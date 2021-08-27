Русские должны вернуться на Кавказ

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27 августа, пятница  |  Последнее обновление — 18:54  |  vz.ru
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За что Россия получила миллиарды долларов от МВФ

Зачем Россия получила помощь от МВФ REUTERS/Yuri Gripas
Россия получила от МВФ почти 18 млрд долларов. Это помощь нашей экономике в условиях пандемии. Проблема в том, что это, по сути, виртуальные деньги, которые перевести в реальные доллары и евро не так-то просто. Почему западный валютный фонд так щедр к России, и главное – зачем нам вообще понадобились эти деньги? Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
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Теракт в Кабуле нанес серьезный урон репутации Байдена

Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку, считают конгрессмены-республиканцы Stefani Reynolds/CNP/Global Look Press
В Кабуле произошло то, что экс-президент США Трамп назвал «самой позорной вещью, которая происходила с Америкой». За считанные дни до ухода сил западной коалиции из Афганистана ИГ совершило один из самых кровавых терактов последнего времени – погибло более ста человек, из них 13 военных США. Байден обещает нанести удар возмездия. Чем смогут ответить исламистам на пинок в спину бегущие из Афганистана американцы? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Русские должны вернуться на Кавказ

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Освоение Кавказа русскими происходило не одно столетие. По большому счету, в какой-то момент это стало русской миссией. Но только за 10-е годы XXI века количество русского населения Северного Кавказа сократилось с 25,6% до 19% и продолжает сокращаться. Подробности...

«Стук-стук-стук» как норма сообщества

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Сама оптика Цукерберга – двойные, тройные, четверные стандарты, преследование по нечетко определенному признаку, триумфальное торжество обратной силы Норм сообщества – это совершенно чекистская по своей сути штука. Подробности...
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Однополярный мир закончился в Афганистане

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Спустя 20 лет генералам нового мирового порядка остаются жалкие ошметки американской мечты. Бегство из Афганистана грозит вернуть США в статус-кво той региональной державы, в котором она благополучно пребывала почти всю свою недолгую историю. Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Русские должны вернуться на Кавказ

    Валерий Коровин
    директор Центра геополитических экспертиз
    		27 августа 2021, 17:55

    Исследованием темы оттока русских с Северного Кавказа я занимаюсь более десяти лет.

    Освоение Кавказа русскими происходило не одно столетие. По большому счету в какой-то момент это стало русской миссией. И когда Россия приняла под свое покровительство Кахетинское царство (Георгиевский трактат о добровольном вступлении Кахетинского царства под покровительство Российской империи был подписан 3 августа 1783 года), спасая его от полного уничтожения; и когда Россия пыталась успокоить народы Северного Кавказа, оказавшиеся «в тылу» после приращения империи за счет Грузии; и в советский период, когда новой миссией стала индустриализация и урбанизация Северного Кавказа.

    Но в какой-то момент эта миссия русских на Кавказе была утрачена. Государство впало в состояние помутнения, новые либеральные власти начали сдавать все, что было завоевано поколениями наших предков, а русские, прежде включенные в крупномасштабные государственные проекты, оказались в одночасье брошены и забыты. Лишившись миссии, как и прикрытия со стороны государства, оказавшись в ситуации растерзанности и ненужности, русские начали самый масштабный, наверное, за всю свою историю исход – русский исход с Кавказа.

    Только за период с 1999-го по начало 2010-х годов количество русского населения всего Северного Кавказа сократилось с 25,6% до 19% и продолжает сокращаться. Конечно, Чечня и Ингушетия заметно выдаются на фоне общей картины – из этих двух республик оттока русских практически нет. Но это лишь потому, что в остальных республиках российского Кавказа процесс дерусификации продолжается до сих пор, в то время как в Чечне и Ингушетии к 1999 году он уже был практически завершен. Все эти факты я подробно разбираю в своей книге «Кавказ без русских: удар с Юга» – она вышла недавно.

    Анализируя причины данной ситуации, можно выделить несколько факторов, прямо или косвенно влияющих на отток русского населения с Северного Кавказа. Если в случае вооруженных этнотерриториальных конфликтов мы можем с уверенностью говорить о вынужденном характере перемещения местных жителей, то, рассматривая фазу «тления» или относительного мира, говорить о естественной миграции в большинстве случаев все же не приходится.

    Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

    Скорее можно говорить о стрессовом, или добровольно-принудительном характере миграции. В числе причин целый спектр – от экономических до политических, связанных с формированием негативных условий для проживания конкретных групп населения. В нашем случае речь идет о так называемых нетитульных народах внутри «национальных республик» Северного Кавказа, в первую очередь русских.

    Первая по значимости причина оттока русских связана с этнотерриториальными конфликтами на Северном Кавказе. Естественно, что данный фактор является определяющим при анализе ситуации не только в самих горячих точках, но и на прилегающих к ним территориях. К тому же часто такие конфликты имеют «тлеющий» характер, а их жертвами продолжают оставаться представители мирного населения. Важно отметить, что наиболее интенсивное сокращение русских в уже упомянутых Чечне и Ингушетии пришлось даже не на период военной кампании 1995–1996 годов, а как раз на период так называемого хасавюртовского мира.

    Данный период характеризуется парадоксальной ситуацией, при которой легально принадлежность Чечни к России была закреплена, но при этом, по сути, была легализована внеправовая политика этнической доминации чеченцев на территории республики. В течение этого периода тысячи русских были не только насильственно изгнаны с мест своего проживания, но и лишены собственности или просто убиты. Применение термина «геноцид» в отношении ситуации с русским населением, сложившейся в Чеченской и отчасти Ингушской республиках в период с 1991 по 1999 годы, обосновано тем, что убийства русских в означенный период на данных территориях фактически стали факторами статистической убыли русского населения. И это наряду с миграционным оттоком и отрицательным естественным приростом.

    Напомним, что согласно конвенции ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него» от 1948 года, геноцидом являются «действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую». Причем к разряду таких действий относятся не только непосредственно убийства, но и причинение тяжких телесных повреждений или умышленное создание невыносимых жизненных условий лицам по указанным групповым признакам.

    Сложность состоит в том, что факты геноцида на протяжении означенного периода не только не учитывались статистически, но сознательно замалчивались, в том числе и усилиями федерального центра, не заинтересованного в том, чтобы экстремальная острота этнической напряженности на российском Кавказе стала фактом общественного сознания. При этом ряд примеров в их сопоставлении с общим контекстом позволяет считать, что политика уничтожения русских имела систематический характер.

    В гораздо меньших масштабах и с гораздо меньшим количеством жертв, но такая тенденция сохранялась и на протяжении первых лет этого столетия. Например, летом 2006 года от нападений и поджогов пострадали более десяти русских семей в Ингушетии, была убита замглавы администрации Сунженского района Галина Губина, которая занималась в том числе реализацией программы возвращения русских в республику. Летом 2007 года в центре станицы Орджоникидзевская Сунженского района было совершено убийство 55-летней учительницы Людмилы Терехиной и двух ее детей. Во время похорон жертв этого убийства 18 июля 2007 года произошел взрыв, ранения получили более десяти человек. И такие примеры не были единичными.

    Здесь важно оговориться, что все это не имеет никакого отношения к действующей власти. Ни к нынешнему руководству Чечни, ни к руководству Ингушетии, ни к руководству других субъектов Северного Кавказа. Ни тем более к нынешнему федеральному руководству. Многие пересмотрели свои позиции и в итоге встали на сторону государства, которое само наконец избавилось от либерального помешательства 1990-х и начало постепенный процесс восстановления, включая возвращение на Северный Кавказ.

    Совместными усилиями федерального центра и региональных властей Северный Кавказ был приведен к миру, война остановлена, ситуация стабилизирована, созданы условия для мирной жизни. Однако убывшее с Кавказа русское население уже является свершившимся фактом, как и последствия этого оттока, и с этим надо что-то делать.

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