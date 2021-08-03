Рвение в Европу – это комплекс неполноценности

Взгляд
3 августа, вторник  |  Последнее обновление — 12:09  |  vz.ru
Разделы

Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев продолжает войну с героическим прошлым

Во Львове уничтожение каждого советского памятника записывают как победу над Россией Стрингер/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России встало на защиту копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИДу. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник? Подробности...
Перейти в раздел…

Летчика Су-35 делают крайним в длинной цепи ошибок

Су-30М – действительно очень дорогостоящая боевая машина Юрий Смитюк/ТАСС
Семь лет тюрьмы и свыше миллиарда рублей возмещения ущерба – такое наказание грозит военному летчику, который во время учений сбил напарника. Как все это произошло, насколько справедливы обвинения в адрес летчика-истребителя – и почему следствие не обращает внимание на других людей, чьи действия тоже имеют отношение к произошедшему? Подробности...
Перейти в раздел…

Акаев поможет Киргизии вернуть приватизированное в 90-х

Аскар Акаев может быть доволен итогами своего недолгого возвращения на родину Сергей Бобылев/ТАСС
В понедельник в Киргизию вернулся первый президент страны Аскар Акаев. Он был свергнут в ходе «цветной революции» в 2005 году и с тех пор находился в розыске. В частности, его обвиняли в невыгодной для страны продаже крупнейшего золотого рудника канадцам. Однако после допроса Акаев направился вовсе не в СИЗО, а к нынешнему главе государства, которому он поможет национализировать приватизированное в 90-х. Подробности...
Перейти в раздел…

Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
Перейти в раздел…

Рвение в Европу – это комплекс неполноценности

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы хорошо помним это настроение у нас в России в 90-е годы, то невротическое западничество, которое иностранцы с брезгливым удивлением отмечали, как «ненависть к собственной культуре». Подробности...

Добро пожаловать в эпоху фракционной внешней политики

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Глобальное начальство оказалось не монолитной сущностью, а сообществом акционеров. Оно не может навести порядок в своем головном вашингтонском офисе. Это попросту не входит в его планы. Подробности...

Интернет-травли ведут к украинизации общества

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Сейчас субъект сетевой травли – это толпа, уверенная в своем превосходстве над жертвой. Толпа, по отдельности состоящая из вменяемых, возможно, симпатичных людей, но чувство локтя и чувство собственного превосходства приводит к ужасным результатам. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
Перейти в раздел…

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 4 комментария

Елизавета II против Греты Тунберг

Украина шантажирует весь мир

Перейти в раздел…

Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
Подробности...

Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
Подробности...

Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
  • С одобрением

  • С осуждением

  • Затрудняюсь ответить
Вы хотели бы, чтобы ваш ребенок стал профессиональным спортсменом?
  • Да

  • Нет

  • Зависит от вида спорта
Нужна ли вам лично в паспорте графа национальность?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: За сутки в России выявили 22 тыс. случаев коронавируса
    Россия разрешила США пополнить штат посольства американцами Госдеп заявил о «неправильных» высказываниях Антонова о высылке дипломатов Стало известно о разработке в России гиперзвуковой ракеты Х-95 Коллеги заявили о слежке за погибшим в Киеве главой «Белорусского дома в Украине»
    В Киеве выяснили основную причину провала борьбы с «Северным потоком – 2» Суд подтвердил, что «Мотор Сич» нарушил права «Вертолетов России» МИД Молдавии собралось отозвать посла в России из-за сексуального скандала Россию обеспокоила активность частных военных компаний США
    Грузинские политики попросили Путина возобновить сотрудничество МВФ решил раздать странам-участницам 650 млрд долларов Россия нашла способ сохранить экспорт газа в ЕС за счет водорода Хлебокомбинат на Сахалине пообещал исследовать «взрыв батона»

    Главная тема


    Летчика Су-35 делают крайним в длинной цепи ошибок

    Антонов против Прайса


    Названы причины нового дипломатического спора между Россией и США

    обнаружили в парке


    Найдено тело пропавшего в Киеве главы «Белорусского дома в Украине»

    белорусская спортсменка


    Муж легкоатлетки Тимановской рассказал об отношении к оппозиции

    Видео

    лесные пожары


    Курорты Турции сожгли не случайно

    опасный кризис


    Балканы проверяют на готовность к новой войне

    промышленный потенциал


    Как Латвия добила остатки советской промышленности

    космическое происшествие


    Российский модуль проявил самодеятельность на орбите

    «Северный поток – 2»


    В Прибалтике раскаиваются за борьбу с российским газопроводом

    речная цивилизация


    Евгений Фатеев: Пора вернуть наши реки себе

    транзит газа


    Елена Герасимова: Что станет с Украиной без русского газа

    линчевание преступников


    Анна Долгарева: Интернет-травли ведут к украинизации общества

    на ваш взгляд


    Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
    Сергей Худиев

    Рвение в Европу – это комплекс неполноценности

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		3 августа 2021, 12:00

    Отвечая на известную статью президента России Владимира Путина, бывший президент Украины Петр Порошенко, заметил, что среди других различий украинцев отличает «чувство причастности к европейской цивилизации». Горькая ирония ситуации в том, что, желая подчеркнуть различия, Порошенко подчеркнул именно сходство — восточноевропейский комплекс неполноценности, который присутствует в обеих странах, и в обеих сыграл негативную роль, но на Украине — намного более разрушительную.

    Ни итальянцам, ни немцам, ни французам, в голову не приходит подчеркивать, что они-то европейцы, в отличие от некоторых. У них нет сомнений и комплексов по поводу своей идентичности. Они не скандируют «Италия — это Европа» а про «путь Франции в Европу» вы точно ни от кого не услышите. Горячее желание быть Европой выдает сильную неуверенность в своей европейскости. Откуда происходит эта неуверенность?

    Европа — это цивилизация, возникшая на фундаменте библейского откровения, греческого рационализма и римского закона. Она восходит к Иерусалиму, Афинам и Риму — и в этом отношении Украина (как и Россия), несомненно, принадлежит к Европе. По крайней мере, с тех пор, как тысячу лет назад наши далекие предки приняли Крещение — и с поразительной быстротой восприняли духовную и интеллектуальную традицию Восточной Римской Империи. Конечно, многие обращают внимание на то, что мимо России прошли важнейшие процессы, которые определили облик Западной Европы — спор об инвеституре, реформация и контрреформация, тридцатилетняя война, ренессанс, эпоха просвещения. Все это, конечно, оказывало влияние на восточнославянский мир – но довольно косвенно, он был далеко от эпицентра событий.

    Но это верно по отношению к Киеву практически так же, как и по отношению к Москве. Те не менее, мы — несомненная часть Европы, государи, правившие в Киеве, Москве и Петербурге, были европейскими государями, Достоевский или Гоголь — часть европейской цивилизации, политическая элита от Руси до Российской Империи была частью европейской, культурный мир, в котором мы живем, является естественной частью европейского. В отличие от, скажем, Турции, которая пыталась стать частью Европы, изначально принадлежа к другому культурному миру, ни Украина, ни Россия не могут «идти» в Европу. Мы в ней родились и выросли. Поэтому за «европейским» пафосом майдана стоит не утверждение своей цивилизационной идентичности — Киев это уже тысяча лет как Европа, чего кричать-то — а нечто другое, что может проявляться и на Украине, и в России — восточноевропейский комплекс неполноценности.

    Это умонастроение, в котором западная Европа воспринимается, как «настоящая», в то время как своя страна — как неполноценный, недоделанный и неудачный вариант Европы. Рвение «в Европу» — это желание быть «настоящей Европой» а не вот этим всем, где бедные жилища и скудная природа. Это переживание следует отличать от того искреннего восхищения, о котором говорил, например, Достоевский: «Европа – но ведь это страшная и святая вещь, Европа! О, знаете ли вы, господа, как дорога нам, мечтателям-славянофилам, по-вашему, ненавистникам Европы – эта самая Европа, эта «страна святых чудес»! Знаете ли вы, как дороги нам эти «чудеса» и как любим и чтим, более чем братски любим и чтим мы великие племена, населяющие ее, и все великое и прекрасное, совершенное ими»

    Фото: Alexandr Gusev/ТАСС

    В восхищении Бахом или Джотто, готической архитектурой и грегорианскими хоралами нет главного в комплексе неполноценности – горькой озлобленности на собственное наследие. Это можно сравнить с тем, как великий немецкий поэт Райнер Мария Рильке восхищался Россией – но это никак не побуждало его видеть что-то ущербное в родной культуре. Этот комплекс неполноценности восходит еще к допетровским временам — но обрел второе дыхание после трагически неудачного коммунистического эксперимента. В начале 80-х даже каталог товаров-почтой Quelle, привезенных «выездным» родственником в качестве диковины, мог спровоцировать острый приступ зависти к западным людям, которые отлично выглядят, красиво одеты и понятия не имеют о дефиците. Настоящая жизнь – привольная, богатая, яркая, интересная – на Западе, и чтобы зажить так же хорошо, нужно сделаться Западом, быть принятым «в семью цивилизованных народов», стать «Европой», а еще лучше «Америкой».

    Мы хорошо помним это настроение у нас в России в 90-е годы, то невротическое западничество, которое иностранцы с брезгливым удивлением отмечали, как «ненависть к собственной культуре». С тех пор в России это настроение если не сошло на нет, то отступило в довольно узкий круг стойких западников, которым все время стыдно перед всем цивилизованным миром за то, что они родились в России. Страна в целом вылезла из острой бедности и обустроилась; наши города выглядят, как тот Запад, о котором мечтали — с цветами повсюду и уютными кафе на каждом углу, где сидит нарядно одетая публика. С другой стороны, с развитием поездок по всему миру и интернета, стало ясно, что земного рая нет нигде, и жители самих западных стран далеко не всегда столь лучезарно счастливы, как модели из каталога Quelle. Влияние невротического западничества в России естественным образом снизилось.

    На Украине этого не произошло – и сегодня трудно не испытывать некоторой ностальгии, беседуя с прозападными украинцами, до сих пор уверенными как в райском блаженстве западных стран, так и неизменной нравственной возвышенности их политиков, которые только и хотят принести свободу и процветание всем народам земли, а Украине особенно. Соглашение между Германией и США по «Северному Потоку-2» в этой среде было воспринято с острой болью, как нож в спину, как подлое предательство. Западническая вера учит, что лидеры этих стран руководствуются принципами – и вдруг оказалось, что интересы им важнее. Германские власти озабочены бесперебойными поставками газа, а американские ценят отношения с Германией явно выше, чем с Украиной. Но можно ли упрекать политиков за то, что интересы своих избирателей им дороже, чем мечты чужих? В конце концов, они делают свою работу. Восточноевропейский комплекс неполноценности – не их проблема.

    То, что кто-то верит в мифологическую картину мира, где счастливый и добродетельный Запад раскрывает объятия всем желающим присоединиться к его процветанию, ни к чему их не обязывает. Это забота самих украинцев (как и русских) – вернуться к реальности, где у них есть своя идентичность, восходящая к владимирову Крещению, свой вклад в мировую цивилизацию, свой исторический путь. И в реальности мы окажемся значительно ближе друг к другу, чем к Западной Европе или США – с этим фактом бессмысленно спорить.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •