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    Запад судорожно ищет деньги на продолжение войны

    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    27 марта 2024, 11:46 Мнение

    Запад судорожно ищет деньги на продолжение войны

    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

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    Состоявшийся на днях саммит стран Евросоюза не смог принять решение об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Этого решения очень ждала администрация Байдена, которая пока не сумела продавить через Конгресс свою версию многомиллиардной помощи Киеву ввиду затянувшихся споров демократов с республиканцами. ЕС должен был если не компенсировать отсутствие американской помощи в полной мере, то, по крайней мере, выделить средства на поддержание украинских штанов. Но и с этим не справился.

    В ЕС заблокировано примерно 280 млрд долларов российских золотовалютных резервов, большая часть этой суммы сосредоточена в бельгийской платежной системе Euroclear (208 млрд). Изначальная идея прямой конфискации российских активов, на чем настаивали США и Великобритания, провалилась. Такая конфискация может быть одобрена только Советом Безопасности ООН (что априори невозможно с учетом позиций России и Китая), иные варианты попросту нелегитимны. А значит, не только снижают доверие ко всей западной финансовой системе, но и грозят зеркальной конфискацией западных активов в России. А по данным министра финансов Антона Силуанова, стоимость взаимно замороженных Россией и Западом активов сопоставима.

    Сейчас часть западных компаний, пусть с потерями, но сумела выйти из России, продав активы местным компаниям или менеджменту, с правом выкупа или без него. Большая распродажа этих активов продолжается по сей день. Но большая часть компаний и их активов в том или ином статусе продолжают оставаться (а некоторые и работать) в России, ожидая завершения острой стадии конфликта. Именно эти нераспроданные активы окажутся конфискованными в случае симметричных действий Запада. А потому мощное финансово-промышленное лобби попросту не дает европейским чиновникам согласовать столь убийственное для их бизнеса решение.

    На другом конце европейской дискуссии о замороженных российских активах – позиция Германии и Франции. Эти страны предлагают использовать не сами активы, а процентные доходы, полученные от их использования. По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, в данном случае нарушения международного права не произойдет, ведь сами активы останутся нетронутыми. Причем на нужды Украины в этом случае пойдет даже не сам доход, а налог на этот доход. Понятно, что речь идет о несопоставимых с нуждами Киева суммах. По оценкам Еврокомиссии, подобный механизм позволит получить 15-20 млрд евро за четыре года, с 2024 по 2027-й, или 4-5 млрд евро в год. Именно такой вариант использования активов был согласован европейцами в январе текущего года.

    Подобный компромисс, однако, категорически не устроил Вашингтон. Ведь в таком виде он не решал главной задачи – поддержать Киев в период до решения вопроса о власти в США или, по крайней мере, на тот период, пока между республиканцами и демократами идут ожесточенные торги об условиях выделения денег Украине и Израилю. На помощь пришел главный проводник американской воли в ЕС – Брюссель. Бельгия, будучи главным держателем замороженных активов, выступила с идеей выпуска специальных облигаций, залогом по которым и будут замороженные активы. Этот план предусматривал привлечение с помощью облигаций не менее 50 млрд евро – суммы, уже сопоставимой с 61 млрд долларов помощи, которую администрация Байдена планировала вбросить в топку российско-украинского конфликта.

    Проблема этой гениальной задумки заключалась только в одном. Покрывать облигации предполагалось не замороженными активами (что опять-таки равно конфискации), а репарационными выплатами России после окончания конфликта. Но для того, чтобы выплачивать репарации, Россия должна как минимум проиграть в войне. Во что сами европейцы сейчас верят с большим трудом. А значит, не поверят в это и финансовые институты, которым предстоит выкупать предложенные облигации.

    Существует и еще один принципиальный момент, вколачивающий колышек в крышку гроба европейского единства по теме помощи Украине. А именно: назначение средств – больших или меньших – передаваемых Украине. Официальный Берлин не против того, чтобы эти деньги тратились на вооружения для Киева. Германия официально поставляет Украине оружие, пусть даже она отказалась передавать дальнобойные ракеты Taurus, опасаясь непоправимого. А например, нейтральная Австрия от трат денег на оружие категорически уклоняется, настаивая на том, что средства должны тратиться только на гуманитарные нужды.

    Вена опасается, пусть даже косвенно, солидаризироваться со странами, участвующими в поставках вооружений Украине. До сих пор Австрию уличали лишь в том, что она выступает транзитной страной для американского оружия. Совсем другое дело – поставить свою подпись под документом, предполагающим закупку оружия для продолжения войны напрямую. Ведь если Россия войну на Украине не проиграет, то, надо полагать, она ее выиграет. А если так, то впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

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