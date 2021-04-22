Почему во Второй мировой войне никто не применял химоружие

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Глава МИД Чехии допустил высылку 60 дипломатов России

22 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 10:37  |  vz.ru
Разделы

Российская экономика получит инъекцию роста

Россию ждет бум строительства Владимир Гердо/ТАСС
Владимир Путин дал старт масштабным инвестициям в инфраструктуру, в том числе транспортную, по всей России. Международная практика показывает, что это именно то, что может помочь экономике нарастить темпы роста, а населению – улучшить условия жизни. Речь идет о колоссальных вложениях – триллионах рублей.  Подробности...
Перейти в раздел…

Яркая метафора Путина описала положение США и их вассалов

Шакал лижет лапы тигру. Яркая метафора современной международной политики «Маугли», киностудия «Союзмультфильм»
Владимир Путин использовал в своем послании яркие литературные образы – и речь идет прежде всего об упоминании героев знаменитой «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Кого имел в виду глава государства, употребив метафору про Шерхана и шакала Табаки, который подвывает, «чтобы задобрить своего суверена»? Подробности...
Перейти в раздел…

Военные самолеты России получат крышу над головой

Так выглядят укрытия для российских бомбардировщиков в Сирии Телеканал Звезда/YouTube
Вооруженные силы России приступают к реформе, которая напрашивалась десятилетиями. Речь идет о массовом строительстве специальных укрытий для самолетов ВКС на военных аэродромах. Почему эти сооружения критически важны для успешного функционирования боевой авиации и что подтолкнуло Минобороны к началу этой масштабной программы? Подробности...
Перейти в раздел…

Какого будущего лишилась Украина из-за разрыва с Россией

Промышленность Украины превратилась в руины Сергей Батурин/РИА «Новости»
В Киеве снова жалуются на Москву – дескать, Россия хочет превратить Украину в «аграрную провинцию». И это при том, что своей политикой последних лет Украина сама лишила себя промышленности, которая была завязана на Россию и позволяла богатеть обеим странам. Как выглядели бы экономические отношения России и Украины сегодня, если бы не случился Майдан? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему во Второй мировой войне никто не применял химоружие

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 апреля 1915 года немцы впервые массово применили химическое оружие – распылили хлор. Вся Первая мировая война прошла под знаком химоружия. Недаром один из самых узнаваемых ее символов – это противогаз. Но в следующем мировом конфликте, несмотря на всю его напряженность, боевые газы никто не использовал. Почему? Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Над страной раскрыли президентский зонт

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Социалка и еще раз социалка. Классическая триада «здравоохранение – образование – культура». После коронавирусного года здравоохранение – первая и главная тема. Тут мы молодцы, сделали три вакцины и будем продолжать в том же духе. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

«Северный поток – 2» лишит США и ЕС интереса к Украине

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Когда для США и ЕС газово-водородный аргумент держать Украину близко перестанет быть актуальным, интерес к Киеву во многом угаснет. Такая перспектива пугает украинскую элиту до колик. Затупившийся инструмент быстро превратится в обузу. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Главный враг России в Германии

Обсуждение: 4 комментария

Послание Путина Федеральному собранию

Обсуждение: 30 комментариев

Кто превратил Украину в аграрную провинцию

Перейти в раздел…

В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
Подробности...

Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Почувствуете ли вы себя ущемленным в случае введения запрета для россиян посещать страны ЕС?
  • Да, я планировал посетить Европу

  • Нет, я не планировал посещать Европу
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
  • Да, в ближайшей перспективе

  • Да, в среднесрочной перспективе

  • Да, в далекой перспективе

  • Нет, никогда
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Глава МИД Чехии допустил высылку 60 дипломатов России
    Захарова назвала ультиматум Чехии «залпом в никуда» Посол США покинул Россию ФСБ задержала в Крыму россиянина за передачу Украине сведений о ЧФ Минтруд рассматривает увеличение майских праздников
    В Чехии обвинили антироссийские силы в утрате исторической памяти Зеленский ввел санкции против 93 украинских компаний Японцы оценили призыв экс-премьера признать Крым российским «Индекс шашлыка» в России вырос за год на 25%
    Эксперт: Акции сторонников Навального провалились по всей стране Глава МИД Украины призвал ЕС отключить Россию от SWIFT План Саакашвили по дезорганизации работы парламента Грузии провалился Представители коренных народов Чукотки обиделись на мороженое

    Главная тема


    Российская экономика получит инъекцию роста

    взрывы в Врбетице


    Чехия обратилась к опыту Британии по отравлению в Солсбери и Нидерландов по делу MH17

    ультиматум Праги


    Пушков допустил возможность разрыва дипотношений с Чехией

    на ремонте с 1999 года


    «Адмирал Нахимов» может стать самым сильным надводным кораблем в мире

    Видео

    Анналена Бербок


    Над отношениями Москвы и Берлина нависла «зеленая угроза»

    обострение отношений


    Дипломатическая война с Чехией не станет торговой

    международная политика


    Американский политолог: Отношения России и США находятся при смерти

    морской курорт


    Россия променяла Турцию на Египет со скидкой

    творчество Моргенштерна


    Сергей Худиев: Дегенерация не должна быть прибыльной

    газовая атака


    Глеб Простаков: «Северный поток – 2» лишит США и ЕС интереса к Украине

    послание президента


    Игорь Караулов: Над страной раскрыли президентский зонт

    специальный репортаж


    Как советская интеллигенция хранила тайну полета Гагарина

    на ваш взгляд


    Почувствуете ли вы себя ущемленным в случае введения запрета для россиян посещать страны ЕС?
    Тимур Шерзад

    Почему во Второй мировой войне никто не применял химоружие

    Тимур Шерзад
    журналист
    		22 апреля 2021, 09:28

    22 апреля 1915 года немцы впервые массово применили химическое оружие – распылили хлор, дождавшись ветра, дующего в сторону позиций противника. Вся Первая мировая война прошла под знаком химоружия. Недаром один из самых узнаваемых ее символов – это противогаз. Но в следующем мировом конфликте, несмотря на всю его напряженность, боевые газы никто не использовал. Почему?

    В период между двумя мировыми войнами фантасты, военные и политики рисовали очертания нового глобального конфликта, и доля химоружия была в таких построениях весьма велика. Джулио Дуэ, придумавший и обосновавший доктрину стратегических бомбардировок, уделял ему важную роль. В его построениях химические авиабомбы составляли примерно треть от тоннажа смертельных боеприпасов, которыми предполагалось зашвыривать с воздуха тыловые и уязвимые города противника. 

    Но реальный облик новой мировой войны оказался совсем другим. Если Первая мировая вышла позиционной бойней, то Вторая оказалась войной глубоких охватов и удушающих котлов. Войска в ней не стояли годами на одних и тех же рубежах, а передвигались на сотни и даже тысячи километров. По крайней мере, на ключевых театрах. Поэтому и применяемые средства могли меняться, причем иногда вплоть до неузнаваемости – химоружие, например, и вовсе исчезло с полей сражений.

    Имели место так и не доказанные (в Нюрнберге этот вопрос не поднимался) попытки немцев выкурить красноармейцев из Аджимушкайских каменоломен, действия японцев против китайцев и ряд совсем мелких тактических эпизодов, либо несчастных случаев, когда перевозимое химоружие поражалось осколками бомб и снарядов и травило людей вокруг. Но основой или даже просто видимой частью именно стратегического замысла эти эпизоды так и не стали. Причина проста – ко Второй мировой ведущие армии научились не просто пробивать оборону противника, но и бросать в образовавшиеся бреши быстроходные маневренные силы, которые переворачивали с ног на голову всю оперативную обстановку.

    В таких условиях применение оружия, которое часто действовало не сразу, а через час-другой (давая время подготовиться к атаке), а иногда и вовсе зависело от силы ветра, приносило больше мороки, чем пользы. Кроме того, за счет усиления маневренной составляющей на поле боя, противник иногда мог и просто покинуть зараженный участок, не особенно пострадав. А затем перегруппироваться и нанести удар, перехватив в итоге инициативу. Особенно верно это было для танкоопасной местности вроде украинских степей или африканской пустыни, где окружить и уничтожить неприятеля было гораздо важнее, чем просто оттеснить его.

    Фото: wikipedia.org

    Не работает против системы

    Прошедшая под знаком химоружия Первая мировая привела в том числе и к созданию новых средств защиты.

    Модернизировались не только противогазы, но и системы защиты в целом, включая элементы подготовки и создания необходимых запасов и резервов. Нужное оборудование по штату имелось в каждой боевой машине, у каждого человека. Не везде уровень оснащенности был одинаковым, но в глобальном смысле было ясно – армия на поле боя просто совершит ряд предписанных инструкциями действий и будет страдать разве что от косвенных последствий газов.

    К последним, например, относился тот факт, что бегать и вести ближний бой в противогазах неудобно. Но это палка о двух концах. Противнику тоже будет невесело, особенно если он решит атаковать обработанные химоружием позиции – ведь ему придется совершить больше неудобных телодвижений. В общем, второй минус химического оружия в том, что оно не работает против регулярных армий – бывает, косных и неповоротливых, но сильных «системностью» структур. Если посмотреть на XX век за пределами Первой мировой, то мы обнаружим, что большая часть случаев с применением химоружия относится к партизанским или полупартизанским конфликтам.

    Гражданская в России, итальянская кампания в Эфиопии, американский Agent Orange в Индокитае и так далее. Исключением тут выглядит разве что ирано-иракская, где обе стороны активно применяли «химию». Но и там дело выглядело повторением Первой мировой – то есть химоружие принесло своим обладателям что угодно, кроме решающего и быстрого результата.

    Реальный эффект

    А его не было, в том числе потому, что химоружие не только окутано ореолом жути и ужаса, но еще и по-своему гуманно. Оно – по крайней мере, если говорить об уровне мировых войн – отнимает поразительно мало жизней. 22 апреля 1915 года под воздействие немецкого хлора попало около 15 тысяч человек, из которых умерла в итоге треть. Причем больше шансов остаться в живых было у тех, кто остался в окопах, чем у тех, кто бросился бежать от газового облака. Одна треть погибших – это много, но у тех же артиллеристов или пулеметчиков часто получалось, по крайней мере, не хуже. А ведь это были идеальные условия – противник к химоружию был абсолютно не готов и не имел даже самых примитивных противогазов.

    А вот куда более совершенный иприт, умевший преодолевать химзащиту 1917 года, против готовых к бою и системно снабженных медпомощью солдат показал совсем другую убойную силу. Из 13 тысяч пораженных им за первые несколько месяцев боев с использованием иприта французов, умерло меньше полутора сотен человек. Остальные, потерявшие зрение и перевязанные бинтами «на все лицо», выглядели, конечно, жутко. Но большая часть из них вернулась в строй через несколько месяцев.

    А теперь посудите сами – если ваше запрещенное оружие дает лишь ограниченный эффект, зачем его применять? Если вы – выигрывающая войну сторона, то можно добиться победы и обычными (куда более грозными) средствами. А если проигрывающая – то химоружие ничего не изменит. Но зато вызовет акции возмездия. Которые, в случае с Германией, вполне могли вылиться в ответное заливание «химией» уже других целей – немецких городов. Ведь в воздухе господствовала стратегическая авиация Антигитлеровской коалиции. Союзники не стеснялись бомбить жилые кварталы и устраивать там настоящие огненные смерчи. Что мешало им забросать все газами? Система здравоохранения Третьего рейха могла бы такого хаоса и не выдержать – поэтому Гитлер так и не применил химическое оружие в бою, несмотря на безнадежность положения на фронтах.

    Впрочем, на протяжении XX века ситуация не изменилась – это наглядно доказала все та же ирано-иракская. Все накопленные арсеналы с химоружием оказались едва ли не лишней обузой – поэтому многие из владеющих им стран избавились от него без особого сожаления. И правильно сделали.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •