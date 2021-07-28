Истина веры и соблазн идеологий

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28 июля, среда  |  Последнее обновление — 09:05  |  vz.ru
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США заставили расти цены по всему миру

США виновны в разгоне инфляции в мире Igor Golovniov/SOPA Images/Sipa/Reuters
В разгоне мировой инфляции виноваты США. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин. Вашингтон, чтобы сохранить экономику, во время пандемии запустил печатающий доллары станок на полную мощность. В итоге сейчас весь мир пожинает плоды беспрецедентной помощи США своим гражданам. Подробности...
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Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?  Подробности...
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Как православие создало русскую нацию

Состоявшееся больше тысячи лет назад крещение продолжает оказывать влияние на судьбу России "Крещение Руси",Виктор Васнецов
Киевский князь Владимир Святославович 1033 года назад принял православие. Этот выбор в итоге оказался не только выбором веры, но и одним из важнейших событий в русской истории – особенно с точки зрения формирования самой русской нации. В этом смысле национальной трагедией России выглядят именно действия большевиков. Подробности...
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Почему украинцы считают себя единым народом с русскими

Родственные чувства к русским испытывают 60% жителей востока Украины и четверть «западенцев» Данил Семенов/РИА «Новости»
Опрос, который провели украинские социологи, дал неожиданный результат: почти половина опрошенных согласилась с утверждением Владимира Путина о единстве русского и украинского народов. Причем так считают не только на востоке страны, но и на западе. Более того, о единстве с русским народом говорит и молодежь Украины. Где русофобская пропаганда Киева дала сбой? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Истина веры и соблазн идеологий

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Крещение Руси – важнейшее событие нашей истории. Собственно, именно крещение и создало нас, как нацию и одновременно вписало в мировой контекст. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Подробности...

Россиян пора учить тушить костры

Григорий Куксин
Григорий Куксин, Руководитель противопожарного отдела российского отделения "Гринпис"
Одного уголька достаточно для начала пожара. А дальше огонь разойдется по лесу, уйдет по лесным горючим материалам далеко от дороги, от ручья, превратится в огромный пожар, который будут тушить сотни людей, дым от которого придет в города и унесет чьи-то жизни. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Почему никому не интересна Олимпиада в Токио

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Откровенно слабая церемония открытия и поступающие новости о творящемся абсурде только усиливают градус отторжения у одних, а равнодушия – у других. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
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Аутисты на детской площадке

Крыму не нужен Че Гевара

Обсуждение: 14 комментариев

Онлайн-букмекеры: вред и польза

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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Истина веры и соблазн идеологий

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		28 июля 2021, 09:00

    28 июля мы празднуем память святого Владимира Крестителя. И в этот же день – Крещение Руси, когда наши далекие предки приняли православное христианство. Это событие уже больше тысячи лет назад определило наше место в истории – и задало ее главный конфликт, в который мы вовлечены и сейчас.

    Этот конфликт связан с выбором между верностью нашему православному, христианскому наследию, и теми или иными идеологическими фантомами, которые обещают «счастье на века» ценой отступничества.

    Крещение в Священном Писании называется «новым рождением» или «рождением свыше» – это означает, что человек приобретает качественно иную жизнь в общении с Богом. Крещение Руси было рождением целого народа – именно в днепровской купели конгломерат славянских и неславянских племен, не имевших ни общего языка, ни общей культуры, ни общего самосознания, превратился в народ, который мог сказать о себе: мы, от Киева до Новгорода – русские православные люди. Мы – народ, у которого есть место в истории, в существовании которого есть смысл и предназначение.

    Языческий мир воспринимал историю как бесконечный ряд повторяющихся циклов. Люди видели, как сменяются времена суток, фазы луны, времена года, как за летом всегда приходит осень и зима, и полагали, что история тоже подчинена циклам – только более длительным. Все возвращается на круги своя, и в этом не стоит искать какого-либо смысла.

    Библейская картина мира была радикально другой – история движется, как драма, от истинного начала к истинному завершению, и нее есть автор – Бог, который действует в судьбах народов и отдельных людей, чтобы привести мироздание к той блаженной эпохе, когда «волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис.11:6-9).

    Фото: Художник К.В. Лебедев

    Главные события в этой драме - воплощение Бога в Иисусе Христе, Его жертвенная смерть и Воскресение, через которые Он сообщает жизнь вечную и блаженную всякому, кто отзывается на Его призыв покаянием и верой.

    Но не только евангельские события, но и вообще все, что происходит в мире, является частью благого замысла; каждый человек рождается на свет с определенной целью; ничья жизнь не является бессмысленной, каждый из нас является участником этого глобального повествования.

    В Крещении наши предки услышали слова апостола: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф.2:19). Бог, творец мироздания, призвал русских быть в числе народов, которые знают Его и служат Ему. Как писал митрополит киевский Илларион, «Ибо вера благодатная по всей земле распространилась и до нашего народа русского дошла».

    Благодаря Крещению мы вошли в поток мировой истории и восприняли то наследие, которое лежит в основании и других европейских культур ­– библейское Откровение, греческую традицию философской мысли, римский государственный и юридический гений.

    В той драме и истории спасения, которую открывает нам православная вера, люди являются активными участниками. Мы можем хранить верность истине или поддаваться обману, возрастать в праведности – или проваливаться в пропасть зла. Как и ветхозаветная история, история Руси – это история противостояния между святостью и грехом, верностью и отступничеством. Как и в истории других европейских народов, в нашей истории действовали и силы духовного обольщения, которые стремились – и стремятся – увести нас прочь от нашего христианского наследия. Мы видели, как возникали мощные идеологии, адептам которых казалось, что они открыли верный секрет «светлого будущего» – ради которого нужно только отречься от Бога. Это обернулось трагедией неслыханных масштабов, страданиями и гибелью множества невинных людей.

    Сегодня мы вернулись к нашим корням – мы строим храмы, а не взрываем их. Но борьба не окончена – и не окончится до конца истории.

    Мир, рожденный в днепровской купели, политически сегодня тяжело расколот; в Киеве, где совершилось само Крещение, многие поддались соблазну, который мы переживали в 90-е годы – «устроить как в Америке», переделаться по чужим образцам. Это невозможно по ряду причин – культуры формируются веками, под влиянием своей, уникальной истории, славяне не могут стать ни американцами, ни западноевропейцами. У нас своя идентичность и свое место в мире.

    Но и западные образцы сильно изменились за прошедшее время – погромы, устроенные BLM, радужные флаги на американских посольствах и вообще все безумие гендерного большевизма делают Запад все менее привлекательным образцом для подражания.

    Однако беды, которые переживает православный восточнославянский мир сейчас, не являются ни уникальными, ни исключительно тяжелыми – Русь пережила и княжеские усобицы, и монгольское иго, и богоборческую диктатуру. Переживет и это. Потому что наследие святого Владимира не может быть уничтожено – как не может быть уничтожена истина.

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