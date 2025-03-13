Первый проректор Приволжского медуниверситета задержан за мошенничество

Tекст: Алексей Дегтярев

Правоохранители задержали обоих подозреваемых, согласно версии следствия, в 2021 году они вместе с главой коммерческой структуры завысили цены на медоборудование в документах, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Участники группы подготовили документы с завышенными ценами для аффилированных компаний, что обеспечило их победу на аукционе. В результате был заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму более 7 млн рублей. Эти деньги были переведены на счет компании и затем распределены между участниками мошеннической схемы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой».

В пресс-службе ПИМУ подчеркнули, что несмотря на следственные действия, вуз продолжает работать в обычном режиме.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали директора филиала РАНХиГС и нескольких подчиненных по делу о взятке в особо крупном размере.