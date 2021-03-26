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НОВОСТЬ ЧАСА

Кремль ответил на заявление Макрона о «мировой войне нового типа»

26 марта, пятница  |  Последнее обновление — 13:45  |  vz.ru
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Зачем Америка скупает нефть у России

Россия зарабатывает на американских покупателях нефти Юрий Смитюк/ТАСС
Американцы в еще больших объемах стали покупать российскую нефть и мазут для производства бензина. Поставки достигли максимума за десять лет, подсчитали в Минэнерго США. Как так получилось, что Вашингтон наращивает закупку нефти у одного из своих главных геополитических оппонентов? Подробности...
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Какую позицию займет Россия в отношениях с США

Россия стремится удержать отношения с США от полного разрыва Christian Ohde/ТАСС
Реакция Москвы на «ментальную войну», которую разворачивает против России администрация Байдена, на первый взгляд кажется противоречивой. Дипломаты и парламентарии предостерегают от скатывания в пропасть и призывают восстановить контакты, в то время как в Минобороны весьма жестко проходятся по заокеанским «партнерам». На деле же, как отмечают международники, Москва уже сделала необходимые выводы об отношениях с США. Подробности...
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Российские регионы борются за деньги туристов

Внутренний туризм с каждым годом становится все более востребованным Егор Комаров/РИА «Новости»
Возможность путешествовать для россиян по своей важности находится сразу после базовых ценностей здоровья, семьи и работы. Закрытые из-за пандемии границы и программа кешбэка дали толчок развитию внутреннего туризма в России. Почувствовав перспективы заработка, регионы начали активно завлекать к себе отдыхающих. Куда и за чем туристы едут в России, и какой прием им готовят в на месте? Подробности...
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Байден наконец-то определился с главной мировой угрозой

«Какая пресс-конференция?» – удивленно переспросил Байден REUTERS/Leah Millis
Первая пресс-конференция Джо Байдена в качестве президента США новостями не побаловала. Пентагон задержится в Афганистане на несколько месяцев, миграционный кризис остается острой проблемой, а борьба с пандемией – главной задачей. Но было и то, что можно расценить как сенсацию: хозяин Белого дома назвал своим внешнеполитическим приоритетом… Северную Корею. Что это – помутнение рассудка или хитрый ход? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Собчак победила запреты, только непонятно зачем

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если очень стараться в исследовании зла, можно в конце концов спуститься в подземелье, в самый ад даже и на более длительное время – навсегда. Понравится ли там победительнице запретов – другой вопрос. Подробности...
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Почему Красная армия так долго гнала фашистов до границ СССР

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В этот день – 26 марта 1944 года – Красная армия дошла до границ СССР. Немцы доскакали до Москвы за полгода – мы, как только окончательно (после Курска) получили инициативу, вернулись к довоенным границам почти за такое же время – на несколько месяцев дольше. Подробности...
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Немцы устали от некомпетентной власти

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В принципе, ничего страшного в пятидневном локдауне нет. Просто все события минувшего года нависли уже таким огромным ледяным навесом над «бандой Меркель», что хватило снежка, чтобы он рухнул. Подробности...
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Украина решила отказаться от «Донбасса»

Россия, пора прививаться!

США и Китай столкнулись на Аляске

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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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20:09
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Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
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В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль ответил на заявление Макрона о «мировой войне нового типа»
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    Россия стремится удержать отношения с США от полного разрыва    26 марта 2021, 13:08
    Фото: Christian Ohde/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин,
    Наталья Макарова

    Реакция Москвы на «ментальную войну», которую разворачивает против России администрация Байдена, на первый взгляд кажется противоречивой. Дипломаты и парламентарии предостерегают от скатывания в пропасть и призывают восстановить контакты, в то время как в Минобороны весьма жестко проходятся по заокеанским «партнерам». На деле же, как отмечают международники, Москва уже сделала необходимые выводы об отношениях с США.

    В пятницу Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности России. С основным докладом на заседании выступит секретарь этой структуры Николай Патрушев. Совещание на площадке Совбеза пройдет на фоне очевидного обострения и без того конфронтационных отношений Вашингтона и Москвы.

    Утром в пятницу Белый дом проинформировал по итогам сессии Евросовета, в которой участвовал Джо Байден – президент США заявил европейским союзникам о намерении «совместно работать по России и Китаю». Можно предположить, какого рода работа имеется в виду – ранее Байден заявил о намерении совместно с союзниками привлекать Китай к «ответственности», а также обеспокоился действиями России.

    С другой стороны, следует отметить, что на первой пресс-конференции в качестве президента Байден воздержался от выпадов в адрес Путина. В речах президента США на сей раз не звучало ничего подобного тому, что он позволил себе в скандальном интервью – что вызвало обмен резкими заявлениями между Вашингтоном и Москвой и, похоже, стало причиной отзыва посла России в США Анатолия Антонова для консультаций.

    О том, что политика администрации Байдена на российском направлении пока не устоялась и отличается двойственностью, можно судить, исходя из публикации Financial Times. По оценке издания, в новой команде Белого дома борются две группировки с разным видением по поводу отношений к Москве вообще и санкционных атак в частности. Жесткой линии придерживается Виктория Нуланд – в прошлом куратор цветных революций времен Барака Обамы, которую сейчас номинируют на пост зама госсекретаря Энтони Блинкена по политическим вопросам. Ей противостоят прагматики из Госдепа и Минфина, которые призывают просчитывать возможный негативный эффект от санкций.

    С другой стороны, в последние дни из Москвы поступают сигналы, которые также можно истолковать – выражаясь в американских политологических терминах – как «игру в доброго и злого полицейского». В четверг посол России в США Анатолий Антонов, вызванный в Москву для консультаций, заявил, что у Москвы и Вашингтона нет времени ссориться. «Надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами, а таковых у нас, к сожалению, очень много», – сказал Антонов по итогам заседания комитета по международным делам Госдумы. В Госдуме по итогам разговора с Антоновым также отметили, что Москва не является сторонником необратимой деградации диалога с Вашингтоном. «Отношения между двумя ведущими ядерными державами не имеют права окончательно скатиться в пропасть», – подчеркнул глава профильного комитета Леонид Слуцкий.

    При этом практически синхронно в Минобороны заявили о «ментальной войне», которую Вашингтон начал против Российской Федерации, при этом избегая прямого вооруженного конфликта. Такую мысль высказал советник министра обороны Андрей Ильницкий. «Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах – уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной – цивилизационной – основы общества противника», – сказал высокопоставленный сотрудник оборонного ведомства.

    В Кремле также поддержали заявление советника Сергея Шойгу, указав на «целенаправленную линию на сдерживание и подавление России, которую ведут США и их партнеры». Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал линию поведения Вашингтона политикой «мягкой силы», которая преследует нетривиально жесткие цели. «Конечно, вот это то, что называется мягкой силой. Она ставит перед собой достаточно нетривиальные, жесткие цели. Это очевидно», – заявил Песков.

    Впрочем, искать в линии поведения Москвы какие-то противоречия между «ястребами» и миротворцами, было бы ошибочным, полагает эксперт-международник, гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «У каждого ведомства свои задачи. Человек на должности посла так или иначе главным своим приоритетом должен считать налаживание диалога. Поэтому обычно послы стремятся найти самые небольшие, но все же возможности для улучшения отношений», – отметил собеседник.

    «А для Министерства обороны главное – обеспечение безопасности, – продолжил Кортунов. – Поэтому они делают акцент на немного другие аспекты наших отношений с другими странами, и нередко их высказывания звучат более жестко». 

    «Определителем температуры наших внешнеполитических отношений можно считать высказывания президента России. Именно он должен находить общий знаменатель.

    В последних заявлениях Путина стремления к эскалации не чувствуется. Даже на заявление американского лидера Джо Байдена наш президент ответил снисходительно, не стал ввязываться в полемику.

    Он пытался все свести к шутке», – констатировал гендиректор РСМД. Следовательно, делает вывод Кортунов, если выводить какую-то общую линию политики Москвы на американском направлении, то настрой здесь скорее примирительный, чем воинственный. «Хотя многое может поменяться. Все зависит от многих обстоятельств, в том числе дальнейших шагов наших американских партнеров», ­– добавил эксперт.

    Схожей позиции придерживается и директор по научной работе Международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Он считает, что Россия не берет курс на конфронтацию с США, но и о примирении говорить явно рано. «Какова реакция России на недавние заявления из Вашингтона? Видимо, было принято решение, что на виду она должна быть снисходительной. Отражает ли это реальный настрой? Совершенно не уверен в этом, – рассуждает эксперт-международник. – При этом последует ли жесткий ответ – тоже необязательно». Пока что, по мнению Лукьянова, Москва находится «на всех курсах одновременно».

    Два разных высказывания по отношению к российско-американским отношениям – это не прием «доброго и злого полицейского», а подстройка риторики Москвы в новых реалиях поведения команды Байдена, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

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    «Казалось бы, в администрации США опытные дипломаты – и сам Байден, и помощник по национальной безопасности Джейк Салливан, и госсекретарь Энтони Блинкен, и бывший госсекретарь Джон Керри – будут действовать по законам дипломатии, а они нарушают все неписаные правила. Но здесь, как мне кажется, не был учтен важный стратегический пункт: новой администрации нужно за два года победить на всех фронтах – и внутри страны, и на международной арене. Перед администрацией много целей – они спешат и поэтому не заморачиваются с приличиями», – предположил собеседник.

    Американист подчеркнул, что видно это и по тому, как Блинкен себя вел на встрече с китайцами, и по тому, что сказал Байден в отношении нашего президента. «Видно, что у них нет времени на дипломатию, что дипломатии в привычном смысле больше не будет», – добавил Дробницкий. Единственный способ России реагировать на их действия может быть только один – ускорение суверенного развития, уверен эксперт. «Все действия Запада против России направлены на то, чтобы остановить суверенное развитие. Все остальное – второстепенные задачи. То же самое в отношении Китая, но они считают, что задачи по России попроще. Поэтому жестче давить будут, конечно, на нас», – предположил американист.

    «По высказываниям президента Путина видно, что он уже все сообразил и сделал необходимые намеки. В дальнейшем мы будем наблюдать именно «подстройку риторики» Москвы в новых реалиях поведения команды Байдена. «Подстройки политики» никакой не будет. Она могла бы быть, если бы нам пошли навстречу. Учитывая важность задач, понятно, что риторика в данном случае не самое главное. Главное, чтобы политически все было правильно сделано», – резюмировал Дробницкий.

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