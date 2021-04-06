Госдеп предъявил миру радикально другие «права человека»

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НОВОСТЬ ЧАСА

Сенатор: Украина торпедирует Минские соглашения

6 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 12:35  |  vz.ru
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Белоруссия откармливает российские порты назло Литве

Россия отбирает у Прибалтики не только российские, но и белорусские грузы REUTERS/Yoruk Isik
Первый месяц старта поставок белорусских нефтепродуктов через российские порты сразу показал, что зря Александр Лукашенко упирался многие годы. Белорусы стали переваливать намного больше продукции, чем планировали изначально. В выигрыше оказались обе стороны. А вот Литва в проигрыше – скоро ее порты могут лишиться и транзита удобрений.  Подробности...
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Как обломки российских «Искандеров» оказались в Карабахе

В Баку утверждают, что нашли в Карабахе обломки «Искандера-М» – не экспортного варианта комплекса Минобороны России/ТАСС
Азербайджанские саперы предъявили найденные в Карабахе осколки ракет. В Баку утверждают, что залпы были сделаны армянами из «Искандеров», причем не в экспортном, а внутрироссийском варианте этих комплексов. Москва настаивает на том, что армянская сторона не использовала «Искандеры», в то время как Ереван хранит молчание. Если находка обломков ракет была постановкой, то кому она выгодна? Подробности...
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Что означают масштабные перемещения российских войск у границ Украины

На видео из соцсетей видно, как техника перемещается из мест постоянной дислокации на полигоны кадр из видео
И в Киеве, и в столицах стран Запада активно пугают население «подготовкой российского вторжения на Украину». В качестве подтверждения такой подготовки выдаются фотографии перемещения военной техники, полученные из соцсетей. Эти фотографии, судя по всему, не фальшивка – однако означают они совершенно иное. Подробности...
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Болгары выбрали политика, которого все ненавидят

Лидер социалистов Корнелия Нинова выступала за сотрудничество с Россией, но Бойко Борисов опять ее победил Stoyan Nenov/Reuters/Михаил Метцель/
ТАСС
Еще недавно Болгарию сотрясали многотысячные протесты против премьера Бойко Борисова – «мафиозо», русофоба и автократа. Но главным итогом парламентских выборов стал оглушительный разгром социалистов, которые традиционно выступают за дружбу и сотрудничество с Россией. Почему болгары поддержали политика, которого терпеть не могут и в Москве, и в Брюсселе, и в самой Софии? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Госдеп предъявил миру радикально другие «права человека»

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
История дает нам шанс стать оплотом здравого смысла и христианского наследия в мире, все больше сходящем с ума. Было бы очень горько его упустить. Подробности...

Как Россия заново присоединила Дальний Восток

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
6 апреля 1920 года образовалась ДВР – Дальневосточная республика, формально не подчинявшаяся Москве. В этом наполовину независимом, наполовину связанном с Советской Россией государстве, продолжала идти гражданская война – красные увлеченно дрались с белыми, там существовали рыночные взаимоотношения и многопартийность. Подробности...

Брюссельские гении придумали супермегасправку

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Единственная проблема с вакцинными паспортами – это то, что они фундаментально нарушают права человека и законодательства государств, собирающихся их внедрить. Медицинская информация конфиденциальна. Никто не вправе заставлять пациента ее раскрывать. Подробности...
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Болгары выбрали русофобов

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За что интеллигенция любит Грузию

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В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Сенатор: Украина торпедирует Минские соглашения
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    Сергей Худиев

    Госдеп предъявил миру радикально другие «права человека»

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		6 апреля 2021, 12:10

    Очередной доклад Госдепа о правах человека, с одной стороны, продолжил традиции, с другой – продемонстрировал новые и довольно пугающие тенденции, на которые стоит обратить внимание.

    В этом отношении интересно выступление секретаря Госдепа США Энтони Блинкена по случаю публикации доклада. В некоторых отношениях Блинкен продолжил традицию. Как и его предшественники, он провозгласил веру в то, что государственные интересы США, как бы в результате некоей таинственной предустановленной гармонии, совпадают с требованиями прав человека – и таким образом, действуя ради прав человека, США всегда содействуют осуществлению своих интересов. Выступление Блинкена переносит нас в тот счастливый мир, где коллизия, описанная Макиавелли – когда действующему политику в интересах государства приходится совершать морально сомнительные поступки – просто невозможна, по крайней мере, когда речь идет о США. Добро и правда всегда чудесно совпадают с интересами США, а интересы США – с добром и правдой.

    Понятно, что многие в такую предустановленную гармонию не верят и склонны упрекать Госдеп в надменности и вопиющем лицемерии. Что тоже вполне традиционно. Однако два явления можно признать новыми. Как заметил Блинкен, «мы услышим заявления некоторых стран (что бывает каждый год), что мы не имеем права критиковать их, потому что у нас есть свои собственные проблемы. Мы знаем, что нам предстоит проделать много работы дома. Это включает в себя устранение глубокого неравенства, включая системный расизм».

    Блинкен отвечает на это, что в отличие от всяких нехороших авторитарных режимов, США практикуют прозрачность (гм...) и открыто борются с этими явлениями. Раньше американская риторика делала упор на свободу, а не равенство – понимая, что люди пользуются свободой по-разному и приходят к разным результатам. «Американская мечта» подчеркивала важность личной инициативы, усердия и честности, которая создает добрую репутацию и ведет к успеху. Человек сам отвечает за свои достижения – или их отсутствие. В наши дни риторика стала гораздо более левой – парадоксально напоминая знакомый нам поздний СССР.

    Что Блинкен признает в качестве главной проблемы внутри страны? Не cancel culture, когда человек вылетает с работы за идеологически неправильные мнения или даже за неудачные шутки многолетней давности. Не фальсификации на выборах, которые, возможно, и не предопределили победу Байдена, но жестоко подорвали доверие американцев к их избирательной системе. Не глубокий мировоззренческий раскол между прогрессистами, которые с деликатностью комсомольцев 20-х заколачивают свой гендерный большевизм в глотки согражданам, и консерваторами, которые хотели бы сохранить приверженность здравому смыслу и христианскому наследию Америки.

    Фото: EMILY ELCONIN/Reuters

    Вместо этого Блинкен говорит о «системном расизме». Несомненное социальное неблагополучие жителей негритянских гетто можно было бы рассматривать как проблему именно социальную. В пользу этого говорит, например, то, что иммигранты из Черной Африки – с тем же цветом кожи – отлично устраиваются в США. Но тогда в бедственном положении жителей черных гетто было бы виновато плохое управление, а правят этими унылыми районами именно демократы.

    А вот объявить проблему расовой – значит, найти виновных в «расистах», что является архиполезным ярлыком для демонизации оппонентов внутри страны. Другая новизна в выступлении Блинкена – намного более важная – связана с пересмотром самого понятия прав человека. Если раньше спор шел о том, соблюдают ли те или иные страны права человека, то теперь – о том, что такое вообще права человека, что в них входит, а что нет. Читатель, незнакомый с американским контекстом – и характерно прогрессивными идеологическими штампами – может не обратить внимания на некоторые фрагменты речи Блинкена и пропустить их мимо ушей, как бюрократическую бессмыслицу. Но то, что он говорит, на самом деле важно.

    «Права человека также равны между собой; не существует иерархии, которая делает одни права важнее других. Прошлые несбалансированные заявления, предполагающие такую иерархию, в том числе предложенные недавно расформированным консультативным комитетом Государственного департамента, не являются руководящим документом для данной администрации США. На слушаниях по утверждению моей кандидатуры я пообещал, что администрация Байдена – Харрис отвергнет эти несбалансированные взгляды. Сегодня мы делаем это решительно».

    О чем здесь идет речь? При Трампе существовал подход, согласно которому права на свободу вероисповедания и собственность следует отстаивать в первую очередь – потому что именно их считали первичными отцы-основатели США.  Это вызывало раздражение у прогрессивных активистов, которые требовали поставить во главу угла именно продвижение ЛГБТ-повестки и «репродуктивных прав женщин» (эвфемизм для абортов). Это повестка неизбежно конфликтует со свободой вероисповедания, слова, предпринимательства и научных исследований (что мы и видим в самих США) – и приходится делать выбор, что именно считать «правами человека». И Блинкен, как и администрация Байдена в целом, делает выбор в пользу повестки.

    Для нынешних властей США «права» определяются прогрессивной повесткой дня – которую, при всем ее разнообразии, можно свести к трем пунктам. Это десуверенизация – национальные государства должны быть поглощены глобалистским проектом. Это антинатализм – то есть враждебность к чадородию. Считается, что рост населения ведет к перегреву атмосферы и «климатической катастрофе» – и его нужно тормозить любой ценой. Это враждебность к семье, как институту, наиболее ответственному за появление на планете новых людей.

    Отсюда всемерное продвижение абортов, которые идут под эвфемизмом «репродуктивные права», заведомо бесплодных форм сексуального поведения и особенно трансгендеризма – душевного расстройства, при котором человек, относя себя к противоположному полу, ложится на операцию, которая оставляет его надежно бесплодным. «Борьба с семейным насилием», которая должна превратить семейный статус в пугающую уязвимость и побудить людей вообще избегать семейных уз, является частью той же повестки.

    Это приводит к тому, что само словосочетание «права человека» радикально меняет смысл. Речь не идет о «правах» в смысле известной декларации ООН или классического либерализма – свобода вероисповедания, свобода слова, свобода предпринимательства – а о требованиях повестки, которые теперь объявлены обязательными к выполнению для всего мира.

    Это меняет ситуацию – если под «правами человека» в их традиционном понимании в современном мире подписываются практически все, включая Россию, и спор шел только о том, кто их осуществляет (а кто нарушает) на практике, то сейчас мы имеем дело с радикальным пересмотром самого понятия прав. Именно об этом и стоит вступить в спор – на эту повестку мы не подписывались и всей этой идеологии с десятками гендеров не присягали.

    Как стоит поставить под вопрос и монополию США в области глобальной правозащиты. Все это время Госдеп выступал в роли учителя и наставника – кто-то с благоговением внимал, кто-то ворчливо огрызался, но миссию возвышать голос в защиту угнетенных присваивал себе именно он. Эта монополия не держится ни на чем – более того, наблюдаемый нами пересмотр понятия «прав» ее неизбежно подрывает. Россия призвана взять на себя миссию защиты тех прав, которые Госдеп оставляет в тени – свободы вероисповедания, прежде всего. Это открывает огромные возможности для российской «мягкой силы», которую все чаще – именно применительно к России – называют «доброй силой».

    Россия, например, может возвысить голос за преследуемых христиан – в том числе против постепенного, но отчетливого сворачивания свободы вероисповедания в самих США. Конечно, для этого понадобится прекратить нарушения свободы вероисповедания у нас дома. Мы не сможем требовать уважать свободу совести от других стран, пока она явно нарушается у нас. Гонения на сектантов – несправедливые и бессмысленные сами по себе – лишают Россию и того морального авторитета, которым она могла бы обладать как страна здравого консерватизма, противостоящая всей безумной глобалистской повестке. 

    История дает нам шанс стать оплотом здравого смысла и христианского наследия в мире, все больше сходящем с ума. Было бы очень горько его упустить.

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