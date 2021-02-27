Кто заменит Пашиняна

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Подходит ли России китайский путь борьбы с бедностью

Китай разгадал секрет борьбы с бедностью Zhou Zhiyong/Keystone Press Agency/
Global Look Press
Китай заявил об очередном историческом чуде: Пекин искоренил бедность. В заявлении Пекина есть доля лукавства. Речь идет, конечно, об абсолютной нищете. Только за последние восемь лет над чертой бедности смогли подняться почти 100 млн китайцев. Как победить бедность по-китайски и стоит ли России перенимать такие методы борьбы?  Подробности...
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Евродепутат: Западные либералы не в курсе выходок Навального

Ирландский депутат Клэр Дейли решила защитить Россию от потока нелепых обвинений Brian Lawless/Reuters
«Если бы либералы Европы удосужились прочесть хотя бы несколько националистических и расистских высказываний Навального, их энтузиазм насчет этого человека сразу же бы угас», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Европарламента Клэр Дейли. По ее мнению, Запад совершенно напрасно делает ставку на этого российского блогера. Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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Германия спасает грузин от кризиса и нищеты

Трудолюбивый грузинский народ с радостью готов работать в Германии Сергей Кузнецов/РИА Новости
Колоссальный ажиотаж возник в Грузии вокруг щедрого предложения, поступившего из ФРГ. Берлин готов принять грузинских граждан в качестве гастарбайтеров для сезонных работ в сельском хозяйстве. Десятки тысяч грузин пожелали покинуть родину ради такой возможности. А все потому, что коронавирус и русофобия ввергли Грузию в крупнейший экономический кризис. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Кто заменит Пашиняна

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сейчас Пашинян пытается сохранить власть. Но не исключено, что генералы, поддерживаемые львиной долей населения, все-таки добьются его отрешения от власти. Вопрос в том, кто заменит Пашиняна? Подробности...

Что помешало Гитлеру прийти к власти на 10 лет раньше

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
26 февраля 1924 года Адольф Гитлер получил свои пять лет за «Пивной путч» – попытку прийти к власти на десяток лет раньше, чем это случилось в реальности. Но она с треском провалилась практически в самом начале. Подробности...
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Адмирал, у которого всё получилось

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
26 февраля 2021 года исполняется 111 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Горшкова, адмирала флота Советского Союза, дважды Героя Советского Союза, занимавшего пост главкома ВМФ с начала 1956 года по конец 1985-го, почти тридцать лет. Подробности...
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Как Красная армия выиграла «битву с велосипедами»

Байден бомбит Сирию

Армия против Пашиняна

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
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    Геворг Мирзаян

    Кто заменит Пашиняна

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		27 февраля 2021, 12:50

    Вот уже несколько месяцев армянская оппозиция проводит антипашиняновские выступления различной степени вялости. Попытка сковырнуть сдавшего Карабах премьер-министра в ноябре провалилась, в результате чего значительная часть населения поддалась апатии и просто опустила руки.

    Однако сейчас ситуация изменилась. И не только потому, что к протестующим присоединилась молчавшая четыре месяца армия (со слов представителей генералитета, они «долгое время терпеливо выносили нападки, направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью», однако сейчас терпению пришел конец. После того, как Пашинян заявил о плохом российском оружии, замглавы Генштаба это заявление высмеял и был тотчас же уволен). Ситуация изменилась потому, что изменилась позиция Москвы.

    Формально главный (и единственный) военно-политический союзник Еревана придерживается нейтралитета и принципа невмешательства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящие вокруг Пашиняна события «исключительно внутренним делом Армении — нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе».

    И это правильно – армянские армяне должны сами разобраться с происходящим. Однако по факту Кремль не является сторонним наблюдателем. Ведь если бы Москва поддерживала Пашиняна так, как делала это в период с ноября по январь, то генералы не рискнули бы выйти против премьера. А если они рискнули, то это означает, что Россия умыла руки.

    Кому-то, конечно, покажется, что дело в «Искандерах». Что слова Никола Пашиняна о том, что Москва поставила Армении неработающее оружие (которое и привело страну к поражению в войне) было встречено в Кремле даже не с обидой, а с негодованием. И с пониманием того, что Никол Воваевич пытается переложить свою ответственность за оккупацию большей части Нагорного Карабаха азербайджанскими войсками на Россию. И это, думаю, действительно стало одной из причин отзыва поддержки – одной, но не единственной. Главная же в том, что премьер-министр Никол Пашинян не совместим с многогранными интересами Российской Федерации в Армении.

    Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

    Пашинян – это раскол

    России нужна стабильная Армения – с цельным гражданским обществом, перед которым стоят задачи поступательного экономического развития. Реализовать эту задачу Никол Воваевич не в состоянии. Все два с лишним года нахождения у власти он целенаправленно работал на раскол. Науськивал своих сторонников на тех, кто поддерживал его предшественников – Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Науськивал своих сторонников на те элиты, которые видели в нем предателя – например, на карабахские. Науськивал своих сторонников на те институты армянской государственности, которые смели противостоять его амбициям – в частности, на судебную систему. А расколотое общество не может не то что развиваться, но и противостоять врагу.

    России нужна союзная Армения – с пророссийски настроенной властью, элитами и населением. Реализовать эту задачу Никол Пашинян не только не может, но и не хочет. Будучи оппозиционным политиком, Пашинян выступал против нахождения Армении в Евразийском союзе – и, став премьером, эту точку зрения по факту не изменил (что бы он ни говорил перед телекамерами). Все 2 с лишним года нахождения у власти он целенаправленно работал на ухудшение российско-армянских отношений. 

    Назначенные им в различные ведомства люди проводили зачистки своих новых вотчин от пророссийских специалистов. Информационные нукеры премьер-министра стимулировали в обществе антироссийские настроения и пытались взрастить в людях обиду на Москву – обиду напополам с надеждой на то, что «Запад нам поможет лучше». Сам премьер от этой промывки мозгов до последнего для воздерживался, однако его заявление о неработающих «Искандерах» (вкупе с недавней статьей, где он говорил, что Карабах был сдан из-за «изменившейся позиции России») означает, что он включился в кампанию по дискредитации Москвы.

    Кто на пост?

    Казалось бы, Никол Пашинян соответствует одной грани российских интересов – выполнению Армении пунктов ноябрьского соглашения о прекращении Второй Карабахской войны. Пашинян им следует – он покорно вывел армянские войска из «пояса безопасности», не допустил никаких военных провокаций. Однако проблема в том, что он следует слишком рьяно – забывая о том, что даже у победителя, Азербайджана, есть свои обязательства, которые нужно выполнять.

    Например, о выдаче Армении пленных. Часть захваченных армян азербайджанский президент Ильхам Алиев выдавать отказывается, собирается устроить над «террористами» образцово-показательный суд. И Пашинян ничего не делает для того, чтобы их вернуть домой. Даже не говорит о приостановке выполнения Ереваном условий соглашения до того момента, пока Баку не вернет пленных. И это поведение Пашиняна не просто злит армян, но и дает возможность противникам России говорить о том, что во всем виновата Москва, которая требует от Армении выполнять соглашения и сквозь пальцы смотрит на то, как Азербайджан их не выполняет. То есть речь снова идет о кампании по дискредитации России в армянском обществе.

    Да, сейчас Пашинян пытается сохранить власть. Снова идет в народ (в окружении полицейских, естественно), организует митинги протеста и даже предлагает оппозиции начать диалог о досрочных выборах. То есть, не провести выборы, а лишь «начать диалог» о них – диалог, который может ни к чему и не привести. Однако позиция армии жесткая – утром отставка, вечером диалог. И не исключено, что генералы, поддерживаемые львиной долей населения, все-таки добьются отрешения Никола Воваевича от власти. Вопрос в том, кто заменит Пашиняна на посту и.о. главы государства?

    Эксперты называют два имени: Эдмон Марукян (лидер партии «Просвещенная Армения») и Вазген Манукян (бывший премьер-министр, а ныне единый кандидат от 17 оппозиционных Пашиняну партий). Но это именно технические премьеры – кто бы из них не пришел во власть, их задачей станет лишь довести страну до досрочных парламентских выборов. Если Никол Пашинян примет в них участие (на что он имеет полное право), то свои условные 10-20% голосов, может, и получит. Однако победу с большой долей вероятности одержит бывший президент Армении Роберт Кочарян – и для измученной страны это станет лучшим выбором.

    Не только потому, что Кочарян является выдержанным, компетентным и жестким руководителем, но и потому, что он поддерживает дружеские отношения с Владимиром Путиным. В случае его возвращения к власти все старания армянских соросят и российских протурецки настроенных экспертов по разрыву российско-армянских отношений пойдут прахом. 

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