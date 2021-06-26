В США начали новый этап борьбы с «Северным потоком – 2»

США смирились с тем, что «Северный поток – 2» будет запущен, но теперь решили не допустить его превращения в «орудие принуждения» России. Именно об этом вел переговоры в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен. В Киеве уже выразили готовность получить материальное возмещение и сожалеют об отказе Вашингтона вводить новые санкции. На какие компенсации может рассчитывать Украина и придется ли России участвовать в этих процессах?

США и Германия обсуждают возможности, как не допустить превращение газопровода «Северный поток – 2» в «оружие принуждения» в руках России против Европы и Украины. По словам замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, эта тема звучала на недавних переговорах госсекретаря Энтони Блинкена в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. «Реакция будет сильной», если Москва прибегнет к такому оружию, заверила дипломат. «Это то, что мы сейчас обсуждаем. Мы активно работаем с Украиной и другими странами», – добавила Нуланд, которая называет «Северный поток – 2» «крайне плохой» сделкой для Европы.

В Берлине Блинкен также встретился с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, с которым говорил об угрозе энергетической безопасности Европы от газопровода. На данный момент достроена первая нитка, на ней ведется старт пусконаладочных работ. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжатся, как минимум, до конца лета.

По информации американских СМИ, США и Германия хотят «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» после завершения строительства газопровода. Утверждается, что якобы на встречах Блинкена обсуждалось создание механизма по «приостановке поставок газа» по новой трубе, если Россия «попытается оказывать давление на Украину». Берлин «выступает против этой идеи», так как не желает использовать проект в качестве «политического оружия», а американцы не знают, можно ли технически создать такой механизм. Тем не менее США не исключают новых санкций против Москвы, если она «попытается сократить поставки газа на Украину».

Замдиректора Центра Германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин уверен, что позиции бизнес-сообщества и правящего немецкого политического класса по этому вопросу диаметрально противоположные. «Для немецкого бизнеса выгодно стать газовым хабом и для него неважно, кто будет основным поставщиком – Россия или кто-то другой. Но немецкий политический класс во многих сферах действует с определенной оглядкой на Вашингтон. Поэтому Меркель и последующие канцлеры продолжат ощущать давление немецкого бизнеса и большого брата из Вашингтона», – пояснил Камкин.

По его словам,

«Северному потоку – 2» придется функционировать в условиях жесткого давления геополитических конкурентов.

Если верить сообщениям американской прессы, США и Германия также обсуждают оказание помощи Украине из-за «Северного потока – 2» в виде инвестиций в строительство электростанций и развитие инфраструктуры. Одновременно на повестке дня наращивание поставок газа с Украины. Вашингтон и Берлин надеются договориться по этой теме до визита Меркель в США в июле.

В Киеве уже готовы рассмотреть возможность выплаты материальных компенсаций. Как говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, страна «не будет непременно соглашаться на то, что будет предложено». По его словам, «в последнее время значительно выросла» готовность США добиться таких компенсаций для Киева, но решение снизить санкционное давление на оператора Nord Stream 2 AG «стало разочарованием» для Украины.

Камкин сомневается в серьезных инвестициях в Украину. Европа взяла курс на отказ от угля и атомной энергетики. А основные украинские электростанции работают на угле и атомном топливе. Однако возможны отдельные инвестиционные проекты, выгодные прежде всего самой Европе. Это мог бы быть импорт украинского чернозема и другого сырья, вложения в сельское хозяйство. «Украинская экономика показала свою недееспособность. Небывалый скачок цен на древесину в Европе обусловлен тем, что поначалу нынешнее украинское правительство вырубило практически все реликтовые карпатские леса, а потом спохватилось и резко ограничило поставки. То есть Украина является сложным экономическим партнером и европейцы вряд ли будут гореть желанием инвестировать в эту страну», – прогнозирует эксперт.

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Камкин уверен, что Киев не получит от России каких-либо компенсаций или инвестиций. «Все прошедшие годы Украина последовательно уничтожала двусторонние бизнес-отношения. Крупные российские компании столкнулись с серьезными сложностями, ведя совместный бизнес с Украиной. Поэтому заманить сейчас российский бизнес на Украину – это из разряда фантастики. А вопросы компенсаций решаются в рамках ВТО, либо в Стокгольмском арбитраже. Но здесь должны быть приведены реальные доводы, а не политизированные заявления», – убежден Александр Камкин.

Против выплат компенсаций Украине выступил и лидер «Альтернативы для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла. Политик уверен, что Россия не обязана платить транзитные сборы, если она не использует облагаемые этими сборами маршруты, так как это недопустимо с экономической точки зрения. «То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, я считаю это настоящим безумием. (...) И я не могу себе представить ничего подобного, чтобы Россия могла бы или должна была бы их выплачивать», – заявил Крупалла.

Впрочем, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко утверждает, что речь об инвестициях в украинскую экономику и тем более выплатах компенсаций не идет. По его словам, судя по всему, Германия, Россия и США заключат некое соглашение по минимальному лимиту прокачки газа по территории Украины после запуска «Северного потока – 2». Экономист напомнил, что на Украине уже посчитали цифру, которую она должна получить в виде компенсации, «но я далек от мысли, что США или Евросоюз дадут эти деньги». «Я напомню, что Путин заявил, что Россия продолжит прокачивать газ по украинской территории. Вопрос в объеме», – подчеркнул собеседник.

В начале июня президент России Владимир Путин пообещал сохранить транзит газа через территорию Украины после завершения срока действия нынешнего пятилетнего соглашения. В своем выступлении на заседании Петербургского международного экономического форума президент заявил, что Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия. Сейчас прокачивается до 40 млрд кубометров, за что Киев получает 1,5 млрд долларов.

При этом Путин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о значении транзита для содержания украинской армии, подчеркнул, что Россия не обязана всех кормить. «Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая – всех кормить, что ли?» – задался Путин вопросом и посоветовал Киеву думать о том, как тратить транзитные деньги на улучшение экономики, а не на армию и силовое решение конфликта в Донбассе.

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