Украина придумала новый повод для давления на Россию

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Глава МИД Украины поставил условия для запуска «Северного потока – 2»

14 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 20:15  |  vz.ru
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Банк России заставил рубль укрепляться

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За что поляки не любят Россию

Еще в 1990-х годах отношения Москвы и Варшавы были в целом нормальными Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
В научных кругах Польши предложили объяснение, почему поляки настолько ненавидят русских. Это объяснение понравится славянофилам, поскольку сводится к тому, что политический класс поляков ориентируется в русском вопросе на мнение Вашингтона. То есть, если США избавятся от русофобии, в Польше ее тоже не будет. Насколько справедлива такая гипотеза? Подробности...
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Коронавирус приспособился к лекарствам

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Путин предложил Байдену киберпартнерство

Байден и Путин близки к тому, чтобы достигнуть важнейшей договоренности на саммите в Женеве Susan Walsh/АР/Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин назвал самый важный вопрос перед встречей с Джо Байденом – это проблема цифровой безопасности. Российский лидер сообщил о готовности Москвы наладить с Вашингтоном взаимную выдачу киберпреступников, но при соблюдении нескольких условий. О каких именно условиях идет речь и почему сетевая безопасность становится приоритетной темой в переговорах между Россией и США? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Байден для Европы оказался хуже Трампа

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вершиной успеха Европы в отношениях с США стало создание в 1975 году по инициативе Франции «Большой шестерки». Но тогда внешняя политика США действительно лежала в руинах – поражение во Вьетнаме, нефтяной кризис и наступление СССР по всем фронтам. Сейчас же, несмотря на все внутренние потрясения, американское могущество является намного более убедительным, особенно при Байдене. Подробности...
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Тимур Шерзад, журналист
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В чем был смысл декларации о суверенитете России

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Глава МИД Украины поставил условия для запуска «Северного потока – 2»
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    Украина придумала новый повод для давления на Россию

    Украина хочет заставить Россию транспортировать ее газ из Центральной Азии    14 июня 2021, 20:00
    Фото: Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Нафтогаз решил добиваться от Газпрома разрешения на транзит газа из Центральной Азии. Как говорит глава Нафтогаза Юрий Витренко, такие поставки могут наполнить топливом всю украинскую газотранспортную систему. В противном случае компания готова судиться. Удастся ли Киеву заставить Газпром заниматься транзитом чужого газа?

    Компания «Нафтогаз Украины» намерена обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии. Об этом заявил в интервью британской газете Financial Times глава украинской компании Юрий Витренко. По словам топ-менеджера, «центральноазиатский газ» может наполнить «всю украинскую газотранспортную систему» – речь идет о десятках миллиардов кубометров. «Это изменит правила игры, потому что, как мы все понимаем, у транспортировки газа из Центральной Азии в Европу огромный потенциал», – заявил глава Нафтогаза.

    На данный момент компания готовит официальные запросы, чтобы обеспечить поставки газа из региона и намерена получить разрешения на его транспортировку по трубопроводам Газпрома. По оценке Витренко, процесс может растянуться на несколько месяцев. «Если они (Газпром) скажут «нет», то следующим шагом будет жалоба в (Европейскую комиссию) и арбитраж», – пояснил Витренко, беседуя с журналистами газеты в Вашингтоне, где пытался убедить администрацию Джо Байдена пересмотреть решение об отказе от санкций в отношении «Северного потока – 2».

    Витренко возглавил Нафтогаз в апреле, сменив на этом посту Андрея Коболева, руководившего компанией семь лет. При Коболеве Нафтогаз и Газпром в декабре 2019 года заключили соглашение об отзыве всех взаимных исков. Но Витренко сразу после вступления в новую должность пообещал подать новые иски к Газпрому с целью добиться переноса точек передачи газа в Европу на границу с РФ. «Да, мы будем (подавать иски). Максимальное давление, какое может осуществлять Нафтогаз на Газпром, используя все наши юридические возможности, понятно, это будет сделано», – утверждал Витренко.

    Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин напомнил, что Россия действительно имеет некоторые обязательства перед Украиной. Речь идет о прокачке не более 40 млрд кубометров газа в год. Но эти объемы касаются прокачки исключительно российского газа, а не центральноазиатского. «Каких-либо письменных обязательств по перекачке по своей территории газа из других стран Россия перед Украиной не имеет. Если Москва захочет, то она может заняться такой перекачкой, а если не захочет, то не будет», – пояснил политолог газете ВЗГЛЯД.

    Добавим, что Россия и Украина подписали пятилетнее соглашение о транзите газа в конце декабря 2019 года. Общий объем транзита на этот период составит 225 млрд куб. м. Договор заключен на условиях «качай или плати»: в случае недопоставок Газпром обязан оплачивать оговоренный объем. Согласно протоколу о газовом сотрудничестве, Газпром и Нафтогаз могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.

    По данным «Оператора ГТС Украины», транзит газа из России в Европу через Украину в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м, что на 38% меньше, чем годом ранее. На снижение объемов транзита в Европу повлияли запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ.

    Жарихин подчеркнул, что в данной ситуации никакой международный арбитраж не поможет Украине. Политолог не исключил, что для достижения цели Витренко может «примерно с тем же успехом обратиться в лигу сексуальных реформ». По его словам, Киев ищет новый способ оказать давление на Россию, но «в данном случае Москве реагировать не нужно».

    «Одно непонятно: почему весь мир должен заботиться о том, чтобы наполнить газом всю украинскую газотранспортную систему? – добавляет сенатор Алексей Пушков. –

    Украина постоянно занимается вымогательством и шантажом. Это ее единственная форма существования». 

    Политик также прокомментировал заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Киев потребует компенсацию после запуска трубопровода «Северного потока – 2». «Украина, не имеющая никакого отношения к «Северному потоку – 2», требует передать ей часть его акций в порядке компенсации. Ничего не строила, ничего не финансировала, пыталась сорвать проект, а теперь акции ей подавай. Новое подтверждение паразитического характера «новой» Украины», – констатировал Пушков.

    В то же время эксперт в области энергетики Игорь Юшков считает, что говорить об иске со стороны Нафтогаза можно только в том случае, если бы Газпром осуществлял в Европу транзит туркменского или казахского газа и по каким-то причинам нарушил подобные обязательства. «Но Нафтогаз не подписывал ни одного договора с кем-то из центральноазиатских стран именно потому, что в этих странах нет лишнего газа, чтобы продавать его на Украину», – пояснил Юшков.

    Более того, при нынешних ценах на газ поставлять его из Центральной Азии в Европу невыгодно. По его словам, Киев по-прежнему верит в миф о сверхнизкой цене на голубое топливо из этого региона. Он сложился примерно 20 лет назад, когда газ действительно был очень дешевым, и Украина покупала его транзитом через Россию. «Сегодня практически весь среднеазиатский газ уходит в Китай. Небольшие объемы скупает сам Газпром. Поэтому эти страны и дальше будут продавать газ только в Китай и Россию. Те цены, которые среднеазиатские страны выставят Украине, будут рыночными», – уверен эксперт.

    Более того, подобными угрозами Киев противоречит своей же практике. «Украина сейчас покупает российский газ по виртуальному реверсу. И спрашивается, если вы хотите какой-то другой газ, например, американский, так сначала купите его физически с СПГ-терминала в Польше. А то сейчас можно сказать, что Польша не осуществляет услуги транзита американского СПГ и на нее тоже можно подавать в суд», – говорит собеседник.

    «Поэтому слова Витренко являются полным бредом, не имеющими отношения к реальным поставкам газа. Руководство Нафтогаза только обогащается за счет транзита российского газа в ущерб бюджету Украины. В реальности, как мне кажется, Украина не рассчитывает покупать газ в Центральной Азии. Единственная цель Витренко – удержать кресло главы Нафтогаза. Все эти украинские газовые менеджеры позиционируют себя победителями Газпрома. Они якобы обладают уникальным навыком побед над компанией в международных судах, из-за чего постоянно придумывают новые дела», – подытожил Юшков.

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