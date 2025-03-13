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Первый проректор Приволжского медуниверситета задержан за мошенничество
Начальника контрактной службы и первого проректора Приволжского медуниверситета заподозрили в мошенничестве с закупкой медоборудования, сообщили в следственном управлении СК по Нижегородской области.
Правоохранители задержали обоих подозреваемых, согласно версии следствия, в 2021 году они вместе с главой коммерческой структуры завысили цены на медоборудование в документах, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Участники группы подготовили документы с завышенными ценами для аффилированных компаний, что обеспечило их победу на аукционе. В результате был заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму более 7 млн рублей. Эти деньги были переведены на счет компании и затем распределены между участниками мошеннической схемы.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой».
В пресс-службе ПИМУ подчеркнули, что несмотря на следственные действия, вуз продолжает работать в обычном режиме.
Ранее в Нижнем Новгороде задержали директора филиала РАНХиГС и нескольких подчиненных по делу о взятке в особо крупном размере.