Картины Евгении Васильевой не стоит закидывать помидорами

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Впервые в истории ВМФ три АПЛ одновременно всплыли из-подо льда в Арктике

26 марта, пятница  |  Последнее обновление — 18:18  |  vz.ru
Разделы

Зачем Америка скупает нефть у России

Россия зарабатывает на американских покупателях нефти Юрий Смитюк/ТАСС
Американцы в еще больших объемах стали покупать российскую нефть и мазут для производства бензина. Поставки достигли максимума за десять лет, подсчитали в Минэнерго США. Как так получилось, что Вашингтон наращивает закупку нефти у одного из своих главных геополитических оппонентов? Подробности...
Перейти в раздел…

Какую позицию займет Россия в отношениях с США

Россия стремится удержать отношения с США от полного разрыва Christian Ohde/ТАСС
Реакция Москвы на «ментальную войну», которую разворачивает против России администрация Байдена, на первый взгляд кажется противоречивой. Дипломаты и парламентарии предостерегают от скатывания в пропасть и призывают восстановить контакты, в то время как в Минобороны весьма жестко проходятся по заокеанским «партнерам». На деле же, как отмечают международники, Москва уже сделала необходимые выводы об отношениях с США. Подробности...
Перейти в раздел…

Военную мощь Крыма усилят десантники

Воздушно-десантные войска в последнее время усиливают свою мощь Евгений Биятов/РИА Новости
Глава Минобороны анонсировал ряд изменений в структуре Воздушно-десантных войск. В частности, речь идет о перемещении целой десантно-штурмовой бригады из Волгограда в Феодосию. Почему это подразделение переводится именно в Крым, какие задачи оно будет решать на полуострове – и как это связано с изменениями, происходящими в целом в ВДВ России? Подробности...
Перейти в раздел…

Байден наконец-то определился с главной мировой угрозой

«Какая пресс-конференция?» – удивленно переспросил Байден REUTERS/Leah Millis
Первая пресс-конференция Джо Байдена в качестве президента США новостями не побаловала. Пентагон задержится в Афганистане на несколько месяцев, миграционный кризис остается острой проблемой, а борьба с пандемией – главной задачей. Но было и то, что можно расценить как сенсацию: хозяин Белого дома назвал своим внешнеполитическим приоритетом… Северную Корею. Что это – помутнение рассудка или хитрый ход? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Картины Евгении Васильевой не стоит закидывать помидорами

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Мы злимся на Евгению Васильеву вовсе не потому, что она оскорбляет искусство и «храм» – Никас Сафронов там куда оскорбительнее. Проблема Васильевой в том, что она – в плане творчества наивная любительница – имеет время, деньги, силы, желание делать, что ей нравится. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Пармезан окончательно станет русским

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Несмотря на хайп в интернете, Россия успешно реализует программу импортозамещения. Производство молока за шесть лет контрсанкций выросло почти на 25%. Это рекорд, которого даже у Советского Союза не было. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Собчак победила запреты, только непонятно зачем

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если очень стараться в исследовании зла, можно в конце концов спуститься в подземелье, в самый ад даже и на более длительное время – навсегда. Понравится ли там победительнице запретов – другой вопрос. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Перейти в раздел…

Чемпионат по русофобии в Грузии

Украина решила отказаться от «Донбасса»

Россия, пора прививаться!

Перейти в раздел…

Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
Подробности...

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
Подробности...

На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
Подробности...
Перейти в раздел…
20:09
собственная новость

Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
Подробности...
17:47
собственная новость

В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
Подробности...
17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться?
  • «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи

  • «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор»

  • «КовиВак» от центра им. М. П. Чумакова РАН

  • Уже привился

  • Не планирую прививаться
Вы уже сделали прививку от коронавируса?
  • Да

  • Нет, но собираюсь

  • Нет, и не собираюсь

  • Нет, у меня антитела

  • В раздумьях
Как изменился уровень бытовой коррупций в России в последние годы?
  • Уменьшился

  • Увеличился

  • Не изменился
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Впервые в истории ВМФ три АПЛ одновременно всплыли из-подо льда в Арктике
    Путин оценил здравоохранение Латвии на примере умершего от COVID экс-коллеги Поезда столкнулись в Египте, десятки жертв Путин предложил сделать реалити-шоу из конкурса «Учитель года» МИД обвинил Запад в запуске кампании по очернению российских вакцин от COVID
    В российские паспорта решили внести изменения Белоруссия изменила песню для «Евровидения» Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca на Украину Песков прокомментировал возросший спрос на охотничьи костюмы «как у Путина»
    Путин поручил принять закон о минимальном доходе должников Гинцбург назвал сроки выработки иммунитета после вакцинации двумя компонентами «Спутника V» Москвичи заразились редкими паразитами после употребления мяса медведя Автоэксперт сказал, как правильно выбрать время для смены зимней резины

    Главная тема


    Военную мощь Крыма усилят десантники

    «оправдать преступления»


    Собчак раскритиковала западную пропаганду за ложь о ее интервью со «скопинским маньяком»

    борьба с автократиями


    Политологи назвали ключевые заявления на первой пресс-конференции Байдена

    транспортный коллапс


    Эксперт объяснил трудности при разблокировке Суэцкого канала

    Видео

    трезвый расчет


    Украина хочет отказаться от «Донбасса» с умыслом

    экспортный рекорд


    Зачем Америка скупает нефть у России

    новый тип ракет


    Зачем Россия перевооружает подводный флот

    «ментальная война»


    Какую позицию займет Россия в отношениях с США

    иррациональные мотивы


    Игорь Караулов: Ненависть к России – это что-то из области магии

    универсальный выход


    Алексей Алешковский: Время идеологий прошло, наступило время постправды

    исследование зла


    Елена Кондратьева: Собчак втащила «скопиского маньяка» в «Дом-2»

    специальный репортаж


    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

    на ваш взгляд


    Как изменился уровень бытовой коррупций в России в последние годы?
    Анастасия Семенович

    Картины Евгении Васильевой не стоит закидывать помидорами

    Анастасия Семенович
    журналист, искусствовед
    		26 марта 2021, 17:40

    Половину весны в российском «храме искусства», Академии художеств, будут показывать живопись, скульптуру и видеоарт Евгении Васильевой. Той самой, фигурантки «дела «Оборонсервиса». Её и экс-министра Сердюкова история настолько кинематографична, что, надеюсь, о них снимут сериал.

    Пока же все страшно оскорблены выставкой. Кричат, что бывшая чиновница «занесла денег», что один её дух оскорбляет «храм искусства». Студенты и даже ректор Академии Семён Михайловский яростно против, но ничего не могут изменить – музей Академии не подчиняется. Неловко, зато сразу понятно, у кого «лапки».

    В общем, несмотря на все крики, мы остались в обществе опытов бывшей чиновницы. У нас есть время уйти с полей фейсбучных войн, ногами дойти до Академии, глазами посмотреть, с чем воевали. Если что, не переживайте – билет в музее дают на всю экспозицию, а не на одну Васильеву. Вы сможете спрятаться от неё в благородный академизм. Но если все же смотреть Васильеву – в ее самодеятельности примерно пополам наивности и самоуверенности. Как художница (пардон, если кого-то оскорблю) она совсем не такая матерая, как в качестве чиновницы.

    В классической литературе нередки княгини и прочие «имущие» дамы, играющие на фортепьянах и поющие романсы, и творчество Васильевой – такая же милая любительщина, её фортепьяны с романсами. Всерьёз возмущаться таким невозможно.

    Русский музей иногда выставляет любительские натюрморты членов царской семьи – и что-то не видно пикетов. А в музее Академии случались выставки Никаса Сафронова, и это куда хуже Васильевой. Сафронов – профессиональный художник, сознательно делающий треш. Он все видит, все понимает, он может работать по-другому. Для Сафронова это именно работа, он в искусстве – как Васильева в Минобороны. Его беспощадная пошлятина страшнее её неловких опытов. Возмущения были, но вовсе не такие бурные. Скорее ворчание: «Ой, ну как-то нехорошо». Ушаты ненависти льются на женщину с романсами.

    Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»

    Мы злимся на Евгению Васильеву вовсе не потому, что она оскорбляет искусство и «храм» – Никас Сафронов там куда оскорбительнее. Проблема Васильевой в том, что она – в плане творчества наивная любительница – имеет время, деньги, силы, желание делать что ей нравится. И показывать – там, где ей хочется.

    Судя по её репликам и тексту к выставке (а я почти не сомневаюсь, что она писала его сама), для неё творчество – и правда нечто сакральное. Своими художествами она его постигает, как умеет, и получает большое удовольствие. Если совсем честно, я тоже немного ей завидую – увлеченности, незакомплексованности. Сам выбор площадки говорит о несколько юродивом понимании «творческого».

    Академия художеств – давно не «храм искусства», это крайне консервативное заведение, выпускающее десятки ремесленников, никак не встроенных в актуальные процессы. Оторванные от реальности люди, которые пишут живопись шестидесятилетней давности. В академических мастерских время застыло много лет назад – но так и должно быть, Академии созданы как оплоты системы. То есть «творческого» в привычном понимании там чуть больше остаточного статуса. Если бы Васильева хотела сделать из выставки светское явление – выставилась бы в любой галерее. Но она пошла в «храм» – кажется, надеясь стать частью сакрального. Наивно.

    Я и сама – каминг-аут – училась в Академии и понимаю, как «нужно» заниматься творчеством. Положено долго идти, даже ползти к выверенной форме, образу. Долго искать и собирать материал, марать все вокруг эскизами, чтобы потом отсечь лишнее и выдать произведение. Так учат работать в Академии, и негодование студентов и выпускников можно понять. Они пахали, отрекаясь от себя и всего, они дышали пылью и химикатами, они жили в мастерских без санузлов. Они забывали, что и как хотят писать сами, потому что система побеждает индивидуальность. И тут Васильева прыгает сразу на вершину пирамиды, пропустив все этапы академического унижения. А что, так можно было?

    Васильева, как мы выяснили, занимается скорее самодеятельностью, а тяжкий путь «настоящего творчества» – не для любителей. И бывшая чиновница щедро машет кисточкой, как Моргенштерн, рыгающий словами. Ей в кайф. Она может. И, думается мне, русские люди завидуют не столько деньгам, сколько этой удали, энергии и возможностям. А энергия и удаль тут нужны, потому что самодеятельность, хоть и не «настоящее» творчество, много говорит об авторе. Слишком много, ее публичность – всегда душевный эксгибиционизм. По тому, что нам показывает Евгения Васильева, очевидно, что как творец она на стадии восторженной ученицы художественной школы, которую преподаватели пока не хотят расстраивать плохими оценками. Она милая, красит с огоньком, занятия не пропускает. Надо ли нам её ругать?

    Пока я ходила по выставке, одна посетительница сказала: «Ну и что, что коррупционерка, какое это имеет отношение к искусству?» Живые люди все-таки бесконечно мудрее комментаторов в соцсетях. Одна молодая пара в музее даже не знала бэкграунда Васильевой, ребята ходили, смотрели, говорили: «Мм, прикольно». Так что никакого криминала. Понятно, что таким «прикольным» вещам в Академии не место. Но Никасу Сафронову – тем более, а положа руку на сердце – и многому из того, что там делают в мастерских. И пианистку поругать, конечно, можно, но закидывать помидорами и всяким другим – не стоит.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •