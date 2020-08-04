Глобальная диктатура уже здесь

Блокировка канала «Царьград» и ряда связанных с ним лиц сервисом Youtube вызвала сколь бурную, столь и разноречивую реакцию. Одни бурно возмущаются тем, что американская корпорация Google пресекла вещание русского канала, другие, напротив, бранят «Царьград», которому так и надо.

Но, проблема, которую ставит перед нами этот инцидент (впрочем, не он первый) совсем не в том, хорош ли этот телеканал. Я не был его поклонником – и даже подписан на него не был.

Проблема в том, что люди которых вы не выбирали, которые ни в малейшей степени не отчитываются перед вами в своих решениях, люди, которые вообще находятся в другой стране, приобрели над вами существенную власть – и могут заметно испортить вам жизнь, если вы будете непослушны. Впрочем, если вы будете послушны, ваша жизнь, в перспективе, будет еще хуже.

Это не вопрос того, нравятся ли вам люди, долгие труды которых были погублены. Это вопрос вашей собственной уязвимости. Вот вы годами пользуетесь сервисами того же Google, у вас там календарь с важными встречами, контакты клиентов и сотрудников, переписка, нужные для работы файлы на Google Disk, фотографии, ролики, которые вы используете для работы или просто для хранения дорогих воспоминаний, подписчики, которые собирались годами, и все это глубоко встроено в вашу жизнь – а потом каким-то людям, которые, возможно, даже не знают русского, что-то такое приходит в голову – и одним прекрасным утром вы, совершенно внезапно, обнаруживаете, что не можете войти в аккаунт и получаете соответствующее уведомление. Никакого разбирательства и суда. Вам даже не говорят – «вы плохой человек, идите отсюда, три дня на сборы», чтобы дать вам возможность хотя бы сохранить ваши данные. Вас просто внезапно вышвыривают – и все.

Конечно, можно сказать, что Google – частная лавочка, и имеет право отказать в обслуживании кому сочтет нужным без объяснения причин. Теоретически, такой подход возможен – в XIX веке в США никого не удивляли вывески, в которых сразу говорилось, что ирландцев тут не обслуживают, не говоря уже о неграх. Всякий является хозяином в своей лавке, даже если эта лавка такая огромная, как Google. Не нравится – идите в другую лавку.

Но корпоративный мир давно не живет по таким правилам. Когда в США и других западных странах пекарей, которые отказываются печь торт для однополой свадьбы, преследуют по суду, нам говорят, что отказывать в исполнении такого заказа есть невыносимая дискриминация, и что никакие ссылки на свободу предпринимательства – или личных убеждений – не могут ее оправдать. Оказывая публичные услуги, предприниматель обязуется играть по правилам – и, в частности, никого не дискриминировать. Но, как выясняется, дискриминировать людей с другой стороны политического спектра очень даже можно.

Мелкая лавочка – как частные пекари или фотографы – должна подвергаться судебным преследованиям, если она откажет клиенту, хотя таких лавочек миллион, и клиент легко может получить такие же услуги в другом месте. Крупная – и практически монопольная – лавочка может отказать в обслуживании любому уже вложившемуся клиенту без всяких объяснений, хотя это, несомненно, создает ему серьезные проблемы.

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Таким образом, мы имеем дело с культурой, которая не придерживается ни принципа свободы предпринимательства, ни принципа борьбы с дискриминацией – а просто ссылается на тот или иной из принципов, когда хочет достигнуть своих целей. Цели же эти достаточно прозрачны, и состоят в продвижении определенной тоталитарной идеологии, и укреплении позиций глобалисткой политической элиты, которая на эту идеологию опирается – элиты, представленной, прежде всего, Демократической Партией США, но к ней ни в к коем случае не сводящейся. Это революционная идеология, по степени разрушительного нигилизма сопоставимая только с ранним большевизмом – но, в некоторых отношениях, даже более радикальная.

Это идеология свирепо нетерпимая, для которой любое несогласие является «преступлением ненависти», за которое вы должны поплатиться, как минимум, увольнением. Это идеология, яростно восстающая против всего, что составляет человеческую цивилизацию и даже человеческую природу – против семьи, против веры, против национальных и вообще любых форм идентичности, которые могли бы конкурировать с той новой и искусственной глобальной идентичностью, которую она хотела бы навязать всем странам. Идеология, восстающая против самой биологической природы человеческих существ как мужчин или женщин. Это идеология с недвусмысленными глобальными претензиями, требующая, чтобы ей поклонились все народы. Для нее не существует каких-либо общих стандартов – сожжение ЛГБТ флага считается «преступлением ненависти» и свирепо карается (Адольфо Мартинеса в Айове посадили на 15 лет), демонстративное сожжение Библий (как недавно в Портленде) не считается чем-то наказуемым – или хотя бы порицаемым.

В англоязычном мире идеологическая цензура со стороны технологических гигантов – явление уже хорошо известное. Пару лет назад тот же Google забанил известного консервативного мыслителя Джордана Питерсона – который выкладывал в Youtube свои лекции, пользующиеся огромной популярностью. После скандала аккаунт Питерсона был восстановлен. Есть много примеров того, что западные сетевые гиганты практикуют идеологическую цензуру – и в отношении Google, и в отношении Facebook это не новость.

Дело не только в руководстве самих этих компаний – но и в том, что корпоративный мир США в целом имеет жесткие идеологические предпочтения. Когда Facebook недостаточно следовал линии партии, ряд крупных корпораций отказались размещать рекламу в этой сети, требуя от Facebook более тщательно цензурировать «речи ненависти». А «речами ненависти» считается любое несогласие с предписанной идеологией, выраженное в любой форме.

Но до определенного момента мы могли наблюдать все это глазами постороннего – борьба разворачивалась, главным образом, в англосфере. Но как мы уже заметили, эта воинствующая идеология не собирается – и никогда не собиралась – ограничивать себя англоязычным миром.

Идеологическая цензура давно пришла в русскоязычный сегмент сети – случай с «Царьградом» является только самым заметным. И нам предстоит решать, что с этим делать. Развитие событий в США самими американскими комментаторами описывается как «холодная гражданская война» – и эта война уже приобрела глобальный характер, из-за глобальных притязаний одной из ее сторон. У нас есть все основания желать американским консерваторам отбиться. Несравненно лучше иметь дело с Америкой Трампа – державой, преследующей свои интересы, чем с тем глобальным Вавилоном, который пытаются устроить на ее месте «прогрессивные силы».

А как будет выглядеть тот порядок, который эти силы желают установить, мы можем видеть уже сейчас – это абсолютно непрозрачная и не отдающая никому отчета диктатура, решения которой непредсказуемы и произвольны.

Конечно, мы можем надеяться на то, что цензура рубит сук, на котором сидят IT-гиганты – доверие клиентов. Не очень хочется связываться с людьми, которые подождут, пока ты как следует вложишься, а потом неожиданно кинут.

Это поможет подняться альтернативным платформам. Но полагаться на то, что «рынок все сам расставит по своим местам» трудно – Google, как и Facebook, занимают почти монопольное положение.

Я не специалист ни области IT-индустрии, ни в области юриспруденции – и мне трудно разрабатывать конкретную стратегию. Но ситуация, которую мы наблюдаем – идеологическая цензура в русскоязычном сетевом пространстве, когда иностранная компания может запретить русским телеканалам обращаться к русским же зрителям, указывает на необходимость такой стратегии.

А нам, как частным лицам, стоит самим искать альтернативы – хотя бы не держать свои мысли, чувства, фотографии, контакты на сервере, от которого вас в любой момент могут отрезать по любому капризу людей, у которых вы даже не можете потребовать объяснений.