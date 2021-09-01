Америка – королева государственного лицемерия

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Туристический сезон оказался лучшим для России

Российский юг оказался вне конкуренции Константин Михальчевский/РИА Новости
Летний отдых россияне провели в этом году в основном в России. Лидерами пляжного сезона стали Краснодарский край, даже несмотря на жесткие ковидные ограничения, и Крым. Они побьют прошлые рекорды по турпотоку. Для Крыма это вообще лучший сезон со времен развала Советского Союза. Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Земля и дети: Как в Северной Осетии добиваются справедливости

Беслан. Школа №1. Через год на этом месте должен быть воздвигнут мемориал Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
«Многие годы с деньгами здесь происходили очень разные вещи», и поэтому «придется резать по живому». А еще потому, что «у людей очень остро стоит запрос на справедливость». Такими словами и. о. главы Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло описывает то, что ему приходится делать каждый день. Ключевые объекты и стройки с и. о. главы региона посетил спецкор газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Зеленский ввязался в ядерную авантюру США

В строительстве атомных электростанций Украина теперь надеется на Америку ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС
Важнейшее для Киева соглашение подписано в Вашингтоне – меморандум о строительстве сразу пяти атомных энергоблоков. Строить новые АЭС для Украины, как заявлено, будет американская компания Westinghouse. Однако вряд ли надежды Киева заменить российскую атомную энергию американской оправдаются. Все дело в том, что американцы разучились строить АЭС. Как же такое произошло? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Америка – королева государственного лицемерия

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Верх идиотизма – предупреждения перед началом фильмов об опасности курения. А ничего, что у вас потом весь фильм убивают десятки людей самыми извращенными способами? Подробности...

Зачем люди становятся религиозными фанатиками

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
И вот идет афганский моджахед в средневековой одежде, с современным смартфоном и оружием, а в голове у него набор мыслей из пещерных времен. И ни у кого не возникает никакого когнитивного диссонанса, а менее всего – у самого моджахеда. Подробности...
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Америка поворачивает дышло

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Демократический выбор – это приговор, который выносит большинство. А большинство, как мы понимаем, не всегда право. Демократия хороша, если чаша с идеологией равенства перевешивает чашу с идеологией превосходства. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
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Сколько денег вы планируете потратить на сборы ребенка в школу?
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    Игорь Мальцев

    Америка – королева государственного лицемерия

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		1 сентября 2021, 17:17

    Тут давеча Боб Дилан в момент стал богаче на 300 млн долларов. Лауреат Нобелевской премии по литературе продал права на свои произведения типа песен одной крупной компании. И ничего удивительного, что тут же нашлись люди, которые захотели с него получить кусок. Так как мафиозные дела с приходом мрачных мужчин с текстом «делиться надо» уже не в моде, то в ход идут новые способы отъема денег у трудящихся. С использованием ультрамодной и ультраэффективной схемы «я жертва – дайте денег».

    Некая дама, про которую известны только инициалы, и то фальшивые – J. C., – обвинила классика, написавшего All Along the Watchtower, Mighty Quinn, Answer is Blowing in the Wind, Like a Rolling Stone и прочие гимны 60-х, 70-х, 80-х, 90-х и даже нулевых, в том, что он ее изнасиловал в отеле «Челси» в Нью-Йорке в 1965 году, когда ей было 12 лет. Напоил и изнасиловал, а потом еще и еще – сколько раз она к нему потом в этот отель ходила, столько раз и насиловал. «А девочки все шли и шли». Как в клипе Алана Паркера Another Brick in The Wall для группы Pink Floyd.

    Дело даже не в том, что сейчас опять все задумались – типа, девочки, а что ж вы ждали полвека, прежде чем сообщить о своей порушенной белым мужским классиком жизни, – такое происходит каждый раз, когда какая-нибудь американская тетенька решает сообщить о себе миру. Во всяком случае, так было и с продюсером Вайнштейном, и с режиссером Романом Полански, и с певцом Пласидо Доминго, и с актером Дастином Хоффманом, и с другим режиссером Ларсом фон Триером, и с фриком Мэрилином Мэнсоном, и даже с кандидатом в судьи Верховного суда Бреттом Кавано, а также примкнувшей к ним женщиной-нетрансгендером – певицей Мэрайей Кэри.

    И дело даже не в том, что, как пока выяснилось, старины Боба совсем не было в этот момент в Нью-Йорке – его гастроли и записи в других городах достаточно хорошо задокументированы. И не в том, что в отель «Челси» просто не могли пустить не сопровождаемую никем 12-летнюю девочку.

    Да вообще наплевать на эти невыносимые нагромождения чуши, за которые теперь разные хитрожопые лузеры и лузерши пытаются срубить бабла с богатеньких гетеросексуальных (и тут раздался Спейси, стало быть – нет), ну, в общем, с пожилых, не всегда белых мужчин и примкнувшей к ним Мэрайи Кэри. Они все определенного поколения, выросшего во времена смены сексуальной парадигмы. Со строгой установкой на разнузданную – во имя сексуальной революции, которая наконец-то должна была положить конец пуританской морали, – жизнь.

    Фото: Globe Photos/Global Look Press

    Это было время, когда Тина Тернер, Лайза Минелли, Шер (имя им легион) ходили как на работу в клуб Studio 51, где тоннами нюхали кокаин и занимались групповым сексом с незнакомцами. Тогда гордились раскрепощенностью и мужчины, и женщины, и хлопанье по крупу было самым незаметным из того, что тогда происходило при одобрении прогрессивной части общества.

    Когда даже в более близкое к нам время – в 90-е – на обложку группы Nirvana поставили фото голого младенца (у младенца было имя – Элден Спенсер), никого это не возмущало – мало ли голых младенцев в Сикстинской капелле? И все эти годы этот выросший Спенсер всячески эксплуатировал свою нечаянную популярность, зарабатывая на этом деньги, – это тоже никого не волновало. А теперь этот господин решил, что это его «эксплуатировали» и вообще голый младенец на диске – это «детская порнография». И, естественно, требует еще денег – по 130 тыс. долларов с каждого выжившего члена группы и заодно с вдовы Кобейна.

    Раньше все хотели быть героями, а сейчас все хотят быть жертвами. Потому что это финансово гораздо выгоднее.

    Теперь, когда в ответ на обвинения в излишней сексуальности объекты нападок и обвинений говорят, что «тогда время было такое», им отвечают – «а теперь вот другое, давайте деньги», что выглядит не то чтобы несправедливо, но и просто подло. Почему?

    Давайте вернемся к Бобу Дилану в 1965 год. А лучше в 1964-й. В отель Delmonico, Нью-Йорк, где молодой Дилан впервые показал наивным англичанам из группы The Beatles, как курить марихуану. В то время все СМИ стращали публику обязательной последовательностью «трава-героин-смерть». Каннабис назывался gateway drug, который обязательно приводит к другим, все более тяжким наркотикам и потом, конечно, к смерти. А уж какие тюремные сроки давали за последние лет 50 в Америке и каким тысячам и тысячам людей – об этом знает только пенитенциарная система США. Так что Дилан тогда ходил конкретно под огромным сроком, да еще и битлов туда втянул.

    Но недавно все перевернулось, и о клубах «Плато'с Ретрит» и «Студия 51» все забыли, и сальная шутка приравнена к изнасилованию, а марихуану курят в каждом втором голливудском и не голливудском фильме с обязательным комментарием, как это хорошо и весело. При полном табу на курение обычного табака в кадре. Сигареты исчезли в кино как класс.

    В настоящей жизни курильщиков обычных сигарет выкидывают на мороз из кофешопов, где курят чистую дурь, потому что так повелел ВОЗ и министерства здравоохранения. Верх лицемерия и идиотизма – предупреждения перед началом фильмов об опасности курения, которое осуществляется в данном кинофильме (если такое случается). А ничего, что у вас потом весь фильм убивают десятки людей самыми извращенными способами? Об этом, конечно, не стоит предупреждать – об опасности просмотра убийства в кадре? Нет – сигарета страшнее оторванной головы и выпущенных кишок, а марихуана – хорошо и правильно.

    И вот смотрю я на Боба Дилана, который написал когда-то песню Tambourine Man про дилера и Rainy Day Woman #12&35 про сигарету с травой, и думаю – вот больше чем полвека назад человек жил, нарушая закон государства, который де-факто это государство же и торпедировало. Одновременно не нарушая тогдашние моральные нормы, которые теперь активисты пытаются вменить ему в вину задним числом.

    И думаю – если вы осудите Дилана за какие-то сексуальные эскапады, которых, скорее всего, и не было, тогда верните все сотни тысяч сломанных жизней по статье, которая больше не работает. Будьте последовательны. (А шутка про трусы и крестик просто задолбала.)

    Но в Америке так не случится, потому что Америка – королева государственного лицемерия.

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