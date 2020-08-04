Глобальная диктатура уже здесь

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4 августа, вторник  |  Последнее обновление — 12:25  |  vz.ru
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Богатым россиянам закрыли дорогу в налоговый рай

В 2019 году на Кипр было выведено более 1,9 трлн рублей Артем Геодакян/ТАСС
Россия впервые заявила о выходе из соглашения о двойном налогообложении. Под удар попал наиболее популярный у российских бизнесменов офшорный рай – Кипр. Этим решением Москва сделала еще один важный шаг в борьбе с трансграничными налоговыми уклонистами. Еще более важно, что возвращенные в Россию деньги получат те россияне, которые нуждаются в них больше всего. Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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«Армата» избавилась от проблем со зрением

Отечественному ВПК удалось решить главную проблему танка третьего поколения Владимир Астапкович/РИА Новости
Отечественный ВПК заявил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением. По этой части оборонка еще в советское время отстала от Запада и долгие годы была вынуждена ввозить инфракрасные прицелы из стран НАТО. После 2014 года поставки прервались. Теперь выпуск аналоговых инфракрасных прицелов налажен в России, правда, пока лишь в режиме эксперимента. Действительно ли вопрос с тепловизорами можно считать закрытым? Подробности...
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Кровавая бойня стала национальной мечтой Украины

Большинство исследователей сходятся на цифре 250 тысяч: 250 тысяч сербов бежали из Краины под военными ударами хорватов Reuters
Ровно 25 лет назад началась операция «Буря» – жестокое военное преступление, в ходе которого хорваты уничтожили республику Сербская Краина. В наши дни эти трагические события приобрели новую актуальность, поскольку именно на «Бурю» и на Хорватию в целом ориентируется Украина, мечтающая об «окончательном решении проблемы Донбасса». Но украинские националисты не учитывают главного. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Глобальная диктатура уже здесь

Сергей Худиев, публицист, богослов
Проблема в том, что люди которых вы не выбирали, которые ни в малейшей степени не отчитываются перед вами в своих решениях, которые вообще находятся в другой стране, приобрели над вами власть – и могут испортить вам жизнь, если вы будете непослушны. Подробности...

Белорусские националисты на низком старте в Киеве

Андрей Манчук, политолог
Украина выступает сейчас надежной тыловой базой противников Лукашенко. И можно не сомневаться, что в случае обострения ситуации ее лидеры постараются первыми подтолкнуть в пропасть падающего белорусского президента. Подробности...

Импортозамещение как новая реальность

Ярослав Иванов, управляющий ГК «Курский электроаппаратный завод»
Задача – не просто выпускать отечественную продукцию, она, кстати, вполне решается. Задача – создавать технологические цепочки, от использования российского сырья, комплектующих и средств производства до конечной продукции и логистики. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		4 августа 2020, 12:06

    Блокировка канала «Царьград» и ряда связанных с ним лиц сервисом Youtube вызвала сколь бурную, столь и разноречивую реакцию. Одни бурно возмущаются тем, что американская корпорация Google пресекла вещание русского канала, другие, напротив, бранят «Царьград», которому так и надо.

    Но, проблема, которую ставит перед нами этот инцидент (впрочем, не он первый) совсем не в том, хорош ли этот телеканал. Я не был его поклонником – и даже подписан на него не был.

    Проблема в том, что люди которых вы не выбирали, которые ни в малейшей степени не отчитываются перед вами в своих решениях, люди, которые вообще находятся в другой стране, приобрели над вами существенную власть – и могут заметно испортить вам жизнь, если вы будете непослушны. Впрочем, если вы будете послушны, ваша жизнь, в перспективе, будет еще хуже.

    Это не вопрос того, нравятся ли вам люди, долгие труды которых были погублены. Это вопрос вашей собственной уязвимости. Вот вы годами пользуетесь сервисами того же Google, у вас там календарь с важными встречами, контакты клиентов и сотрудников, переписка, нужные для работы файлы на Google Disk, фотографии, ролики, которые вы используете для работы или просто для хранения дорогих воспоминаний, подписчики, которые собирались годами, и все это глубоко встроено в вашу жизнь – а потом каким-то людям, которые, возможно, даже не знают русского, что-то такое приходит в голову – и одним прекрасным утром вы, совершенно внезапно, обнаруживаете, что не можете войти в аккаунт и получаете соответствующее уведомление. Никакого разбирательства и суда.  Вам даже не говорят – «вы плохой человек, идите отсюда, три дня на сборы», чтобы дать вам возможность хотя бы сохранить ваши данные. Вас просто внезапно вышвыривают – и все.

    Конечно, можно сказать, что Google – частная лавочка, и имеет право отказать в обслуживании кому сочтет нужным без объяснения причин. Теоретически, такой подход возможен – в XIX веке в США никого не удивляли вывески, в которых сразу говорилось, что ирландцев тут не обслуживают, не говоря уже о неграх. Всякий является хозяином в своей лавке, даже если эта лавка такая огромная, как Google. Не нравится – идите в другую лавку.

    Фото: ZEUS/ZumaTASS

    Но корпоративный мир давно не живет по таким правилам. Когда в США и других западных странах пекарей, которые отказываются печь торт для однополой свадьбы, преследуют по суду, нам говорят, что отказывать в исполнении такого заказа есть невыносимая дискриминация, и что никакие ссылки на свободу предпринимательства – или личных убеждений – не могут ее оправдать. Оказывая публичные услуги, предприниматель обязуется играть по правилам – и, в частности, никого не дискриминировать. Но, как выясняется, дискриминировать людей с другой стороны политического спектра очень даже можно.

    Мелкая лавочка – как частные пекари или фотографы – должна подвергаться судебным преследованиям, если она откажет клиенту, хотя таких лавочек миллион, и клиент легко может получить такие же услуги в другом месте.  Крупная – и практически монопольная – лавочка может отказать в обслуживании любому уже вложившемуся клиенту без всяких объяснений, хотя это, несомненно, создает ему серьезные проблемы.

    Таким образом, мы имеем дело с культурой, которая не придерживается ни принципа свободы предпринимательства, ни принципа борьбы с дискриминацией – а просто ссылается на тот или иной из принципов, когда хочет достигнуть своих целей. Цели же эти достаточно прозрачны, и состоят в продвижении определенной тоталитарной идеологии, и укреплении позиций глобалисткой политической элиты, которая на эту идеологию опирается – элиты, представленной, прежде всего, Демократической Партией США, но к ней ни в к коем случае не сводящейся. Это революционная идеология, по степени разрушительного нигилизма сопоставимая только с ранним большевизмом – но, в некоторых отношениях, даже более радикальная.

    Это идеология свирепо нетерпимая, для которой любое несогласие является «преступлением ненависти», за которое вы должны поплатиться, как минимум, увольнением. Это идеология, яростно восстающая против всего, что составляет человеческую цивилизацию и даже человеческую природу – против семьи, против веры, против национальных и вообще любых форм идентичности, которые могли бы конкурировать с той новой и искусственной глобальной идентичностью, которую она хотела бы навязать всем странам. Идеология, восстающая против самой биологической природы человеческих существ как мужчин или женщин. Это идеология с недвусмысленными глобальными претензиями, требующая, чтобы ей поклонились все народы. Для нее не существует каких-либо общих стандартов – сожжение ЛГБТ флага считается «преступлением ненависти» и свирепо карается (Адольфо Мартинеса в Айове посадили на 15 лет), демонстративное сожжение Библий (как недавно в Портленде) не считается чем-то наказуемым – или хотя бы порицаемым.

    В англоязычном мире идеологическая цензура со стороны технологических гигантов – явление уже хорошо известное.  Пару лет назад тот же Google забанил известного консервативного мыслителя Джордана Питерсона – который выкладывал в Youtube свои лекции, пользующиеся огромной популярностью. После скандала аккаунт Питерсона был восстановлен. Есть много примеров того, что западные сетевые гиганты практикуют идеологическую цензуру – и в отношении Google, и в отношении Facebook это не новость.

    Дело не только в руководстве самих этих компаний – но и в том, что корпоративный мир США в целом имеет жесткие идеологические предпочтения. Когда Facebook недостаточно следовал линии партии, ряд крупных корпораций отказались размещать рекламу в этой сети, требуя от Facebook более тщательно цензурировать «речи ненависти». А «речами ненависти» считается любое несогласие с предписанной идеологией, выраженное в любой форме.

    Но до определенного момента мы могли наблюдать все это глазами постороннего – борьба разворачивалась, главным образом, в англосфере. Но как мы уже заметили, эта воинствующая идеология не собирается – и никогда не собиралась – ограничивать себя англоязычным миром.

    Идеологическая цензура давно пришла в русскоязычный сегмент сети – случай с «Царьградом» является только самым заметным. И нам предстоит решать, что с этим делать. Развитие событий в США самими американскими комментаторами описывается как «холодная гражданская война» – и эта война уже приобрела глобальный характер, из-за глобальных притязаний одной из ее сторон. У нас есть все основания желать американским консерваторам отбиться. Несравненно лучше иметь дело с Америкой Трампа – державой, преследующей свои интересы, чем с тем глобальным Вавилоном, который пытаются устроить на ее месте «прогрессивные силы».

    А как будет выглядеть тот порядок, который эти силы желают установить, мы можем видеть уже сейчас – это абсолютно непрозрачная и не отдающая никому отчета диктатура, решения которой непредсказуемы и произвольны.

    Конечно, мы можем надеяться на то, что цензура рубит сук, на котором сидят IT-гиганты – доверие клиентов. Не очень хочется связываться с людьми, которые подождут, пока ты как следует вложишься, а потом неожиданно кинут.

    Это поможет подняться альтернативным платформам. Но полагаться на то, что «рынок все сам расставит по своим местам» трудно – Google, как и Facebook, занимают почти монопольное положение.

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    Я не специалист ни области IT-индустрии, ни в области юриспруденции – и мне трудно разрабатывать конкретную стратегию. Но ситуация, которую мы наблюдаем – идеологическая цензура в русскоязычном сетевом пространстве, когда иностранная компания может запретить русским телеканалам обращаться к русским же зрителям, указывает на необходимость такой стратегии.

    А нам, как частным лицам, стоит самим искать альтернативы – хотя бы не держать свои мысли, чувства, фотографии, контакты на сервере, от которого вас в любой момент могут отрезать по любому капризу людей, у которых вы даже не можете потребовать объяснений.


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