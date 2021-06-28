Украину и Белоруссию заставят драться за российский газ

Россия сделала неожиданный ход в европейской газовой игре: Газпром намерен сразу на 80% сократить транзит газа через Белоруссию в страны ЕС. Чем вызвано такое решение, как оно связано с запуском «Северного потока – 2» и почему его реализация станет победой Газпрома и поражением Польши и Украины?

В четвертом квартале задание на транспортировку газа в Европу для компании «Газпром трансгаз Беларусь» составит всего 1,923 млрд кубометров против 9,183 млрд кубометров во втором квартале, говорится в контракте Газпрома с его белорусской «дочкой». Если такой объем транзита сохранится и в дальнейшем, проходящий через Белоруссию газопровод «Ямал – Европа», построенный в 1999 году, по сути, утратит свое стратегическое значение. В лучшие времена по нему прокачивалось до 35 млрд кубометров газа в год, но теперь его загрузка может упасть до чуть более 20%.

Наблюдатели однозначно восприняли решение Газпрома в контексте предстоящего открытия «Северного потока – 2». О деталях белорусского транзитного контракта стало известно через несколько дней после того, как Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме 4 июня объявил о завершении строительства первой нитки многострадального газопровода. Тогда же вице-премьер Александр Новак сообщил, что завершение второй очереди ожидается к концу года. США еще будут пытаться воспрепятствовать запуску газопровода в эксплуатацию с помощью санкций, но уже совершенно понятно, что сорвать его строительство не удалось.

Невольный подарок Украине

Предстоящее сокращение белорусского газового транзита было воспринято как маленькая победа на Украине, которой в 2019 году с огромным трудом удалось продлить собственный транзитный контракт. «Пока на Украине строят прогнозы один страшнее другого о последствиях введения в строй «Северного потока – 2», в самой ближайшей перспективе от него проигрывает... Беларусь», – комментирует ситуацию на своей странице в Facebook главный редактор портала Страна.UA Игорь Гужва.

По «Северному потоку – 2», напоминает он, газ будет доставляться в Северную Германию, куда ведет и трубопровод «Ямал – Европа», однако транспортировка по морскому дну будет обходиться гораздо дешевле. «В то же время по Украине Газпром транзит уменьшить не сможет, так как связан до 2024 года контрактом, по которому должен прокачивать как минимум 40 млрд кубов ежегодно. Да и через Украину газ поставляется в Южную и Центральную Европу, что позволяет достаточно выгодно поделить потребителей с «Северным потоком – 2». К слову, это же означает, что далеко не факт, что Газпром откажется от прокачки через Украину и после 2024 года – если условия окажутся более выгодными, чем по прокачке через Беларусь», – предполагает Гужва.

А вот Белоруссии сокращение транзита точно не принесет дивидендов. В августе прошлого года по итогам заседания совета директоров Газпрома отмечалось, что ориентировочная стоимость услуг по транспортировке газа через территорию Белоруссии должна составить 345 млн долларов. Сумма не самая крупная, но в условиях хронических бюджетных проблем Белоруссии потерять значительную часть этого дохода будет неприятно.

Исключение из санкций

Еще один контекст решения о сокращении белорусского транзита – недавний инцидент с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, который был экстренно посажен в Минске, а находившийся на его борту белорусский оппозиционер Роман Протасевич арестован. Сразу после этой истории министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб предложил наказать Белоруссию не только санкциями против «Северного потока – 2», но и остановить транзит газа по газопроводу «Ямал – Европа», напоминает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он обращает внимание на то, что если «Северный поток – 2» давно стал санкционной мантрой, то идея подвергнуть санкциям «Ямал – Европу» прозвучала впервые.

С этой точки зрения решение Газпрома сократить белорусский транзит выглядит чуть ли не превентивной мерой, поскольку Евросоюз слишком уж всерьез взялся за санкции в отношении Белоруссии. Предложение запретить импорт главных источников поступления валюты в Белоруссию – нефтепродуктов и калийных удобрений – европейские политики выдвинули практически сразу после задержания Протасевича, и на днях эта угроза была приведена в исполнение.

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Однако газовый транзит – это совершенно другая история, подчеркивает Игорь Юшков. Евросоюз, по его словам, быстро отказался от санкций против трубопровода «Ямал – Европа», поскольку это имело бы малопредсказуемые последствия. Во-первых, поясняет эксперт, это серьезно бы ударило по интересам Польши, которая не только получает российский газ по этому трубопроводу, в том числе за счет виртуального реверса из Германии, но и зарабатывает на его транзите в Германию.

«До 2020 года Польша получала за транзит незначительные деньги, поскольку фактически этот газопровод построил Газпром, поляки в этом проекте финансово не участвовали, – говорит Юшков. – Однако сейчас доходы Польши за транзит выросли до нескольких десятков миллионов долларов, и терять их поляки, естественно, не хотят, равно как и сам российский газ. Санкции против белорусского транзита привели бы Польшу к энергетическому кризису – поставок СПГ не хватило бы для удовлетворения ее потребностей».

Более того, добавляет аналитик, санкции против белорусского транзита были бы ударом по всему Евросоюзу, поскольку до тех пор, пока «Северный поток – 2» не запущен, единственной альтернативой «Ямалу – Европе» является украинский транзит. Зима в Европе была очень холодной и продолжительной, и сейчас цены на газ остаются на очень высоком уровне – 360 долларов за тысячу кубометров, отмечает Юшков.

В таких условиях прекращение поставок российского газа через Белоруссию привело бы к дальнейшему росту цен даже для тех стран, которые не получают газ по «трубе» «Ямал – Европа».

Поэтому, считает эксперт, решение Газпрома значительно сократить задания на транзит газа через Белоруссию выглядит элементом давления на Евросоюз с целью ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», а там и предоставить право на его стопроцентную загрузку российским газом. Иными словами, Газпром намекает на то, что выпадающие объемы белорусского газа к концу года можно перенаправить в «Северный поток – 2»:

«Это было бы прагматичное решение: чем больше газа сможет поставить Россия, тем меньше станут цены. Газпром имеет право на такие действия, поскольку выполняет свои контрактные обязательства. Но пока говорить о том, что Газпром окончательно решил снизить объем белорусского транзита, преждевременно. Если первая ветка «Северного потока – 2» будет введена в эксплуатацию осенью, Газпром, скорее всего, начнет удовлетворять дополнительные заявки по всем имеющимся каналам транзита, включая Украину. Сейчас же Газпром, наоборот, старается не выполнять дополнительные заявки, стимулируя интерес европейцев к запуску «Северного потока – 2». Сейчас Газпром зарабатывает на высокой цене на газ, а когда новый маршрут заработает, сможет зарабатывать на объемах».

Несговорчивая Польша

В то же время нельзя забывать, что именно на польском направлении Газпром в последние годы регулярно сталкивался с проблемами. Отказ от российского газа в пользу американского СПГ и поставок из Норвегии для польского руководства давно стал идеей-фикс, поэтому отношения с Газпромом становились все менее конструктивными.

Ответный ход российская компания сделала в июле прошлого года, когда оператор газотранспортной системы Польши Gaz-System выставил на аукцион контракт на транзит по газопроводу «Ямал – Европа». Поляки рассчитывали на то, что мощности «трубы» будут забронированы на 15 лет, однако Газпром согласился сделать это всего на год – с 1 октября 2020 года до 30 сентября 2021 года, то есть до конца третьего квартала. Правда, при этом был законтрактован привычный объем транзита в направлении Германии – более 28 млрд кубометров в год, но, как теперь выясняется, в четвертом квартале транзит резко снизится. А в конце 2022 года истекает контракт Польши с Газпромом, и польская нефтегазовая госкомпания PGNiG уже давно предупреждала, что продлевать его она не будет.

Признаки того, что Польша действительно намерена отказаться от российского газа, в самом деле налицо. К 1 октября следующего года планируется завершить постройку нового подводного газопровода Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год, по которому газ с норвежского шельфа будет поступать в Польшу через Данию. Причем этот проект может с самого начала оказаться избыточным, поскольку Польша заблаговременно подписала контракты на крупные поставки СПГ начиная с 2023 года, а прошлой весной PGNiG еще и подписала соглашение с терминалом по перевалке СПГ в литовской Клайпеде, чтобы получать газ и оттуда. Ожидается, что поставки начнутся в конце этого года.

Тем не менее, считает Игорь Юшков, в Газпроме хорошо осознают риски, с которыми сопряжена ставка на СПГ. Нынешней зимой, когда цены на газ резко выросли, поставки СПГ быстро переориентировались на Азию, и российский газ снова оказался для Европы крайне актуален.

«Конечно, Польша и Прибалтика давно заявляют о планах отказаться от российского газа и активно расширяют свои СПГ-терминалы, но в действительности преследуют несколько иную задачу, – поясняет эксперт. – Каждая из этих стран, прежде всего Польша и Литва, хотят создать у себя СПГ-инфраструктуру, чтобы затем продавать газ соседям. К тому же деньги на ее строительство поступают из фондов Евросоюза – почему бы их не освоить. Однако вряд ли Польша откажется от российского газа в следующем году после истечения контракта с Газпромом, хотя, возможно, новый контракт не будет долгосрочным».

Выбор между Украиной и Белоруссией

Иными словами, судьба белорусского транзита отнюдь не предрешена. «Северного потока – 2» не хватит на обеспечение всех европейских потребителей. К тому же российской стороне не обойтись без альтернативного варианта, на который могут быть возложены дополнительные функции во время плановых профилактических работ, считает вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников.

Таким запасным путем и могут стать украинский или белорусский маршруты транзита. Сейчас для Газпрома выгоднее сохранять поставки через территорию Украины, так как до конца 2024 года действует контракт, предполагающий, что российская компания должна оплачивать мощности даже в случае простоя «трубы». Но уже с 2025 года украинское и белорусское направления станут конкурентами, и здесь на первый план выйдет та сторона, которая предложит более выгодные условия.

Пока у Белоруссии гораздо больше шансов сохранить с Россией партнерские отношения, чем у ее южного соседа, считает Масленников. Во-первых, цель строительства «Северного потока – 2» изначально заключалась в том, чтобы отказаться от украинского транзита. Во-вторых, сейчас плата за доставку газа через Белоруссию существенно ниже, чем через Украину. В-третьих, собственником белорусского участка газопровода «Ямал – Европа» является Газпром, заинтересованный в поддержке его работоспособности.