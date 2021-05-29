Россия столкнулась с дефицитом мудрости

«Поколение ЕГЭ», – презрительно сказал, как сплюнул, мой друг, хороший инженер-электронщик, когда осела пыль из-под колес грузовичка службы доставки. Ему привезли насос для колодца, но юный доставщик, который, по идее, должен быть специалистом, чтобы консультировать клиента, упорно путал высоту напора и глубину погружения и сбежал при первой возможности.

Вечером, обмывая покупку, мы, разумеется, мыли кости молодому поколению, которое «безграмотное, как нигерийский крестьянин», но с апломбом выпускника Йеля. И речь даже не о двоечниках и оловянноглазых бьюти-блогерах и контент-менеджерах. А о тех, кто почему-то считает себя «образованным классом», противопоставляя себя «немытому быдлу» только на основании того, что не умеет ничего делать руками, предоставляя это как раз «быдлу», и имеет в папочке диплом какого-нибудь гуманитарного вуза. Меня всегда поражало при общении с людьми «светлого облика» удивительное несоответствие самопозиционирования с реальным наполнением. Представители пресловутой «творческой интеллигенции» обычно считают себя людьми передовыми и образованными. А как сунешься дискутировать, так таблицу умножения знают только с калькулятором, не отличают юрисдикции от юриспруденции, девонского периода от мелового, и путают Бабеля с Бебелем. Как это у них получается – не понимаю.

Вот только процесс тотального оглупления происходит не только в краю родных осин. Это общемировая тенденция, и это не просто процесс, вызванный облегчением доступа к любым знаниям, который расслабляет мозг и отучает его работать. Это целенаправленная политика.

После Второй мировой войны, когда США стали безусловным лидером западного мира, а власть в самой Америке устойчиво перехватил крупный капитал, начались серьезные исследования по изменению сущностной заданности человека. Стояла задача подменить разум и сознание инстинктами и рефлексами.

В принципе, потребительское сознание никогда не было чуждо человеку. Но в «раньшие времена» сделать его подавляющим мешала необходимость биться за выживание. Это вовсе не означает, что любой крестьянин 18-го века, чтобы выжить и прокормить семью, должен был быть семи пядей во лбу. Но для выживания требовались как минимум хватка и сообразительность. Им катастрофически не хватало образования, но не ума. Заставить крестьянина купить что-нибудь ненужное было нетривиальной задачей.

При переходе же к обществу потребления – как товаров, так и идеологий – разумность являлась величайшей помехой. Обществу было необходимо развить исключительно хватательный рефлекс. Общество должно было стать послушным, доверчивым и алчным. Главная задача потребителя – покупать. Для этого покупатель должен считать себя умным, но ни в коем случае умным не быть.

Особая программа в этих планах отводилась «перевоспитанию» советского, то есть русского человека. На Западе осознавали, что во всех войнах, развязанных против России, победителем выходила не просто страна Россия, а свойственный именно ей тип человека, превосходство его разума и чувства патриотизма. Все остальное являлось результатом русского характера. И отличительной чертой русских являлась та самая крестьянская смекалка, определенный фатализм и снисходительное отношение к собственной жизни. Русские были часто не образованы, но при этом умны. Они были доверчивы, их легко можно было обмануть, но они почти всегда потом приходили спросить с обманщика. И ответ приходилось держать по полной. Разница в посылах «Сделай или умри» (западный) и «Умри, но сделай» (русский) возникла не на пустом месте. Поэтому на первый план вышла проблема изменения архетипа русского (советского) человека.

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Но прежде требовалось изменить свое собственное общество, вывести породу людей, заточенных исключительно на потребление, на удовлетворение простейших инстинктов. Благо, предпосылки к этому имелись. Как мы помним, все американское общество и зародилось, и формировалось, следуя главной американской мечте. Разбогатеть. Разбогатеть любой ценой. Люди разных рас и национальностей ехали и едут туда именно с этой целью. Разговоры про «американскую свободу» – это песни для бедных. Вся эта свобода служит главной возможности – разбогатеть. Достичь успеха.

С успехом решив задачу построения общества безумного потребления, мировой финансовый капитал начал распространять эту красивую, но пустую картинку на весь мир. И не без успеха. Американский образ жизни прельстил многих. Даже такие традиционно устроенные страны, как Индия или Китай, не избежали этой заразы, которой успешно торговал Запад, в чем ему в немалой степени помогал Голливуд, не просто так названный «фабрикой грез». Ислам – одна из самых жестких традиционалистских религий. Но пример арабских шейхов и их многочисленного потомства ярко демонстрирует прелесть соблазнов «Западного шайтана» – у себя они ходят в бурнусах, казнят за наркотики и бьют палками за употребление спиртного, а женщина в шортах там гарантированно окажется в тюрьме. Но, вырвавшись за границу, эти ортодоксы пускаются во все тяжкие.

Не устоял перед этой напастью и Советский Союз. Джинсы, гамбургеры, рок-н-ролл. Все это стало морковкой для советской молодежи. Да и для солидных дядь и теть. Все, чего сумели достичь советские люди, оказалось брошено в топку «западных ценностей». Достижения – это не пустая болтовня. Скорость, с которой полуграмотная аграрная страна, пережившая три революции, гражданскую войну, разруху и голод, превратилась в могучую державу, потрясала и не могла не пугать Запад. Вдумайтесь только – с окончания Гражданской войны до начала Великой Отечественной, прошло меньше 15 лет! По историческим меркам – мгновение. А с момента Победы до запуска первого спутника – всего 12! Просто невероятный темп.

Советский Союз рванул в своем развитии именно благодаря всеобщему образованию и просвещению населения, воспитанию лучших человеческих качеств, благодаря развитию разума и нравственности. Быть бездельником было просто зазорным. И фраза о том, что Великую Отечественную войну выиграл советский учитель, имеет под собой реальное основание. Потому что учитель не только нес знания, но и воспитывал в каждом молодом человеке тот образ, который прошел через исторические эпохи, оставаясь практически неизменным. Это патриот, человек чести, образованный, мужественный, человек широкой души, устремленный к высокой цели, будь то космос, наука, спорт, искусство. Как бы ни изощрялись сейчас переписчики истории, но строить БАМ, поднимать целину, восстанавливать Ташкент ехали по зову сердца, а не кошелька. Тех, кто ехал за «длинным рублем», презрительно называли не строителями, а шабашниками. А левый приработок, который делается задней ногой, до сих пор называют шабашкой.

А какое значение придавал просвещению наше великое всё Александр Сергеевич Пушкин! В статье «О народном просвещении» поэт утверждает: «Одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия». И безумств, и бедствий сегодня в мире и в России предостаточно. И происходят они по причине непросвещенности большей части населения страны. Потому что государственное и общественное развитие задают люди часто непросвещенные, необразованные, не обладающие разумом, проявлением которого выступает мудрость. Дефицит мудрости – самая большая проблема России. Среднее звено управления страной – менеджеры и юристы. То есть те, кто воспитан по западным лекалам и методичкам. Чего от них ждать?

Что же делать? Прежде всего, отказаться от навязанной с Запада примитивной модели образования и возвратиться к традиции русско–советской системы просвещения. Не образовательные услуги должны обеспечивать школы и учителя. А просвещение. Вот как просвещение трактует Толковый словарь русского языка Владимира Даля: «Свет науки и разума, согреваемый чистою нравственностью; развитие умственных и нравственных сил человека; научное образование, при ясном сознании долга своего и цели жизни».

Сейчас ситуация осложнена тем, что в школы приходят молодые учителя, которые сами не были объектом просвещения. Но смогли же в свое время большевики, сами бывшие в подавляющем большинстве малограмотными рабочими, в кратчайшие сроки превратить СССР в просвещенное государство! Значит, для этого нужна только воля. Нужно только захотеть.