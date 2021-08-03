Добро пожаловать в эпоху фракционной внешней политики

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3 августа, вторник  |  Последнее обновление — 09:03  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Киев продолжает войну с героическим прошлым

Во Львове уничтожение каждого советского памятника записывают как победу над Россией Стрингер/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России встало на защиту копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИДу. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник? Подробности...
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Летчика Су-35 делают крайним в длинной цепи ошибок

Су-30М - действительно очень дорогостоящая боевая машина Юрий Смитюк/ТАСС
Семь лет тюрьмы и свыше миллиарда рублей возмещения ущерба – такое наказание грозит военному летчику, который во время учений сбил напарника. Как все это произошло, насколько справедливы обвинения в адрес летчика-истребителя – и почему следствие не обращает внимание на других людей, чьи действия тоже имеют отношение к произошедшему? Подробности...
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Акаев поможет Киргизии вернуть приватизированное в 90-х

Аскар Акаев может быть доволен итогами своего недолгого возвращения на родину Сергей Бобылев/ТАСС
В понедельник в Киргизию вернулся первый президент страны Аскар Акаев. Он был свергнут в ходе «цветной революции» в 2005 году и с тех пор находился в розыске. В частности, его обвиняли в невыгодной для страны продаже крупнейшего золотого рудника канадцам. Однако после допроса Акаев направился вовсе не в СИЗО, а к нынешнему главе государства, которому он поможет национализировать приватизированное в 90-х. Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Добро пожаловать в эпоху фракционной внешней политики

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Глобальное начальство оказалось не монолитной сущностью, а сообществом акционеров. Оно не может навести порядок в своем головном вашингтонском офисе. Это попросту не входит в его планы. Подробности...

Интернет-травли ведут к украинизации общества

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Сейчас субъект сетевой травли – это толпа, уверенная в своем превосходстве над жертвой. Толпа, по отдельности состоящая из вменяемых, возможно, симпатичных людей, но чувство локтя и чувство собственного превосходства приводит к ужасным результатам. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Что станет с Украиной без русского газа

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Украина получила бы, по сути, бессрочные гарантии транзита тех объемов газа, которые ныне потребители из Европы закупают на ее западной границе, то есть решила бы все проблемы. В свою очередь, Россия оказалась бы связанной новыми обязательствами. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
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Тимановская и другие невозвращенцы

Елизавета II против Греты Тунберг

Украина шантажирует весь мир

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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Дмитрий Дробницкий

    Добро пожаловать в эпоху фракционной внешней политики

    Дмитрий Дробницкий
    политолог, американист
    		3 августа 2021, 09:00

    Когда либеральная партийно-бюрократическая коалиция, собравшаяся под знаменами Джозефа Байдена, выдворила Дональда Трампа из Белого Дома и воцарилась в Вашингтоне, в экспертных кругах стало очень модным говорить о «возвращении к нормальности». Относительно того, что это за «нормальность», мнения разделились. Но в одном большинство прогнозов сходились. Внешнеполитический курс США будет, возможно, и неприятным для кого-то, но ясным и четким. Белый Дом примет на вооружение одну из конкурирующих концепций.

    Однако уже в мае этого года стало понятно, что никакой стройности и монолитности ни во внешней, ни во внутренней политике нынешняя правящая либеральная коалиция продемонстрировать не может. Это стало неожиданным и тревожным открытием, но все-таки воспринималось поначалу как кризис управления, который глобальное начальство сможет преодолеть. Разногласия удастся устранить, недовольных – подавить, сомневающиеся – пристыдить. Слова «внешняя политика Вашингтона» вновь наполнятся конкретным смыслом. Захочет американская элита атаковать неугодные режимы с помощью санкций и отработанных технологий цветных революций – у режимов, как минимум, будут серьезные проблемы. Вознамерится помириться с кем-либо, невзирая на его «авторитаризм», – мир будет устойчивым и долгим. С Кубой будет так, с Афганистаном – эдак. Отношения с Китаем будут такими, с Россией – эдакими. Всё четко и ясно.

    Но единой концепции так и не было явлено. Более того, не предпринято никаких усилий по ее формированию, как будто это вовсе не входит в планы вернувшего себе власть глобального начальства. Это и стало самым большим разочарованием начала 2020-х. Внешняя политика стала еще более хаотичной и непредсказуемой, чем во времена Трампа. Но бывшего президента США извинял хотя бы тот факт, что не только Конгресс, но и бюрократическая машина постоянно вставляла ему палки в колеса. Дело иной раз доходило до прямого и почти неприкрытого саботажа. У Байдена же вроде как вся власть в руках (включая четвертую), а наведением порядка не то, что в мире, но даже во внешнеполитическом истеблишменте США никто не занимается.

    Давайте пройдемся по нескольким направлением международной повестки. Начнем с России. Нынешняя администрация чуть было не довела дело до войны, прежде чем предложить Москве саммит на высшем уровне и переговоры о достижении «предсказуемости» и осуществлении «деэскалации». Но и эта простая задача оказалась невыполненной. Да, договор СНВ-3 был продлен, но лишь потому, что к тому времени, когда стороны удаленно обменялись соответствующими протоколами, это соглашение уже почти ничего не значило.

    И если саммит в Хельсинки (с Трампом) прошел впустую по причине явного и публичного сопротивления американской парламентской оппозиции, то встреча на высшем уровне в Женеве (с Байденом) не привела ни к каким изменениям в международном климате, потому что у Вашингтона изначально не было никакой «установки на игру». Тут же выяснилось, что внутри администрации существует по крайней мере четыре клана-фракции с разными представлениями о том, что делать с Москвой, Берлином, Пекином, Тегераном, Гаваной и т.д. Недаром Джону Керри пришлось слетать в Москву – он хотел показать, что в политической элите США представлены не только точки зрения госсекретаря Тони Блинкена и помощника президента по нацбезопасности Джейка Салливана. Ну не климат же, ей-Богу, они с Владимиром Путиным обсуждали!

    Фото: Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Теперь давайте посмотрим на китайский вектор американской дипломатии. Тут мы наблюдали два катастрофических провала на переговорах высокого уровня. Первые состоялись в Анкоридже, штат Аляска, в марте 2021 года, вторые совсем недавно в китайском местечке Тяньцзинь недалеко от Пекина. Обе закончились не просто провалом, а двумя прилюдными некрасивыми ссорами. А ведь Байден говорил о том, что скоро встретится с председателем Си…

    Как, вообще, может считаться успешной внешняя политика в отношении двух конкурирующих с Соединенными Штатами держав, если в публичном поле говорится о скором установлении всемирного баланса, а на деле отношения лишь обостряются? Да и не верит никто американским представителям. Москва говорит о том, что действия и заявления Вашингтона находятся в противоречии с «духом Женевы», а Пекин ставит условием дальнейших контактов «изменение американского курса». Поправьте меня, но, сдается мне, такое требование китайские товарищи выдвинули впервые.

    Есть, впрочем, у администрации Байдена один «несомненный успех». И о нем днём и ночью трубят либеральные медиа. Это сделка с Германией по «Северному Потоку-2». Мол, вот как ловко госдеп и Белый дом всё обстряпали. Повесили Украинцу на Берлин, забрали себе (предположительно) вентиль от «СП-2» и продемонстрировали европейским союзникам свою власть.

    Но именно сделка по «Северному потоку-2» показывает, насколько всё поменялось в международных делах. На деле администрация Байдена (много говорившая о союзничестве с Германией) разрешила немецкому бизнесу владеть главным газораспределительным хабом Старого Света XXI века в обмен на то, что этот бизнес (всегда надежно прикрывавший фрау Меркель и ее соратников) более не будет участвовать в политике Германии и ЕС. Внешнее управление будет осуществляться из Вашингтона. И не госдепартаментом или Белым Домом, а Демократической партией США. Возможно, через структуры парти «Зеленых». А может быть, через финансирование «правильных» решений политиков других партий.

    Как именно будет осуществлено управление сентябрьскими выборами в Бундестаг и составлением правительственной коалицией ФРГ – вопрос технический. Не исключено, что у внешних управленцев ничего и не выйдет с первого раза. Тогда политиков-выскочек будут травить, как травили Трампа. И новые выборы при необходимости проведут с учетом американского опыта 2020 года.

    Нервная реакция на сделку со стороны республиканцев связана вовсе не с тем, что «путинский газ проторил себе дорогу в сердце Европы». Главные оппоненты «Северного потока-2» – например, сенатор Тед Круз – прекрасно разбираются в мировом нефтегазовом бизнесе. Именно поэтому им удалось ввести столь хирургически точные санкции против компаний-трубоукладчиков в 2019 году, что надолго затормозило осуществление проекта. Они понимают, что альтернативы трубному газу из России в Европе нет. Но их взбесила монополизация демократами европейского вектора внешней политики.

    Такая ползучая монополизация началась еще в годы президенства Трампа. Тогда бюрократы госдепартамента (они голосуют только за Демпартию и давно уже не скрывают своей «высшей» лояльности Обаме и Клинтонам) гнули свою линию на украинском направлении, несмотря на нежелание 45-го президента США заниматься «молодой европейской демократией». Когда же Дональд потребовал от Киева сотрудничества с целью получить определенные козыри во внутриамериканских разборках, ему немедленно объявили импичмент.

    Республиканцы тоже не остаются в долгу. Под давлением влиятельной консервативной кубиноамериканской общины «партия слона» стала вести собственную игру на политическом поле Острова Свободы. Они не только требуют от администрации осуществить гуманитарную интервенцию на Кубу, но и активно работают с оппозицией в Гаване и эмиграцией в Пуэрто-Рико.

    На этом фоне левое крыло Демократической партии требует немедленно снять эмбарго с Кубы и подружиться с компартией Острова. Глядя на старших товарищей, левые наверняка подумывают о том, чтобы тоже вмешаться в дела карибского государства. Еще раз подчеркну, что речь идет не о разногласиях в Вашингтоне, когда Конгресс спорит с президентом, а госсекретарь с министром обороны, в результате чего осуществление внешнеполитических проектов США затормаживается или откладывается на неопределенный срок. Это привычное дело для «града на холме». Нет, речь идет о совершенно новом явлении, когда каждая политическая партия, каждый клан в администрации проводит свою собственную внешнюю политику.

    Одно дело, когда законодатели могут принятием определенных законов ограничить шаги президента на международной арене и совсем другое – когда они сами начинают на ней действовать. И есть большая разница между попыткой различных сотрудников администрации навязать свое мнение главе государства по вопросам войны и мира, и ситуацией, когда такие сотрудники, используя свой аппарат, воплощают свои планы без оглядки на хозяина Белого Дома.

    То есть столкновение мнений о внешнеполитическом курсе заокеанской сверхдержавы теперь происходит не в мозговых центрах США, не в высоких кабинетах федеральных ведомств, и не в Капитолии, а в реальном мире, причем не на словах, не в теории, а в ежедневной практике, в действиях, которые затрагивают судьбы миллионов людей по всему миру. Как будто вся планета стала ареной игры-стратегии вашингтонских «геймеров».

    Это не случайность и не следствие «слабости» Байдена. Возраст и когнитивное состояние Джозефа Робинетта Байдена-младшего тут не при чем. На его месте мог оказаться молодой, осведомленный и пышущий здоровьем человек и это бы ничего не изменило.

    По всей видимости, национальная (и даже маскирующаяся под таковую) внешняя политика США надолго ушла в прошлое. Признаки этого были заметны давно, но сейчас это видно со всей ясностью. Глобальное начальство оказалось не монолитной сущностью, а сообществом акционеров. Оно не может навести порядок в своем головном вашингтонском офисе во многом потому, что это попросту не входит в его планы. Каждый топ-менеджер офиса представляет чьи-то особые интересы, отделы воюют между собой и, судя по всему, это считается нормальным положением вещей.

    При этом в руках каждого отдела – то есть, политико-корпоративной фракции – до сих пор находятся такие ресурсы и технологии, о которых даже самые сильные конкуренты США могут пока только мечтать. Поэтому атаки на не подчинившиеся глобальному начальству государства станут более частыми и менее предсказуемыми. Даже агентами влияния теперь будут рулить не государственные органы (госдеп, МИ-6 и т.д.) с понятными целями и методами, а эти самые фракции. Подключатся к процессу и крупные транснациональные корпорации, в первую очередь, Большая Цифра.

    Всё это представляет собой серьезный вызов для национальной безопасности и одновременно открывает новый горизонт возможностей. Прежде всего – по проекции «мягкой силы», которой у России, как нам многие говорили, нет. Уникальность момента состоит в том, что нам не нужно изобретать некий особый «месседж» для мира. Он проявился сам собой. Мы остаемся традиционным государством и привлекательны уже этим. Из этого можно и должно извлечь выгоду. Для этого, правда, надо поработать над новой внешнеполитической парадигмой и, само собой, не дать растащить собственную страну на корпорации. А такие попытки, вне всякого сомнения, будут предприняты.

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