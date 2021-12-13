Киргизия обретает свой собственный голос

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13 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 12:23  |  vz.ru
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Россияне помогли рекордному росту экономики

Россияне стали меньше экономить и больше тратить Артем Геодакян/ТАСС
Весомый вклад в рекордно высокие темпы роста российской экономики внесли не только нефть и газ, но и сами россияне. Они активно скупают автомобили, украшения, часы и даже золотые слитки с монетами. Почему россияне стали меньше экономить и сберегать деньги на черный день, а начали активно тратить?  Подробности...
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Авиация НАТО отрабатывает боевую тактику на гражданских самолетах России

Более полутора сотен пассажиров были в опасности из-за маневров неопознанного самолета Павел Бедняков/РИА Новости
В воздушном пространстве над Черным морем произошел новый инцидент с российским пассажирским самолетом из-за опасных маневров авиации НАТО. В результате лайнер с 160 людьми на борту был вынужден сменить курс. Москва уже заявляла протест США после аналогичного случая в начале декабря, однако получила ответ Пентагона в духе «пустяки, дело-то житейское». Как обезопасить гражданские воздушные коридоры от «неопознанных летающих объектов»? Подробности...
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Бороться с ковидом мешает «мозговой вирус»

Антипрививочники выступают против мер, которые власти принимают в целях борьбы с ковидом Zuma/ТАСС
Конспирологические настроения по поводу ковида можно сравнить с «мозговым вирусом». Это ментальная программа, построенная по технологиям создания компьютерных вирусов, чтобы подпитывать движение антиваксеров, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт российской IT-индустрии Игорь Ашманов. Подробности...
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Страх перед США ввергает Литву в разорение и политический кризис

Белорусские калийные удобрения вызвали в Литве политический кризис Karolis Kavolelis/Reuters
Считается, что союзники Вашингтона по НАТО, особенно прибалтийские, с большой энергичностью претворяют введенные Соединенными Штатами санкции. Однако внезапно выяснилось, что как минимум в случае с Литвой и транзитом белорусских удобрений это не так. А результатом этой коллизии стал невиданный политический кризис в этой стране – и угроза больших убытков. Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Киргизия обретает свой собственный голос

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Давление глобалистов на Киргизию ослабевает. Если раньше с «уважаемыми зарубежными инвесторами» предпочитали торговаться – и так делало каждое киргизское правительство – то теперь с инвесторами говорят совсем на другом языке. Подробности...

Чему должна научить Нанкинская резня

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
13 декабря 1937 года японские войска ворвались в китайский город Нанкин. Захватчики учинили страшную бойню гражданских – резали, грабили, насиловали в особо циничной форме. Нанкинская резня стала одной из ужаснейших драм японо-китайской войны. Подробности...
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Иллюзия важнее реальности

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Кто заложил мечты в наше сознание? И являются ли эти мечты нашими собственными? Каждый день наш мозг бомбардируется брендами одежды, марками машин и местами для отдыха. Нам уже не навязывают реальность. Нам навязывают иллюзию. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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В Азербайджане запрещают магию

Новый антирусский закон Украины

Новый канцлер ФРГ: чего ждать

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Разрушительные торнадо на востоке США унесли жизни более ста человек

Мощные торнадо обрушились сразу на несколько восточных штатов Северной Америки, наиболее пострадали Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки ураган разрушил целый город, превратив дома в развалины. Общее число жертв превысило сто человек
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В небе северо-запада России появились световые столбы

В небе Петербурга и Ленобласти повисли световые столбы, исходящие от различных источников света. Пользователи соцсетей опубликовали снимки этого необычного явления
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Германия впервые за 16 лет обрела нового канцлера

Бундестаг избрал нового канцлера ФРГ, которым стал бывший министр финансов и член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. С его избранием закончилась 31-летняя политическая карьера Ангелы Меркель, которая руководила страной последние 16 лет
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Глеб Простаков

    Киргизия обретает свой собственный голос

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		13 декабря 2021, 12:02

    В конце ноября в Киргизии прошли парламентские выборы, но их окончательные итоги до сих пор не подведены. Ручной подсчет голосов затянулся, что может быть своеобразной технологией властей по предотвращению очередных «революций». Нет результатов – нет массовых волнений – нет насильственной смены власти.

    Впрочем, и без этой технологии президент Садыр Жапаров сделал все необходимые прививки от новых переворотов. Инициировал и обеспечил принятие новой конституции, по которой Киргизия была преобразована из парламентско-президентской в президентскую республику. Теперь членов правительства назначает президент, а парламент остается лишь местом для дискуссий. Жапаров наделил себя полномочиями лишать депутатов парламента неприкосновенности, а также ввел новый балансирующий элемент системы – Народный Курултай, своего рода верхнюю палату парламента под контролем главы государства.

    Если кто-то назовет это авторитарными замашками, то уставшие от перманентного политического кризиса киргизы, судя по всему, эти решения поддерживают. Согласно последним опросам, уровень доверия к Садыру Жапарову находится на уровне 32%. Ничего особенного, скажете вы, но для раздираемой клановыми противоречиями, противостоянием по линии Север-Юг и ползучей исламизацией Киргизии – это запредельный уровень поддержки, которым может наслаждаться политик. В основе этой поддержки лежит популизм, но популизм того рода, который в целом отвечает национальным интересам страны.

    Садыр Жапаров поприжал местных бизнесменов, не дав им возможности так легко скупать голоса в одномандатных округах (в Киргизии сейчас действует смешанная система выборов в парламент). Урезав возможности местных баронов, Жапаров тем самым снизил автономизацию регионов и повысил управляемость страной в целом. Киргизии нужна вертикаль власти, как в свое время она нужна была России. При этом на фоне соседних Узбекистана и даже Казахстана, в Киргизии остается высоким уровень свободы прессы и возможность выражать свое несогласие с политикой властей.

    Стрежневым политическим инструментом Жапарова стала национализация «Кумтор» – крупнейшего золоторудного месторождения в Центральной Азии. Месторождение, обеспечивающее до 10% киргизского ВВП, с середины нулевых годов разрабатывает канадская компания Centerra Gold Inc. Доля государства в проекте и распределение получаемых прибылей неоднократно менялись на протяжении этих лет, провоцируя конфликты между канадцами и быстро меняющимися правительствами Киргизии. Садыр Жапаров был одним из тех, кто оседлал тему национализации «Кумтор» еще в 2010 году и спустя более десяти лет, уже в качестве президента, смог реализовать задуманное.

    Фото: IGOR KOVALENKO/EPA/ТАСС

    В августе этого года на «Кумтор» было введено внешнее управление, государство и Centerra тем временем судятся в международных инстанциях. Для Киргизии «Кумтор» стал чем-то вроде сахалинских проектов Shell и Газпрома, когда в середине нулевых государство сочло условия взаимодействия с зарубежными компаниями несправедливыми и решило пересмотреть их в свою пользу.

    Как и в случае с Сахалином, поводом для пересмотра условий стала экология. Киргизские власти обвинили канадцев в складировании шлаковых отвалов на ледниках, предъявив инвесторам многомиллиардные штрафы, которые те, естественно, платить отказались. «Кумтор» – главный, но не единственный проект Жапарова. В октябре 2021 года Киргизия завершила многолетние разбирательства вокруг одного из своих сотовых операторов – «Мегаком». Международный суд в Лондоне встал на сторону властей в споре с инвестором – британской компанией Penwell, за которой стоят предприниматели-выходцы из России.

    Кейсы «Кумтор» и «Мегаком», хоть и используются Садыром Жапаровым для поддержания собственного рейтинга, являются, однако, красноречивым свидетельством тектонического сдвига в самосознании киргизских властей. Если раньше с «уважаемыми зарубежными инвесторами» предпочитали торговаться – и так делало каждое киргизское правительство до сих пор, множа уголовные дела против чиновников самого высокого ранга – то теперь с инвесторами говорят совсем на другом языке.

    Несмотря на то, что Киргизия все еще ослаблена экономическим кризисом и пандемией, эти перемены дают надежды на обретение Бишкеком большего суверенитета. Страна, в которой пересекаются интересы многих крупных игроков, в первую очередь Китая, России, США и Турции, обретает свой собственный голос. Отток инвестиций западных стран, наблюдаемый с начала 2021 года, быстро компенсируется новыми проектами с инвесторами из Китая и России. Давление глобалистов на Киргизию ослабевает – возможно, Бишкек первым понял, куда дует ветер перемен и решил выстраивать отношения с соседями, исходя из собственных интересов.

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