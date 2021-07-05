Выходка «Вкусвилла» опасна тем, что опирается на меньшинство

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5 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 11:45  |  vz.ru
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В России готовят замену второму по популярности самолету

У России есть все шансы создать еще один крайне нужный рынку самолет uwca.ru
Крайне востребованные небольшие самолеты Ан-24 и Ан-26 уже давно морально устарели. Однако замены им до сих пор нет. Поэтому в России планируют создать с нуля современный самолет такого класса – турбовинтовой региональный самолет ТВРС. Удивительно, но его разработкой и производством займется совсем не именитое конструкторское бюро. Подробности...
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Запад научил Лукашенко ценить братство с Россией

До сих пор Александр Лукашенко предлагал интеграцию на выгодных исключительно Белоруссии условиях Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поделился новыми планами укрепления братства с Россией – речь зашла о стратегии интеграции Союзного государства до 2030 года. Такой поворот был ожидаемым, после того как Запад открыто встал на сторону белорусской оппозиции. С чего Лукашенко должен начать возвращение к интеграции с Россией? Подробности...
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Российских детей спасают из сирийских тюрем

Возвращение детей из Сирии – на особом контроле у федерального детского омбудсмена deti.gov.ru
В подмосковный Чкаловский прибыл необычный спецборт Минобороны. Самолет доставил почти два десятка детей – российских граждан, которые находились в сирийских тюрьмах и лагерях военнопленных. Эти мальчики и девочки – из семей боевиков ИГИЛ и других группировок. Как они оказались в Сирии и какой будет теперь их судьба в России? Подробности...
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США хотят отступить из Афганистана в Среднюю Азию

Тысячам сотрудничавших с США афганцев грозит расправа в случае победы талибов U.S. Army/flickr.com
Спешный уход американцев из Афганистана во многом напоминает их бегство из Сайгона в 1975 году, кроме одного момента: сейчас Штаты не спешат забрать с собой лояльные местные кадры. Убежищем для тысяч афганцев Вашингтон видит страны Средней Азии. А Таджикистану вдобавок предлагается стать базой для разведопераций США в захваченном талибами Афганистане. Пойдет ли на это страна – участница ОДКБ? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Выходка «Вкусвилла» опасна тем, что опирается на меньшинство

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Новейшая религия меньшинств удивительна – и возмутительна – тем, что она напрямую касается мизерного количества экзотических личностей, но впаривается сверху с таким напором, словно бы каждый человек в мире должен сердечно на нее отозваться. Подробности...

Новая стратегия медведя

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Что очень нравится в принятой Стратегии национальной безопасности – это расстановка акцентов не в целях дипломатичного смягчения риторики, а ради внятного указания на истинное содержание проблем. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

В чем уникальность Курской битвы

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Зная направления вражеских ударов, немцам просто позволили их провести. Заставить противника завязнуть, растратить свои силы, а потом перейти в контрнаступление, когда он достаточно ослабнет – такой был план. И он сработал. Подробности...
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Грядет новый финансовый кризис

Россия должна объединить Донбасс

«Прямая линия» Путина. Главное

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Названа самая красивая девушка Москвы

23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Выходка «Вкусвилла» опасна тем, что опирается на меньшинство

    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		5 июля 2021, 11:34

    Почему выходка «Вкусвилла», который попытался было себя рекламировать с помощью матриархов–веганов и гендерквиров–полиаморов, да поперхнулся массовым возмущением, выглядит так отвратительно? Дело ведь совсем не в том, что толпа пылает темными чувствами к женщинам, которые желают жить друг с другом, да хоть бы и целой коммуной, да хоть бы и с конем.

    Кто–то, может быть, и пылает, но таких немного, а многие другие – и я в их числе – думают, что это личное дело каждого – с кем ему жить. Нет, тут что–то другое. Дело в том, что любая общественная мода – как, кстати, и любая государственная традиция, – должна соответствовать чему–то существенному и симпатичному для обывателя. Она должна расти из какого–то основательного корня.

    Так, в шестидесятые–семидесятые годы двадцатого века почти каждый молодой человек на свете желал отпустить длинные волосы, слушать Beatles, исповедовать пацифизм, ездить автостопом, носить клеша, бахрому etc. Тогдашняя мода может казаться нам прекрасной или дурацкой, но невозможно отрицать то значение, которое она имела буквально для всех – там и тогда. Люди, выросшие полвека назад, этим действительно жили.

    Или – другой пример – наш нынешний государственный культ войны 1941–1945 года и 9 мая можно не любить и не разделять, но никак нельзя отменить то простейшее обстоятельство, что почти все русские семьи имеют родственников и предков, которых эта война затронула самым непосредственным образом. Это касается всех – и потому логично, что люди празднуют годовщины этих событий и вспоминают именно об этом. И вот как раз в этом смысле новейшая религия меньшинств удивительна – и возмутительна – тем, что она напрямую касается мизерного количества экзотических личностей, но впаривается сверху с таким напором, словно бы каждый человек в мире должен сердечно на нее отозваться.

    Казалось бы, очевидно, что продуктовые супермаркеты имеют дело с огромной аудиторией, абсолютное большинство которой так же далеко от гендерквиров и матриархов, как и от каких–нибудь медуз* в Тихом океане, и потому сама идея рекламировать себя с их помощью должна казаться нелепой – ну не заманивают же людей покупать разные товары, нанимая для агитации распорядителей в морге или коллекционеров спичечных коробков, мало ли какие бывают в жизни занятия и увлечения, но причем тут купикефир и купиколбасу? Но нет, всем понятно, что образы и темы, которые могут увлечь покупателя, не имеют для жрецов новейшего культа никакого значения.

    Фото: Илья Питалев/РИА Новости

    Гендерквиры и матриархи–веганы нужны вообще не для покупателя, они должны быть навязаны ему, поскольку так велит идеологический отдел обкома партии, и в этом смысле религия меньшинств ничем не отличается от рекламных щитов "Навстречу съезду КПСС" из 20 века, те ведь тоже существовали вовсе не потому, что были нужны и приятны советскому человеку, а просто существовала обязанность вбивать эти слова ему в голову. И неважно, нравится вам съезд КПСС или не нравится. Так вопрос в принципе не стоит. Так надо. Кушай.

    Вот именно это – а вовсе не сами однополые женские отношения или любые другие, – вызывает такую злость и отвращение у тех, кто заставил Вкусвилл поперхнуться своим гендерквиром. Бывшая политкорректность, а теперь уже тоталитарное учение о меньшинствах – прет и прет вперед с энергичностью моды и гражданской веры одновременно, нисколько не заботясь о том, кого оно на самом деле касается, и касается ли. Оно хочет заполнить собой мир, заставляя кланяться своему глубоко экзотическому трансгендеру–полиамору всех без исключения – и люди, наученные как прежним коммунистическим, так и новейшим западным опытом, где общество уже сломали, выдрессировали и привели к присяге глобальной чучундре, отчаянно сопротивляются.

    Победить сотрудников одного супермаркета, которые побежали за прогрессивной чучундрой слишком ретиво, вроде бы получилось. Но я склонен ждать худшего. Чиновники следующего поколения наверняка захотят любви от заграницы – и, поскольку эта любовь теперь происходит в жанре матриархального гендерквира, начнут насаждать ее так, что мы еще горько зарыдаем.

    А пока этого не произошло – предлагаю наслаждаться свободой.

    Источник: блог Дмитрия Ольшанского


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