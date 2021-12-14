QR-код не расскажет рептилоидам ничего нового

Взгляд
14 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 20:19  |  vz.ru
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Рекордные цены на газ зависят от трех причин

Уходящий 2021 год стал уникальным для Европы с точки зрения цен на газ Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Стоимость газа на европейских спотовых площадках вновь существенно подросла – тысяча кубометров стоит уже дороже 1400 долларов. Почему газ так резко вырос и к чему готовится европейцам этой зимой? Подробности...
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Польша делает первый шаг к развалу Евросоюза

17% поляков желают выхода из ЕС, что является наибольшим значением с момента вступления страны в ЕС Maciej Luczniewski/Reuters
В Варшаве пригрозили Евросоюзу прекращением отчислений в общеевропейский бюджет. Это означает, что Польша сделала первый шаг к выходу из Евросоюза. Сами польские политики отрицают желание покинуть ЕС, но их действия говорят об обратном. А решение этого конфликта во многом зависит от нового канцлера Германии Олафа Шольца. Подробности...
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Что мешает русским вернуться в Россию из Средней Азии

В первую очередь нужно подумать о русских стариках в Таджикистане, подчеркивают эксперты Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Власти Казахстана и Киргизии выступили с новыми инициативами, призванными сократить сферу использования русского языка. На этом фоне глава Россотрудничества в частном порядке предложил дать всем соотечественникам в «условных Где-то-там-станах» мгновенно реализуемое право на репатриацию в Россию. Что же мешает оставшимся в странах бывшего СССР соотечественникам вернуться на Родину? Подробности...
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Россия выбивает из рук США «климатическую дубинку»

Россия предотвратила климатическую аферу в ООН twitter.com/RussiaUN
Постпред России Небензя ветировал на заседании СБ ООН проект резолюции Ирландии и Нигера о связи климата и вопросов безопасности в ряде стран Африки и Ближнего Востока. В ответ США обвинили Москву в подрыве интересов всего мира. Почему Россия пошла на этот шаг? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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QR-код не расскажет рептилоидам ничего нового

Пусть наша жизнь – электронный концлагерь, но даже если и так, странно бегать по электронному концлагерю и кричать: а-а-а, нас отправляют в электронный концлагерь! Ку-ку, мы уже давно там. Подробности...

А зрители стоят, как заколдованные

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Сергей Соловьёв был режиссером, отмеченным где-то в таинственных инстанциях. Он умел снимать такое кино, что весь зрительный зал, настроившись на одну волну, обмирал в удивлении: вот это вот да! Подробности...
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На смену газовым камерам пришли газовые капсулы

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Простой принцип «падающего – толкни», выдвинутый Фридрихом Ницше в качестве провокации и дразнилки, теперь усвоенный как правило жизни, упаковывается в эвфемизмы про «личный выбор» и «смерть с достоинством». Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Что Украина должна России

Олимпиада в Китае расколола Запад

В Азербайджане запрещают магию

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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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Разрушительные торнадо на востоке США унесли жизни более ста человек

Мощные торнадо обрушились сразу на несколько восточных штатов Северной Америки, наиболее пострадали Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки ураган разрушил целый город, превратив дома в развалины. Общее число жертв превысило сто человек
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    QR-код не расскажет рептилоидам ничего нового

    14 декабря 2021, 19:10

    Есть кое-что загадочное для меня в поведении народа. Если вы современный человек и живете в России, в большом городе, в 2021 году, то у вас имеется как минимум:

    ИНН, СНИЛС, паспорт, регистрация по месту жительства, сведения о вас на работе в отделе кадров (а также в университетах, школах, военкоматах, etc.), билеты на самолеты, поезда и дальние автобусы только по паспорту, гостиницы и серьезные офисы по паспорту, заграничные визы со справками о доходах и справками о состоянии счета, собственно банковский счет с карточкой, а то и не один, а это значит – информация о ваших тратах и переводах, сведения о вас, данные при получении кредитов, сама кредитная история, кассовые аппараты везде, медицинские карты у врачей в их учреждениях, часто уже электронные, компьютер-ноутбук-планшет с интернетом (жужжит, загружает и отправляет какие-то данные неизвестно куда), смартфон (с возможностью отследить ваши перемещения и разговоры), аккаунты в социальных сетях (чаще всего – несколько одновременно, где есть ваша внешность, родственники, друзья и еще уйма всего), и очень часто – аккаунты на Госуслугах с разными данными, и специальные базы по автомобилям, отслеживание ваших поисковых запросов, еще какие-то «кукисы» (это я уже плохо понимаю, но они тоже за вами следят), а еще примерно миллион видеокамер на каждом углу с возможностью опознания человека по лицу, миллион охранников на входе куда угодно, и это еще не все, но я устал продолжать.

    И вы что, правда считаете, что после всего этого ковидный куар-код расскажет о вас что-то новое мировому правительству и рептилоидам? Вы правда думаете, что вы до этого были свободны как ветер, а тут вдруг вас отследят и повяжут по рукам и ногам?

    Пусть наша жизнь – электронный концлагерь, но даже если и так, странно бегать по электронному концлагерю и кричать: а-а-а, нас отправляют в электронный концлагерь!

    Ку-ку, мы уже давно там. Но есть и хорошая новость, которую шизики не поймут. Хорошая, но и немного грустная.

    В подавляющем большинстве случаев – хоть с кодом, хоть без – мы никому не нужны.#{author}

    Источник: блог Дмитрия Ольшанского


     
     
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