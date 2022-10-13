Кредитные каникулы для мобилизованных отвечают интересам всех

Взгляд
13 октября, четверг  |  Последнее обновление — 09:57  |  vz.ru
Разделы

Как Россия превратит Турцию в газовый хаб

Россия делает газовый подарок Турции Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Российский президент сделал неожиданное предложение Турции – превратить ее в газовый хаб в Европе. От такого подарка обычно никто не отказывается. Однако для России этот проект нельзя назвать безрисковым. Что именно может предложить Москва Анкаре и в чем заключаются риски? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему арабы помогают России

Встреча двух лидеров прошла в теплой атмосфере Павел Бедняков/POOL/ТАСС
Не совсем обычный саммит состоялся 11 октября в Санкт Петербурге. Владимир Путин встречался с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, а беседа затрагивала не только ситуацию на глобальных энергетических рынках. Речь шла в том числе и об Украине, но при чем здесь Арабские эмираты?  Подробности...
Перейти в раздел…

Украинский террор пришел в Россию через Эстонию и Армению

Момент задержания одного из подозреваемых в подготовке терактов на территории России ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
ФСБ России оперативно раскрыла картину того, кто и каким образом доставил взрывчатку, сработавшую в итоге на Крымском мосту. В тайной операции участвовало множество людей, а управляла ей военная разведка Украины. Почему все это стало возможным и каким образом взрывчатка без проблем преодолела сразу несколько границ, в том числе и российскую? Подробности...
Перейти в раздел…

США подталкивают Францию к обнищанию

Очереди на заправках в Париже Zuma/ТАСС
Общеевропейский экономический кризис наконец-то накрыл еще одну страну, которая до последнего времени казалась островом спокойствия и благополучия, – Францию. Доказательством тому стали гигантские очереди на заправках, забастовки работников нефтекомпаний и внезапно взлетевшие цены на продовольствие. Французские политики немедленно нашли в происходящем связь и с Россией. Подробности...
Перейти в раздел…

Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
Перейти в раздел…

Кредитные каникулы для мобилизованных отвечают интересам всех

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
У каждой меры социальной поддержки есть своя цена, и порой весьма немалая. Но когда дело касается интересов банков, наши сограждане особенно бескомпромиссны. Подробности...

Спецоперация обрела свое лицо

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
У командования спецоперации появилось имя, страшное для врага (Генерал Армагеддон), но славное для истории русского оружия. А мы, военно-гражданское общество России, продолжим поддерживать нашу армию и помогать фронту. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Энергия заставляет дружить всех со всеми

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Общий электрический провод и общая труба сами по себе выстраивают пределы возможных конфликтов, сколь бы противоречивыми ни были интересы стран, объединенных энергетической инфраструктурой. Подробности...
Перейти в раздел…

Как США и НАТО обманули СССР

Как наказать нацистов Прибалтики

Киргизы разрушают «русское НАТО»

Перейти в раздел…

Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
Подробности...

Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
Подробности...

Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
  • Да

  • Нет
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
  • До конца 2022 года

  • До лета 2023 года

  • До конца 2023 года

  • После 2023 года

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Киевской области заявили о российских ударах по объектам инфраструктуры
    В Киевской области прозвучали взрывы Названы отказавшиеся голосовать против России в ГА ООН страны Путин призвал Запад компенсировать ущерб Афганистану Минфин США назвал предельную цену на российскую нефть
    Украинский истребитель упал под Винницей Раскрыт план экстремистов по организации беспорядков в Мелитополе НАТО собралось восстановить военно-промышленный комплекс Украины за 10 лет Большая часть стран ЕАЭС перешла на оплату газа в рублях
    Пентагон заявил о планах создать интегрированную ПВО Украины Агент СБУ рассказал об участии «Правого сектора» в похищении чиновницы Байден порадовался принятию антироссийской резолюции в ГА ООН В США всполошились из-за поездок голливудских знаменитостей на Украину

    Главная тема


    Как Россия превратит Турцию в газовый хаб

    «нет вины третьих лиц»


    Польский оператор «Дружбы» прокомментировал причину повреждения нефтепровода

    расследование взрыва


    СК установил двенадцать причастных к теракту на Крымском мосту лиц

    военные учения


    Япония впервые провела стрельбы из HIMARS у российских границ

    Видео

    переброска взрывчатки


    Украинский террор пришел в Россию через Эстонию и Армению

    массированные ракетные удары


    Украина теряет электричество и американскую связь

    энергетический кризис


    Европа в борьбе за дешевый газ нашла себе новых врагов

    встреча с президентом ОАЭ


    Почему арабы помогают России

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    нет худа без добра


    Александр Разуваев: Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

    запрет музыки


    Андрей Полонский: Украинская культура как доказательство нашей правоты

    пределы возможных конфликтов


    Глеб Простаков: Энергия заставляет дружить всех со всеми

    на ваш взгляд


    Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
    Владислав Исаев

    Кредитные каникулы для мобилизованных отвечают интересам всех

    Владислав Исаев
    политолог
    		13 октября 2022, 09:00

    Как любил говорить мой дед: «Ни одно доброе дело не останется безнаказанным». Вот и закон о кредитных каникулах для мобилизованных и других участников СВО, в срочном порядке принятый Госдумой, у многих наших соотечественников вызвал комментарии отнюдь не восторженные. Большинство из тех, кто счел необходимым высказаться в соцсетях, выразили недовольство тем, что долги мобилизованным не списываются полностью, а проценты в период кредитных каникул продолжат начисляться.

    Вообще, с этой точки зрения можно критиковать любой закон, ибо ни один из них не подразумевает «счастья всем и задаром, и пусть никто не уйдет обиженным», хотя авторы порой их пытаются представить именно так. Понятно, что у каждой меры социальной поддержки есть своя цена, и порой весьма немалая. Но когда дело касается интересов банков, наши сограждане особенно бескомпромиссны. И даже тот факт, что крупнейшие банки в нашей стране, клиентами которых является большинство населения, находятся под контролем государства, не спасает от обвинений в том, что «власти пляшут под дудку банкиров».                         

    Кредитные каникулы для тех, кто защищает Родину, действительно отвечают интересам банков. Ведь если заемщики окажутся лишены возможности пользоваться смартфонами с банковскими приложениями, а тем более банкоматами или офисами банков, они могут допустить просрочки по кредитам. А если заемщик погибнет или утратит трудоспособность, кредит и вовсе может стать безнадежным, ведь далеко не у всех найдутся наследники, в такой ситуации способные этот кредит погашать.

    Соответственно, ухудшится качество кредитных портфелей банков, и им потребуется большие суммы резервировать на счетах в ЦБ для обеспечения возможных потерь. То есть деньги вместо того, чтобы работать и приносить прибыль, будут лежать мертвым грузом. Более того, в отчетности банка эти средства будут учитываться как убыток до момента погашения кредита. Причем для кредитов, признанных проблемными, сумма резервирования может составлять от 51 до 100%.

    «Вот, я так и знал!» – воскликнет принципиальный борец с засильем финансового капитала, убедившись, что все делается лишь для повышения прибыли банков. Но лишь потому, что он слишком хорошо думает о банкирах. Эта порода не зря веками оттачивала инструменты работы с деньгами, так что все возможные типы рисков уже давно научилась оплачивать из чужих карманов. За убытки банка всегда платят клиенты. Причем и те, кто вложил деньги в банк на депозиты, и те, кто берет в нем кредиты. Банкиры быстро просчитают, как изменились условия на рынке, и по депозитам станут предлагать ставки поменьше, а за кредиты станут брать побольше. То есть потребительский спрос в экономике снизится, а привлекать средства для предприятий станет дороже.

    Ну еще покажут по итогам года меньшую прибыль, так что меньше дивидендов получат акционеры. Причем все, от бабушки, когда-то работавшей в сберкассе и обменявшей свой ваучер на акции, до государства, которое, как мы помним, владеет контрольными пакетами в ряде крупнейших банков. Ну и налог на прибыль, разумеется, банк заплатит поменьше.

    Но это в том случае, если невозвраты и просрочки по кредитам будут невелики. А вот если они станут более массовыми, это уже может вызвать кризис доверия к банковской системе. Банки станут бояться давать займы другим банкам, те, соответственно, не смогут обслуживать свои обязательства. Вкладчики начнут паниковать, забирая деньги из банков, что только осложнит ситуацию.

    Да, сейчас финансовая система стабильна – последствия мартовского стресса преодолены. Однако никто не может знать, как долго продлится СВО и на каких рубежах закончится. Украинская сторона уже призвала, по некоторым данным, около миллиона человек, и теоретически может призвать еще столько же, не превышая долю мобилизации в 10% населения. А история помнит войны, в ходе которых доля мобилизованных достигала и 25% населения. Помощь Запада также течет рекой, и никакой гарантии, что в боевые действия не окажется втянута та же Польша, нет. Так что и России могут потребоваться дополнительные мобилизации. Со всеми вытекающими рисками.

    Повторюсь, это пока маловероятная и неблизкая перспектива. Но в денежных вопросах излишняя осторожность никогда не мешала. Кто еще восемь лет назад мог знать, что строительство собственной платежной системы, например – это не квасной патриотизм, а условие выживания финансовой системы? А уж то, как сильно снижается устойчивость и управляемость государства и его военные возможности при ослаблении финансов, тем, кто помнит 1990-е, объяснять не нужно. Так что лучше подстелить соломку.

    Ну а мобилизованных, если их не устраивают условия кредитных каникул, никто их брать не заставит. Тем более что оклады у участников СВО выше, чем средняя зарплата по стране. Ну и тем, кто не успел набрать кредитов до мобилизации, будет не так обидно. Зато в случае если боец погибнет или утратит трудоспособность, для его семьи не потраченные на погашение кредита деньги лишними не будут. Теперь же есть обязательство государства такие кредиты погасить. Думаю, ребятам на фронте будет спокойнее от мысли, что их семьям не грозят в случае их гибели еще и эти проблемы.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •