Нуланд назвала «Северный поток – 2» «оружием принуждения» России

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин обсуждают, как не допустить того, чтобы газопровод «Северный поток — 2» стал «оружием принуждения» в руках России.

«Идут активные обсуждения с Германией. Тема поднималась в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Берлин, включая <…> разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.<…> Разговор касался того, как мы можем защитить себя от этого оружия принуждения в отношении Европы и Украины, как мы можем создать устойчивость, укрепить энергетическую безопасность, как мы можем заявить России, что, если она использует газопровод в качестве оружия принуждения, реакция будет сильной», – приводит ТАСС слова Нуланд.

«Это то, что мы сейчас обсуждаем. Мы активно работаем с Украиной и другими странами», – добавила она. Нуланд утверждала, что «Северный поток – 2» является «крайне плохой» сделкой для Европы.

Ранее Германия допустила компромисс Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2».

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что Вашингтон по-прежнему считает, что «Северный поток – 2» несет угрозу энергетической безопасности Европы.

4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.