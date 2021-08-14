Сделать Донбасс украинским можно только избавившись от всех жителей

Взгляд
14 августа, суббота  |  Последнее обновление — 12:21  |  vz.ru
Разделы

Почему в России возник дефицит бензина

Цены на АЗС все растут и растут Максим Богодвид/РИА «Новости»
Правительство принимает срочные меры по борьбе с повышением цен на один из ключевых для россиян товаров – бензин. Звучала даже идея полностью запретить экспорт топлива за границу, чтобы нарастить предложение внутри страны и тем самым сбить цены. Почему в итоге эта инициатива одобрена не была, но предпосылки для роста цен все же остались? Подробности...
Перейти в раздел…

Что заставляет россиян быть патриотами

Поводом для гордости за Россию стали успехи наших спортсменов на токийской Олимпиаде Виталий Тимкив/РИА Новости
Судя по опросам, у россиян в последнее время появилось достаточно новых причин быть патриотами. Свежий повод – победы наших олимпийцев в Токио, что вызвало чувство гордости за страну более чем у 70% сограждан, говорят социологи. Причем запрос общества на самоуважение растет – и политики обязаны на него ответить. Как «фактор гордости» скажется на сентябрьских выборах и президентской кампании – 2024?  Подробности...
Перейти в раздел…

Комплексы С-500 получат особенные ракеты

Ракеты комплекса С-500 станут угрозой даже для космических спутников Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Перспективные зенитно-ракетные комплексы С-500 (они же – «Прометей») еще не приняты на вооружение, но выпуск ракет для них, если верить источникам, уже начался. Почему производство этих ракет началось так срочно, в чем уникальность этого вида оружия и какие регионы России ЗРК С-500 будут прикрывать в первую очередь? Подробности...
Перейти в раздел…

США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну

Америка очень хочет снова на Луну, но пока не может nasa.gov
Через пятьдесят лет после триумфальных полетов американцев на Луну выяснилось, что США не в состоянии повторить это достижение. Новая американская лунная программа столкнулась с целым рядом колоссальных технических трудностей. Оказалось, что за несколько десятилетий США растеряли специалистов и знания, позволившие им выиграть космическую гонку с СССР. Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
Перейти в раздел…

Сделать Донбасс украинским можно только избавившись от всех жителей

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Донбасс, несмотря на «волны» украинизации, не потерял своей самобытности, которая базируется на русском языке и русской культуре. А значит, региону не нужно становиться русской землей. Он уже – русская земля. Подробности...

Как начались 500 лет западного господства

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
13 августа 1521 года, день падения Теночтитлана, можно считать символическим началом эпохи доминирования Запада. На самом деле это был долгий, растянувшийся на столетия процесс. Так и завершение этой эпохи не случится в один день. Но уже началось. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Русофобию надо пресекать яростно и жестко

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Наши великие спортсмены, особенно с Кавказа, могут написать у себя в соцсетях: ты неправильно себя ведешь, Куат. Не по-мусульмански, не по-братски. Давай-ка, извинись перед пожилой женщиной. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев
Перейти в раздел…

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
Подробности...

На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
Подробности...

Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?
  • Внутренние (состояние российского общества)

  • Внешние (противодействие зарубежных стран)
Нужно ли запрещать въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих за рубежом?
  • Да

  • Нет
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
  • Полностью доволен

  • Скорее доволен

  • Скорее не доволен

  • Полностью разочарован

  • Не следил за их выступлением
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: За сутки в России выявили 22,1 тыс. случаев коронавируса
    Посол осудил попытку обвинить Россию «во всех бедах Америки» Власти США пожаловались на «российскую дезинформацию» о COVID-19 На Украине назвали условие уничтожения страны Талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана
    Британия раскритиковала отказ России продлевать визу журналистки Би-би-си Поляки высмеяли своего сенатора из-за жалоб на запрет въезда в Россию Тимановская пожалела о своем поступке Киев собрался выяснить причины избиения украинца в Польше
    В Крыму сочли «несуразностью» новый план Киева по возвращению полуострова На Украине предсказали снятие санкций с России из-за ошибки Киева Захарова объяснила причины высылки журналистки Би-би-си из России Названа пенсия Меркель после ухода с поста канцлера Германии

    Главная тема


    Перед встречей с Зеленским Меркель посоветуется с Путиным

    «большое приветствие»


    Грузинский «Альянс патриотов» обрадовался ответу Москвы

    «Северный поток – 2»


    В Польше испытали шок от «очередного предательства союзников»

    конфликт в Киеве


    Скабеева оценила попытку темнокожего депутата Рады «спасти свою шкуру»

    Видео

    гиперзвуковое оружие


    Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России

    подготовка к зиме


    России придется спасать Украину от замерзания

    рост цен


    Почему в России возник дефицит бензина

    утрата технологий


    США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну

    исламский халифат


    Под боком у России создается террористическое государство

    наступающая реальность


    Тимофей Бордачёв: Когда России станут безразличны соседи

    волна языка


    Герман Садулаев: Русофобию надо пресекать яростно и жестко

    бремя белого


    Борис Толчинский: Как начались 500 лет западного господства

    на ваш взгляд


    Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?
    Сергей Миркин

    Сделать Донбасс украинским можно только избавившись от всех жителей

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		14 августа 2021, 12:00

    В интервью украинскому телеканалу «Дом» президент Украины Владимир Зеленский посоветовал русским с Донбасса или тем, кто любит Россию, начинать искать себе место в РФ.

    На самом деле подобные предложения не есть ноу-хау Зеленского. «Чемодан, вокзал, Россия» – это жители Донбасса слышали не раз, начиная с «оранжевого» майдана 2004 года. Эти слова моей знакомой сказал ее начальник в марте 2014 года, когда она высказалась против победы Евромайдана. С этим человеком она была знакома 40 лет. Правда, в результате из Донецка пришлось бежать ему, когда победили сторонники ДНР.  

    Слова о том, что Украине нужна территория Донбасса, а не его люди, время от времени произносят украинские политики «третьего эшелона» и различные общественные деятели. Уникальность заявления Зеленского в том, что подобное впервые произнес не просто топ-политик, а глава государства. Можно услышать возражения, что он не выгоняет жителей региона с их земли, а предлагает людям определиться. Если посмотреть с этой точки зрения, то Зеленский действует, как испанский инквизитор времен средневековья, который предлагает людям либо отказаться от своих убеждений, либо быть изгнанными.

    Нюанс в том, что ощущать себя русским в Донбассе, пусть не в этническом плане, ментально, чувствовать себя человеком, живущим в формате русской культуры, это нормально. Донбасс никогда не был украиноязычным регионом. Есть отдельные села, где доминирует украинский язык, но в целом это капля в море русскоязычного края. А в Донецке, Луганске, Мариуполе услышать украинскую речь можно было очень редко, сразу становилось понятно, что человек не местный.  

    Даже ярые украинские националисты, которые жили в Донецке до 2014 года, предпочитали в бытовой сфере использовать русский язык. В публичной сфере – говорили на украинском. И образованному человеку с Донбасса всегда Булгаков или Ахматова будут ближе, чем Иван Франко или Леся Украинка. Не потому, что последние – плохие авторы, а потому, что менталитет русскоязычных авторов куда понятней, чем украиноязычных. Для французов Эльзаса и Лотарингии, которые более 50 лет были частью Германии, Гете так и не стал «своим», они не утратили свою идентичность и остались прежде всего французами. Так и Донбасс, несмотря на «волны» украинизации, не потерял своей самобытности, которая базируется на русском языке и русской культуре. А, значит, региону не нужно становиться русской землей. Он уже – русская земля.

    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

    Если Зеленский ставит себе задачу сделать Донбасс украинским, то способ решения один – избавиться от жителей. Так, может, изгнание людей из края – это и есть настоящий план «Б», тем более что украинский кабмин одобрил законопроект «О переходном периоде для Донбасса»?

    Согласно этому документу, люди, работающие в государственных структурах ЛДНР, сотрудничающие с «оккупационной администрацией», после возвращения Донбасса в состав Украины должны быть подвергнуты люстрации, а многие – и уголовному преследованию. Также любой ополченец может быть привлечен к уголовной ответственности. Решение о статусе Донбасса согласно закону будет принимать главнокомандующий, то есть Зеленский. Огромное количество условий выдвигается для проведения местных выборов в регионе.

    А, значит, Киев всегда найдет повод, чтобы их не проводить. Кроме того, украинские военные получают право на применение оружия, аресты, обыски, изъятия телефонов. Также проект предусматривает создание иностранных (читай, западных) администраций на территории Донбасса. Украинский язык значится как государственный, и ни слова о статусе русского. Наконец, согласно тексту, украинская власть может просто  запретить хождение рубля на территории региона (обмен на украинскую валюту). А учитывая, что с 2015 года это платежная единица в ЛДНР, многим людям просто не на что было бы купить хлеб – если бы украинская власть каким-то фантастическим образом смогла реализовать этот свой закон.

    Суть документа можно охарактеризовать одной фразой: если в регион вернется Украина, людям Донбасса жизни не будет. А еще надо учитывать тысячи неонацистов и иных радикалов, которые будут чинить  внесудебные расправы на донбасской земле. Поэтому, если, не дай бог, Донбасс вернется на Украину, миллионам людей действительно придется уехать.

    И, конечно, этот законопроект почти каждой своей нормой противоречит Минским соглашениям. Согласно им, Киев должен разговаривать с Донецком и Луганском, предоставить особый статус региону, амнистию всем его жителям и право на родной язык. Вообще, заявления Зеленского, проект этого закона – показывают, что Минск-2 не просто мертв, майданные политики еще и глумятся над его трупом. И сколько дипломаты из Европы, РФ, США ни будут повторять, как мантру, слова о безальтернативности Минских соглашений, майданные политики всегда найдут способ показать, что плевали они на эти договоренности, и будут плевать.

    Да Зеленский и не скрывает, на что он надеется. В интервью он сравнил ситуацию на Донбассе с Берлинской стеной и заявил, что люди, история, воспользуются моментом, и стена рухнет. Если не договорятся, все равно воспользуются моментом люди... То есть он надеется, что Россия по каким-то причинам не сможет помогать Донбассу, и Украина его сможет взять силой. Думается, это самая точная расшифровка его слов. Возможно, это и есть план «Б» Зеленского: дождаться момента, захватить Донбасс, а потом устроить такой ад, что люди сами убегут в Россию.

    Но это вряд ли.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •