Байден превращается в американскую версию Андропова Америка – королева государственного лицемерия Игорь Мальцев

писатель, журналист, публицист 1 сентября 2021, 17:17 Тут давеча Боб Дилан в момент стал богаче на 300 млн долларов. Лауреат Нобелевской премии по литературе продал права на свои произведения типа песен одной крупной компании. И ничего удивительного, что тут же нашлись люди, которые захотели с него получить кусок. Так как мафиозные дела с приходом мрачных мужчин с текстом «делиться надо» уже не в моде, то в ход идут новые способы отъема денег у трудящихся. С использованием ультрамодной и ультраэффективной схемы «я жертва – дайте денег». Некая дама, про которую известны только инициалы, и то фальшивые – J. C., – обвинила классика, написавшего All Along the Watchtower, Mighty Quinn, Answer is Blowing in the Wind, Like a Rolling Stone и прочие гимны 60-х, 70-х, 80-х, 90-х и даже нулевых, в том, что он ее изнасиловал в отеле «Челси» в Нью-Йорке в 1965 году, когда ей было 12 лет. Напоил и изнасиловал, а потом еще и еще – сколько раз она к нему потом в этот отель ходила, столько раз и насиловал. «А девочки все шли и шли». Как в клипе Алана Паркера Another Brick in The Wall для группы Pink Floyd. Дело даже не в том, что сейчас опять все задумались – типа, девочки, а что ж вы ждали полвека, прежде чем сообщить о своей порушенной белым мужским классиком жизни, – такое происходит каждый раз, когда какая-нибудь американская тетенька решает сообщить о себе миру. Во всяком случае, так было и с продюсером Вайнштейном, и с режиссером Романом Полански, и с певцом Пласидо Доминго, и с актером Дастином Хоффманом, и с другим режиссером Ларсом фон Триером, и с фриком Мэрилином Мэнсоном, и даже с кандидатом в судьи Верховного суда Бреттом Кавано, а также примкнувшей к ним женщиной-нетрансгендером – певицей Мэрайей Кэри. И дело даже не в том, что, как пока выяснилось, старины Боба совсем не было в этот момент в Нью-Йорке – его гастроли и записи в других городах достаточно хорошо задокументированы. И не в том, что в отель «Челси» просто не могли пустить не сопровождаемую никем 12-летнюю девочку. Да вообще наплевать на эти невыносимые нагромождения чуши, за которые теперь разные хитрожопые лузеры и лузерши пытаются срубить бабла с богатеньких гетеросексуальных (и тут раздался Спейси, стало быть – нет), ну, в общем, с пожилых, не всегда белых мужчин и примкнувшей к ним Мэрайи Кэри. Они все определенного поколения, выросшего во времена смены сексуальной парадигмы. Со строгой установкой на разнузданную – во имя сексуальной революции, которая наконец-то должна была положить конец пуританской морали, – жизнь. Это было время, когда Тина Тернер, Лайза Минелли, Шер (имя им легион) ходили как на работу в клуб Studio 51, где тоннами нюхали кокаин и занимались групповым сексом с незнакомцами. Тогда гордились раскрепощенностью и мужчины, и женщины, и хлопанье по крупу было самым незаметным из того, что тогда происходило при одобрении прогрессивной части общества. Когда даже в более близкое к нам время – в 90-е – на обложку группы Nirvana поставили фото голого младенца (у младенца было имя – Элден Спенсер), никого это не возмущало – мало ли голых младенцев в Сикстинской капелле? И все эти годы этот выросший Спенсер всячески эксплуатировал свою нечаянную популярность, зарабатывая на этом деньги, – это тоже никого не волновало. А теперь этот господин решил, что это его «эксплуатировали» и вообще голый младенец на диске – это «детская порнография». И, естественно, требует еще денег – по 130 тыс. долларов с каждого выжившего члена группы и заодно с вдовы Кобейна. Раньше все хотели быть героями, а сейчас все хотят быть жертвами. Потому что это финансово гораздо выгоднее. Теперь, когда в ответ на обвинения в излишней сексуальности объекты нападок и обвинений говорят, что «тогда время было такое», им отвечают – «а теперь вот другое, давайте деньги», что выглядит не то чтобы несправедливо, но и просто подло. Почему? Давайте вернемся к Бобу Дилану в 1965 год. А лучше в 1964-й. В отель Delmonico, Нью-Йорк, где молодой Дилан впервые показал наивным англичанам из группы The Beatles, как курить марихуану. В то время все СМИ стращали публику обязательной последовательностью «трава-героин-смерть». Каннабис назывался gateway drug, который обязательно приводит к другим, все более тяжким наркотикам и потом, конечно, к смерти. А уж какие тюремные сроки давали за последние лет 50 в Америке и каким тысячам и тысячам людей – об этом знает только пенитенциарная система США. Так что Дилан тогда ходил конкретно под огромным сроком, да еще и битлов туда втянул. Но недавно все перевернулось, и о клубах «Плато'с Ретрит» и «Студия 51» все забыли, и сальная шутка приравнена к изнасилованию, а марихуану курят в каждом втором голливудском и не голливудском фильме с обязательным комментарием, как это хорошо и весело. При полном табу на курение обычного табака в кадре. Сигареты исчезли в кино как класс. На эту тему В настоящей жизни курильщиков обычных сигарет выкидывают на мороз из кофешопов, где курят чистую дурь, потому что так повелел ВОЗ и министерства здравоохранения. Верх лицемерия и идиотизма – предупреждения перед началом фильмов об опасности курения, которое осуществляется в данном кинофильме (если такое случается). А ничего, что у вас потом весь фильм убивают десятки людей самыми извращенными способами? Об этом, конечно, не стоит предупреждать – об опасности просмотра убийства в кадре? Нет – сигарета страшнее оторванной головы и выпущенных кишок, а марихуана – хорошо и правильно. И вот смотрю я на Боба Дилана, который написал когда-то песню Tambourine Man про дилера и Rainy Day Woman #12&35 про сигарету с травой, и думаю – вот больше чем полвека назад человек жил, нарушая закон государства, который де-факто это государство же и торпедировало. Одновременно не нарушая тогдашние моральные нормы, которые теперь активисты пытаются вменить ему в вину задним числом. И думаю – если вы осудите Дилана за какие-то сексуальные эскапады, которых, скорее всего, и не было, тогда верните все сотни тысяч сломанных жизней по статье, которая больше не работает. Будьте последовательны. (А шутка про трусы и крестик просто задолбала.) Но в Америке так не случится, потому что Америка – королева государственного лицемерия.