Как наследие нацистского адмирала усилило советский подводный флот

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24 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 18:07  |  vz.ru
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Почему Макрон поверил вранью Зеленского

«Франция проглатывает откровенную ложь со стороны Украины, потому нам тяжело рассматривать Париж в качестве посредника», – заявили в ЛНР Aurelien Morissard/Global Look Press
Президент Украины наврал президенту Франции о ходе миротворческого процесса в Донбассе. Несмотря на то, что ложь была прозрачной и наглой, Макрон Зеленскому как будто бы поверил. Переговорная тактика Киева выглядит беспомощной только на первый взгляд: Европе проще идти на поводу у украинцев, чем признавать правоту Москвы. Выход из этого тупика только один – штрафовать Киев за бездействие.  Подробности...
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Россия ответила на усиление НАТО в Арктике

На Земле Александры возведена самая северная в мире военная база Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Земле Франца-Иосифа завершено строительство «Арктического трилистника» – самой северной военной базы в мире. Там возведены сотни современных зданий и аэродром, размещен гарнизон из 300 человек. Насколько теперь защищена наша северная граница, которая даже во времена СССР считалась самой уязвимой для ракетного нападения? Подробности...
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Польша ведет «газовое наступление» на Россию

Сеть польских газопроводов предназначена для вытеснения России с этого рынка REUTERS/Tobias Schwarz
Польша продолжает активную атаку против российского газа и на этот раз не только внутри страны, но даже и за ее пределами. В частности, началась активная фаза строительства «Балтийского газопровода» (Baltic Pipe). Судя по всему, Варшава надеется, что этот источник и ряд других позволят вытеснить российский газ во всем регионе. Каким образом? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
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    Как наследие нацистского адмирала усилило советский подводный флот

    Карл Дениц был выдающимся мастером подводной войны    24 декабря 2020, 17:44
    Фото: общественное достояние
    Текст: Владимир Нагирняк

    24 декабря исполнилось 40 лет со дня смерти гроссадмирала Карла Деница, командовавшего ВМС Германии во время Второй мировой. Все знают, что Дениц был преемником Гитлера на посту главы нацистского государства и был осужден в Нюрнберге как военный преступник. Однако уже после войны СССР использовал наследие адмирала Деница для усиления своего подводного флота. Как именно это произошло?

    В годы Второй Мировой войны Германия вела активную борьбу с англо-американскими союзниками за господство на коммуникациях в Атлантике. Основным средством в ней были немецкие подлодки, которыми командовал адмирал Карл Дениц. Он прославился как разработчик знаменитой тактики «волчьей стаи», применяемой для атак союзных конвоев.

    Суть этой тактики заключалась в организации лодочной завесы на пути конвоя, его обнаружения и нападения на него группы субмарин. Кроме этого, руководя немецкими подлодками, Дениц использовал стратегию ударов по дальним коммуникациям противника, где его противолодочная оборона была слаба или отсутствовала вовсе.

    Немецкие подлодки во Второй Мировой

    Управляемые Деницем немецкие подводники достигли серьезных успехов в первые годы войны. Их «волчьи стаи» доставили немало хлопот союзникам в Атлантике, а рейды подлодок в отдаленные, слабо защищенные районы больно били по судоходству. По данным британского Адмиралтейства, успехи немцев вылились в потопление 2775 торговых судов общим тоннажем в 14 573 000 брт. Англо-американским силам противолодочной обороны (ПЛО) пришлось немало потрудиться, чтобы остановить этот поток потерь и выиграть битву в океане.

    К началу Второй мировой немецкие подлодки были отличным боевым инструментом. Они обладали высокой скоростью, достойным вооружением, а их корпуса выдерживали погружение на глубину до 300 метров. Уничтожить таких «стальных акул» было непросто. Позднее, правда, союзники лишили их преимущества с помощью развития своих сил ПЛО, где главную роль играла противолодочная авиация.

    Пытаясь переломить ситуацию в свою пользу, Дениц активно внедрял в подводную войну разные технические новшества. Так, в 1943 году немецкие подлодки получили «шнорхель» - устройство, позволявшее работать дизелям под водой, и самонаводящиеся акустические торпеды.

    Наконец, апофеозом развития немецкой технической мысли стал новый тип подводной лодки, произведший революцию в подводном кораблестроении. Разработанные по заказу Деница немецкие субмарины XXI серии стали первыми полноценными подводными кораблями в полном смысле слова. Они могли действовать, практически не всплывая на поверхность и превосходили по маневренности и скорости движения под водой подводные лодки других стран.

    Безусловно, XXI серия имела шанс вернуть немецким подводникам преимущество в сражениях с конвоями. Однако Германия не успела бросить в бой эти чудо-лодки, так как война уже заканчивалась и поражение в ней Третьего рейха было неминуемым.

    После капитуляции Германии все технические новшества немецкого подводного кораблестроения стали добычей победителей. Особенно это коснулось Военно-морского флота СССР, извлекшего немало выгод из немецких трофеев.

    Немецкий след в советском кораблестроении

    Немецкий опыт в строительстве подводных лодок оказал сильное влияние на советское кораблестроение еще до войны.  Заинтересованный в создании больших и современных подводных сил, Советский Союз в 1930-х годах пытался наладить контакт с Германией для осуществления своей цели. После нескольких лет переговоров, советская сторона заключила в апреле 1933-го контракт с немецким концерном «Дешимаг» на разработку проекта подводной лодки и помощь в ее строительстве. Так появились на свет субмарины серии IX, на базе которых советская сторона создала лодки проекта IX-бис, более известные как «Сталинец».

    Дополнительным бонусом довоенного сотрудничества с Германией стало производство в Советском Союзе под своими наименованием дизелей фирмы «МАN», командирских и зенитных перископов фирмы «Карл Цейс», шумопеленгаторов фирмы «Атлас верке» и аккумуляторных батарей для подлодок фирмы «AFA».

    Нападение Германии на СССР поставило точку в военно-морском сотрудничестве между ними. Однако и во время войны советские морские специалисты не прекращали интересоваться новшествами немцев в разработке и применении подлодок.

    Такое внимание уделялась Германии не только как противнику, но и морской державе, чей подводный флот держал в напряжении союзников в Атлантике. Считая немцев весьма прогрессивными и сведущими в вопросах подводной войны, советская сторона внимательно изучала любую информацию об их действиях и технических новинках.

    Стоит отметить, что и во время войны в СССР не прекращали попытки создания проектов новых типов субмарин. Так в 1942 году начались работы над проектом № 608, предназначенного для массового послевоенного строительства средних лодок. Однако в 1944-м работы над ним были прекращены, когда советские специалисты познакомились немецкой «семеркой» U-250, потопленной в Финском заливе, а затем поднятой и доставленной в Кронштадт. «Немка» имела массу приборов и систем, созданных уже с учетом шедшей войны. Поэтому проект № 608 был заморожен до ее полного изучения.

    Настоящим подарком для советского флота стали новейшие немецкие акустические торпеды T-V, найденные на U-250. СССР еще до войны предпринимал неудачные попытки создать такое же оружие. В 1944-м работы над ним были возобновлены уже с помощью немецких образцов. Но ВМФ СССР так и не успел получить свою самонаводящуюся торпеду до конца войны, она была создана лишь после ее окончания. Кроме того, пользу от U-250 советская сторона получила, изучив на «семерке» марку судостроительной стали, сварку прочного корпуса, а также множество других деталей и устройств этой подлодки.

    Наследие адмирала Деница

    Разработка и строительство немцами субмарин XXI серии, также именуемых «электролодками», совершили технический переворот в мировом подводном кораблестроении. По сути, в подводном флоте произошло разделение на корабли двух эпох – до ее создания и после. Попав в руки победителей, «электролодки» оказали большое влияние на последующее развитие дизель-электрических подлодок в их флотах. По мнению исследователя А.М. Антонова, приоритет подводных качеств в архитектуре и других проектных решениях, мощная энергетическая установка подводного хода, «шнорхель», эффективные средства поиска и целеуказания стали неотъемлемой частью послевоенных дизель-электрических субмарин.

    В Советском Союзе высоко оценили технические достижения подводного флота Германии времен гросс-адмирала Деница. Они особенно пришлись на руку, так как в начавшейся «холодной войне» между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции стало очевидно, что задачи для советского подводного флота будут схожи с теми, что стояли перед подводными силами кригсмарине во Второй Мировой.

    Как это ни покажется парадоксальным, СССР со стратегической точки зрения тогда оказался в схожей ситуации с Германией, если сравнить боевой потенциал его ВМФ с флотами противников. Таким образом, на тот момент советские подлодки могли стать единственным классом кораблей, не только способным противостоять более сильным ВМС НАТО, но и угрожать коммуникациям США в Атлантике, связывавших их со своими европейскими союзниками.

    Такая ситуация вела СССР к созданию мощных подводных сил, при строительстве которых был бы весьма востребован немецкий опыт. Опираясь на эту концепцию, после войны Советский Союз начал массово строить дизель-электрические субмарины проекта 611 и 613, введя в строй своего флота почти 250 таких единиц.

    Лодки этих проектов создавались под большим влиянием проектных и технических решений немецких субмарин XXI серии. В частности, советские конструкторы позаимствовали из арсенала германского подводного кораблестроения следующие новшества. К примеру, новые советские дизель-электрические субмарины оборудовались устройством работы дизеля под водой, аналогичному немецкому «шнорхелю», системой беспузырной торпедной стрельбы, химическими станциями регенерации воздуха, перископом с вращавшейся площадкой, на которой командир мог производить круговой обзор с помощью гидропривода, и другими подобными механизмами.

    Конечно, проекты советских подлодок, выросшие из XXI серии, не были ее полной копией. Да, в СССР после войны пытались достроить захваченные немецкие лодки этого типа, присвоив им проектный номер 614. Но вскоре от этого отказались, решив лишь использовать полученные образцы для создания проектов 611 и 613, разработав для них собственные технические задания.

    Любопытно, что в Советском Союзе не ограничились вышеизложенным, издав также перевод книги Карла Деница в 1964 году. Необходимость ее выхода была обоснована МО СССР. По мнению советских военно-морских специалистов, перевод был нужен, потому что в книге излагались подготовка подводных сил Германии к войне и в ходе войны, тактические приемы групп и завес подводных лодок, планирование боевых действий и оперативное руководство подводными силами, организация связи, управления и взаимодействия. Она представляла существенную ценность для изучения богатого немецкого опыта подводной войны.

    ВМФ СССР использовал наследие гросс-адмирала Деница по праву победителя нацизма. Немецкие трофеи были хорошо изучены и лучшее из них взято на вооружение и использовано для обороны страны. А книга командующего кригсмарине по тактике и стратегии действий подводной войны дополнила знания советских подводников чужим опытом. Ведь как говорил китайский военный теоретик Сунь Цзы – если знаешь врага и знаешь себя, можно сражаться без страха быть побежденным.


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