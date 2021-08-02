Что станет с Украиной без русского газа

После ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» с пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год, Украина может полностью утратить возможность осуществлять транзит российского газа и, как следствие, столкнуться с рядом трудноразрешимых проблем. Главными из них окажутся импорт газа из Европы и эксплуатация гигантской и устаревшей газотранспортной системы (ГТС) с пропускной способностью 290 млрд кубометров на входе и 175 млрд кубометров на выходе.

Директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью сообщил, что единственным приемлемым для Украины вариантом решения этих проблем является заключение с ПАО «Газпром» нового контракта на транзит 45-50 млрд куб. метров газа в год на 2025-2039 годы. В свою очередь Ангела Меркель на пресс-конференции после встречи с Джозефом Байденом уточнила, что Германия и Европейская комиссия (ЕК) рассчитывают на то, что по меньшей мере действующий с 2020 года пятилетний контракт будет пролонгирован.

Напомню, что 26 ноября 2015 года Украина окончательно прекратила импортировать газ из России и с тех пор закупала его только в Польше, Венгрии и Словакии. До 31 декабря 2019 года это было возможно в силу действия прилагавшегося к контракту на поставки российского и среднеазиатского газа на Украину соглашения о его транзите через украинскую территорию. А с 1 января 2020 года это происходит в рамках того самого, нового, пятилетнего контракта, согласно которому ПАО «Газпром» взял на себя обязательства транспортировать в Европу через Украину на менее 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в 2021-2024 годах.

То есть импорт газа на Украину из Польши, Венгрии и Словакии пока осуществляется путем так называемого виртуального реверса. А именно: Украина перекупает часть транспортируемого через ее территорию российского газа в точках его продажи этим странам, находящихся на ее западной границе. И это значит, что данная схема может работать только постольку, поскольку Россия осуществляет транзит газа в Европу в объемах не менее 40 млрд куб. м в год по украинской ГТС.

В случае же, если эти объемы будут переориентированы на «Северный поток – 2», Украина будет вынуждена импортировать необходимые ей ежегодно 10 млрд куб. м газа принципиально иным образом. И здесь ее возможности весьма ограничены. Так, в Европе она смогла бы закупать газ лишь у Словакии и в объеме не более 27 млн куб. м в сутки, или 9,85 млрд куб м в год. Вполне очевидно, что это означало бы полную зависимость от единственного поставщика и к тому же в объеме, которого было бы недостаточно при пиковом потреблении газа в зимний период. А потому ей так или иначе пришлось бы возобновить импорт газа из все той же России.

Прежде всего по этой причине, а также для того, чтобы обеспечить загрузку собственной ГТС в объеме, необходимом для ее функционирования и развития, Украина вновь поставила возникший еще весной 2009 года вопрос о переносе точек купли-продажи российского газа европейским компаниям с западной границы на восточную. Это привело бы к тому, что, во-первых, Газпром и его партнеры из Европы должны были бы переоформить ныне действующие контракты с указанием нового пункта сдачи-приема газа, находящегося на украино-российской границе. Во-вторых, транзит газа по территории Украины осуществлял бы уже не Газпром, а европейские компании. В-третьих, именно с ними, а не с Россией, она заключала бы контракты на оказание услуг по транспортировке газа и его хранению в собственных подземных газовых хранилищах.

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В общем, таким образом Украина получила бы, по сути, бессрочные гарантии транзита тех объемов газа, которые ныне потребители из Европы закупают на ее западной границе, то есть решила бы как эту ключевую проблему, так и все из нее вытекающие, раз и навсегда. В свою очередь Россия оказалась бы связанной новыми обязательствами перед европейскими партнерами и, соответственно, ограниченной в возможностях выбора варианта транспортировки – украинская ГТС или «Северный поток – 2».

В конце апреля, сразу же после своего назначения, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сделал ряд заявлений о том, каким именно образом Украина намерена добиваться этой цели. Так, он уточнил, что, во-первых, Нафтогаз будет оказывать давление на Газпром путем подачи исков в антимонопольный орган Европейского союза (ЕС), а, во-вторых, в Международный арбитраж. Не далее как в начале лета он сообщил, что Нафтогаз уже начал документирование злоупотреблений Газпромом доминирующим положением на газовом рынке, а также подготовку соответствующих ходатайств в обе указанные инстанции.

Достаточно ясно, что речь идет отнюдь не о реальных шансах добиться переноса точек купли-продажи российского газа европейским компаниям с западной границы Украины на восточную в судебном порядке, а именно о давлении на Газпром путем как можно более многочисленных исков по любым другим возможным поводам. И это значит, что поскольку подобное изменение условий транзита в корне противоречит интересам России, добиться его реализации Нафтогазу не удастся никакими средствами. Более того, наиболее вероятно, что оказываемое на Газпром давление не приведет и к заключению нового, 15-летнего контракта на транспортировку газа, являющегося оптимальным вариантом для Украины. В лучшем случае оно окажется достаточным лишь для того, чтобы склонить российскую сторону к пролонгированию ныне действующего контракта, а в худшем – к заключению нового, и на более выгодных для России условиях.