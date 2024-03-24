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    24 марта 2024, 18:56 • Политика

    Офис Зеленского мешает украинцам скорбеть вместе с Россией

    Офис Зеленского мешает украинцам скорбеть вместе с Россией
    @ Jaap Arriens/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Россию поступают слова соболезнований со всех концов света, кроме Украины. Там теракт в «Крокус Сити Холле» стал поводом для гнусных шуток и злорадства. Но не все так просто, подчеркивают эксперты. Киевские власти попросту запретили своим гражданам выражать солидарность с Россией.

    В то время, пока мировые лидеры высказывают соболезнования по случаю трагедии в «Крокус Сити Холле», украинская сторона лишь сдержанно пытается отвести от себя подозрения.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала реакцию граждан соседнего государства на произошедшее ужасной. «Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы», – написала дипломат.

    Коллаж из портретов семерых мужчин, отметившихся подобными высказываниями, Захарова подписала «Бесславные ублюдки». В их число вошли Дмитрий Гордон (признан террористом и экстремистом на территории РФ), Шевелис Шустерис и Андрей Юсов.

    Позже в официальном Telegram-канале МИД появилось сообщение, в котором ведомство осудило «пляску на костях», устроенную пособниками офиса Зеленского в социальных сетях. Министерство также напомнило о тысячах сообщений поддержки, поступающих от людей с разных континентов.

    Официальная позиция Украины в отношении теракта в «Крокусе» была выражена предельно лаконично. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк на своей странице в Х (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что Киев «не имеет ни малейшего отношения к инциденту».

    Параллельно в западной прессе был запущен процесс «обеления» Украины. The New York Times обвинила в организации теракта «Исламское государство*» (деятельность запрещена на территории России). На основании информации, полученной от неназванных источников, издание пишет, что США еще в марте собрали данные, подтверждающие подготовку расположенной в Афганистане ячейки формирования к нападению на Москву.

    Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов Российской Федерации при Общественной палате РФ Александр Малькевич считает, что Вашингтон и Брюссель пытаются создать иллюзию непричастности офиса Зеленского к теракту в «Крокусе». «Я вижу в украинском сегменте соцсетей, как террористов и убийц позиционируют там как героев. Об этом пишут открыто. Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) тоже отрабатывал эту тему всю ночь и в субботу утром, разгоняя фейки о террористах», – отмечает он.

    Однако, как подчеркнул бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью РИА «Новости», речь идет лишь о видимости полного отсутствия сострадания к трагедии со стороны украинцев. «Киевский режим ликует – киевляне не несут цветы к зданию посольства России в Киеве. Но это не потому, что они не сочувствуют или не скорбят вместе с россиянами. А потому, что простые украинцы до такой степени запуганы, что боятся любых проявлений поддержки России. Они прекрасно знают, что либо на них натравят оголтелых молодчиков из нацбатов, либо обвинят в «коллаборационизме» и упекут за решетку», – подчеркнул он.

    В экспертном сообществе подтверждают, что офису Зеленского удалось сформировать жесткую систему преследования любых граждан, поддерживающих контакты с жителями РФ, поэтому россиянам не следует уравнивать киевскую власть со всем населением Украины.

    Там до сих пор много людей, надеющихся на мир и искренне ратующих за восстановление дружбы между двумя государствами.

    «Несмотря на ситуацию, которая сложилась между нашими странами, многим украинцам не безразличны судьбы пострадавших москвичей. В этот трагичный день мне позвонили многие друзья из Киева, из Одессы и из других городов этого государства. Все они интересовались, в порядке ли я, целы ли мои знакомые», – рассказала политолог Лариса Шеслер газете ВЗГЛЯД.

    «Сочувствие по отношению к россиянам до сих пор сохраняется в украинском обществе. Однако не всем хватает смелости высказать свои соболезнования. Важно понимать, что братская нам страна сейчас находится под контролем античеловеческого офиса Зеленского. Демонстрация солидарности с Москвой рискует обернуться серьезными последствиями для рядового гражданина», – отмечает она.

    «Таким образом, мы столкнулись с ужасной реальностью, где под фотографиями из «Крокуса» россияне видят лишь издевательские и язвительные комментарии на украинском языке. У группы населения, которая искренне ненавидит РФ, сейчас развязан язык. Им выдан карт-бланш на самые отвратительные высказывания», – указывает Шеслер.

    «В сложившихся обстоятельствах важно понимать, что мы имеем дело лишь с частью украинского общества. Да, ее очень хорошо слышно, но помимо нее в стране живут и другие люди, которые искренне переживают за своих московских друзей, которые мечтают о мире, ждут окончания конфликта и надеются на восстановление дружеских связей с Россией. Сейчас нам особенно важно не забывать о них. Нельзя предаваться гневу и объявлять всех украинцев врагами. Боевые действия, власть офиса Зеленского – все это временно. Нам еще предстоит налаживать совместный быт с братским народом. Людей, которые ждут прихода РФ, нельзя подвести. Это наш долг», –  подчеркивает она.

    «Я искренне верю, что наступят времена, когда русский из Киева будет спокойно сидеть за одним столом с русскими из Москвы, Казани или Петербурга. Для этого нам нельзя забывать о главной цели происходящих событий – помощь и освобождение наших людей из-под гнета античеловеческого правительства»,

    – указывает Шеслер.

    Украинское руководство сформировало систему уголовного права, направленную на запрет какой-либо солидарности с русскими, соглашается политолог Владимир Скачко. «Офис Зеленского осознанно поощряет каннибалов, радующихся каждой капле крови москвичей. Им сейчас открываются все возможные социальные лифты», – говорит он.

    «Разумеется, высказывать сожаления о произошедшем теракте в таких условиях становится опасно для жизни. Угодить в тюрьму можно даже за самую мелочь: комментарий с соболезнованиями, звонок родственникам с целью уточнить, все ли у них нормально. Все это правительство Украины приравнивает к государственной измене», – акцентирует эксперт.

    В то же время, напоминает он, в интернете активно работают западные специалисты по информационным войнам, и нельзя исключать, что ряд совершенно диких высказываний на самом деле фейки, а их цель – множить ненависть между двумя народами.

    «Таким образом Вашингтон и Брюссель пытаются растянуть конфликт, вызвать у наших солдат чувство гнева.

    Нас провоцируют на ответные зверства, и поддаваться этому ни в коем случае нельзя. Важно помнить, что цель СВО – освобождение украинцев. Жители Киева, Николаева, Одессы нам не враги. Они – заложники обстоятельств», – уверен политолог.

    «Конечно, этой страной до сих пор руководит Зеленский. В ней есть откровенный садист Буданов, а также граждане, радостно поддерживающие каждый их античеловеческий шаг. Эти люди еще поплатятся за свои действия. Уверен, когда-нибудь состоится суд в Донецке, где им воздастся за все преступления. Но в тех же городах находятся и напуганные люди, желающие стабилизации ситуации. Каждый день они засыпают с мыслью о наступлении мира. Им хочется спокойно общаться с родственниками и друзьями из Москвы. Они-то и сочувствуют трагедии в «Крокусе». Наша обязанность – не забывать о них», – резюмирует Скачко.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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