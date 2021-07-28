Истина веры и соблазн идеологий

28 июля мы празднуем память святого Владимира Крестителя. И в этот же день – Крещение Руси, когда наши далекие предки приняли православное христианство. Это событие уже больше тысячи лет назад определило наше место в истории – и задало ее главный конфликт, в который мы вовлечены и сейчас.

Этот конфликт связан с выбором между верностью нашему православному, христианскому наследию, и теми или иными идеологическими фантомами, которые обещают «счастье на века» ценой отступничества.

Крещение в Священном Писании называется «новым рождением» или «рождением свыше» – это означает, что человек приобретает качественно иную жизнь в общении с Богом. Крещение Руси было рождением целого народа – именно в днепровской купели конгломерат славянских и неславянских племен, не имевших ни общего языка, ни общей культуры, ни общего самосознания, превратился в народ, который мог сказать о себе: мы, от Киева до Новгорода – русские православные люди. Мы – народ, у которого есть место в истории, в существовании которого есть смысл и предназначение.

Языческий мир воспринимал историю как бесконечный ряд повторяющихся циклов. Люди видели, как сменяются времена суток, фазы луны, времена года, как за летом всегда приходит осень и зима, и полагали, что история тоже подчинена циклам – только более длительным. Все возвращается на круги своя, и в этом не стоит искать какого-либо смысла.

Библейская картина мира была радикально другой – история движется, как драма, от истинного начала к истинному завершению, и нее есть автор – Бог, который действует в судьбах народов и отдельных людей, чтобы привести мироздание к той блаженной эпохе, когда «волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис.11:6-9).

Главные события в этой драме - воплощение Бога в Иисусе Христе, Его жертвенная смерть и Воскресение, через которые Он сообщает жизнь вечную и блаженную всякому, кто отзывается на Его призыв покаянием и верой.

Но не только евангельские события, но и вообще все, что происходит в мире, является частью благого замысла; каждый человек рождается на свет с определенной целью; ничья жизнь не является бессмысленной, каждый из нас является участником этого глобального повествования.

В Крещении наши предки услышали слова апостола: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф.2:19). Бог, творец мироздания, призвал русских быть в числе народов, которые знают Его и служат Ему. Как писал митрополит киевский Илларион, «Ибо вера благодатная по всей земле распространилась и до нашего народа русского дошла».

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Благодаря Крещению мы вошли в поток мировой истории и восприняли то наследие, которое лежит в основании и других европейских культур ­– библейское Откровение, греческую традицию философской мысли, римский государственный и юридический гений.

В той драме и истории спасения, которую открывает нам православная вера, люди являются активными участниками. Мы можем хранить верность истине или поддаваться обману, возрастать в праведности – или проваливаться в пропасть зла. Как и ветхозаветная история, история Руси – это история противостояния между святостью и грехом, верностью и отступничеством. Как и в истории других европейских народов, в нашей истории действовали и силы духовного обольщения, которые стремились – и стремятся – увести нас прочь от нашего христианского наследия. Мы видели, как возникали мощные идеологии, адептам которых казалось, что они открыли верный секрет «светлого будущего» – ради которого нужно только отречься от Бога. Это обернулось трагедией неслыханных масштабов, страданиями и гибелью множества невинных людей.

Сегодня мы вернулись к нашим корням – мы строим храмы, а не взрываем их. Но борьба не окончена – и не окончится до конца истории.

Мир, рожденный в днепровской купели, политически сегодня тяжело расколот; в Киеве, где совершилось само Крещение, многие поддались соблазну, который мы переживали в 90-е годы – «устроить как в Америке», переделаться по чужим образцам. Это невозможно по ряду причин – культуры формируются веками, под влиянием своей, уникальной истории, славяне не могут стать ни американцами, ни западноевропейцами. У нас своя идентичность и свое место в мире.

Но и западные образцы сильно изменились за прошедшее время – погромы, устроенные BLM, радужные флаги на американских посольствах и вообще все безумие гендерного большевизма делают Запад все менее привлекательным образцом для подражания.

Однако беды, которые переживает православный восточнославянский мир сейчас, не являются ни уникальными, ни исключительно тяжелыми – Русь пережила и княжеские усобицы, и монгольское иго, и богоборческую диктатуру. Переживет и это. Потому что наследие святого Владимира не может быть уничтожено – как не может быть уничтожена истина.