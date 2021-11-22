Россия поможет Центральной Азии преодолеть дефицит энергоресурсов

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Интерес США к российским углеводородам только усилился Виталий Тимкив/ТАСС
Одной рукой США вводят санкции против России и молятся на «зеленую» энергетику, а другой – закупают все больше российских традиционных углеводородов. До недавнего времени США возили из России в основном тяжелую нефть и мазут, а теперь фиксируется всплеск интереса еще и к дизельному топливу. Чем же объясняется этот неожиданный поворот? Подробности...
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Конгрессмены США покусились на основополагающее право граждан России

Конгрессмены США начали соревноваться с русофобами Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters
Конгрессмены США предложили не признавать Владимира Путина президентом России, если он пойдет на новый срок в 2024 году. В ответ российские политики и Кремль заявили о нелепом вмешательстве США в дела Москвы. К каким последствиям может привести эта резолюция и какие внутренние проблемы она вскрывает в самой Америке? Подробности...
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Чем финская АЭС угрожает России

АЭС «Ловииса», построенная силами советских атомщиков, работает с 1977 года fortum.com
Российские экологи обратились к Финляндии с призывом закрыть АЭС в Ловиисе, которая стоит прямо на берегу Балтики. По их словам, объект в любой момент может стать масштабной радиационной угрозой для Петербурга. Опасение у них вызывает и российский аналог «Ловиисы» – Кольская АЭС. Насколько реальна угроза, почему финские власти намерены продлить работу своей атомной станции и чем объясняется активизация экологов? Подробности...
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Белая Америка обрела новый символ противостояния с черной

Кайл Риттенхаус стал символом справедливости для одних и «белого превосходства» – для других EyePress News/Reuters
Знаменитая американская «система правосудия сломана», заявляют в Конгрессе по итогам знакового процесса, завершившегося в США. 18-летний Кайл Риттенхаус оправдан по обвинению в двойном убийстве – он застрелил напавших на него BLM-погромщиков. Почему этот приговор вновь расколол Америку и теперь способен спровоцировать новые массовые беспорядки в Соединенных Штатах? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Россия поможет Центральной Азии преодолеть дефицит энергоресурсов

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Проблема дефицита электроэнергии не только в Казахстане, но и в остальных республиках Центральной Азии тесно увязана с дефицитом водных ресурсов. Водно-энергетический комплекс республик Центральной Азии имеет огромный потенциал, но распределен крайне неравномерно. Подробности...

В русском языке все определяется условием уместности

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Наши папы и мамы волкали на стриту в шузах и аскали на батл, чтобы дринкнуть на флэту. Это был их язык, приводивший в ужас наших бабушек. А сейчас они так говорят? Подробности...
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Центр тюркского мира – это Россия

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

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    Россия поможет Центральной Азии преодолеть дефицит энергоресурсов

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		22 ноября 2021, 17:00

    Казахстан может начать импорт электроэнергии из России в связи с возникшим энергодефицитом. Основную причину энергодефицита в республике власти видят в деятельности майнеров криптовалют. Первый вице-министр энергетики Казахстана Мурат Журебеков заявил, что необходимо «принимать срочные меры для того, чтобы снизить потребление со стороны «серых» майнеров, иначе это действительно повлияет на нашу энергобезопасность».

    По его словам, в последние годы уровень энергопотребления в Казахстане растет на 1–2% ежегодно. Однако за 10 месяцев 2021 года рост составил 8%. «Восемь процентов – это достаточно большой рост потребления. Речь идет о 100–1200 МВт электроэнергии. Конечно же, мы это связываем с потреблением со стороны майнеров», – сказал вице-министр.

    Всего в Казахстане официально зарегистрировано 50 майнинговых дата-центров. Есть и так называемые «серые» майнеры, которые работают в тени и не платят налоги. Их доля на рынке растет с каждым месяцем.

    Осенью 2021 года Казахстан занял второе место в мире по добыче криптовалюты, говорится в исследовании Кембриджского университета. После того как Китай признал майнинг нежелательной деятельностью, Казахстан увеличил свою долю в мировом хэшрейте (совокупности операций) до 18%. Его опередили лишь США с 35,4%. Майнеры криптовалют не приносят никакой пользы национальной экономике, на чем  настаивает депутат Мажилиса Казахстана Жамбыл Ахметбеков, который  предложил создать официальный реестр для учета майнинговых ферм и ввести для них  повышенный тариф на электроэнергию.

    На самом деле, проблемы казахстанской энергетики не сводятся к аварийности генерирующих мощностей (эта проблема в республике тоже есть) и наплыву сбежавших из Китая криптомайнеров.

    Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/<br>Global Look Press

    Проблема дефицита электроэнергии не только в Казахстане, но и в остальных республиках Центральной Азии тесно увязана с дефицитом водных ресурсов. Водно-энергетический комплекс республик Центральной Азии имеет огромный потенциал (430–460 млрд кВт/ч в год), но распределен крайне неравномерно: 85% водных ресурсов региона сосредоточено в Таджикистане и Киргизии; эти две республики расположены в зоне формирования стока Амударьи и Сырдарьи.

    Всего в ледниках Таджикистана, покрывающих 6 % его территории, содержится до 500 кубических километров воды. Самые крупные из них – ледник Федченко и ледник Грумм-Гржимайло в Горном Бадахшане. Большинство ледников располагается в бассейнах рек Гунт, Муксу и Обихингоу. Через территорию Таджикистана протекает около шестисот рек, самые крупные – Амударья, Сырдарья, Вахш, Пяндж и Зеравшан. Есть в Таджикистане и около 2000 озер, содержащих 44 кубических километров воды.

    В Киргизии – около 8000 ледников, которые вместе с вечными снегами занимают более 40% территории и содержат 650 кубических километров воды. Крупнейшая в республике река Нарын является основным притоком Сырдарьи. Значительные водные ресурсы содержат реки Чуй и Талас и многочисленные озёра (крупнейшие из них – Иссык-Куль, Сон-Куль и Чатыр-Куль). Киргизия и Таджикистан заинтересованы в энергетическом использовании своих водных богатств, ирригация для них второстепенна. Для Казахстана, Узбекистана и Туркменистана приоритетна именно ирригация, использование воды в сельском хозяйстве. При этом на долю Казахстана приходится 77,4% нефтегазовых запасов Центральной Азии, на долю Узбекистана – 12,7%, Туркменистана – 6,7%. А в Киргизии и Таджикистане с энергоресурсами острый дефицит.

    До 1991 года энергосистемы стран Центральной Азии входили в Единую энергосистему СССР, причем гидроэнергетика и ирригационное земледелие были взаимосвязаны. Зимой Киргизия и Таджикистан копили воду в водохранилищах и получали электроэнергию и энергоресурсы (уголь и природный газ) из энергоизбыточных Казахстана, Туркмении и Узбекистана. Летом Киргизия и Таджикистан направляли воду в Узбекистан и Казахстан. Кроме того, Киргизия и Таджикистан поставляли соседям электричество со своих ГЭС.

    В настоящее время интересы этих государств в том, что касается энергетики и ирригации носят взаимоисключающий характер. Энергетические приоритеты стран верховья (Киргизия, Таджикистан) противоречат сельскохозяйственным интересам стран низовья (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан). Первым нужна электроэнергия, вторым – вода для развития орошаемого земледелия. В результате на сегодняшний день имеет место нарастающий «разрыв энергетических связей и нарастание водных противоречий, постоянно предъявляемые друг другу упреки и претензии, которые в большей степени дезинтегрируют государства, а не сближают их». Водно-энергетический кризис усугубляется в периоды маловодья. Туркмения и Узбекистан уже сейчас входят в первую десятку стран мира, в которых приходится меньше всего воды на душу населения. По оценкам экспертов ООН, к середине века в Центральной Азии наступит  критический дефицит воды.

    Разногласиями республик Центральной Азии по водно-энергетическим проблемам пытаются воспользоваться Соединенные Штаты, стремясь из Центральноазиатского региона России сделать зону напряжения. Американская концепция решения водно-энергетических проблем Центральной Азии основана, как отмечают эксперты Российского совета по международным делам (РСМД), на выводах доклада «Глобальная безопасность водных ресурсов». Этот доклад был подготовлен разведывательным сообществом США, одобрен в 2012 году госсекретарем США Хиллари Клинтон и положен в  основу программы USAID Power Central Asia.

    В рамках концепции USAID предлагается воспроизвести в Центральной Азии модель скандинавского энергетического рынка – энергетическую биржу Nord Pool. Однако только около 11% контрактов на поставку электроэнергии на бирже Nord Pool ведут к физической поставке, остальные почти 90% – бумажные или спекулятивные контракты. Это создаёт возможность внезапного обрушения биржевыми спекулянтами энергетического рынка Центрально-Азиатского региона.

    Из модели USAID исключаются Россия и Китай, так как все трансграничные перетоки возможны только через биржу Nord Pool. Модель не предусматривает разрешения водных споров, и, судя по сумме инвестиций (около 20 млн долларов), обновление основных фондов генерации и переток энергии не планируются, так как для этого требуются на порядок большие инвестиции. Чтобы избавиться от энергетического дефицита, существует другой путь. Он откроется с запуском общего электроэнергетического рынка (ОЭР) Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Запуск планируется осуществить не позднее 1 января 2025 года. Об этом говорится в январском докладе Евразийской экономической комиссии «Цифры и факты: Энергетика и инфраструктура».

    Вполне возможно преодолеть и дефицит водных ресурсов, от которого страдают все пять республик Центральной Азии. Сейчас в регионе сложилась ситуация всеобщего проигрыша.

    Выйти из тупика можно при условии перевода, например, Токтогульской ГЭС в Киргизии в ирригационный режим. Узбекистан выиграет на этом 36 млн долларов, Казахстан – 31 млн долларов Потери Киргизии составят 35 млн долларов, что вполне может быть компенсировано Казахстаном и Узбекистаном.

    Остро стоит вопрос модернизации устаревших энергетических мощностей во всех республиках. Помочь в этом могли бы российские энергетики. Обращение к компаниям из дальнего зарубежья, не знакомым со спецификой региона, не всегда продуктивно. Так, на построенной южнокорейскими компаниями Daewoo и Hyundai Талимарджанской ТЭС в Узбекистане регулярно происходят аварийные остановки энергоблоков.

    Большинство энергетических проблем Центральной Азии можно решить, проложив в страны региона линии ультравысокого напряжения 1150 кВ, опыт строительства которых есть только у российских энергетиков. Реализация подобных проектов откроет возможность быстро и с минимальными потерями перебрасывать электроэнергию на тысячи километров из энергоизбыточных регионов Центральной Азии в энергодефицитные. 

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