США хотят поделить с Россией газовый рынок Европы

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НОВОСТЬ ЧАСА

Лавров ответил на вопрос о саммите с США фразой из «Белого солнца пустыни»

20 мая, четверг  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
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Россия готова подвинуть США на атомном рынке Китая

Россия начинает строить новые блоки для двух китайских АЭС Zuma/ТАСС
Пока Росатом лишился в Чехии потенциального заказа, в Китае он начинает реальный крупный проект – строительство новых блоков сразу для двух АЭС. У России есть все шансы получить здесь еще больше заказов на атомные станции и дать фору западным конкурентам, которые слишком плотно осели на китайском рынке. Что поможет нам отвоевать китайский рынок у американцев и европейцев? Подробности...
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Власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских»

Бабиш и Земан ведут себя как враги, но на самом деле являются партнерами Michal Kamaryt/Zuma/ТАСС
Складывается впечатление, будто Прага играет с Москвой в известную всем по фильмам игру «плохой коп, хороший коп». В роли «плохого» выступает премьер Андрей Бабиш, превративший Чехию в официально недружественное России государство, в роли «хорошего» – президент Милош Земан. Их конфликт ярок и нагляден, но на его фоне Земан заявил, что именно Бабиша видит своим преемником. Как это все понимать?  Подробности...
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Как советская власть унижала желающих уехать из СССР

Наличие заграничного паспорта в СССР еще не гарантировало права выезда за границу Юрий Заритовский/РИА Новости
Ровно тридцать лет назад в нашей стране произошло событие, последствия которого миллионы россиян ощущают до сих пор – были отменены любые препятствия на выезд за границу. Какими запретами и унижениями были обставлены путешествия за рубеж при СССР и как ограничивали зарубежные поездки в царские времена? Подробности...
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Секретные советские разработки вывели США на след «энергетического оружия»

Советский ученый Лев Нахгальцев – один из тех, кто занимался таинственными разработками нелетального оружия niiis.nnov.ru
Наконец-то стало понятно, почему США подозревают именно Россию в проведении серии атак «энергетическим оружием» на американских разведчиков и дипломатов. Американские спецслужбы обладают информацией о разработках подобного оружия еще в СССР. О каких именно разработках идет речь и почему ЦРУ стоило бы посмотреть совсем в другую сторону? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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США хотят поделить с Россией газовый рынок Европы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Перед США уже стоит задача не заблокировать «Северный поток – 2», а сохранить лицо. Госсекретарь Блинкен по инерции называет проект угрозой энергетической безопасности Европы, пусть даже сама Европа не видит никаких угроз, но США уже готовы к компромиссам. Подробности...

Как заселить Сибирь

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Людей в Сибири, естественно, не хватает. Это заметнее, если смотреть из Красноярска. Про Красноярский край у нас издавна говорят, что он равняется четырем Франциям, даже пьеса была такая. Но это не очень содержательное сравнение. Подробности...
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Город – это прекрасно, агломерация – зло

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мой любимый город Санкт-Петербург почти перестал существовать. Ещё минута – и он окончательно растворится. Пришлёпнутые к нему бесконечные гетто-кварталы задушили город. А «элитные коттеджные посёлки в пригороде» делают контрольный выстрел в голову. Подробности...
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Найти управу на самокаты

В НАТО покаялись перед сербами

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Секретная армия США

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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров ответил на вопрос о саммите с США фразой из «Белого солнца пустыни»
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    Глеб Простаков

    США хотят поделить с Россией газовый рынок Европы

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		20 мая 2021, 08:52

    Характер борьбы вокруг «Северного потока – 2» в ближайшее время изменится. У Вашингтона почти не осталось аргументов в пользу остановки проекта. Нападение России на Украину, предсказанное украинскими «ястребами», в очередной раз не состоялось, как, впрочем, и атака самой украинской армии на непризнанные территории с целью вернуть их силой.

    Германия окончательно укрепилась в стремлении завершить «Северный поток – 2» без оглядки на возможные санкции США. 17 мая Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на прокладку трубы в исключительной экономической зоне Германии, которое ранее было приостановлено из-за иска экологической организации. Так что и у экологов аргументов против проекта стало значительно меньше. Достроить осталось, по данным генконсула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, всего 80 км. Строительство должно завершиться осенью текущего года, тогда как начало эксплуатации трубопровода ожидают в 2022 году.

    Перед США в данных обстоятельствах стоит уже задача не заблокировать проект, а сохранить лицо. Госсекретарь Энтони Блинкен по инерции называет трубопровод угрозой энергетической безопасности Европы, пусть даже сама Европа не видит никаких угроз. Но, судя по всему, Вашингтон уже готов к компромиссному варианту раздела газового рынка Евросоюза с Россией и другими игроками. Задача-максимум – выдавить с европейского рынка Россию, заблокировав транзит газа через лояльные Штатам Украину (и, как ожидалось, но не случилось – Белоруссию) – не выгорела. А потому теперь задача-минимум состоит в том, чтобы застолбить за собой значительную часть растущего рынка. Отказ ЕС от угля и атома приведет к взрывному росту спроса на газ на ближайшие пару десятилетий.

    Грядущая встреча Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая должна состояться на полях Арктического саммита, где председательствует Россия, должна стать прологом к таким переговорам. Пусть даже сам Блинкен утверждает, что хотел бы обсудить с коллегой непременно строительство «Северного потока – 2» (а обсуждать тут, учитывая диаметрально противоположные позиции сторон, решительно нечего) – речь, конечно, пойдет о будущем устройстве газового рынка Европы. Контуры будущего передела обозначены уже сегодня. Пока Россия достраивает «Северный поток – 2», США стремительно наращивают потенциал экспорта сжиженного газа. Цифры говорят сами за себя: экспорт американского СПГ поставил абсолютный рекорд в марте текущего года, выйдя на среднесуточный объем 10,5 млрд кубических футов в день.

    И если в 2020 году, а также в январе 2021-го большая часть экспорта шла на рынки Азии, то в феврале-марте больше половины объемов устремились в Европу, где цены достигли паритета с азиатскими. Пока долгосрочные контракты с американскими компаниями на СПГ-рынке Европы – предмет скорее политического торга, чем экономических расчетов. В 2018 году Польша первой подписала крупный долгосрочный (на 20 лет) контракт на поставку СПГ из США с надеждой не только обеспечить собственные потребности, но и продавать излишки газа соседям – той же Украине, которая принципиально не покупает газ в России напрямую. Такие долгосрочные контракты и есть главный способ застолбить за собой рынок.

    Фото: Jens Büttner/Global Look Press

    Вместе с тем экономику никто не отменял и себестоимость имеет значение. Доставка сжиженного газа из Арктики в Европу имеет намного более короткое плечо, чем доставка СПГ через Атлантический океан. Но Россия пока откровенно запаздывает с реализацией СПГ-проектов. Правительство только в марте этого года утвердило долгосрочную программу развития производства сжиженного газа. Главная причина промедления видится в конкуренции между Газпромом и частными инвесторами в СПГ. Рост внимания к СПГ повышает значимость таких компаний, как «Новатэк». В монополии считают такую конкуренцию вредной, а значит, подлежащей регулированию. Предполагается, что российский трубопроводный газ будет конкурировать с сжиженным, сбивая цены. Но в правительстве сочли иначе, посчитав, что главные конкуренты не во внутреннем, а во внешнем контуре – США и Катар.

    Успешное развитие СПГ-проектов наряду с запуском «Северного потока – 2», который позволит избежать геополитических рисков по линии Украина – Белоруссия, может сделать Россию главным игроком на европейском рынке газа вопреки стремительно ухудшающимся отношениям с самим Евросоюзом и США. В случае, если Россия станет успешной на рынках сжиженного газа в ЕС, сохранить лицо Вашингтону будет совершенно невозможно. В этом случае мы, вероятно, вновь увидим игру на повышение ставок – на Украине, в Белоруссии и любых других точках, где лежат жизненные интересы России.

    На днях Сергей Лавров признал, что отношения России и Германии переживают непростой период, учитывая то, что Берлин выбрал линию на сдерживание Москвы. Вынужденное партнерство всегда менее надежно, чем партнерство по обоюдному согласию. Этим растущим напряжением, судя по всему, и намерен воспользоваться госсекретарь Блинкен, начав на встрече с Лавровым большой раунд переговоров о разделе газового рынка Европы.

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