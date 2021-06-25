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25 июня, пятница | Последнее обновление — 20:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Ливни заполнили водохранилища Крыма более чем на 50%
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Нуланд назвала «Северный поток – 2» «оружием принуждения» России
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин обсуждают, как не допустить того, чтобы газопровод «Северный поток — 2» стал «оружием принуждения» в руках России.
«Идут активные обсуждения с Германией. Тема поднималась в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Берлин, включая <…> разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.<…> Разговор касался того, как мы можем защитить себя от этого оружия принуждения в отношении Европы и Украины, как мы можем создать устойчивость, укрепить энергетическую безопасность, как мы можем заявить России, что, если она использует газопровод в качестве оружия принуждения, реакция будет сильной», – приводит ТАСС слова Нуланд.
«Это то, что мы сейчас обсуждаем. Мы активно работаем с Украиной и другими странами», – добавила она. Нуланд утверждала, что «Северный поток – 2» является «крайне плохой» сделкой для Европы.
Ранее Германия допустила компромисс Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2».
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что Вашингтон по-прежнему считает, что «Северный поток – 2» несет угрозу энергетической безопасности Европы.
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
Лавров: Россию удивило отсутствие реакции НАТО на предложения Путина
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Москву удивило отсутствие реакции стран Североатлантического альянса на предложения президента России Владимира Путина по стратегической стабильности, заявил глава МИД Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, в области стратегической стабильности складывается «крайне тревожная ситуация». «Серьезный урон всей системе контроля над ракетно-ядерными вооружениями нанес односторонний выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В этой связи нас удивило отсутствие внятной реакции стран – членов НАТО на предложение президента Путина не допустить появления в Европе наземных ракет этого класса в любом оснащении – как ядерных, так и неядерных, причем при этом президент подчеркнул в своих посланиях готовность согласовывать меры верификации, чего Запад старательно пытается не замечать», – сказал Лавров.
«В этой связи подчеркну: наши действия в любом случае будут направлены на надежное обеспечение безопасности России и ее союзников», – добавил он, передает РИА «Новости».
Он добавил, что НАТО мерещатся агрессивные действия России, но Москва открыта к диалогу.
Напомним, президент Владимир Путин 26 октября озвучил инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части России ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.
Лавров также заявил, что Москву поражает реакция НАТО и ЕС на выход России из Договора по открытому небу. «Почти 30 лет Договор по открытому небу помогал всем сторонам-участникам лучше понимать намерения друг друга в военной сфере. В этом плане выход США из Договора по открытому небу имеет односторонний характер, под надуманными предлогами грубо нарушил баланс интересов, поставил нашу страну в неравное положение с точки зрения военной прозрачности. В этих обстоятельствах дальнейшее участие Москвы в договоре полностью утратило смысл», – сказал Лавров.
«Поражает реакция на наш абсолютно естественный, давно обозначенный шаг со стороны НАТО и ЕС, которые лицемерно призвали именно Москву не разрушать договор, словно забыли о бесповоротном решении Вашингтона выйти из него в качестве первопричины нынешнего кризиса», – добавил министр.
Он также заявил, что продление ДСНВ дало возможность для дальнейшего диалога России и США по стратегической стабильности. Основой дальнейших усилий на треке Россия – США, по словам министра, должно стать новое уравнение безопасности.
Москва отреагировала на заявления США о «внезапных киберударах»
Заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США не намерены предупреждать о своих ударах по целям в России в ответ на кибератаки, вызывают недоумение, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Честно говоря, прозвучавшие в ответ на вопросы журналистов в ходе брифинга 21 июня официального представителя Белого дома о том, что Вашингтон не будет «предупреждать о своих ударах», это дословная цитата, по целям в России в ответ на кибератаки против США, у нас не вызывает ничего, кроме глубокого недоумения. Они тем более удивительны в контексте итогов саммита 16 июня, в ходе которого президенты двух стран объявили о намерении провести российское-американские экспертные консультации по вопросам обеспечения международной информационной безопасности», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Она добавила, что российской стороне приходится отгадывать смысл, который сокрыт за этими заявлениями. «Неужели Штаты отыгрывают назад договоренности прошлой недели, достигнутые на самом высоком уровне. Создается впечатление, что, несмотря на наметившийся прагматизм в профильных двусторонних контактах, США все же пытаются сохранить за собой право нанесения киберударов на основе фейковых и ничем не подкрепленных обвинений в совершении кибератак, столь часто выдвигаемых против России», – пояснила дипломат.
Она подчеркнула, что это не будет ответ со стороны США, а «необъявленное вероломное нанесение удара первыми».
«Мы очень хотим, чтобы в Вашингтоне восприняли эти слова со всей серьезностью», – указала Захарова.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Псаки, отвечая на вопросы журналистов, пояснила, что Вашингтон не может дать список целей в России, по которым может нанести «ответный киберудар», поскольку «не предвосхищает свои удары».
На прошлой неделе в Женеве прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Российский лидер на пресс-конференции после встречи заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. По словам Путина, наибольшее количество кибератак в мире совершается из США. Также он добавил, что Москва предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов вообще не получает.
Германия допустила компромисс Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2»
Компромисс между Берлином и Вашингтоном по теме «Северного потока – 2» возможен, заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер, не раскрывая подробности переговорного процесса.
По его словам, речь сейчас идет «об избежании зависимости, об обеспечении энергобезопасности, о защите интересов Украины» и других стран Восточной Европы, передает ТАСС.
«Я думаю, что если все эти аспекты сложить вместе, то компромиссные решения будут возможны. Мы договорились, что будем говорить друг с другом, а не друг о друге. Я испытываю оптимизм относительного того, что решение может быть достигнуто в ближайшие два месяца», – сказал министр.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что Вашингтон по-прежнему считает, что «Северный поток – 2» несет угрозу энергетической безопасности Европы.
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
В Конгрессе США призвали немедленно направить Украине летальные вооружения
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США должны немедленно направить Украине в качестве военной помощи так называемые летальные вооружения, заявили американские конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майкл Маккол.
Их слова приводит пресс-служба республиканцев в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Они призвали не ждать, пока Москва «пересечет еще больше «территориальных красных линий» на Украине», а «направить помощь» в виде так называемых летальных вооружений, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию России», передает ТАСС.
Республиканцы считают, что администрация Джо Байдена «снова и снова выбирает умиротворение Кремля за счет Украины». В частности, конгрессмены указали на «решения вывести два корабля США из Черного моря во время наращивания военного присутствия» России, отказ от «критически важных санкций» против «Северного потока – 2». Также они осудили отказ от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским до «до окончания безрезультатного саммита Байдена и Путина». «Это должно закончиться», – заявили конгрессмены.
Напомним, Politico сообщала, что США приостановили план военной помощи Украине. По данным источников, решение было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ. Псаки подчеркнула, что только перед саммитом США – Россия Украине был «предоставлен пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера».
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Россия призвала США отказаться от военных учений в Черном море
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Многонациональные военные учения Sea Breeze – 2021 «поощряют милитаристские настроения в Киеве», заявило посольство России в США.
По мнению посольства, масштаб и «явно агрессивный характер» учений не соответствуют «реальным задачам безопасности» в регионе, учения лишь увеличивают «риски непреднамеренных инцидентов». В связи с этим российская сторона призвала «США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море». По мнению посольства, причерноморские государства способны самостоятельно решить «возникающие проблемы в этом регионе» и не нуждаются в «навязывании» помощи извне», передает ТАСС.
Напомним, учения пройдут с 28 июня по 10 июля. В них примут участие 32 государства. Планируется задействовать 5 тыс. военных, 32 корабля и 40 самолетов. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что НАТО собирается под прикрытием учений Sea Breeze поставить на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.
В МИД предложили США «ездить в гости друг к другу»
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России и Соединенным Штатам следует прекратить официальные контакты в третьих странах, и встречаться на своих территориях, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Наверное, [России и США] уже пора отказываться от практики встреч в третьей стране и возобновлять обычную для такого рода работы форму поездок «в гости» к друг другу. Мы к этому готовы и приглашаем американскую сторону именно так подойти», – заявил Рябков ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что тот не приглашал его в гости в Белый дом, также и Путин не сделал такого приглашения.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
США отреагировали на стрельбу по британскому эсминцу в водах России
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца «Дефендер» (HMS Defender) у побережья Крыма якобы являются «примером дезинформации» со стороны Москвы.
Как отметил пресс-секретарь Пентагона, британская сторона «открыто заявила о том, что никаких предупредительных выстрелов не было». По мнению Кирби, «это просто российская дезинформация, очередной пример стремления русских представить события таким образом, чтобы они соответствовали их версии произошедшего». По словам Кирби, «этого просто не было», передает ТАСС.
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
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Nord Stream 2 AG заявилась на сертификацию в качестве независимого оператора газопровода
Компания-оператор проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» – Nord Stream 2 AG – подала заявку на проведение в предупредительном порядке сертификации в качестве независимого оператора транспортной системы, говорится в сообщении компании.
Заявка подана в соответствии с законом об энергетической промышленности Германии (WnWG) на основании запроса Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur – BNetzA), передает ТАСС.
При этом Nord Stream 2 AG отмечает, что компания продолжает свои текущие судебные и арбитражное разбирательства в отношении принятых в 2019 году поправок к Газовой директиве ЕС, а именно пытается обжаловать в германских судах отказ в удовлетворении ходатайства об освобождении от применения положений Газовой директивы. Производство по этому делу в настоящее время ведется в Высшем земельном суде Дюссельдорфа.
Также в настоящее время в Суде справедливости ЕС находится на рассмотрении апелляция Nord Stream 2 AG об отмене Газовой директивы и продолжается арбитражное разбирательство, касающееся нарушений Договора к Энергетической хартии со стороны ЕС ввиду изменений к Газовой директиве.
«Заявка на проведение сертификации компании Nord Stream 2 AG не означает какого-либо изменения или смягчения правовой позиции компании Nord Stream 2 AG в отношении измененной Газовой директивы или целей, которые она продолжает твердо преследовать в вышеупомянутых судебных и арбитражном разбирательствах», – подчеркивает Nord Stream 2 AG.
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
В США спрогнозировали конкуренцию за Арктику между Москвой, Вашингтоном и Пекином
В будущем Арктика станет регионом, где станут соперничать Россия, Китай и США, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
«Мы понимаем важность Арктики, растущую важность Арктики, так как изменение климата приводит к таянию льдов там и тому, что ресурсы [в регионе] становятся доступными. Она станет сферой конкуренции великих держав – между Соединенными Штатами, Китаем и Россией. И, возможно, еще другими странами», – цитирует Милли ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джо Байденом объяснил, что опасения из-за якобы милитаризации Арктики не имеют под собой никаких оснований, так как российская сторона лишь «восстанавливает утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру», причем не только военную.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что попытки зарубежных стран ограничить работу России в Арктике связаны с борьбой за доступ к природным ресурсам и желанием установить контроль над стратегическими коммуникациями в регионе.
Посол США Салливан вернулся в Москву
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Посол США Джон Салливан вернулся в Москву, он надеется на предсказуемые и стабильные отношения с Россией.
«Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России. Я рассчитываю на сотрудничество с нашими коллегами в правительстве РФ для достижения нашей цели, – установления стабильных и предсказуемых отношений между Соединенными Штатами и Россией», – рассказал посол «Интерфаксу».
Салливан напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что на Вашингтоне и Москве лежит обязанность ответственно выстраивать отношения между двумя странами.
«Мы должны сотрудничать там, где это отвечает нашим взаимным интересам, а где у нас есть разногласия – и у нас есть существенные разногласия – важно вести открытый и откровенный диалог», – подчеркнул посол.
По его словам, встреча лидеров двух государств в Женеве носила позитивный характер.
«Теперь, когда я вернулся в Москву, а посол Антонов вернулся в Вашингтон, я буду неустанно работать над тем, чтобы предпринять практические шаги, необходимые для достижения задач, определенных на саммите. В числе прочего я рассчитываю на сотрудничество с коллегами в правительстве России для развития двустороннего диалога по стратегической стабильности – диалога, который служит во благо наших стран и всего мира», – сказал американский дипломат.
На встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе.
В воскресенье вечером Антонов вернулся в США. Дипломат после возвращения в США заявил, что намерен заниматься восстановлением диалоговых механизмов между странами.
Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.
США не увидели конкурентов доллару в мире
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В связи с возможным отказом России и Китая от доллара глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что сейчас нет валюты, которая была бы близка к тому, чтобы конкурировать с долларом.
Он выступил на слушаниях в специальном подкомитете в Палате представителей Конгресса США по преодолению вызванного коронавирусом кризиса. На вопрос о том, обеспокоена ли ФРС возможным отказом России и Китая от доллара, Пауэлл ответил, что данный вопрос не находится «в сфере компетенции или в поле зрения» его ведомства, передает ТАСС.
Глава ФРС подчеркнул, что «доллар является мировой резервной валютой», другие валюты не могут с ним конкурировать. Пауэлл связывает такое положение доллара с «демократическими институтами» США, американскими «достижениями в деле поддержания низкого уровня инфляции, открытыми рынками капитала и замечательными торговыми отношениями с остальным миром». Пауэлл «не видит, чтобы что-то изменилось в ближайшее время».
Напомним, министр финансов Антон Силуанов объявил, что Фонд национального благосостояния полностью избавится от долларовых активов. В апреле доля доллара в российском экспорте впервые упала ниже 50%. Западные СМИ пишут о том, что вот уже несколько лет Москва работает вместе с Пекином над тем, чтобы юань потеснил доллар на международной арене.
В США назвали «Северный поток – 2» угрозой Европе
Вашингтон по-прежнему считает, что «Северный поток – 2» несет угрозу энергетической безопасности Европы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
«Мы благодарны нашей дружбе, хотим, чтобы она была крепче, мы не всегда соглашаемся. Министр и я говорили об одной из тем разногласий, о трубопроводе «Северный поток 2». Мы по-прежнему считаем его угрозой для европейской энергетической безопасности, у Германии другой взгляд - это случается время от времени даже среди друзей. Мы будем работать над разногласиями, продвигаясь вперед по другим вопросам», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Блинкена, это означает, что США и Германия «будут вместе против любых опасных или провокационных действий России, будь то вторжение на территорию Украины, арест Навального, распространение дезинформации в наших демократиях».
«Это называется эффектным сотрудничеством между странами», – подчеркнул госсекретарь США.
Блинкен подчеркнул, что газопровод якобы является «геополитический проектом России, потенциально угрожающим Украине и другим странам». В связи с этим, добавил он, США ведут переговоры с Германией, целью которых является достижение гарантий, что трубопровод не будет использоваться против Украины.
Это же подтвердил Маас. По его словам, Блинкен «очень определенно дал понять, что в контексте «Северного потока – 2» у США есть ожидания» к Германии. А именно, ФРГ должна «сделать вклад» в то, чтобы Россия «не использовала этот трубопровод для оказания политического давления на Украину», уточнил глава МИД ФРГ.
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
В России заявили о попытках США вовлечь Индию в новый военный альянс
Соединенные Штаты Америки пытаются вовлечь Индию в новый военный альянс в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил начальник Главного управления Генштаба ВС России адмирал Игорь Костюков.
«В ходе реализации данного курса Соединенные Штаты форсированно создают антикитайскую коалицию на основе так называемого «четырехстороннего диалога по безопасности». Помимо Австралии и Японии, особое значение придается вовлечению в этот формат Индии, которая традиционно самостоятельно выстраивает свою внешнюю политику», – цитирует РИА «Новости» Костюкова.
По его словам, США нацелены на установление контроля над Азиатско-тихоокеанским регионом, где производится 60% мирового ВВП и сосредоточено до 45% мировой торговли, и рассматривают его как арену соперничества великих держав.
«В полной мере конфронтационный курс США проявляется в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), который превращается в «локомотив» мировой экономики. В подготовленном американским разведывательным сообществом прогнозе развития геополитической обстановки на среднесрочную перспективу «Глобальные тенденции-2040» АТР рассматривается как арена соперничества великих держав», – сказал он.
Ранее осведомленные источники издания Politico сообщили, что Пентагон рассматривает возможность размещения в Тихоокеанском регионе постоянной военно-морской оперативной группы для противодействия Китаю.
Напомним, в январе в администрации Байдена объявили Китай главным вызовом для США. В декабре 2020 года директор Нацразведки США Джон Рэтклифф назвал Китай крупнейшей угрозой Америке, демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой.
Назван возможный срок начала переговоров России и США по стратегической стабильности
Уже в июле могут начаться переговоры России и США по стратегической стабильности, рассказал посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала CNN.
«Мы надеемся, что такие переговоры с США начнутся в следующем месяце. Речь может идти о дальнейшей судьбе договора СНВ. Я надеюсь, они будут включать все необходимые компоненты для этого», – цитирует его ТАСС.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия предложила США на первом этапе переговоров по стратегической стабильности обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Россия разработала средства для нейтрализации угрозы со стороны ПРО США
Российские специалисты разработали средства нейтрализации угрозы глобальной системы противоракетной обороны США, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов на Московской международной конференции по безопасности.
«Российская Федерация неоднократно поднимала вопрос о недопущении размещения средств глобальной системы ПРО США вблизи нашей границы, поскольку эта система является существенным дестабилизирующим фактором. Необходимость снижения негативного влияния ПРО США на военную безопасность Российской Федерации потребовала разработки средств для нейтрализации этой угрозы», – сказал Герасимов, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что элементы американской системы ПРО уже развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, продолжается их наращивание за счет создания наземного комплекса ПРО в Польше, придания кораблям НАТО и Японии противоракетного потенциала.
Тем временем в польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США Aegis Ashore. Американцы приступили к установке оборудования, не дождавшись завершения строительства самой базы. Aegis представляет для России серьезную угрозу – эта система может использоваться для запуска не только противоракет ПРО, но и крылатых ракет, способных достать до Урала.
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