США хотят поделить с Россией газовый рынок Европы

Характер борьбы вокруг «Северного потока – 2» в ближайшее время изменится. У Вашингтона почти не осталось аргументов в пользу остановки проекта. Нападение России на Украину, предсказанное украинскими «ястребами», в очередной раз не состоялось, как, впрочем, и атака самой украинской армии на непризнанные территории с целью вернуть их силой.

Германия окончательно укрепилась в стремлении завершить «Северный поток – 2» без оглядки на возможные санкции США. 17 мая Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на прокладку трубы в исключительной экономической зоне Германии, которое ранее было приостановлено из-за иска экологической организации. Так что и у экологов аргументов против проекта стало значительно меньше. Достроить осталось, по данным генконсула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, всего 80 км. Строительство должно завершиться осенью текущего года, тогда как начало эксплуатации трубопровода ожидают в 2022 году.

Перед США в данных обстоятельствах стоит уже задача не заблокировать проект, а сохранить лицо. Госсекретарь Энтони Блинкен по инерции называет трубопровод угрозой энергетической безопасности Европы, пусть даже сама Европа не видит никаких угроз. Но, судя по всему, Вашингтон уже готов к компромиссному варианту раздела газового рынка Евросоюза с Россией и другими игроками. Задача-максимум – выдавить с европейского рынка Россию, заблокировав транзит газа через лояльные Штатам Украину (и, как ожидалось, но не случилось – Белоруссию) – не выгорела. А потому теперь задача-минимум состоит в том, чтобы застолбить за собой значительную часть растущего рынка. Отказ ЕС от угля и атома приведет к взрывному росту спроса на газ на ближайшие пару десятилетий.

Грядущая встреча Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая должна состояться на полях Арктического саммита, где председательствует Россия, должна стать прологом к таким переговорам. Пусть даже сам Блинкен утверждает, что хотел бы обсудить с коллегой непременно строительство «Северного потока – 2» (а обсуждать тут, учитывая диаметрально противоположные позиции сторон, решительно нечего) – речь, конечно, пойдет о будущем устройстве газового рынка Европы. Контуры будущего передела обозначены уже сегодня. Пока Россия достраивает «Северный поток – 2», США стремительно наращивают потенциал экспорта сжиженного газа. Цифры говорят сами за себя: экспорт американского СПГ поставил абсолютный рекорд в марте текущего года, выйдя на среднесуточный объем 10,5 млрд кубических футов в день.

И если в 2020 году, а также в январе 2021-го большая часть экспорта шла на рынки Азии, то в феврале-марте больше половины объемов устремились в Европу, где цены достигли паритета с азиатскими. Пока долгосрочные контракты с американскими компаниями на СПГ-рынке Европы – предмет скорее политического торга, чем экономических расчетов. В 2018 году Польша первой подписала крупный долгосрочный (на 20 лет) контракт на поставку СПГ из США с надеждой не только обеспечить собственные потребности, но и продавать излишки газа соседям – той же Украине, которая принципиально не покупает газ в России напрямую. Такие долгосрочные контракты и есть главный способ застолбить за собой рынок.

Вместе с тем экономику никто не отменял и себестоимость имеет значение. Доставка сжиженного газа из Арктики в Европу имеет намного более короткое плечо, чем доставка СПГ через Атлантический океан. Но Россия пока откровенно запаздывает с реализацией СПГ-проектов. Правительство только в марте этого года утвердило долгосрочную программу развития производства сжиженного газа. Главная причина промедления видится в конкуренции между Газпромом и частными инвесторами в СПГ. Рост внимания к СПГ повышает значимость таких компаний, как «Новатэк». В монополии считают такую конкуренцию вредной, а значит, подлежащей регулированию. Предполагается, что российский трубопроводный газ будет конкурировать с сжиженным, сбивая цены. Но в правительстве сочли иначе, посчитав, что главные конкуренты не во внутреннем, а во внешнем контуре – США и Катар.

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Успешное развитие СПГ-проектов наряду с запуском «Северного потока – 2», который позволит избежать геополитических рисков по линии Украина – Белоруссия, может сделать Россию главным игроком на европейском рынке газа вопреки стремительно ухудшающимся отношениям с самим Евросоюзом и США. В случае, если Россия станет успешной на рынках сжиженного газа в ЕС, сохранить лицо Вашингтону будет совершенно невозможно. В этом случае мы, вероятно, вновь увидим игру на повышение ставок – на Украине, в Белоруссии и любых других точках, где лежат жизненные интересы России.

На днях Сергей Лавров признал, что отношения России и Германии переживают непростой период, учитывая то, что Берлин выбрал линию на сдерживание Москвы. Вынужденное партнерство всегда менее надежно, чем партнерство по обоюдному согласию. Этим растущим напряжением, судя по всему, и намерен воспользоваться госсекретарь Блинкен, начав на встрече с Лавровым большой раунд переговоров о разделе газового рынка Европы.