АВВА заложила прочную основу для «шведской нефти»

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8 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:55  |  vz.ru
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Европу зимой спасет конкуренция Газпрома с российским СПГ

Запуск «Северного потока-2» могут затормозить до мая Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС
Названы новые возможные сроки запуска «Северного потока – 2». Его старт может затянуться аж до 8 мая, не исключает Bloomberg. Технически такое действительно возможно. Но как в этом случае Европа переживет всю зиму, которая в последние годы растянулась на март? Парадоксально, но если не «Северный поток – 2», то спасти Европу может другой, но тоже российский газ. Подробности...
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Украина поспорила с США по поводу «российской угрозы»

Украинские военные в Донбассе по-прежнему готовы «отражать агрессию», которую якобы готовит Россия REUTERS/Serhiy Takhmazov
США предупредили своих партнеров в Европе: Россия якобы стягивает войска к границе Украины. Аналогичные заявления звучат и из Пентагона. Поразительно то, что Киев, всегда выступающий как преданный сателлит Вашингтона, на этот раз запротестовал. Опровержения американской информации звучат даже из офиса Зеленского. Чем продиктован «вброс» американцев и как объяснить прозрение Киева? Подробности...
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Новые беспилотники вернут зрение ВКС России

Без систем целеуказания и дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) немыслим современный воздушный бой Кирилл Каллиников/РИА Новости
Россия вплотную занялась решением одной из важнейших проблем ВКС страны. Речь идет о создании новой системы дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), и этот вопрос, по данным газеты ВЗГЛЯД, сейчас обсуждается Министерством обороны с промышленностью. Платформой для новой системы должны стать беспилотники, и их появление даст российской боевой авиации принципиально новые возможности. Подробности...
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Зеленский взял в заложники Байдена

Президент Украины умело манипулирует президентом США REUTERS/Jonathan Ernst,
REUTERS/Evelyn Hockstein
Все больше сигналов о том, что Соединенные Штаты готовят новое обострение вблизи российских границ. Сергей Шойгу предупредил, что в связи с заходом американских кораблей в Черное море «возможны любые провокации». Однако политологи утверждают, что Байдену «эскалация на Украине абсолютно не выгодна». Кто и как заставляет президента США вновь идти на обострение отношений с Россией? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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АВВА заложила прочную основу для «шведской нефти»

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Внезапно довольно провинциальный Стокгольм превратился в центр притяжения музыкальных талантов со всего мира. Такого рода институты создают кластеры притяжения хороших исполнителей и продюсеров. Подробности...

«Кишлачные» националисты пытаются развалить Россию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Агрессивная часть русских националистов использует межнациональные проблемы в России для того, чтобы навязать обществу простые решения национального вопроса. На самом же деле эти простые решения приведут к еще большему всплеску национализма. Подробности...
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Возможен ли военный конфликт США и Ирана

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
После позорного ухода американских военных из Афганистана мировое общественное мнение вряд ли поддержит нападение Америки на Иран. Очевидно, что объявленные в США стратегическими противниками Россия и Китай будут на стороне Ирана. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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У директора ЦРУ миссия в Москве

Война полиции с ягодицами

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Россия вступит в эру беспилотников

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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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Обсуждение: 4 комментария
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    АВВА заложила прочную основу для «шведской нефти»

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		8 ноября 2021, 17:05

    Ничего не хочу сказать про возраст, но когда даже из советских утюгов у нас зазвучала песня «Ватерлоо» группы ABBA, я был уже в девятом классе и к этому моменту уже лет шесть как слушал Beatles, Сreedence, Led Zeppelin и Хендрикса. С тех пор и до сегодняшнего дня для меня остается загадкой – что хорошего в этой выхолощенной, абсолютно холодной и рассчитанной на калькуляторе музыке ABBA? В ней все эмоции – фейковые, все гармонии по линеечке, тексты в меру бессмысленные, и в целом всё рассчитано только на продажи.

    И даже имидж – этакий генно-модифицированный имидж группы Mamas & Papas, где была одна девушка с явным лишним весом, и то был весь сконструирован. И, кстати, Mamas & Papas фантастически талантливая команда – одна только California Dreamin' убирает все творчество ABBA, как офис-менеджер – мусор.

    А ведь среди других «источников» этих шведов и Beatles, и Beach Boys, и Петула Кларк, и Бренда Ли, и даже Стиви Уандер и Нил Седака. Только одна проблема: все источники – реально потрясающие музыканты и творцы, а ABBA – нет. Собственно, вдохновения в них не больше, чем в банке одноименной шведской селедки.

    Ну а чего взять с Бьорна и Бенни, которые буквально десять лет до «Евровидения» гордо, без указания реальных авторов, пели «Cолнечный круг» Аркадия Островского, назвав ее Gabrielle? С тех пор они проделали большой путь на одном месте и, собственно, так называемый новый альбом ABBA мог бы быть любым старым альбомом – чего вы еще от них ожидали? Никто сейчас и не вспомнит, каким, например, был предпоследний альбом (подсказка: The Visitors 1981 года), и уж тем более – что именно они там пели. Может быть, упертые фанаты вспомнят песенку «Двое по цене одного» – про запутанные сексуально-финансовые связи участников группы, но что-то я за всю жизнь не встретил ни одного упертого фаната ABBA. Потому что для фанатизма все-таки нужны какие-то реальные эмоции, которых селедочная команда так достичь в своем творчестве и не смогла. Всё – фейк. Одно большое миленькое надувательство.

    За одно только хочется сказать спасибо продюсерам нового, надеюсь, по-настоящему последнего, диска Бьорна и Бенни – что они не использовали ни одно из великих достижений постаббовской попсы – тут нет ни автотюна, ни секвенцера. Всё сделано честно.

    Фото: imago stock&people/Global Look Press

    А теперь приступим к тому, почему всё, что мы знаем под названием ABBA, невероятно важно для мира современной популярной музыки.

    Дело в том, что к 1978 году Бенни и Бьорн сколотили на своей необременительной музыке столько денег, что это позволило им построить в центре Стокгольма, на первом этаже здания Sportpalatset, мегапередовую и суперупакованную записывающую студию под названием Polar Studios. И когда мы прочли на конверте альбома Les Zeppelin "In Through the Out Door" 1979 года «записано на студии Polar Music, Стокгольм», тут-то мы обалдели – почему Стокгольм, что за Polar Music? И вот оказалось – ABBA, непосредственно. Правда, никто тогда не понял, что отдаленный звук садящегося самолета на этой записи – это не фича, а баг. Просто студия стояла ровно на трассе посадки самолетов, прибывающих в Стокгольм (аэропорт Арланда). 

    А уж после «цеппелинов» туда потянулись совсем не попсовые артисты – The Ramones, Roxy Music, Genesis. Таких современных студий в Европе просто не было, а уж в Англии и подавно. Дело дошло до того, что в 1981-м тот самый последний альбом ABBA писали уже в цифре на рекордере 3М. Кстати, кому интересно, тот может наблюдать интерьеры студии в клипе 1979 года Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), а заодно подивиться на гретотунберговскую пустоту в глазах Агнеты – вот просто striking resemblance, как говорят наши зарубежные партнеры. Студия переехала в новое помещение в 2004 году, а здание менеджер группы Стиг Андерсон и его дочка продали по бешеной цене. Это правильно, это по-шведски.

    Но главное было сделано – внезапно довольно провинциальный Стокгольм превратился в центр притяжения музыкальных талантов со всего мира. Более того, ныне покойный Стиг учредил музыкальную награду под названием Polar Music Prize, которую называют «нобелевкой по музыке». И однажды таким образом на одной сцене в 2006 году оказались Led Zeppelin и Валерий Гергиев. Такого рода институты создают кластеры притяжения хороших исполнителей и продюсеров. 

    После распада ABBA Бьорн и Бенни показали шведским музыкантам и продюсером мастер-класс: они сделали с Тимом Райсом бродвейский мюзикл «Шахматы» с бешеным успехом зонга One Night in Bangkok в исполнении Мюррэя Хэда (который уже пел в «Иисус Христос – суперзвезда», собственно, Христа). Они начали поставлять музыкальный материал разным исполнителям целыми альбомами, поставили шведоязычный мюзикл, с англичанами сделали мюзикл "Mamma Mia!", который потом стал фильмом с Мэрил Стрип. Не вздумайте даже тратить свое время на этот ужас. Я имел неосторожность пойти на него в Лондоне – это был мой первый и последний поход на представление этого жанра. Чудовищно. Пришлось долго отмокать в пиве в клубе Dublin Castle, принадлежащем ска-группе Madness, где выступают потрясающие, неизвестные пока никому, рокеры по пять групп за вечер.

    Но, тем не менее, парочка шведов показала, как можно не только встроиться в мировой шоу-бизнес, но и прекрасно в нем себя ощущать. Уже в 80-е на успехе Polar Studio стали возникать маленькие студии типа SweMix, где готовилась к прорыву молодая шпана. То есть они заложили прочную основу того, что на сегодня является буквально «шведской нефтью» – промышленному изготовлению музыкального материала, его продюсированию для всего мира.

    Хиты под ключ – вот специализация шведов. Какую суперстар ни возьми – у нее в репертуаре обязательно есть продукт шведских умельцев.

    Все, что на слуху. Backstreet Boys? Пожалуйста, I Want it That Way (1999). Леди Гага – Alejandro (2009) и Just Dance (2008), марокканский швед RedOne – F***kin' Perfect (2010), Bon Jovi? ­– It's My Life (2000). И так далее.

    Вы будете смеяться, но даже Тэйлор Свифт, Maroon5, Дженнифер Лопес, Coldplay, Ариана Гранде, Бритни Спирс, Кристина Агилера, Келли Кларксон – это все «клиенты» шведов. Не говоря о том, что дикое количество шведских писателей и продюсеров поскромнее обеспечивают материалом и звуком тысячи исполнителей пониже рангом.

    Что далеко ходить, достаточно посмотреть российские песни – претенденты на «Евровидение» за последние годы. Там так или иначе возникнут шведские персонажи – скажем, у Сергея Лазарева текст писали шведы, песня для Полины Гагариной A Million Voices – также со шведским следом. И это мы еще не присматривались внимательно.

    Но все это только иллюстрация к простому тезису – талант и энергия буквально двух–четырех человек может преобразить культурный и экономический ландшафт целой страны, и для этого не обязательно задействовать огромные финансы, миллионы тонн нефти, высокие технологии и космические корабли.

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