров.

    Эксперты предполагают, что президент мог и не знать о разработке скандального законопроекта. Действительно, раз в несколько лет подобные инициативы звучат в стране от политиков не первого уровня. Попытки изменить статус русского языка в Киргизии предпринимались неоднократно, однако ни одна из них пока не имела успеха.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •