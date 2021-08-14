Сделать Донбасс украинским можно только избавившись от всех жителей

В интервью украинскому телеканалу «Дом» президент Украины Владимир Зеленский посоветовал русским с Донбасса или тем, кто любит Россию, начинать искать себе место в РФ.

На самом деле подобные предложения не есть ноу-хау Зеленского. «Чемодан, вокзал, Россия» – это жители Донбасса слышали не раз, начиная с «оранжевого» майдана 2004 года. Эти слова моей знакомой сказал ее начальник в марте 2014 года, когда она высказалась против победы Евромайдана. С этим человеком она была знакома 40 лет. Правда, в результате из Донецка пришлось бежать ему, когда победили сторонники ДНР.

Слова о том, что Украине нужна территория Донбасса, а не его люди, время от времени произносят украинские политики «третьего эшелона» и различные общественные деятели. Уникальность заявления Зеленского в том, что подобное впервые произнес не просто топ-политик, а глава государства. Можно услышать возражения, что он не выгоняет жителей региона с их земли, а предлагает людям определиться. Если посмотреть с этой точки зрения, то Зеленский действует, как испанский инквизитор времен средневековья, который предлагает людям либо отказаться от своих убеждений, либо быть изгнанными.

Нюанс в том, что ощущать себя русским в Донбассе, пусть не в этническом плане, ментально, чувствовать себя человеком, живущим в формате русской культуры, это нормально. Донбасс никогда не был украиноязычным регионом. Есть отдельные села, где доминирует украинский язык, но в целом это капля в море русскоязычного края. А в Донецке, Луганске, Мариуполе услышать украинскую речь можно было очень редко, сразу становилось понятно, что человек не местный.

Даже ярые украинские националисты, которые жили в Донецке до 2014 года, предпочитали в бытовой сфере использовать русский язык. В публичной сфере – говорили на украинском. И образованному человеку с Донбасса всегда Булгаков или Ахматова будут ближе, чем Иван Франко или Леся Украинка. Не потому, что последние – плохие авторы, а потому, что менталитет русскоязычных авторов куда понятней, чем украиноязычных. Для французов Эльзаса и Лотарингии, которые более 50 лет были частью Германии, Гете так и не стал «своим», они не утратили свою идентичность и остались прежде всего французами. Так и Донбасс, несмотря на «волны» украинизации, не потерял своей самобытности, которая базируется на русском языке и русской культуре. А, значит, региону не нужно становиться русской землей. Он уже – русская земля.

Если Зеленский ставит себе задачу сделать Донбасс украинским, то способ решения один – избавиться от жителей. Так, может, изгнание людей из края – это и есть настоящий план «Б», тем более что украинский кабмин одобрил законопроект «О переходном периоде для Донбасса»?

Согласно этому документу, люди, работающие в государственных структурах ЛДНР, сотрудничающие с «оккупационной администрацией», после возвращения Донбасса в состав Украины должны быть подвергнуты люстрации, а многие – и уголовному преследованию. Также любой ополченец может быть привлечен к уголовной ответственности. Решение о статусе Донбасса согласно закону будет принимать главнокомандующий, то есть Зеленский. Огромное количество условий выдвигается для проведения местных выборов в регионе.

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А, значит, Киев всегда найдет повод, чтобы их не проводить. Кроме того, украинские военные получают право на применение оружия, аресты, обыски, изъятия телефонов. Также проект предусматривает создание иностранных (читай, западных) администраций на территории Донбасса. Украинский язык значится как государственный, и ни слова о статусе русского. Наконец, согласно тексту, украинская власть может просто запретить хождение рубля на территории региона (обмен на украинскую валюту). А учитывая, что с 2015 года это платежная единица в ЛДНР, многим людям просто не на что было бы купить хлеб – если бы украинская власть каким-то фантастическим образом смогла реализовать этот свой закон.

Суть документа можно охарактеризовать одной фразой: если в регион вернется Украина, людям Донбасса жизни не будет. А еще надо учитывать тысячи неонацистов и иных радикалов, которые будут чинить внесудебные расправы на донбасской земле. Поэтому, если, не дай бог, Донбасс вернется на Украину, миллионам людей действительно придется уехать.

И, конечно, этот законопроект почти каждой своей нормой противоречит Минским соглашениям. Согласно им, Киев должен разговаривать с Донецком и Луганском, предоставить особый статус региону, амнистию всем его жителям и право на родной язык. Вообще, заявления Зеленского, проект этого закона – показывают, что Минск-2 не просто мертв, майданные политики еще и глумятся над его трупом. И сколько дипломаты из Европы, РФ, США ни будут повторять, как мантру, слова о безальтернативности Минских соглашений, майданные политики всегда найдут способ показать, что плевали они на эти договоренности, и будут плевать.

Да Зеленский и не скрывает, на что он надеется. В интервью он сравнил ситуацию на Донбассе с Берлинской стеной и заявил, что люди, история, воспользуются моментом, и стена рухнет. Если не договорятся, все равно воспользуются моментом люди... То есть он надеется, что Россия по каким-то причинам не сможет помогать Донбассу, и Украина его сможет взять силой. Думается, это самая точная расшифровка его слов. Возможно, это и есть план «Б» Зеленского: дождаться момента, захватить Донбасс, а потом устроить такой ад, что люди сами убегут в Россию.

Но это вряд ли.