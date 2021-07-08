В росте гомофобии виноваты ЛГБТ-активисты

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8 июля, четверг  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
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Рынок нефти напугали повторением 2020 года

Мир пока избежал повторения исторического обвала нефти REUTERS/Sergei Karpukhin
Разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ привели к падению цен на нефть. В прошлом году похожая ситуация обернулась обвалом мировых котировок и стоимость барреля в какой-то момент была отрицательной. Сейчас рынок испугался повторения сценария 2020 года. Насколько это реально?  Подробности...
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В Эстонии захотели забрать у России «подарок» Ленина

Ивангород, на который претендует Эстония, был построен русскими еще во времена Ивана Грозного Matthias Graben/Image Broker/Global Look Press
На президентский пост в Эстонии баллотируется политик, открыто заявляющий о территориальных претензиях к России. Бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас уверен – «нет никакой необходимости узаконивать преступную оккупацию» городов Печоры, Изборск и территорий к востоку от Нарвы. Имеют ли эти земли хоть какое-то отношение к Эстонии и почему местные политики решили угрожать суверенитету России? Подробности...
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Вред от гей-рекламы «Вкусвилла» будет понятен позднее

Пять дней никакого скандала не было, но на шестой публикацию решили удалить vkusvill.ru
После того, как сеть супермаркетов «Вкусвилл» опубликовала в соцсетях партнерский материал про однополую семью, скандал в Сети и, как считается, угрозы вынудили ее руководство отказаться от этой затеи и принести извинения. И противники, и сторонники гей-рекламы уверены, что бренд «похоронил свою репутацию». Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Вашингтон унизил Зеленского естественным образом

Встреча Байдена и Зеленского опять откладывается REUTERS/Gleb Garanich
Визит Владимира Зеленского в Вашингтон переносится на месяц. Это лишит украинского президента возможности провести встречи с конгрессменами. Но это не самая главная проблема Киева: глава Госдепа поставил перед президентом Украины несколько задач, которые тот будет вряд ли в состоянии выполнить. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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В росте гомофобии виноваты ЛГБТ-активисты

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Практически каждый день приносит с обеих сторон Атлантического океана новости, которые вызывают у миллионов реакцию: какое счастье, что мы живем в мракобесной России – и у нас такого нет. И не будет! Подробности...

Американцы смотрят на «голодомор» с украинских позиций

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Без реквизиции зерна, повлекшего массовый голод и миллионы жертв, мы бы не смогли спасти десятки миллионов жизней и выиграть войну. Тут, конечно, можно сколько угодно спорить об ошибках в процессе зерновой политики, но невозможно оспаривать сам процесс и причинно-следственную связь. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

В Латвии все не латыши автоматически становятся русскими

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
В Латвии сейчас есть только две национальности – латыш и не латыш. Нас тут примерно 50% на 50%. Свидетельствую: латышом стать невозможно. Даже я, наполовину латыш (мама латышка), настоящим латышом стать не смогу, даже если бы и хотел. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Лукашенко ответил Европе

Эстония требует кусок России

Обсуждение: 5 комментариев

Гей-пропаганда во «Вкусвилле»

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Умер Владимир Меньшов

Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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Названа самая красивая девушка Москвы

23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?
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    В росте гомофобии виноваты ЛГБТ-активисты

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		8 июля 2021, 08:56

    А помните, как ЛГБТ-тема проявлялась в массовой культуре каких-то двадцать лет назад? Например, весьма распространенным персонажем тогда был друг-гей главной героини. Иногда он умилял своей очаровательной нелепостью, как Стэнфорд Блэтч из «Секса в большом городе». Иногда разбивал сердца зрительниц привлекательностью и харизмой, потерянными для слабого пола – как герой Руперта Эверетта в «Свадьбе лучшего друга» (ну и британский актер сам по себе, конечно, тоже).

    Бывали сюжеты и более замысловатые. Достаточно вспомнить смешную и одновременно трогательную историю примирения Чэндлера из сериала «Друзья» с отцом-трансвеститом (Кэтлин Тернер зажгла в этой роли). Или другой популярный сериал того времени – «Зена – королева воинов», по которому были щедро рассыпаны намеки (для желающих их увидеть), что прекрасную воительницу связывали с ее спутницей Габриэль не только дружеские отношения.

    В общем, массовая культура девяностых и нулевых показывала представителей сексуальных меньшинств достойными членами человеческого общества, ничем принципиально не отличающимися от большинства и заслуживающими спокойную жизнь без того, чтобы подвергаться преследованиям, оскорблениям и унижениям. Более того, реальность подтверждала эти впечатления. Большинство граждан, конечно, просто понятия не имели о том, что жизнь когда-то сталкивала их с геями. Но те, кто оказывался в курсе нестандартных сексуальных предпочтений коллеги, соседа или просто знакомого, обычно соглашались, что те – «люди как люди», хорошие профессионалы, надежные товарищи, законопослушные члены общества.

    В 2004 году ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого выяснилось, что категорически против легализации однополых браков выступает всего-навсего 34 процента россиян. Была еще четверть респондентов, которые были «скорее против», но данная позиция предполагает определенные колебания, соответственно мнение этих людей вполне могло качнуться в противоположную сторону.

    Тогда, 15-20 лет назад, громкоголосая гомофобия была достаточно редким явлением, звучала обычно в специфических, весьма узких кругах, в глазах же здравомыслящих людей она выглядела отвратительной глупостью. Дело в том, что она обычно сопровождалась дикими конспирологическими нагромождениями, в которых предсказывались откровенно безумные вещи вроде целенаправленного разрушения глобалистской закулисой традиционной семьи или растления детей на школьных уроках полового воспитания.

    Фото: Jan A. Nicolas/Global Look Press

    Спустя полтора десятилетия мы живем в мире, где эти самые «пещерные гомофобы» оказались не просто правы. Реальность оказалась куда хуже и фантасмагоричнее, нежели они пророчили в свое время: торможение полового созревания с помощью гормональной терапии несовершеннолетних детей вопреки воле родителей; легализация трансгендерных женщин (то бишь, бывших мужчин) в женском спорте и закономерное – в силу генетически запрограммированных физиологических преимуществ – выдавливание ими с лидирующих позиций «менструирующих людей»; девочки, вынужденные лицезреть мужские гениталии, поскольку данный мужик определяет себя как женщину и пользуется соответствующим отделением в спа-центре; и так далее, и тому подобное.

    Практически каждый день приносит с обеих сторон Атлантического океана новости, которые вызывают у миллионов реакцию: какое счастье, что мы живем в мракобесной России – и у нас такого нет. И не будет! Так что совсем неудивительно, что за прошедшие с 2005-го годы количество категорических противников легализации однополых браков в стране удвоилось (автор этих строк – в их числе, хотя полтора десятилетия назад она входила в число сторонников легализации). Еще немалая часть граждан «скорее против», в результате чего доля «реакционеров» по данному вопросу охватывает более 80 процентов российского общества.

    За последнее десятилетие Запад, западная политика и пропаганда (включая массовую культуру) превратили представителей ЛГБТ в балаганных уродцев и стали агрессивно навязывать миру это видение как норму, которой нужно следовать. Причем в отношении собственного общества там достигнуты немалые успехи. Так что теперь любая попытка перенести те же принципы PR-продвижения ЛГБТ-темы на не западную почву мгновенно вызывает консолидированный общественный отпор – слишком уж наглядный пример перед глазами, показывающий куда ведет эта дорога.

    Это пятнадцать лет назад было легко возмущаться дремучими ретроградами и подвергать осмеянию их алармистские предупреждения по поводу опасностей, которые повлечет за собой ЛГБТ-либерализация. Теперь самые широкие общественные массы точно знают, что это не безосновательные страхи, а запрограммированный путь, по которому Запад зашел уже так далеко, что успешно превратился в пугало для всего остального мира. Возможно, там, в Штатах и Европе, лесбияно-вегано-радфемно-полиаморные фрики, как лицо ЛГБТ-сообщества, эффективно выполняют свою функцию загона граждан в светлое будущее левацко-либерального тоталитаризма. Вот только при взгляде со стороны полученный результат настолько впечатляет, что в прочих частях мира, включая Россию, это обеспечивает прямо обратный эффект.

    Хотя наиболее отвратительны тут, конечно, отечественные борцы ЛГБТ-активизма. Они столь яростно взращивают в российском обществе представления о гомосексуалистах и носителях других нетрадиционных сексуальных предпочтений, как не о добропорядочных членах общества, по существу ничем не отличающихся от прочих среднестатистических граждан, а как об эксгибиционирующих изгоях, рвущихся превратить свою маргинальность в норму и распространить на остальных. И в ответ получают вполне закономерный рост гомофобных настроений в стране.

    С точки зрения повышения накала борьбы и оправдания собственного существования – это вполне разумно. Вот только к банальной человеческой порядочности и заботе о ближнем отношения не имеет.

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