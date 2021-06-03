Хватит ли России денег на новые вооружения

Начались и на удивление быстро закончились ежегодные совещания по вопросам работы ОПК в Сочи. И вот уже СМИ цитируют президента, предложившего обсудить выпуск приоритетных образцов вооружения. Что ж, это отличная идея. Действительно, стоит ее обсудить.

Приоритеты

Приоритетные образцы оружия с ходу назовет любой человек, хоть чуть-чуть следящий за событиями. Например, в авиации – это Су-57, который никак не может получить штатный двигатель, это будущий стратегический бомбардировщик, создаваемый по программе ПАК ДА. А еще гиперзвуковая ракета «воздух – земля», тоже очень нужная вещь. Малогабаритные крылатые ракеты для тактической авиации, самонаводящиеся бомбы – срочно нужны и как можно больше. Ракеты «воздух – воздух» Р-37М нужны массово и срочно.

А в сухопутных войсках? САУ «Коалиция», причем не сама по себе, а с привязкой к автоматизированной системе управления, превращающей всю артиллерию и артиллерийскую разведку, управляемую системой, в единый комплекс. С такой системой можно воевать, как американцы в Ираке – идет самоходка по маршруту, получает цель по сетям боевого управления, в нужной точке останавливается, отстреливает заданное количество выстрелов и сразу уходит от контрбатарейного огня. Несколько сотен стволов, работающих по такой схеме – убийственная вещь, иракцы испытали на себе.

А еще нужны новые танки «Армата» и БМП «Курганец», причем последние даже нужнее. И БТР «Бумеранг». «Искандеров» надо больше, желательно с ракетами увеличенной дальности (теперь можно). Ботинки и перчатки солдатам можно было бы и получше выдавать, а еще придумать бронежилет, который не мешает прижимать приклад автомата к плечу, а то в «Ратнике» как-то неудобно стрелять.

А на флоте нужны ПКР «Циркон». И ее вариант для удара по наземным целям. И авиаразведка, способная дать их носителю цель. И Су-30СМ для морской авиации. Новый противолодочный самолет нужен, а «модернизированные» Ка-27М срочно нужно опять модернизировать, а то вертолет после модернизации стал хуже, чем был до нее, явно нужна новая модернизация. Да и производство новых противолодочных вертолетов тоже надо развивать. «Кузнецова» надо срочно ремонтировать, натаскивать на реальную войну и его экипаж, и авиаполки. С «дырявой» противолодочной обороной тоже надо что-то делать, у многих наших врагов полный порядок с подлодками. Тральщики нужны ужасно просто. Много чего нам нужно. Однако, говоря обо всех этих вещах, нужно задать себе вопрос: а хватит ли денег? И дело не в том, что их нет вообще. Дело в том, как их осваивает ОПК и почему ОПК это разрешают.

Деньги на ветер

С чего тут начать? Да хоть с чего. С «Посейдона» например. Народ эту штуку просто обожествляет, выдумывает сказки про нее, но на самом деле это просто торпеда с ядерным двигателем, способная только идти к точке подрыва боевой части по маршруту. И почти все принципиальные вещи про нее известны – достаточно было глянуть на госзакупках вагон-транспортер для изделия, еще один вагон с кое-каким оборудованием, который цепляют к транспортеру, учебник по торпедам за 400 рублей, еще один такой же по атомным энергоустановкам (несекретный, есть в продаже) и можно определить почти все параметры изделия.

Впрочем, люди в теме знают и то, что нельзя определить шпионскими методами. И то, что начался этот проект еще до Горбачёва, и то, что носитель для него еще в СССР заложили. Как и воинскую часть, которая готовится принимать на склад изделия. А вот сколько суток может прожить реактор у изделия до своего разрушения – такого в интернете не было. В журнале, правда, в одном, еще позднесоветском, был намек, но он не оцифрован, так что это не считается.

На эту тему

Денег эта тема уже съела просто чудовищное количество. Она постоянно их требовала, и когда солдат без подготовки отправляли штурмовать Грозный, и когда летчики поднимали свои самолеты в воздух по два-три раза в год. Эта тема съела одну ракетную подлодку – «Белгород», которая должна была достраиваться по проекту 949АМ, с «Калибрами» и «Ониксами» – и уже давно была бы готова, кстати. А сейчас строят «Хабаровск», который, судя по всему, стоит больше «Борея».

Но зададим себе вопрос: а что такого может сделать ядерная торпеда, чего не могла бы сделать серийная баллистическая ракета? Ответ: ничего. Любой объект на побережье легко уничтожается серийным «Лайнером» или «Булавой», или наземной ракетой РВСН. И эти ракеты уже стоят на подлодках и в шахтах. И чтобы обеспечить то, что дает «Посейдон», не нужно было никакого «Посейдона» и денег для него не надо было, ни одного рубля. А их потратили, в размере, примерно равном восстановлению отечественной морской авиации или бригаде надводных кораблей класса «Корвет» из шести новых единиц. При этом никакой ПРО, способной отразить наш ракетный удар, у США нет и никогда не будет, а вот противолодочная оборона, способная засечь скоростной глубоководный объект, у американцев есть. И ядерные глубинные бомбы на складах лежат до сих пор.

Впрочем, при всех расходах на проект этой сверхторпеды на вооружении до сих пор нет, и когда она будет (а носители-то уже построили!) – непонятно. Или другой пример. В 2013 году адмирал В. Чирков остановил работы над проектом «Корвет ОВР» – небольшого корабля, способного обеспечить противолодочную оборону вокруг баз наших подлодок и не дать там шнырять американцам. Его интервью по этому поводу до сих пор доступны в Сети, основной посыл такой: «Корветы ОВР» больше не нужны, задачи борьбы с подлодками возьмут на себя донные Системы освещения подводной обстановки (СОПО) и противолодочные самолеты. А вместо «корветов ОВР» будет построена серия «патрульных кораблей» проекта 22160, вооруженных одной трехдюймовой пушкой и пулеметами».

Сегодня, в 2021 году, В. Чирков работает в Объединенной судостроительной корпорации, а у ВМФ нет никаких донных СОПО, новых противолодочных самолетов тоже нет. А подлодки у американцев вполне себе есть.

Зато строятся «патрульные корабли». Ни один из сданных еще не был применен по предназначению – они просто ходят следом за настоящими боевыми кораблями и демонстрируют флаг. Один раз «Василий Быков» поставили следить за американским эсминцем, но если бы американцы захотели, то ушли бы ходом – скорость у эсминца выше на треть. Других «боевых» эпизодов в биографии этого корабля нет – сомалийских пиратов перебили, патрулировать нечего. Сколько стоила серия этих кораблей бюджету? Примерно два больших корвета проекта 20380 или три малых ракетных корабля «Каракурт» с «Панцирем» и восьмеркой «Калибров». Вот «Каракурты»-то можно в слежение ставить – скорость больше 30 узлов.

Таких примеров много. Зачем-то начались исследования по экраноплану. Стоимость создания опытного образца такого чуда техники примерно равна полку модернизированных Су-30СМ с противокорабельными ракетами. И полк куда полезнее – его за несколько часов можно, например, перекинуть на Хмеймим. И у него многие десятки ракет в залпе. Он может несколькими ударными группами атаковать противника с разных сторон, устроив «звездный» налет. А экраноплан? А он никогда ничего такого не сможет. Он за эти деньги только испытания пройдет. Потом их, конечно, можно будет настроить, но зачем?

Или еще пример – и новые корветы проекта 20380, и все корветы проекта 20385 получают многофункциональный радиолокационный комплекс (МФ РЛК) производства АО «Заслон». По архитектуре это сложное и дорогое изделие, если верить инсайдерам из Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз», такой МФ РЛК делает корабль дороже где-то на четверть, по сравнению с РЛК от того же «Каракурта» с некоторыми доработками, нужными корвету. Если верить Минобороны, то головной корвет проекта 20385 смог после полутора лет стояния «в заводе» сбить ракету мишень РМ-15. Причем Минобороны в своем ролике зачем-то показало картинку с визира, на котором отображались параметры полета этой цели. И если эти параметры верны, то получается, что «Гремящий» со сверхдорогим радиолокационным комплексом и после тяжелой и долгой его доработки по эффективности своей ПВО догнал… советские корабли ранних 60-х годов прошлого века. Отличная инвестиция! Второй корабль с таким комплексом – корвет проекта 20380 «Алдар Цыденжапов» – по сообщениям того же Минобороны стрелял по воздушным целям только из пушки, после чего был принят в боевой состав. Хотя его без стрельб зенитными ракетами принимать в строй было нельзя. Но его приняли и за сверхдорогой МФ РЛК тоже заплатили. А ведь можно было, уменьшив стоимость корабля на 25%, оснастить его таким комплексом, с которым он разбирался бы с подлетающими ракетами буквально в режиме «металлорезки», сбивая их на любой высоте на безопасном расстоянии.

Примеры можно приводить и приводить. Здесь и вечный долгострой ценой с нормальный фрегат – корвет 20386, недостроенный корпус которого «Северная верфь» недавно вытолкнула из построечного эллинга на воду, чтобы не мешал. Здесь идущая научно-исследовательская работа по самолёту с коротким взлётом и вертикальной посадкой – как будто советский опыт никого ничему не научил. Здесь и якобы сверхскоростной перехватчик МиГ-41, который каким-то чудом выйдет на «четыре звука» с турбореактивных двигателем. При том, что это противоречит законам природы.

И всё это стоит денег. Каких? На авианосец бы хватило. Или на противолодочную авиацию и одновременно сотни «Цирконов» для надводных кораблей в строю к этому моменту. Уже прошедших все испытания и принятых на вооружение. Или на воссоздание некоего аналога морской ракетоносной авиации. На немалую серию Су-57, уже с новым двигателем. А может быть, у нас уже и первый танковый полк на «Арматы» бы перевооружили. Но получилось иначе. Почему? Рассмотрим на конкретном примере.

Боевая эффективность и бюджетные деньги

16 мая член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве РФ Владимир Поспелов анонсировал планы по модернизации тяжёлого атомного ракетного крейсера проекта 1144 «Пётр Великий». По его словам, окончательный облик модернизации будет определён после того, как будет завершён весь комплекс работ по «Нахимову».

Стоит обратить внимание, что вопросами того, как модернизировать боевой корабль, занимается не его пользователь – ВМФ, а человек (по-настоящему влиятельный, хотя и абсолютно неизвестный обывателю), отвечающий за работу военной промышленности на её кораблестроительном направлении.

Более того, сама постановка вопроса – «объём работ будет определён после завершения работ по «Нахимову»» тоже кажется странной, ведь эффективность и правильность модернизации нового корабля должны оценивать те, кто будет на нём воевать – моряки. И, соответственно – решать, оправданной ли была модернизация, оправданы ли были расходы на неё и надо ли повторять именно это на следующем корабле, тоже, по идее, должен флот. И не после «завершения работ», а после испытаний модернизированного корабля и его возвращения в боевой состав.

Но у нас это на себя берёт де-факто промышленность, то есть целесообразность расходования денег Минобороны определяют те, кто будет их осваивать. Это звучит очень странно, но, увы, это именно так.

Как подобная аномалия стала возможной? Ответ нужно искать ещё в советских временах, в деятельности Д.Ф. Устинова. Будучи всю жизнь связанным с военной промышленностью, Д.Ф. Устинов сделал очень много для того, чтобы «все были при деле». Именно с тех времён у нас огромный разнобой в проектах кораблей, их намного больше, чему у любой другой страны, именно из тех времён идёт несколько типов основных боевых танков в строю, десятки типов гусеничных шасси там, где можно было обойтись несколькими вариантами, и многое другое – промышленности надо было давать работу, и при Д.Ф. Устинове её давали. Причём не всегда ради обороноспособности, а зачастую, чтобы не оставлять «своих» без денег. В итоге СССР, Вооружённые силы которого имели просто огромное количество оружия и техники (одних танков было 64000 единиц – больше, чем у всего НАТО и Китая вместе взятых) надорвался в гонке вооружёний экономически. Этот надрыв не был главной причиной его краха, но роль сыграл немалую. Именно в те годы и были заложены основы той огромной власти, которую имеет у нас Оборонно-промышленный комплекс.

В постсоветские времена «оборонке» приходилось бороться за выживание, но с конца 2000-х годов, когда в перевооружение Вооружённых сил пошли деньги, некоторые «командиры» ОПК начали бороться уже не за выживание (эта задача была выполнена), а за власть. Пика процессы достигли сразу после сердюковских реформ, когда командования видов Вооружённых сил (включая флот) были просто отстранены от принятия принципиальных решений по закупкам вооружений и военной техники, а вся власть в этих вопросах ушла в бюрократический аппарат Минобороны, некоторые сотрудники которого, увы, де-факто работали не на Минобороны, а на совсем другие структуры, что отражалось на закупках тех же кораблей.

С тех пор обстановка несколько изменилась в лучшую сторону. Но полностью перекос в правах между теми, кто должен решать, на что Вооружённым силам тратить деньги, и теми, кто это сейчас решает реально (хотя не должен), до сих пор не исправлен полностью.

Все вышеперечисленные примеры, как и сотни примеров, оставшихся за кадром, это следствия этого перекоса. На какое оружие тратить деньги, а на какое нет, решают зачастую не те, кто им будет воевать. И выбор между тем, сделать ли серию боевых единиц по умеренной цене за каждую, или ввалить кучу денег в изначально мертвый штучный проект с нулевой боевой эффективностью, у нас тоже делают зачастую не военные.