Байден собрался объединить усилия с Евросоветом в работе по России и Китаю

Секретную службу США заподозрили в урегулировании дела о потерянном пистолете Байдена-младшего

Секретная служба США могла участвовать в урегулировании дела о потерянном пистолете сына президента США Джо Байдена Хантера в 2018 году, а также в незаконном обеспечении безопасности семьи нынешнего президента, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Как пишет издание, речь идет об инциденте в октябре 2018 года. Бывшая жена умершего брата Хантера Байдена Халли, с которой тот якобы состоял в отношениях, выбросила в мусорный бак принадлежавший ему пистолет. Однако при попытке вернуть оружие, не обнаружила его там. Инцидентом заинтересовались местная полиция и ФБР. Правоохранители пытались выяснить, не использовалось ли выброшенное оружие Хантера Байдена в преступных целях, особенно на фоне сообщений о применении им наркотических средств. Отмечается, что тогда никаких обвинений сыну нынешнего американского президента предъявлено не было, передает РИА «Новости»

Как сообщили источники, во время расследования инцидента информацию о пистолете пытались получить сотрудники Секретной службы, чтобы якобы «уладить» ситуацию.

Издание также узнало про сообщения о том, что Секретная служба США призывала местных правоохранителей обеспечивать безопасность самого Джо Байдена, в том числе во время его появления на публике, когда он не занимал пост вице-президента или президента и, соответственно, не попадал под защиту ведомства в этот период.

Однако представитель Секретной службы опроверг заявления о причастности ведомства к делу Хантера Байдена или обеспечению безопасности их семьи. Информацию также не подтвердил ряд причастных сотрудников правоохранительных органов и сам президент США.

«Протоколы Секретной службы США подтверждают, что ведомство не предоставляло защиту какому-либо члену семьи Байдена в 2018 году, а также что Секретная служба не принимала участия в этом предполагаемом инциденте», – сообщил представитель ведомства.

Ранее американцев возмутил переезд сына Байдена в трехэтажный роскошный особняк стоимостью 5,4 млн долларов и площадью – около 1 тыс. 200 кв. метров, находящийся в американской Венеции в штате Калифорния. Кроме того, семья находится под круглосуточной охраной Секретной службы США. Жители США в связи с этим фактом припомнили Хантеру коррупцию, незаконные деньги от Китая и Украины, а также призвали к импичменту лидера страны Джо Байдена.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что его сын «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Американский минюст в декабре запросил по делу в отношении Байдена-младшего данные о его связях с Burisma и другими организациями. Хантер Байден признал, что американская прокуратура начала расследование его налоговых дел.