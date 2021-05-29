Россия столкнулась с дефицитом мудрости

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В МИД оценили публикацию о «планах» СССР передать Японии два острова

29 мая, суббота  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
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В России возник дефицит важнейших природных ресурсов

Специалисты предупреждают, что даже нефть в России закончится относительно скоро Константин Михальчевский/РИА Новости
Представление о том, что наша страна является всемирной кладовой полезных ископаемых, как оказалось, крайне далеко от реальности. В стране наблюдается дефицит важнейших минеральных ресурсов, многое завозится из-за границы, звучат прогнозы о том, что вскоре в России закончится даже нефть. Как такое произошло и какие меры должны быть приняты для решения этой проблемы? Подробности...
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Немецким русофобам запретили работать в России

Наиболее последовательные антироссийские НПО оказались зарегистрированы в Германии Fotoagentur Nordlicht/imago-images.de/Reuters
Берлин обвинил Москву в нанесении серьезного удара по германо-российским отношениям. Поводом для громких заявлений стало решение Генпрокуратуры о запрете в России трех немецких неправительственных структур. Почему именно эта троица была признана нежелательной и как на решение российских прокуроров ответит Берлин?  Подробности...
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Зачем взятие Казани превращают в национальную трагедию

Казань была взята русскими войсками в середине 16-го века А. Д. Кившенко
Духовное управление мусульман Татарстана учредило «день памяти» в годовщину взятия Казани Иваном Грозным. В этот день духовенство республики призвало поминать павших «батыров татарской нации». Предложившие идею религиозные деятели тут же сделали оговорку: политические спекуляции на этой теме недопустимы. Тем не менее это не первое проявление особого взгляда татарского духовенства на российскую историю. Какие проблемы оно провоцирует? Подробности...
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Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей

«Индепенденс» и «Фридом» будут списаны в ближайшее время US Navy/Global Look Press
Два новейших боевых корабля, на которые ВМС США возлагали большие надежды, будут списаны в ближайшее время. О каких именно кораблях идет речь, какие фатальные проблемы заставляют отправить их в резерв – и почему эта позорная история является типичной для американского военно-морского флота? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Россия столкнулась с дефицитом мудрости

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
России следует отказаться от навязанной с Запада примитивной модели образования и возвратиться к традиции русско-советской системы просвещения. Не образовательные услуги должны обеспечивать школы и учителя. А просвещение. Подробности...

Убийство из-за камуфляжной куртки

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Раньше полиции приехали знакомые ополченцы. Предположили, что Леонид Георгиевич поймал во дворе шальную пулю и успел доползти до помещения. Но следственная группа нашла гильзу и пулю, закатившуюся в угол. Подробности...
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Давайте больше читать сказки

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
У мальчиков-колокольчиков жизнь тяжелая. Их все время бьют дядьки-молоточки. Бить колокольчиков их заставляет царевна Пружинка. Мальчик был добрым, но еще не очень умным. Он прокрался во дворец к царевне и сломал Пружинку... Что было дальше все помнят по истории нашего 91-го года. Подробности...
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Россия запрещает палочки и трубочки

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Литва рассердила китайцев

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Встреча Путина и Байдена: чего ждать?

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Спасенных в Ленобласти тюленей выпустили в Финский залив

Специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих выпустили после реабилитации двух серых тюленей в Финский залив. Это самка Лебяжка и самец Крикуша. Животные были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов
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В Петербурге пассажирский автобус заехал на мачту освещения

В Петербурге городской пассажирский автобус врезался в дорожную мачту освещения и повис на ней. В результате происшествия пострадали шесть человек, наиболее серьезные повреждения получил водитель автобуса. Причины аварии устанавливаются
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Российские бомбардировщики Ту-22М3 впервые разместили в Сирии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По мнению экспертов, в зоне досягаемости наших самолетов теперь окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Дмитрий Грунюшкин

    Россия столкнулась с дефицитом мудрости

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		29 мая 2021, 13:21

    «Поколение ЕГЭ», – презрительно сказал, как сплюнул, мой друг, хороший инженер-электронщик, когда осела пыль из-под колес грузовичка службы доставки. Ему привезли насос для колодца, но юный доставщик, который, по идее, должен быть специалистом, чтобы консультировать клиента, упорно путал высоту напора и глубину погружения и сбежал при первой возможности.

    Вечером, обмывая покупку, мы, разумеется, мыли кости молодому поколению, которое «безграмотное, как нигерийский крестьянин», но с апломбом выпускника Йеля. И речь даже не о двоечниках и оловянноглазых бьюти-блогерах и контент-менеджерах. А о тех, кто почему-то считает себя «образованным классом», противопоставляя себя «немытому быдлу» только на основании того, что не умеет ничего делать руками, предоставляя это как раз «быдлу», и имеет в папочке диплом какого-нибудь гуманитарного вуза. Меня всегда поражало при общении с людьми «светлого облика» удивительное несоответствие самопозиционирования с реальным наполнением. Представители пресловутой «творческой интеллигенции» обычно считают себя людьми передовыми и образованными. А как сунешься дискутировать, так таблицу умножения знают только с калькулятором, не отличают юрисдикции от юриспруденции, девонского периода от мелового, и путают Бабеля с Бебелем. Как это у них получается – не понимаю.

    Вот только процесс тотального оглупления происходит не только в краю родных осин. Это общемировая тенденция, и это не просто процесс, вызванный облегчением доступа к любым знаниям, который расслабляет мозг и отучает его работать. Это целенаправленная политика.

    После Второй мировой войны, когда США стали безусловным лидером западного мира, а власть в самой Америке устойчиво перехватил крупный капитал, начались серьезные исследования по изменению сущностной заданности человека. Стояла задача подменить разум и сознание инстинктами и рефлексами.

    В принципе, потребительское сознание никогда не было чуждо человеку. Но в «раньшие времена» сделать его подавляющим мешала необходимость биться за выживание. Это вовсе не означает, что любой крестьянин 18-го века, чтобы выжить и прокормить семью, должен был быть семи пядей во лбу. Но для выживания требовались как минимум хватка и сообразительность. Им катастрофически не хватало образования, но не ума. Заставить крестьянина купить что-нибудь ненужное было нетривиальной задачей.

    Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    При переходе же к обществу потребления – как товаров, так и идеологий – разумность являлась величайшей помехой. Обществу было необходимо развить исключительно хватательный рефлекс. Общество должно было стать послушным, доверчивым и алчным. Главная задача потребителя – покупать. Для этого покупатель должен считать себя умным, но ни в коем случае умным не быть.

    Особая программа в этих планах отводилась «перевоспитанию» советского, то есть русского человека. На Западе осознавали, что во всех войнах, развязанных против России, победителем выходила не просто страна Россия, а свойственный именно ей тип человека, превосходство его разума и чувства патриотизма. Все остальное являлось результатом русского характера. И отличительной чертой русских являлась та самая крестьянская смекалка, определенный фатализм и снисходительное отношение к собственной жизни. Русские были часто не образованы, но при этом умны. Они были доверчивы, их легко можно было обмануть, но они почти всегда потом приходили спросить с обманщика. И ответ приходилось держать по полной. Разница в посылах «Сделай или умри» (западный) и «Умри, но сделай» (русский) возникла не на пустом месте. Поэтому на первый план вышла проблема изменения архетипа русского (советского) человека.

    Но прежде требовалось изменить свое собственное общество, вывести породу людей, заточенных исключительно на потребление, на удовлетворение простейших инстинктов. Благо, предпосылки к этому имелись. Как мы помним, все американское общество и зародилось, и формировалось, следуя главной американской мечте. Разбогатеть. Разбогатеть любой ценой. Люди разных рас и национальностей ехали и едут туда именно с этой целью. Разговоры про «американскую свободу» – это песни для бедных. Вся эта свобода служит главной возможности – разбогатеть. Достичь успеха.

    С успехом решив задачу построения общества безумного потребления, мировой финансовый капитал начал распространять эту красивую, но пустую картинку на весь мир. И не без успеха. Американский образ жизни прельстил многих. Даже такие традиционно устроенные страны, как Индия или Китай, не избежали этой заразы, которой успешно торговал Запад, в чем ему в немалой степени помогал Голливуд, не просто так названный «фабрикой грез». Ислам – одна из самых жестких традиционалистских религий. Но пример арабских шейхов и их многочисленного потомства ярко демонстрирует прелесть соблазнов «Западного шайтана» – у себя они ходят в бурнусах, казнят за наркотики и бьют палками за употребление спиртного, а женщина в шортах там гарантированно окажется в тюрьме. Но, вырвавшись за границу, эти ортодоксы пускаются во все тяжкие.

    Не устоял перед этой напастью и Советский Союз. Джинсы, гамбургеры, рок-н-ролл. Все это стало морковкой для советской молодежи. Да и для солидных дядь и теть. Все, чего сумели достичь советские люди, оказалось брошено в топку «западных ценностей». Достижения – это не пустая болтовня. Скорость, с которой полуграмотная аграрная страна, пережившая три революции, гражданскую войну, разруху и голод, превратилась в могучую державу, потрясала и не могла не пугать Запад. Вдумайтесь только – с окончания Гражданской войны до начала Великой Отечественной, прошло меньше 15 лет! По историческим меркам – мгновение. А с момента Победы до запуска первого спутника – всего 12! Просто невероятный темп.

    Советский Союз рванул в своем развитии именно благодаря всеобщему образованию и просвещению населения, воспитанию лучших человеческих качеств, благодаря развитию разума и нравственности. Быть бездельником было просто зазорным. И фраза о том, что Великую Отечественную войну выиграл советский учитель, имеет под собой реальное основание. Потому что учитель не только нес знания, но и воспитывал в каждом молодом человеке тот образ, который прошел через исторические эпохи, оставаясь практически неизменным. Это патриот, человек чести, образованный, мужественный, человек широкой души, устремленный к высокой цели, будь то космос, наука, спорт, искусство. Как бы ни изощрялись сейчас переписчики истории, но строить БАМ, поднимать целину, восстанавливать Ташкент ехали по зову сердца, а не кошелька. Тех, кто ехал за «длинным рублем», презрительно называли не строителями, а шабашниками. А левый приработок, который делается задней ногой, до сих пор называют шабашкой.

    А какое значение придавал просвещению наше великое всё Александр Сергеевич Пушкин! В статье «О народном просвещении» поэт утверждает: «Одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия». И безумств, и бедствий сегодня в мире и в России предостаточно. И происходят они по причине непросвещенности большей части населения страны. Потому что государственное и общественное развитие задают люди часто непросвещенные, необразованные, не обладающие разумом, проявлением которого выступает мудрость. Дефицит мудрости – самая большая проблема России. Среднее звено управления страной – менеджеры и юристы. То есть те, кто воспитан по западным лекалам и методичкам. Чего от них ждать?

    Что же делать? Прежде всего, отказаться от навязанной с Запада примитивной модели образования и возвратиться к традиции русско–советской системы просвещения. Не образовательные услуги должны обеспечивать школы и учителя. А просвещение. Вот как просвещение трактует Толковый словарь русского языка Владимира Даля: «Свет науки и разума, согреваемый чистою нравственностью; развитие умственных и нравственных сил человека; научное образование, при ясном сознании долга своего и цели жизни».

    Сейчас ситуация осложнена тем, что в школы приходят молодые учителя, которые сами не были объектом просвещения. Но смогли же в свое время большевики, сами бывшие в подавляющем большинстве малограмотными рабочими, в кратчайшие сроки превратить СССР в просвещенное государство! Значит, для этого нужна только воля. Нужно только захотеть.

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